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Туры на квадроциклах
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Туры на квадроциклах на Алтай : 0

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Алтай

К цепочке Каракольских озер 2022

К Каракольским озерам на квадрациклах. Во время пути необходимо преодолеть два перевала, форсировать несколько рек, передвигаться по серьезному бездорожью. По туру пред...

Ближайший заезд:

c 22 сентября по 24 сентября

3 дня 2 ночи

от 36000 ₽

Алтай

По бескрайним просторам плато Укок 2022

Захватывающее путешествие на квадроциклах по югу Горного Алтая. Вы познакомитесь с традициями народов, проживающих на территории Алтая, окунетесь в мир кочевников-ското...

Ближайший заезд:

c 07 августа по 15 августа

9 дней 8 ночей

от 123000 ₽

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