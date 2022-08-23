К подножью Белухи в сопровождении вьючных коней 2022
Белуха – одна из крупнейших горных вершин России, высота достигает 4509 м. В 1998 г. ей присвоен статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Здесь всегда царят величественная тишина и величественная красота, вызывая у попавших в такие места людей прилив внутренней одухотворенности. Пик Белухи венчает мощный Катунский хребет, связывая его в единую горную систему. На склонах и в долинах насчитывается 169 ледников, питающих множество рек, главная из которых – воспетая в легендах Катунь. Главное препятствие на данном маршруте перевал Каратюрек (3060 м).
Предлагаем пройти первую часть маршрута до оз. Аккем – это первые четыре дня маршрута с конным сопровождением: лошади везут только общественное снаряжение и продукты. Личное снаряжение туристы несут сами, для этого необходимо иметь свой рюкзак объемом не менее 80 литров. (К личному снаряжению относится спальник и все вещи, которые турист привезет с собой). Для перевозки груза используются лошади из расчета на трех туристов одна лошадь. После озера Аккем туристы переносят все вещи самостоятельно, включая и общественное снаряжение – это два последних дня пешей части маршрута.
Данный маршрут проходит по приграничной территории, поэтому для граждан, не имеющих российского гражданства необходимо оформлять пропуск за 60 дней до начала тура.
Гражданам РФ при себе обязательно иметь паспорт с регистрацией по месту проживания. Пограничный контроль на оз. Аккем.
Вас ждет:
Программа тура
Встреча в аэропорту г. Барнаула/г. Горно-Алтайска или на вокзале Барнаула.
Переезд в село Барангол. Размещение в гостевом доме (удобства на этаже). Отдых, сбор вещей. Баня, ужин.
Переезд в с.Барангол (400 км). Баня. Прощальный ужин. Отъезд в г. Барнаул (22:00, 300 км)/г. Горно-Алтайск*.
* Отъезд в аэропорт г. Горно-Алтайска утром следующего дня (40 км). Необходимо забронировать проживание в с. Барангол на одну ночь. Стоимость проживания не входит в стоимость тура.
Переезд в село Тюнгур (авто 450 км, в пути 8-9 часов). Ваше путешествие начнется по древнейшему пути Алтая – Чуйскому тракту, протяженность которого от Бийска до Ташанты - 616,7 км. Часть путешествия проходит по берегу самой крупной реки Горного Алтая – Катуни. Через несколько часов Вы окажитесь на Семинском перевале – самой известной точке Чуйского тракта (высота – 1717 м.). Кедровый лес и замечательный вид на вершины Горного Алтая, открывающиеся с перевала, не оставят Вас равнодушными.
Путешествие продолжается – дорога спускается в долину реки Урсул, после чего Вы прощаетесь с Чуйским трактом и поднимаетесь на Ябоганский перевал. Спустившись с него, Вы попадаете в Усть-Канскую степь. Небольшой перевал Кырлык, и Вы - в Абайской степи, далее Ваше путешествие проходит вдоль реки Кокса. Переехав через перевал Громотуха, Вы вновь встречаетесь с красавицей Катунью и примерно через полчаса пути вы оказываетесь в Уймонской долине. Переезд в с. Верх-Уймон.
Посещение музея Н.К.Рериха. Во время пребывания на Алтае в рамках Центрально-Азиатской экспедиции Николай Константинович Рерих останавливался в этом селе, в доме старовера Варфоломея Семеновича Атаманова. Атаманов слыл лучшим знатоком потаенных троп Алтая, водил по горам и долам Прикатунья экспедиции ученых и художников. Воссозданный из уцелевших остатков дома Атаманова музей процветает и радует своих гостей удивительной обстановкой.
Переезд к месту ночлега – село Тюнгур. Размещение на огороженной территории в палатках.
Автозаброска до урочища Елань на полноприводном автомобиле. Далее наш путь лежит вверх по ущелью реки Кучерла. Рядом весело шумит река, которая может быть и грозной в дождливую погоду.
Ночлег на поляне возле ключей. В пути 5-6 часов.
Во время пути открываются великолепные виды на ущелье реки Кучерла, Кучерлинское озеро, заснеженные горные вершины. Каменная изба находится в самом сердце альпийских лугов, поражающих своим разноцветьем. В пути 7-8 часов.
Подъем на перевал – одно из серьезных испытаний.
Но все трудности с лихвой компенсируются увиденной панорамой: белоснежная красавица Белуха, молочные воды озера Аккем, крошечное малахитовое зеркальце Озера Духов, многоцветная долина ручья Ярлу, царство камня и буйство красок альпийских лугов. На перевале обычно лежит снег. Перевал обозначен культовой каменной пирамидой – обо.
В пути 8-9 часов.
Удивительные по красоте озера, многочисленные водопады, цветущие высокогорные луга, белоснежные вершины завораживают, даже самый взыскательный зритель будет поражен этим великолепием. Долина Семи Озер по форме напоминает сердце. Самые верхние озера находятся на высоте чуть более 2600 м. Радиальный выход займёт 6-8 часов.
В этот же день можно совершить еще один радиальный выход в ущелье Ярлу.
Многие наделяют район озера Аккем и ущелье Ярлу необычайной энергетикой. В самом же ущелье Ярлу выстроен целый город из камней людьми, приезжающими со всего мира медитировать у подножья священной для алтайцев горы Белуха. В дневное время склоны Ярлу окрашены в светло-синие цвета, а вечером в лучах заходящего солнца окрашиваются в мягкий розовый цвет. Ущелье Ярлу носит ещё одно название – «Долина эдельвейсов». Здесь огромное количество этих загадочных цветов, с которыми связаны многочисленные легенды и не придуманные истории.
Вдоль озера по улицам каменного города мимо 40-метрового водопада, по шаткому мостику до часовни архангела Михаила и далее вдоль русла реки добираемся до цели сегодняшней прогулки.
Возможна экскурсия на очень живописное озеро Духов (2500 м, по состоянию группы). Озеро находится в юго-восточном ответвлении висячей долины Кара-Оюк в переводе – «черная долина», т.е. долина, окруженная черными скалами. Долина наделена мистическим содержанием – считается, что она является пристанищем горных духов.
Общая продолжительность 8-10 часов, без захода на озеро Духов – 6 часов.
Делаем привал на стоянке «У водопада». Отсюда очень хорошо видно водопад Текелю, высота падения воды 60 метров. Река Текелю известна своими завораживающими водопадами, которых на небольшой реке в 10-12 км целых шесть. Кристаллические породы, слагающие русло реки, суженные участки долины, большое падение русла, природная контрастность, неповторимый облик ландшафтов придают реке Текелю звание одной из самых красивых на Алтае.
Продолжаем путь вниз по р. Аккем. Ночлег на берегу реки. Время в пути 7-8 часов.
Стоимость
Включено в стоимость
- Транспортная доставка от Барнаула/Горно-Алтайска на тур и обратно
- Трехразовое питание
- Услуги гида-инструктора
- Прокат снаряжения, предусмотренного программой
- Рекреационные сборы
- Медицинская страховка
- Размещение по программе (палатки)
Оплачивается отдельно
- ж/д, авиабилеты;
- Питание в придорожных кафе, во время трансфера.
- Отъезд в аэропорт г. Горно-Алтайска утром следующего дня (40 км). Необходимо забронировать проживание в с. Барангол на одну ночь. Стоимость проживания не входит в стоимость тура
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