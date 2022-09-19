Сплав Чуя 2022

Чуя рождается в сухой степи. Ледниковая вода ее подобна степному табуну, стремительно несущемуся через горные ущелья. Горячие камни и песок, кипящая вода порогов под голубым спокойствием неба. Вода Чуи вырвет Вас из снов повседневности – живи и чувствуй на грани...

Наиболее интересный и безопасный участок для коммерческого сплава, начинается от с. Акташ (в переводе с алтайского – «Белый камень») до слияния с р.Катунь. В этот участок входят пороги: «Буревестник», «Бегемот», «Слаломный», «Турбинный», «Горизонт» и множество других.

Минимальный возраст участника: 16 лет.

Возможно прохождение маршрута на катамаране. Стоимость тура с человека: 26 000 - на катамаране.