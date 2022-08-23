К озерам Северо-Чуйского Хребта 2022
Северо-Чуйский хребет один из самых массивных хребтов Алтая, самая высокая вершина – пик Маашей-Баш (4177 м). Этот горный район по праву считается одним из самых красивых и интересных в Горном Алтае. На данном маршруте вы увидите восемь удивительно красивых горных озер – Маашей, Нижнее и Верхнее Шавлинские, пять озер реки Каракабак. Полюбуетесь мощными водопадами, огромными каменными насыпями, чистейшими горными реками, ледниками и белоснежными вершинами.
Для участия в туре нужна хорошая физическая подготовка и опыт пеших походов.
Вас ждет:
Программа тура
Дорога идет по знаменитому Чуйскому тракту, проходит через два перевала: Семинский и Чике-Таман, с перевалов открываются в своем величии горы Алтая. Спуск в долину реки Катунь откроет перед Вами еще одну страницу разнообразия природы Алтая. В селе Иня Вы увидите мост через Катунь, построенный без единого гвоздя – памятник архитектуры.
И, наконец, в конце дня Вы, перемещаясь по долине реки, станете свидетелями неистовства порогов реки Чуя, знаменитой соревнованиями «Чуя-Ралли».
Ночлег в палатках на берегу реки.
Переход по плато Ештык-Кель через перевал Орой (2040 м) в верховья ручья Орой. На перевале стоит обо – пирамида, сложенная из камней, символизирующая особое отношение алтайцев к горам и перевалам. Спуск к границе леса в царство кедра.
В пути 6-7 часов.
Тропа проходит по чистому лиственничному лесу. Вдоль тропы заросли черники и брусники. Тропа не сложная, лишь изредка приходится преодолевать небольшие болотца. Осмотр небольшого горного водопада.
В пути 6-7 часов.
Переезд по Чуйскому тракту в с. Барангол (авто 300 км). Баня. Прощальный ужин. Отъезд в г. Барнаул (22:00, авто 300 км)/Горно-Алтайск*
* Отъезд в аэропорт г. Горно-Алтайска утром следующего дня (40 км). Необходимо забронировать проживание в с. Барангол на одну ночь. Стоимость проживания не входит в стоимость тура.
Плавный подъем по р. Маашей (Мажой), переход до устья р. Каракабак. Река Маашей остается слева внизу в каньоне. Впереди видны главные вершины Северо-Чуйского хребта Карагем-Баши, Маашей-Баши, Куркуре. А если обернуться назад, то открывается отличный вид на долину реки Чуя.
В пути 6-7 часов.
Еще не так давно в этот день мы совершали выход к озеру Маашей, которое образовалось в результате оползня перегородившего долину реки чуть более 100 лет назад. После проливных дождей 17 июля 2012 года плотина была размыта. В результате чего озеро «слилось» в реку Маашей. Этот, казалось бы, обычный природный факт, привел к исчезновению красивейшего озера.
В данном туре у вас будет удивительная возможность увидеть масштабы данного происшествия и оценить прелесть и хрупкость окружающей нас среды. Прогулка к Маашейскому леднику – одному из крупнейших ледников Алтая.
Выход к «Алениным озерам». После утомительного подъема на морену Вашему взору откроется удивительный вид на небольшое горное озерцо и ряд небольших водопадов.
В пути 7-8 часов.
Радиальный выход в верховья реки Каракабак, где находятся пять изумительных по красоте горных озер. Озера имеют разный цвет воды и в окружении горных вершин представляют удивительное зрелище.
В пути 6-7 часов.
Туристы прозвали урочище «блуждающим болотом». Это высокогорное плато местами заболоченно. И далее вдоль реки Шабага дойти до места её слияния с рекой Шавла.
В пути 6-7 часов.
Движетесь до слияния рек Правой и Левой Шавлы. Далее идете по правому берегу Шавлы. На последних километрах тропа круто поднимается вверх, преодолевая мощную каменную морену, которая и образовала озеро. Взгляду открывается прекрасное зрелище: в окружении высоких снежных пиков предстает бирюзовая гладь Шавлинского озера. Некоторые стоянки у озера оформлены деревянными идолами.
В пути 6-7 часов.
Возможна рыбалка на реке Шавла. Радиальный выход к Верхнему Шавлинскому озеру, прогулка к леднику. Отдых на берегу Шавлинского озера.
В пути 7-8 часов.
Сегодня Вам предстоит увидеть все самые живописные уголки в окрестностях Шавлинских озер. Полюбоваться искрящимися белоснежными вершинами. В окружении Красавицы оказаться в Сказке и исполнить свои Мечты.
По знакомой тропе переходите до устья р. Шабаги.
В пути 6-7 часов.
Стоимость
Включено в стоимость
- Транспортная доставка от Барнаула/Горно-Алтайска на тур и обратно.
- Трехразовое питание.
- Услуги гида.
- Прокат снаряжения, предусмотренного программой.
- Рекреационные сборы.
- Медицинская страховка.
- Размещение по программе (палатки).
Оплачивается отдельно
- ж/д, авиабилеты
- отъезд в аэропорт г. Горно-Алтайска утром следующего дня (40 км). Необходимо забронировать проживание в с. Барангол на одну ночь
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