Треккинг к Мультинским озерам 2022
Этот маршрут проходит по Усть-Коксинскому району – одному из самых удивительных и загадочных мест Алтая, имеющему неповторимый высокогорный рельеф. Природа оказалась очень щедра к этому удивительному уголку Алтая.
Высоко в горах окруженные со всех сторон дикой тайгой застыли в своей первозданной красоте Мультинские озера, которые входят в Катунский заповедник. Свое название они получили от одноименной реки, в верховьях которой и находятся. Река последовательно образует три озера: Верхнее Мультинское, Среднее Мультинское и Нижнее Мультинское. Озера появились в результате мореной подпруды. Основу их питания составляют ледники. В окрестностях озер очень много ягоды: черники, смородины, малины. Рыбаков ждет увлекательная рыбалка на хариуса.
В стоимость тура включена доставка на Нижнее Мультинское озеро (внедорожники ГАЗ 66, УРАЛ) и переправа на катере до Среднего озера (сокращающая пеший переход на 8 км).
Данный маршрут проходит по приграничной территории, поэтому для граждан, не имеющих российского гражданства необходимо оформлять пропуск за 60 дней до начала тура.
Гражданам РФ обязательно иметь при себе паспорт с регистрацией на территории РФ.
Вас ждет:
Программа тура
Встреча в аэропорту г. Барнаула/г. Горно-Алтайска или на вокзале Барнаула.
Переезд в село Барангол. Размещение в гостевом доме (удобства на этаже). Отдых, сбор вещей. Баня, ужин.
Переезд с. Барангол - с. Маральник (авто 400 км, 7-8 часов). Ваше путешествие начнется по древнейшему пути Алтая – Чуйскому тракту, протяженность которого 616,7 км. Часть путешествия проходит по берегу самой крупной реки Горного Алтая – Катуни, и через несколько часов Вы окажетесь на Семинском перевале – самой высокой точке Чуйского тракта. Кедровый лес и замечательный вид на вершины Горного Алтая, открывающиеся с перевала, не оставят Вас равнодушными.
Путешествие продолжается – дорога спускается в долину реки Урсул, после чего Вы прощаетесь с Чуйским трактом и поднимаетесь на Ябоганский перевал. Спустившись с него, Вы попадаете в Усть-Канскую степь. Небольшой перевал Кырлык, и Вы – в Абайской степи, далее Ваш путь проходит вдоль реки Кокса. Переехав через перевал Громотуха, Вы вновь встречаетесь с красавицей Катунью и примерно через час путешествия по Уймонской долине Вы оказываетесь на месте первой ночевки.
Ночлег в палатках. Есть возможность размещения в домике.
Нижнее озеро находится на высоте 1710 м, длина 2370 м, максимальная ширина 900м, средняя глубина 21 м. Переходим до южного окончания озера. На берегу озера на живописной поляне среди кедров, кустов жимолости и смородины разбиваем лагерь.
Ночлег в палатках.
Мультинские озера соединяются протокой, называемой «Шумы». В бирюзовой глади озера отражаются белоснежные вершины, окружающие его со всех сторон. Жемчужные ниточки водопадов украшают прибрежные скалы. Озеро вытянуто с севера на юг на 1,7 км.
Возвращение в лагерь. Ночлег в палатках.
Переправа на катере до Шумов.
Это самое дикое и наиболее живописное озеро. В озеро небольшими эффектными водопадами обрываются одиннадцать ручьев. Высота падения одного из них 60 м. Озеро овальной формы, длина около 1,5 км, ширина 0,5 км, окружено заснеженными вершинами. Полюбовавшись великолепными видами, перекусив на озере, спускаемся на кордон.
Возвращение в лагерь. Ночлег в палатках.
Сегодня нам необходимо преодолеть около 12 км, чтобы полюбоваться необычайно красивым горным озером Куйгук и одноименным водопадом. Переправляемся на правый берег реки Мульта, переходим в долину реки Куйгук и поднимаемся к озеру. Длина его около 1 км, ширина 300 - 400 м. Возвращаемся на Нижнее Мультинское озеро.
Ночевка на берегу р. Мульта в палатках. Есть возможность размещения в домиках (от 800 рублей за место).
Первую половину сегодняшнего дня отдыхаем, загораем, купаемся и собираем лагерь.
После обеда спуск по уже знакомой дороге в село Замульта на полноприводном автомобиле. Ночлег в палатках на территории туркомплекса.
Переезд в с. Барангол (авто 400 км). Баня. Прощальный ужин. Отъезд в г. Барнаул (22:00, авто 300 км)/Горно-Алтайск*.
* Отъезд в аэропорт г. Горно-Алтайска утром следующего дня (40 км). Необходимо забронировать проживание в с. Барангол на одну ночь. Стоимость проживания не входит в стоимость тура.
Стоимость
Включено в стоимость
- Транспортная доставка от Барнаула/Горно-Алтайска на тур и обратно;
- Трехразовое питание;
- Услуги гида-инструктора;
- Прокат снаряжения, предусмотренного программой;
- Рекреационные сборы;
- Медицинская страховка.
- Размещение по программе (палатки)
Оплачивается отдельно
- ж/д, авиабилеты;
- Питание в придорожных кафе, во время трансфера.
- Отъезд в аэропорт г. Горно-Алтайска утром следующего дня (40 км). Необходимо забронировать проживание в с. Барангол на одну ночь. Стоимость проживания не входит в стоимость тура
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