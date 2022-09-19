Сплав Чуя – Катунь 2022

Река Чуя рождается в сухой степи. Ледниковая вода ее подобна степному табуну, стремительно несущемуся через горные ущелья. Горячие камни и песок, кипящая вода порогов под голубым спокойствием неба. Вода Чуи вырвет вас из снов повседневности – живи и чувствуй на грани...

Наиболее интересный и безопасный участок для коммерческого сплава, начинается от с.Акташ до слияния с рекой Катунь. В этот участок входят пороги: «Буревестник», «Бегемот», «Слаломный», «Турбинный», «Горизонт» и множество других.

Катунь (в переводе с алтайского «Кадын» – хозяйка) – самая крупная река Горного Алтая. Берет начало на южном склоне Катунского хребта у горы Белухи (4509 м) с ледника Геблера на высоте около 2000 метров. Протяженность реки составляет 688 км. При слиянии с рекой Бия образуется реку Обь.

Допускаются дети с 16 лет.

Возможно прохождение маршрута на катамаране. Стоимость тура с человека: 37 500 - на катамаране.