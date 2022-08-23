Номер телефона в Москве
8 (495) 799-18-66
Звонок бесплатный по всей России
8 (800) 770-02-26

К озерам Северо-Чуйского Хребта 2022

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Северо-Чуйский хребет один из самых массивных хребтов Алтая, самая высокая вершина – пик Маашей-Баш (4177 м). Этот горный район по праву считается одним из самых красивых и интересных в Горном Алтае. На данном маршруте вы увидите восемь удивительно красивых горных озер – Маашей, Нижнее и Верхнее Шавлинские, пять озер реки Каракабак. Полюбуетесь мощными водопадами, огромными каменными насыпями, чистейшими горными реками, ледниками и белоснежными вершинами.

Для участия в туре нужна хорошая физическая подготовка и опыт пеших походов.

Программа тура

День 1
Встреча группы в г. Барнаул или г. Горно-Алтайск Переезд в с. Барангол (300 /40 км) и далее до реки Чуя (авто 600&nbsp;км).

Дорога идет по знаменитому Чуйскому тракту, проходит через два перевала: Семинский и Чике-Таман, с перевалов открываются в своем величии горы Алтая. Спуск в долину реки Катунь откроет перед Вами еще одну страницу разнообразия природы Алтая. В селе Иня Вы увидите мост через Катунь, построенный без единого гвоздя – памятник архитектуры.

И, наконец, в конце дня Вы, перемещаясь по долине реки, станете свидетелями неистовства порогов реки Чуя, знаменитой соревнованиями «Чуя-Ралли». 

Ночлег в палатках на берегу реки.

День 10
Переход по плато Ештык-Кель

Переход по плато Ештык-Кель через перевал Орой (2040 м) в верховья ручья Орой. На перевале стоит  обо – пирамида, сложенная из камней, символизирующая особое отношение алтайцев к горам и перевалам. Спуск к границе леса в царство кедра.

В пути 6-7 часов.

День 11
Переход в с. Чибит

Тропа проходит по чистому лиственничному лесу. Вдоль тропы заросли черники и брусники. Тропа не сложная, лишь изредка приходится преодолевать небольшие болотца. Осмотр небольшого горного водопада.

В пути 6-7 часов.

День 12
Заключительный день

Переезд по Чуйскому тракту в с. Барангол (авто 300 км). Баня. Прощальный ужин. Отъезд в г. Барнаул (22:00, авто 300 км)/Горно-Алтайск*

* Отъезд в аэропорт г. Горно-Алтайска утром следующего дня (40 км). Необходимо забронировать проживание в с. Барангол на одну ночь. Стоимость проживания не входит в стоимость тура. 

День 2
Начало пешей части маршрута

Плавный подъем по р. Маашей (Мажой), переход до устья р. Каракабак. Река Маашей остается слева внизу в каньоне. Впереди видны главные вершины Северо-Чуйского хребта Карагем-Баши, Маашей-Баши, Куркуре. А если обернуться назад, то открывается отличный вид на долину реки Чуя.

В пути 6-7 часов.

День 3
Выход к «Алениным озерам»

Еще не так давно в этот день мы совершали выход к озеру Маашей, которое образовалось в результате оползня перегородившего долину реки чуть более 100 лет назад. После проливных дождей 17 июля 2012 года плотина была размыта. В результате чего озеро «слилось» в реку Маашей. Этот, казалось бы, обычный природный факт, привел к исчезновению красивейшего озера.

В данном туре у вас будет удивительная возможность увидеть масштабы данного происшествия и оценить прелесть и хрупкость окружающей нас среды. Прогулка к Маашейскому леднику – одному из крупнейших ледников Алтая.  

Выход к «Алениным озерам». После утомительного подъема на морену Вашему взору откроется удивительный вид на небольшое горное озерцо и ряд небольших водопадов.

В пути 7-8 часов.

День 4
Радиальный выход в верховья реки Каракабак

Радиальный выход в верховья реки Каракабак, где находятся пять изумительных по красоте горных озер. Озера имеют разный цвет воды  и в окружении горных вершин представляют удивительное зрелище.

В пути 6-7 часов.

День 5
Спуск до урочища Ештык-Кель

Туристы прозвали урочище «блуждающим болотом». Это высокогорное плато местами заболоченно. И далее вдоль реки Шабага дойти до места её слияния с рекой Шавла.

В пути 6-7 часов.

День 6
Переход до Нижнего Шавлинского озера

Движетесь до слияния рек Правой и Левой Шавлы. Далее идете по правому берегу Шавлы. На последних километрах тропа круто поднимается вверх, преодолевая мощную каменную морену, которая и образовала озеро. Взгляду открывается прекрасное зрелище: в окружении высоких снежных пиков предстает бирюзовая гладь Шавлинского озера. Некоторые стоянки у озера оформлены деревянными идолами.

В пути 6-7 часов.

День 7
Радиальный выход к Верхнему Шавлинскому озеру

Возможна рыбалка на реке Шавла. Радиальный выход к Верхнему Шавлинскому озеру, прогулка к леднику. Отдых на берегу Шавлинского озера.

В пути 7-8 часов.

День 8
Отдых. Прогулки в окрестностях озера

Сегодня Вам предстоит увидеть все самые живописные уголки в окрестностях Шавлинских озер. Полюбоваться искрящимися белоснежными вершинами. В окружении Красавицы оказаться в Сказке и исполнить свои Мечты.

День 9
Пеший переход

По знакомой тропе переходите до устья р. Шабаги.

В пути 6-7 часов.

Стоимость

Включено в стоимость

  • Транспортная доставка от Барнаула/Горно-Алтайска на тур и обратно.
  • Трехразовое питание.
  • Услуги гида.
  • Прокат снаряжения, предусмотренного программой.
  • Рекреационные сборы.
  • Медицинская страховка.
  • Размещение по программе (палатки).

Оплачивается отдельно

  • ж/д, авиабилеты
  • отъезд в аэропорт г. Горно-Алтайска утром следующего дня (40 км). Необходимо забронировать проживание в с. Барангол на одну ночь

Отзывы

0 из 5
оценок
0
0
0
0
0
5
Заполните поле
Заполните поле
Заполните поле

Нужна помощь с выбором?

Подберем бесплатно 10 лучших предложений

Похожие туры

Алтай 2023 г.

Горный лагерь на Алтае. Путешествие налегке к Мультинским озерам

Теккинг по Горному Алтаю, 7 дней. Поход на Мультинские озера. Умеренная сложность маршрута. Проживание в палатках.

Ближайший заезд:

c 30 июля по 05 августа

7 дней 6 ночей

от 42800 ₽

Алтай 2023 г.

Треккинг на Алтай. Мультинские озёра

Комфорт-треккинг на Алтай и Мультинские озера. 7-дневная программа с проживанием на базе отдыха. Тур начинается и заканчивается в Горно-Алтайске.

Ближайший заезд:

c 30 июля по 05 августа

7 дней 6 ночей

от 52000 ₽