Сплав Чуя – Катунь 2022
Река Чуя рождается в сухой степи. Ледниковая вода ее подобна степному табуну, стремительно несущемуся через горные ущелья. Горячие камни и песок, кипящая вода порогов под голубым спокойствием неба. Вода Чуи вырвет вас из снов повседневности – живи и чувствуй на грани...
Наиболее интересный и безопасный участок для коммерческого сплава, начинается от с.Акташ до слияния с рекой Катунь. В этот участок входят пороги: «Буревестник», «Бегемот», «Слаломный», «Турбинный», «Горизонт» и множество других.
Катунь (в переводе с алтайского «Кадын» – хозяйка) – самая крупная река Горного Алтая. Берет начало на южном склоне Катунского хребта у горы Белухи (4509 м) с ледника Геблера на высоте около 2000 метров. Протяженность реки составляет 688 км. При слиянии с рекой Бия образуется реку Обь.
Допускаются дети с 16 лет.
Возможно прохождение маршрута на катамаране. Стоимость тура с человека: 37 500 - на катамаране.
Вас ждет:
Программа тура
Встреча группы в г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
Переезд до с. Барангол (авто 300/40 км,), затем до реки Чуя (авто 260 км, 5-6 часов). Дорога до места сегодняшней стоянки на реке Чуя проходит через два перевала: Семинский и Чике-Таман – одни из самых красивых перевалов. И, наконец, в конце дня Вы, перемещаясь по долине реки, станете свидетелями неистовства порогов реки Чуя, знаменитой соревнованиями «Чуя-Ралли».
Группа располагается на ночлег в палатках на берегу реки Чуя, выше порога «Буревестник».
Под руководством инструкторов начинается подготовка к сплаву по реке. Проводится инструктаж по технике безопасности, обучение пользованию водным снаряжением. Начало сплава по реке Чуя посвящено технике управления рафтом. У Вас будет много свежих впечатлений. Первый порог «Буревестник», состоящий из двух ступеней.
Именно с него начинается трасса «Чуя-Ралли». Далее следуют пороги – «Ербалыкский», затем – «Бегемот», один из сложнейших на маршруте, характеризующийся узкими сливами, мощными «бочками», большой скоростью потока.
После прохождения порога ночлег на поляне правого берега.
Вечер у костра, обмен первыми впечатлениями.
После завтрака рафтинг по порогам: «Классический», «Слаломный», «Обманный», «Веер», «Городовой». Название порогов говорит само за себя, их прохождение оставит у Вас неизгладимые впечатления.
После прохождения группа обедает.
Далее последуют несколько мощных шивер и порогов, из которых «Иодринский» является наиболее сложным.
Ночевка.
После завтрака группа продолжает сплав по заключительному участку реки Чуя. Сегодня Вам предстоит преодолеть два сложных порога: «Турбина» и «Горизонт». Эти пороги Вы будете вспоминать долго.
После прохождения шиверы «Под занавес» группа выходит в устье реки и уже на берегу красавицы Катуни становится на ночлег.
Желающие могут порыбачить и поймать хариуса. Вечером праздничный ужин, в честь прохождения Чуи.
После отдыха группа с новыми силами начинает сплав по средней Катуни, первый порог – «Ильгумень» (4 к.с.), протяженностью 500 метров и валами высотой до 3 метров. Имеется возможность для обхода порога по берегу, а так же фото-видеосъемки его прохождения.
После обеда группа проходит «Кадринскую трубу» (4 к.с.), состоящюю из отдельных порогов и шивер.
После порога «Поганка», группа останавливается ночевать на красивом песчаном пляже, окруженном огромными соснами – стоянке «Затерянный мир».
Сегодня день начинается с прохождением самого мощного Катунского двухступенчатого порога «Шабаш» (4 к.с.). После прохождения группа обедает на живописном песчаном пляже. Далее последуют несколько мощных шивер.
Экскурсия к наскальным рисункам
Ночевка группы на стоянке «Петроглифы» в сосновом лесу.
С новыми силами группа продолжает сплав по довольно спокойному участку Катуни. Долина реки проходит в скальных берегах. Прохождение порога Аюлинский c большой воронкой и валами. Обед на водопаде «Бельтертуюк».
После обеда начинается рафтинг с прохождение порогов «Тельдекпень – I и II» (4 к.с.). Пороги каньонного типа (ширина Катуни 20-30 метров) с хаотичным нагромождением струй, воронками и «грибами». Далее характер реки спокойный. Прохождение порога «Еландинский».
Переезд до с. Барангол (90 км). Баня. Прощальный ужин. Отъезд в г. Барнаул (22.00, авто 300 км)/г. Горно-Алтайск*.
* Отъезд в аэропорт г. Горно-Алтайска утром следующего дня (40 км).
Необходимо забронировать проживание в с. Барангол на одну ночь. Стоимость проживания не входит в стоимость тура.
Стоимость
Включено в стоимость
- Транспортная доставка от Барнаула/Горно-Алтайска на тур и обратно;
- Трехразовое питание;
- Услуги гида-инструктора;
- Прокат снаряжения, предусмотренного программой;
- Рекреационные сборы;
- Медицинская страховка.
- Размещение по программе (палатки)
Оплачивается отдельно
- ж/д, авиабилеты;
- Питание в придорожных кафе, во время трансфера.
- Алкогольные и прохладительные напитки;
- Дополнительные бани кроме последнего дня.
- Фото и видеосъемка на воде
- Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы.
- Отъезд в аэропорт г. Горно-Алтайска утром следующего дня (40 км). Необходимо забронировать проживание в с. Барангол на одну ночь. Стоимость проживания не входит в стоимость тура
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