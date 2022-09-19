Сплав Чуя – Башкаус – Чулышман 2022
Это интересный и увлекательный водный маршрут на Алтае, он состоит из связки трех горных рек: Чуи, Башкауса и Чулышмана.
Сплав по р. Чуя, где каждый год проходят соревнования «Чуя-ралли», чемпионат России по рафтингу, удовлетворит спортивный интерес (пороги «Буревестник», «Бегемот», «Турбина», «Горизонт») и эстетические потребности (животный и растительный мир, стоянки древних людей, геологические образования).
Река Башкаус наиболее сложна в техническом отношении, на реке 216 порогов и шивер, самыми сложными участками считаются «Саратанский каньон» и «Нижнее ущелье». В данном маршруте выбран наиболее интересный участок для рафтинга – это верхний Башкаус (4-5 к.с.). Эта река привлекательна для рыбалки (хариус, таймень, ускуч).
Река Чулышман берет начало в озере Джулукуль на высоте около 2176 метров над уровнем моря, через 240 км впадает в Телецкое озеро, по которому Вы совершите экскурсию на катере. Чулышман – самая чистая из крупных рек в Горном Алтае, вода имеет зеленовато-голубой цвет. Долина реки своеобразна и необычайно живописна. Сама река интересна и привлекательна для водного туризма своими порогами, каньонами и многочисленными водопадами.
Минимальный возраст участника: 16 лет.
Возможно прохождение маршрута на катамаране. Стоимость тура с человека: 70 500 - на катамаране.
Вас ждет:
Программа тура
Встреча группы в г. Барнаул, Горно-Алтайск. Переезд до с.Барангол (авто 300/40 км), затем до реки Чуя (авто 260 км, 5-6 часов). Дорога до места сегодняшней стоянки на реке Чуя проходит через два перевала: Семинский и Чике-Таман – одни из самых красивых перевалов на Алтае. И, наконец, в конце дня Вы, перемещаясь по долине реки, станете свидетелями неистовства порогов реки Чуя, знаменитой соревнованиями «Чуя-ралли».
Группа располагается на берегу реки Чуя, выше порога Буревестник, и под руководством инструкторов начинает подготовку к сплаву. Проводится инструктаж по технике безопасности, обучение пользованию водным снаряжением, технике управления рафтом.
Переезд на южный берег Телецкого озера (авто 40 км). Прогулку по Телецкому озеру на катере (78 км). Телецкое озеро – одно из главных украшений, достопримечательностей и загадок Горного Алтая. Не зря местные жители называют его «Алтын-Кёль», что значит «Золотое озеро». Не побывать на озере – значит не увидеть Горного Алтая. В поселке Артыбаш Вас ждет автобус.
Переезд до с. Барангол (авто 190 км). Баня, праздничный ужин. Отъезд в г. Барнаул (22.00, авто 300 км), г. Горно-Алтайск*
* Отъезд в аэропорт г. Горно-Алтайска утром следующего дня (40 км). Необходимо забронировать проживание в с. Барангол на одну ночь. Стоимость проживания не входит в стоимость тура
Начало сплава по р. Чуя посвящено технике управления судном. У Вас будет много свежих впечатлений. Первый порог «Буревестник» (3 к.с.), состоящий из двух ступеней. Именно с него начинается трасса «Чуя-ралли». Далее следуют пороги – «Ербалыкский», затем – «Бегемот» (5 к.с.), один из сложнейших на маршруте, характеризующийся узкими сливами, мощными «бочками», большой скоростью потока воды.
Обед на поляне левого берега после прохождения порога.
После обеда продолжается прохождение серии порогов: «Классический», «Слаломный», «Обманный», «Веер», «Городовой». Характер порогов разнообразный, их прохождение оставит у Вас неизгладимые впечатления. Далее последуют несколько мощных шивер и порогов, из которых «Иодринский» является наиболее сложным.
С новыми силами группа продолжает сплав по заключительному участку р. Чуя. Сегодня Вам предстоит преодолеть два сложных порога: «Турбина» и «Горизонт» (5 к.с.) Эти пороги вы будете вспоминать долго.
После прохождения шиверы «Под занавес» группа выходит в устье реки и уже на берегу красавицы Катуни готовится к переезду на р. Башкаус.
В этот день Вас ожидает увлекательный автопереезд до реки Башкаус (авто 120 км). В селе Акташ дорога с Чуйского тракта уходит влево, через Улаганский перевал, минуя Красные ворота, Мертвое озеро вдоль альпийских лугов по Улаганскому нагорью.
Обед на реке Башкаус.
После обеда отдых и подготовка к рафтингу.
Рафтинг, первое препятствие – «Ильдугемский каньон» (4 к.с.). После каньона 600-700 м. спокойного течения, далее порог «Ловушка» (4 к.с.), состоящий из двух ступеней с чередой мощных шивер в скальном коридоре. Далее следует несложный порог «Обманка», после него прохождение порогов «Змейка» и «Открытый» (4 к.с.).
Ночлег перед «Саратанским каньоном». Отдых, рыбалка.
Прохождение самого сложного – «Саратанского каньона». Пороги «Предбанный» (4 к.с.), «Камень Преткновения» (5 к.с.), «Трек» (4 к.с.), «Интеграл» (4 к.с.), «Проводка» (4 к.с.).
Отдых, рыбалка.
Переезд в долину р. Чулышман (авто 80 км). Сегодня Вам предстоит увидеть Пазырыкские курганы – это цепочка из 5 курганов, представляющих собой захоронения 6-7 вв. до н.э. знатных кочевников, племенных вождей.
Далее Вас ждет спуск с перевала Кату-Ярык. Высота, на которую поднимается дорога, составляет около 1500 м. Вам откроется вид на долину р. Чулышман. Спуск с перевала пеший, около 3 км. Обед и ночевка уже на берегу р. Чулышман.
Активный отдых, рыбалка.
Сплав начинается со спокойного участка, небольшие шиверы, наслаждение природой и многочисленными водопадами. Примерно через 2-3 часа рафтинга Вас ожидают пороги «Туданского каскада» (5 к.с.).
Разведка порогов и далее прохождение одного из сложных участков реки Чулышман – порог «Туданский» (5 к.с.), порог «Коварный» (5 к.с.) и «Итыкайский каскад» (4-5 к.с.) Выброс адреналина гарантирован уже после первых минут рафтинга. Ночевка в устье реки Чульча.
Пешая прогулка к «Каменным грибам» в урочище Аккурум (пеший переход не более 3 км). Остается только радоваться, что эти, на первый взгляд, неустойчивые «грибы» величиной с трехэтажный дом сохранились до нашего времени.
День отдыха. Но Ваш отдых активный – пешая экскурсия на крупнейший каскадный водопад Алтая – Чульчинский или Учар. Эта огромная масса воды с большой скоростью летит вниз, разбиваясь о гигантские камни.
Шум такой, что не слышно крика рядом стоящего человека, вокруг водяная пыль. Высота общего падения воды составляет более 160 метров.
Пешая часть – 11 км в одну сторону.
Стоимость
Включено в стоимость
- Транспортная доставка от Барнаула/Горно-Алтайска на тур и обратно;
- Трехразовое питание;
- Услуги гида-инструктора;
- Прокат снаряжения, предусмотренного программой;
- Рекреационные сборы;
- Медицинская страховка.
- Размещение по программе (палатки)
Оплачивается отдельно
- ж/д, авиабилеты;
- Питание в придорожных кафе, во время трансфера.
- Алкогольные и прохладительные напитки;
- Фото и видеосъемка на воде
- Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы.
- Отъезд в аэропорт г. Горно-Алтайска утром следующего дня (40 км). Необходимо забронировать проживание в с. Барангол на одну ночь. Стоимость проживания не входит в стоимость тура
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