Треккинг к Мультинским озерам 2022

Этот маршрут проходит по Усть-Коксинскому району – одному из самых удивительных и загадочных мест Алтая, имеющему неповторимый высокогорный рельеф. Природа оказалась очень щедра к этому удивительному уголку Алтая.

Высоко в горах окруженные со всех сторон дикой тайгой застыли в своей первозданной красоте Мультинские озера, которые входят в Катунский заповедник. Свое название они получили от одноименной реки, в верховьях которой и находятся. Река последовательно образует три озера: Верхнее Мультинское, Среднее Мультинское и Нижнее Мультинское. Озера появились в результате мореной подпруды. Основу их питания составляют ледники. В окрестностях озер очень много ягоды: черники, смородины, малины. Рыбаков ждет увлекательная рыбалка на хариуса.

В стоимость тура включена доставка на Нижнее Мультинское озеро (внедорожники ГАЗ 66, УРАЛ) и переправа на катере до Среднего озера (сокращающая пеший переход на 8 км).

Данный маршрут проходит по приграничной территории, поэтому для граждан, не имеющих российского гражданства необходимо оформлять пропуск за 60 дней до начала тура.

Гражданам РФ обязательно иметь при себе паспорт с регистрацией на территории РФ.