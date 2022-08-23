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Сплавы по рекам
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Сплавы по рекам на Алтай : 0

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Прошедшие Сплавы по рекам на Алтай : 4

Алтай

Сплав Средняя Катунь 2022

Чуйскому тракту через перевалы Семинский и Чике-Таман. Маршрут -сплав по Катуни проходим по ее среднему течению (пороги «Ильгумень», «Шабаш», «Кадринская труба», «Тельд...

Ближайший заезд:

c 11 сентября по 14 сентября

4 дня 3 ночи

от 20000 ₽

Алтай

Сплав Чуя 2022

Рафт, катамаран, баня на Алтае! Сплав по р.Чуя - 5 дней, где каждый год проходят соревнования «Чуя-ралли».

Ближайший заезд:

c 17 августа по 21 августа

5 дней 4 ночи

от 27000 ₽

Алтай

Сплав Чуя – Катунь 2022

Сплав начинается от с. Акташ (в переводе с алтайского – «Белый камень») до слияния с рекой Катунь. В этот участок входят пороги: «Буревестник», «Бегемот», «Слаломный», ...

Ближайший заезд:

c 17 августа по 24 августа

8 дней 7 ночей

от 32500 ₽

Алтай

Сплав Чуя – Башкаус – Чулышман 2022

Это интересный и увлекательный водный маршрут на Алтае, он состоит из связки трех горных рек: Чуи, Башкаусу и Чулышману. Сплав по р. Чуя, где каждый год проходят соревн...

Ближайший заезд:

c 08 августа по 17 августа

10 дней 9 ночей

от 61500 ₽

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