Сплав Средняя Катунь 2022

Это интересный и увлекательный водный маршрут на Алтае, он состоит из связки трех горных рек: Чуи, Башкаусу и Чулышману. Сплав по р. Чуя, где каждый год проходят соревн...

Сплав начинается от с. Акташ (в переводе с алтайского – «Белый камень») до слияния с рекой Катунь. В этот участок входят пороги: «Буревестник», «Бегемот», «Слаломный», ...

Рафт, катамаран, баня на Алтае! Сплав по р.Чуя - 5 дней, где каждый год проходят соревнования «Чуя-ралли».

Чуйскому тракту через перевалы Семинский и Чике-Таман. Маршрут -сплав по Катуни проходим по ее среднему течению (пороги «Ильгумень», «Шабаш», «Кадринская труба», «Тельд...

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