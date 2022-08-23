Треккинг на Алтай. Мультинские озёра

Пейзажи в этих местах - как на картинах художников! Даже самый искушённый турист здесь не сможет остаться равнодушным.

Данный тур прекрасно подойдет для любителей горных озёр. За время нашего отдыха совершим треккинг к 5 горным озерам и 2 водопадам. А ещё покатаемся на катере, увидим лесных бурундуков и погуляем по кедровым лесам. Этот маршрут порадует туристов, которые любят ходить по тропам без большого набора высоты. Километраж каждый день достаточно большой, зато перепады высот всего 100-300 м в день.

Для проживания наших туристов мы выбрали самую комфортную турбазу из трех возможных в этих местах.