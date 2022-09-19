Сплав Чуя 2022
Чуя рождается в сухой степи. Ледниковая вода ее подобна степному табуну, стремительно несущемуся через горные ущелья. Горячие камни и песок, кипящая вода порогов под голубым спокойствием неба. Вода Чуи вырвет Вас из снов повседневности – живи и чувствуй на грани...
Наиболее интересный и безопасный участок для коммерческого сплава, начинается от с. Акташ (в переводе с алтайского – «Белый камень») до слияния с р.Катунь. В этот участок входят пороги: «Буревестник», «Бегемот», «Слаломный», «Турбинный», «Горизонт» и множество других.
Минимальный возраст участника: 16 лет.
Возможно прохождение маршрута на катамаране. Стоимость тура с человека: 26 000 - на катамаране.
Вас ждет:
Программа тура
Встреча группы в г. Барнаул/г. Горно-Алтайск. Переезд до с. Барангол (авто 300/40 км), затем до реки Чуя (авто 260 км, 5-6 часов). Дорога до места сегодняшней стоянки на реке Чуя проходит через два перевала: Семинский и Чике-Таман – одни из самых красивейших перевалов.
И, наконец, в конце дня Вы, перемещаясь по долине реки, станете свидетелями неистовства порогов реки Чуя, знаменитой соревнованиями «Чуя-Ралли».
Группа располагается на берегу реки Чуя, выше порога «Буревестник». Ночлег в палатках.
Начало сплава по Чуе посвящено технике управления рафтом.
У Вас будет много свежих впечатлений. Первый порог – «Буревестник», состоящий из двух ступеней. Именно с него начинается трасса «Чуя-Ралли». Далее следуют пороги – «Ербалыкский», затем – «Бегемот», характеризующийся узкими сливами, мощными «бочками», большой скоростью потока воды.
После его прохождения ночевка на поляне правого берега. Вечер у костра, обмен первыми впечатлениями после сплава по Чуе.
После завтрака рафтинг по порогам: «Классический», «Слаломный», «Обманный», «Веер», «Городовой». Название порогов говорит само за себя, их прохождение оставит у Вас неизгладимые впечатления.
После их прохождения группа обедает. Далее последуют несколько мощных шивер и порогов, из которых Иодринский является наиболее сложным.
Ночевка.
После отдыха группа продолжает сплав по заключительному участку реки Чуя. Сегодня Вам предстоит преодолеть два сложных порога: «Турбина» и «Горизонт». Эти пороги Вы будете вспоминать долго.
После прохождения шиверы под Занавес, группа выходит в устье реки и уже на берегу красавицы Катуни готовится к отъезду домой.
Переезд до с. Барангол (220 км).
Баня. Прощальный ужин.
Отъезд в г. Барнаул (22.00, авто 300 км)/Горно-Алтайск*.
* Отъезд в аэропорт г. Горно-Алтайска утром следующего дня (40 км). Необходимо забронировать проживание в с. Барангол на одну ночь. Стоимость проживания не входит в стоимость тура
Стоимость
Включено в стоимость
- Транспортная доставка от Барнаула/Горно-Алтайска на тур и обратно;
- Трехразовое питание;
- Услуги гида-инструктора;
- Прокат снаряжения, предусмотренного программой;
- Рекреационные сборы;
- Медицинская страховка.
- Размещение по программе (палатки)
Оплачивается отдельно
- ж/д, авиабилеты;
- Питание в придорожных кафе, во время трансфера.
- Алкогольные и прохладительные напитки;
- Дополнительные бани кроме последнего дня.
- Фото и видеосъемка на воде
- Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы.
- Отъезд в аэропорт г. Горно-Алтайска утром следующего дня (40 км). Необходимо забронировать проживание в с. Барангол на одну ночь. Стоимость проживания не входит в стоимость тура
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