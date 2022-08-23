Треккинг на Алтай. Мультинские озёра
Пейзажи в этих местах - как на картинах художников! Даже самый искушённый турист здесь не сможет остаться равнодушным.
Данный тур прекрасно подойдет для любителей горных озёр. За время нашего отдыха совершим треккинг к 5 горным озерам и 2 водопадам. А ещё покатаемся на катере, увидим лесных бурундуков и погуляем по кедровым лесам. Этот маршрут порадует туристов, которые любят ходить по тропам без большого набора высоты. Километраж каждый день достаточно большой, зато перепады высот всего 100-300 м в день.
Для проживания наших туристов мы выбрали самую комфортную турбазу из трех возможных в этих местах.
Вас ждет:
Программа тура
10:00 - сбор группы в аэропорту г. Горно-Алтайск.
Сегодня нас ждёт длинный переезд в горную часть Алтая (350 км, в пути около 6-7 часов).
По пути сделаем остановку на Семинском перевале и погуляем по сувенирному рынку. Алтайский рынок порадует вкусным мёдом, чаями, деревянными магнитами и вкусным вареньем.
Приезд село Замульта, размещение на турбазе.
Активная часть: 2 км пешком.
С утра горный транспорт перевезет нас повыше в горы, к Нижнему Мультинскому озеру.
Заселение в туркомплекс с 13:00.
Далеко позади осталась цивилизация, суета, магазины и шумные дороги. Ближайшие дни будем с удовольствием наслаждаться нетронутой красотой гор и озёр Алтая.
После приезда, сразу отправляемся на прогулку! Выходим на берег нижнего Мультинского озера - и сразу захватывает дух! Водоем огромный, вдалеке видны снежные горы, а вокруг, насколько хватает глаз, - бесконечные кедровые леса!
По лесной тропе пройдем вдоль нижнего озера и выйдем к среднему Мультинскому озеру. Какое озеро красивее? Придём и сравним!
Между озерами природа создала живописный перекат воды среди огромных камней - Шумы. Сфотографируем это необычное место и отправимся в обратный путь.
Активная часть: 11,2 км, перепад высот 1630-1650 м, продолжительность 3-4 часа
Когда гуляешь возле нижнего озера, вдалеке красуются и манят тебя снежные вершины. Сегодня пойдем прямо к подножию этих снежных гор! Пересечем на катерах 2 водоема, дальше - пешком!
Тропа поведет нас по кедровым лесам и альпийским лугам. Так непривычно, но здесь практически нет подъемов! За весь трек наберём всего 100 м по вертикали. Если в последнее время были дожди, то рекомендуем идти на маршрут в резиновых сапогах, так как тропа становится очень грязной.
Спустя несколько часов, приходим к верхнему озеру! Горы, снег, ледники, причудливые коряги в воде.. Здесь все дышит простором и тишиной. А водичка так и манит искупаться! Конечно, горное озеро холодное. Но есть смельчаки, которых это не остановит!
Активная часть: 19,8 км, перепад высот 1630-1800 м, продолжительность 7-8 часов.
Долина реки Куйгук порадует нас не только роскошным, изумрудным озером, но и эффектным водопадом.
Реки Алтая очень бурные, полноводные. Именно поэтому здесь рождаются потрясающие водопады. Высота нашего водопада – около 30 метров, стоя возле него, в полной мере ощущаешь силу и мощь воды!
Поднявшись над водопадом, увидим первый, небольшой водоем. Пройдя ещё немного, окажемся на берегу озера Куйгук. Только подходишь к его берегу - и сразу замирает дыхание! Перед тобой огромное, изумрудное озеро, которое охраняют снежные горы. Вокруг витает тишина, изредка парят птицы... Именно в такие моменты хочется остановить время, сидеть и любоваться такой красотой.
Возле озера устроим обед и большой привал.
Активная часть: 20,8 км, перепад высот 1630-2020 м, продолжительность 7-8 часов.
Пойдем, посмотрим на наши озера с высоты птичьего полета!
Часть пути преодолеем на лошадках. Лошадей оставим в конце кедрового леса, а затем дойдем до вершины уже пешком. Отсюда, с невероятной высоты, полюбуемся на Нижнее и Среднее Мультинские озера, увидим долину реки Крепкой и соседние долины.
Кроме того, заглянем за хребет, за которым открывается ещё одна бескрайняя долина Алтая! Интересно, что в этой долине зелёные спинки горных хребтов поросли темными кедрами и стали похожи на хребты огромных динозавров! Очень необычно.
Смотровая гора - уникальная точка. Ты поднимаешься все выше и выше - и перед тобой словно вырастают горы Алтая! Сюда обязательно стоит сходить.
Активная часть: 9,8 км, перепад высот 2000-2580 м, продолжительность 6-7 часов.
За 5 дней Алтай удивил вас? Покорил своей красотой? Но это ещё не всё! Ведь впереди поход на Поперечное озеро.
Сегодня выйдем пораньше, так как путь предстоит длинный. По уже знакомой тропе выйдем на развилку: правая тропа идёт к верхнему Мультинскому озеру, а нам сегодня налево. Недолгий подъем по лесу - и мы вновь движемся по зоне альпийских лугов. В какой-то момент путь кажется бесконечным, но вдруг, после очередного пригорка, перед вами откроется озеро.
В этот миг ты даже не можешь проверить своим глазам! Долину украшают горы с ледниками, у подножия которых раскинулось огромное озеро. На его берегу в июле цветут водосборы, горцы и такие редкие, огненные жарки! Ни одно фото не передаст этой удивительной красоты!
В этом месте вы окончательно и бесповоротно влюбитесь в Алтай.
Активная часть: 21,2 км, перепад высот 1630-1890 м, продолжительность 9-10 часов.
Сегодня нам предстоит длительный переезд. Сначала спустимся с гор на горном транспорте, а затем на микроавтобусе вернёмся в г. Горно-Алтайск.
21:30-22:30 - прибытие в Горно-Алтайск.
Стоимость
ТК Мультинские озера
Место встречи: г. Горно-Алтайск (аэропорт) в 09:30 по местному времени (МСК + 4 часа).
Финиш маршрута: г. Горно-Алтайск (аэропорт) в 21:30-22:30 по местному времени (МСК + 4 часа).
Тип отдыха: проживание на турбазе, треккинг по ущельям налегке.
Питание: трехразовое.
Маршрут проходит на высоте: 920 – 2580 м. Протяженность маршрута: 84,8 км.
Ограничение по возрасту: от 10 до 60 лет.
Мобильная связь по маршруту: день 1 до 16:00, день 7 после 17:00.
Инфраструктура. Есть 2 кафе, 1 ларек с минимальным набором продуктов. Аптек, банкоматов нет.Транспорт: горный транспорт (ГАЗ-66 или УАЗик).
Включено в стоимость
- Автотранспортные переезды по маршруту.
- Проезды по маршруту на горном транспорте (ГАЗ-66 или УАЗик).
- Проживание в туристическом комплексе «Мультинские озера»: 1 ночь в поселке Замульта: двух-, трехместные номера, удобства в номере; 5 ночей на турбазе на Нижнем Мультинском озере. Двух-, трехместные номера. Туалет и душ на улице.
- Трехразовое питание. Завтраки готовятся в гостинице по комплексному меню. Обед (день 2-6) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости).
- Прокат группового снаряжения: котлы, газовые горелки (для приготовления чая на обед в горах в период с июня по август), групповая аптечка.
- Прогулка на лошадях на маршрут «Смотровая площадка»
- Проезд на катерах к началу маршрутов на Верхнее Мультинское и Поперечное озера
- Входные билеты в Катунский биосферный заповедник
- Услуги инструктора-проводника
Оплачивается отдельно
- Транспортные расходы из Вашего города к началу маршрута и обратно (г. Горно-Алтайск).
- Питание: обед во время переезда в 1-й и 7-й день. Стоимость обеда в кафе: 300-400 руб.
- Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы – 12000 руб. за весь период отдыха.
- Страховка (не обязательно)
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