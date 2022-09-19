Сплав Средняя Катунь 2022
Автомобильная часть путешествия проходит по живописному Чуйскому тракту через перевалы Семинский и Чике-Таман. Маршрут познакомит Вас с самой многоводной рекой Горного Алтая – Катунью и проходит по ее среднему течению (пороги «Ильгумень», «Шабаш», «Кадринская труба», «Тельдекпень»). Страховку при прохождении порогов обеспечат опытные инструкторы.
Река Катунь (в переводе с алтайского «Кадын» – хозяйка) – самая крупная река Горного Алтая. Она берет начало на южном склоне Катунского хребта у горы Белуха (4506 м) с ледника Геблера на высоте около 2000 метров. Протяженность реки 688 км. При слиянии с рекой Бия образуется река Обь.
Допускаются дети с 14 лет.
Возможно прохождение маршрута на катамаране. Стоимость с человека: 23 000 - на катамаране.
Вас ждет:
Программа тура
Встреча группы в г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
Проезд до с. Барангол (авто 300/40 км) и далее до места начала тура (авто 230 км). Дорога до места сегодняшней стоянки на реке Катунь проходит через два перевала: Семинский и Чике-Таман, с которых открываются в своем величии горы Алтая.
Группа располагается на берегу реки Большой Яломан, начинает подготовку к рафтингу.
Проводится инструктаж по технике безопасности на воде, обучение пользованию водным снаряжением, технике управления рафтом. Рафтинг по средней части Катуни. Первый порог «Ильгумень» (4 к.с.), протяженностью 500 метров и валами высотой до 3 метров.
Имеется возможность для обхода порога по берегу, а также фото- и видеосъемки его прохождения. После обеда группа проходит «Кадринскую трубу» (4 к.с.), состоящую из отдельных порогов и шивер.
После порога «Поганка» группа останавливается ночевать на красивом песчаном пляже, окруженном огромными соснами, – стоянке «Затерянный мир» .
Сегодня день начинается с прохождения самого мощного Катунского двухступенчатого порога «Шабаш» (4 к.с.). После его прохождения группа обедает на живописном песчаном пляже. Далее последует несколько мощных шивер.
Экскурсия к наскальным рисункам
Ночевка группы на стоянке «Петроглифы» в сосновом лесу.
Группа продолжает сплав по довольно спокойному участку Катуни. Долина реки проходит в скальных берегах. Прохождение порога «Аюлинский» c большой воронкой и валами. Обед на водопаде «Бельтертуюк». Рафтинг до устья р. Эдиган.
Переезд в с. Барангол (авто 90 км). Баня. Прощальный ужин. Отъезд в Барнаул (22.00, авто 300 км).
* Отъезд в аэропорт г. Горно-Алтайска утром следующего дня (40 км). Необходимо забронировать проживание в с. Барангол на одну ночь. Стоимость проживания не входит в стоимость тура
Стоимость
Включено в стоимость
- Транспортная доставка от Барнаула/Горно-Алтайска на тур и обратно;
- Трехразовое питание;
- Услуги гида-инструктора;
- Прокат снаряжения, предусмотренного программой;
- Рекреационные сборы;
- Медицинская страховка.
- Размещение по программе (палатки)
Оплачивается отдельно
- ж/д, авиабилеты
- Питание в придорожных кафе, во время трансфера
- Алкогольные и прохладительные напитки
- Дополнительные бани кроем последнего дня
- Фото и видеосъемка на воде
- Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы
- Отъезд в аэропорт г. Горно-Алтайска утром следующего дня (40 км). Необходимо забронировать проживание в с. Барангол на одну ночь. Стоимость проживания не входит в стоимость тура
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