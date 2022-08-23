Туры на квадроциклах на Алтай : 0
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К цепочке Каракольских озер 2022
К Каракольским озерам на квадрациклах. Во время пути необходимо преодолеть два перевала, форсировать несколько рек, передвигаться по серьезному бездорожью. По туру пред...
Ближайший заезд:
c 22 сентября по 24 сентября
3 дня 2 ночи
от 36000 ₽
По бескрайним просторам плато Укок 2022
Захватывающее путешествие на квадроциклах по югу Горного Алтая. Вы познакомитесь с традициями народов, проживающих на территории Алтая, окунетесь в мир кочевников-ското...
Ближайший заезд:
c 07 августа по 15 августа
9 дней 8 ночей
от 123000 ₽
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