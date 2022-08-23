Сплавы по рекам на Алтай : 0
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Прошедшие Сплавы по рекам на Алтай : 4
Сплав Средняя Катунь 2022
Чуйскому тракту через перевалы Семинский и Чике-Таман. Маршрут -сплав по Катуни проходим по ее среднему течению (пороги «Ильгумень», «Шабаш», «Кадринская труба», «Тельд...
Ближайший заезд:
c 11 сентября по 14 сентября
4 дня 3 ночи
от 20000 ₽
Сплав Чуя 2022
Рафт, катамаран, баня на Алтае! Сплав по р.Чуя - 5 дней, где каждый год проходят соревнования «Чуя-ралли».
Ближайший заезд:
c 17 августа по 21 августа
5 дней 4 ночи
от 27000 ₽
Сплав Чуя – Катунь 2022
Сплав начинается от с. Акташ (в переводе с алтайского – «Белый камень») до слияния с рекой Катунь. В этот участок входят пороги: «Буревестник», «Бегемот», «Слаломный», ...
Ближайший заезд:
c 17 августа по 24 августа
8 дней 7 ночей
от 32500 ₽
Сплав Чуя – Башкаус – Чулышман 2022
Это интересный и увлекательный водный маршрут на Алтае, он состоит из связки трех горных рек: Чуи, Башкаусу и Чулышману. Сплав по р. Чуя, где каждый год проходят соревн...
Ближайший заезд:
c 08 августа по 17 августа
10 дней 9 ночей
от 61500 ₽
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