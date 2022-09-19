Номер телефона в Москве
8 (495) 799-18-66
Звонок бесплатный по всей России
8 (800) 770-02-26

Сплав Средняя Катунь 2022

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Автомобильная часть путешествия проходит по живописному Чуйскому тракту через перевалы Семинский и Чике-Таман. Маршрут познакомит Вас с самой многоводной рекой Горного Алтая – Катунью и проходит по ее среднему течению (пороги «Ильгумень», «Шабаш», «Кадринская труба», «Тельдекпень»). Страховку при прохождении порогов обеспечат опытные инструкторы.

Река Катунь (в переводе с алтайского «Кадын» –  хозяйка) – самая крупная река Горного Алтая. Она берет начало на южном склоне Катунского хребта у горы Белуха (4506 м) с ледника Геблера на высоте около 2000 метров. Протяженность реки 688 км. При слиянии с рекой Бия образуется река Обь.

Допускаются дети с 14 лет. 

Возможно прохождение маршрута на катамаране. Стоимость с человека: 23 000 - на катамаране.

Программа тура

День 1
Заезд

Встреча группы в г. Барнаул, г. Горно-Алтайск

Проезд до с. Барангол (авто 300/40 км) и далее до места начала тура (авто 230 км). Дорога до места сегодняшней стоянки на реке Катунь проходит через два перевала: Семинский и Чике-Таман, с которых открываются в своем величии горы Алтая. 

Группа располагается на берегу реки Большой Яломан, начинает подготовку к рафтингу.

День 2
Рафтинг по средней части Катуни

Проводится инструктаж по технике безопасности на воде, обучение пользованию водным снаряжением, технике управления рафтом. Рафтинг по средней части Катуни. Первый порог «Ильгумень» (4 к.с.), протяженностью 500 метров и валами высотой до 3 метров.

Имеется возможность для обхода порога по берегу, а также фото- и видеосъемки его прохождения. После обеда группа проходит «Кадринскую трубу» (4 к.с.), состоящую из отдельных порогов и шивер.

После порога «Поганка» группа останавливается ночевать на красивом песчаном пляже, окруженном огромными соснами, – стоянке «Затерянный мир» .

День 3
Прохождение порога «Шабаш»

Сегодня день начинается с прохождения самого мощного Катунского двухступенчатого порога «Шабаш» (4 к.с.). После его прохождения группа обедает на живописном песчаном пляже. Далее последует несколько мощных шивер. 

Экскурсия к наскальным рисункам

Ночевка группы на стоянке «Петроглифы» в сосновом лесу.

День 4
Заключительный день сплава

Группа продолжает сплав по довольно спокойному участку Катуни. Долина реки проходит в скальных берегах. Прохождение порога «Аюлинский» c большой воронкой и валами. Обед на водопаде «Бельтертуюк». Рафтинг до устья р. Эдиган.

Переезд в с. Барангол (авто 90 км). Баня. Прощальный ужин. Отъезд в Барнаул (22.00, авто 300 км).

* Отъезд в аэропорт г. Горно-Алтайска утром следующего дня (40 км). Необходимо забронировать проживание в с. Барангол на одну ночь. Стоимость проживания не входит в стоимость тура

Стоимость

Включено в стоимость

  • Транспортная доставка от Барнаула/Горно-Алтайска на тур и обратно;
  • Трехразовое питание;
  • Услуги гида-инструктора;
  • Прокат снаряжения, предусмотренного программой;
  • Рекреационные сборы;
  • Медицинская страховка.
  • Размещение по программе (палатки)

Оплачивается отдельно

  • ж/д, авиабилеты
  • Питание в придорожных кафе, во время трансфера
  • Алкогольные и прохладительные напитки
  • Дополнительные бани кроем последнего дня
  • Фото и видеосъемка на воде
  • Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы
  • Отъезд в аэропорт г. Горно-Алтайска утром следующего дня (40 км). Необходимо забронировать проживание в с. Барангол на одну ночь. Стоимость проживания не входит в стоимость тура

Отзывы

0 из 5
оценок
0
0
0
0
0
5
Заполните поле
Заполните поле
Заполните поле

Нужна помощь с выбором?

Подберем бесплатно 10 лучших предложений