Сплав Чуя – Башкаус – Чулышман 2022

Это интересный и увлекательный водный маршрут на Алтае, он состоит из связки трех горных рек: Чуи, Башкауса и Чулышмана.

Сплав по р. Чуя, где каждый год проходят соревнования «Чуя-ралли», чемпионат России по рафтингу, удовлетворит спортивный интерес (пороги «Буревестник», «Бегемот», «Турбина», «Горизонт») и эстетические потребности (животный и растительный мир, стоянки древних людей, геологические образования).

Река Башкаус наиболее сложна в техническом отношении, на реке 216 порогов и шивер, самыми сложными участками считаются «Саратанский каньон» и «Нижнее ущелье». В данном маршруте выбран наиболее интересный участок для рафтинга – это верхний Башкаус (4-5 к.с.). Эта река привлекательна для рыбалки (хариус, таймень, ускуч).

Река Чулышман берет начало в озере Джулукуль на высоте около 2176 метров над уровнем моря, через 240 км впадает в Телецкое озеро, по которому Вы совершите экскурсию на катере. Чулышман – самая чистая из крупных рек в Горном Алтае, вода имеет зеленовато-голубой цвет. Долина реки своеобразна и необычайно живописна. Сама река интересна и привлекательна для водного туризма своими порогами, каньонами и многочисленными водопадами.

Минимальный возраст участника: 16 лет.

Возможно прохождение маршрута на катамаране. Стоимость тура с человека: 70 500 - на катамаране.