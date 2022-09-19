Сплав Средняя Катунь 2022

Автомобильная часть путешествия проходит по живописному Чуйскому тракту через перевалы Семинский и Чике-Таман. Маршрут познакомит Вас с самой многоводной рекой Горного Алтая – Катунью и проходит по ее среднему течению (пороги «Ильгумень», «Шабаш», «Кадринская труба», «Тельдекпень»). Страховку при прохождении порогов обеспечат опытные инструкторы.

Река Катунь (в переводе с алтайского «Кадын» – хозяйка) – самая крупная река Горного Алтая. Она берет начало на южном склоне Катунского хребта у горы Белуха (4506 м) с ледника Геблера на высоте около 2000 метров. Протяженность реки 688 км. При слиянии с рекой Бия образуется река Обь.

Допускаются дети с 14 лет.

Возможно прохождение маршрута на катамаране. Стоимость с человека: 23 000 - на катамаране.