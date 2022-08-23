К озерам Северо-Чуйского Хребта 2022

Северо-Чуйский хребет один из самых массивных хребтов Алтая, самая высокая вершина – пик Маашей-Баш (4177 м). Этот горный район по праву считается одним из самых красивых и интересных в Горном Алтае. На данном маршруте вы увидите восемь удивительно красивых горных озер – Маашей, Нижнее и Верхнее Шавлинские, пять озер реки Каракабак. Полюбуетесь мощными водопадами, огромными каменными насыпями, чистейшими горными реками, ледниками и белоснежными вершинами.

Для участия в туре нужна хорошая физическая подготовка и опыт пеших походов.