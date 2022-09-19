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Сплав Чуя 2022

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Чуя рождается в сухой степи. Ледниковая вода ее подобна степному табуну, стремительно несущемуся через горные ущелья. Горячие камни и песок, кипящая вода порогов под голубым спокойствием неба. Вода Чуи вырвет Вас из снов повседневности – живи и чувствуй на грани...

Наиболее интересный и безопасный участок для коммерческого сплава, начинается от с. Акташ (в переводе с алтайского – «Белый камень») до слияния с р.Катунь. В этот участок входят пороги: «Буревестник», «Бегемот», «Слаломный», «Турбинный», «Горизонт» и множество других.

Минимальный возраст участника: 16 лет.

Возможно прохождение маршрута на катамаране. Стоимость тура с человека: 26 000 - на катамаране.

Программа тура

День 1
Чуйский тракт

Встреча группы в г. Барнаул/г. Горно-Алтайск. Переезд до с. Барангол (авто 300/40 км), затем до реки Чуя (авто 260 км, 5-6 часов). Дорога до места сегодняшней стоянки на реке Чуя проходит через два перевала: Семинский и Чике-Таман – одни из самых красивейших перевалов.

И, наконец, в конце дня Вы, перемещаясь по долине реки, станете свидетелями неистовства порогов реки Чуя, знаменитой соревнованиями «Чуя-Ралли». 

Группа располагается на берегу реки Чуя, выше порога «Буревестник». Ночлег в палатках.

День 2
Начало сплава по Чуе

Начало сплава по Чуе посвящено технике управления рафтом.

У Вас будет много свежих впечатлений. Первый порог – «Буревестник», состоящий из двух ступеней. Именно с него начинается трасса «Чуя-Ралли». Далее следуют пороги – «Ербалыкский», затем – «Бегемот», характеризующийся узкими сливами, мощными «бочками», большой скоростью потока воды. 

После его прохождения ночевка на поляне правого берега. Вечер у костра, обмен первыми впечатлениями после сплава по Чуе.

День 3
Продолжаем сплав по р.Чуя

После завтрака рафтинг по порогам: «Классический», «Слаломный», «Обманный», «Веер», «Городовой». Название порогов говорит само за себя, их прохождение оставит у Вас неизгладимые впечатления.

После их прохождения группа обедает. Далее последуют несколько мощных шивер и порогов, из которых Иодринский является наиболее сложным.

Ночевка.

День 4
Заключительный день сплава

После отдыха группа продолжает сплав по заключительному участку реки Чуя. Сегодня Вам предстоит преодолеть два сложных порога: «Турбина» и «Горизонт». Эти пороги Вы будете вспоминать долго.

После прохождения шиверы под Занавес, группа выходит в устье реки и уже на берегу красавицы Катуни готовится к отъезду домой.

День 5
Отъезд

Переезд до с. Барангол (220 км).

Баня. Прощальный ужин.

Отъезд в г. Барнаул (22.00, авто 300 км)/Горно-Алтайск*.

* Отъезд в аэропорт г. Горно-Алтайска утром следующего дня (40 км). Необходимо забронировать проживание в с. Барангол на одну ночь. Стоимость проживания не входит в стоимость тура

Стоимость

Включено в стоимость

  • Транспортная доставка от Барнаула/Горно-Алтайска на тур и обратно;
  • Трехразовое питание;
  • Услуги гида-инструктора;
  • Прокат снаряжения, предусмотренного программой;
  • Рекреационные сборы;
  • Медицинская страховка.
  • Размещение по программе (палатки)

Оплачивается отдельно

  • ж/д, авиабилеты;
  • Питание в придорожных кафе, во время трансфера.
  • Алкогольные и прохладительные напитки;
  • Дополнительные бани кроме последнего дня.
  • Фото и видеосъемка на воде
  • Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы.
  • Отъезд в аэропорт г. Горно-Алтайска утром следующего дня (40 км). Необходимо забронировать проживание в с. Барангол на одну ночь. Стоимость проживания не входит в стоимость тура

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