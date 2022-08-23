К подножью Белухи в сопровождении вьючных коней 2022

Белуха – одна из крупнейших горных вершин России, высота достигает 4509 м. В 1998 г. ей присвоен статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Здесь всегда царят величественная тишина и величественная красота, вызывая у попавших в такие места людей прилив внутренней одухотворенности. Пик Белухи венчает мощный Катунский хребет, связывая его в единую горную систему. На склонах и в долинах насчитывается 169 ледников, питающих множество рек, главная из которых – воспетая в легендах Катунь. Главное препятствие на данном маршруте перевал Каратюрек (3060 м).

Предлагаем пройти первую часть маршрута до оз. Аккем – это первые четыре дня маршрута с конным сопровождением: лошади везут только общественное снаряжение и продукты. Личное снаряжение туристы несут сами, для этого необходимо иметь свой рюкзак объемом не менее 80 литров. (К личному снаряжению относится спальник и все вещи, которые турист привезет с собой). Для перевозки груза используются лошади из расчета на трех туристов одна лошадь. После озера Аккем туристы переносят все вещи самостоятельно, включая и общественное снаряжение – это два последних дня пешей части маршрута.

Данный маршрут проходит по приграничной территории, поэтому для граждан, не имеющих российского гражданства необходимо оформлять пропуск за 60 дней до начала тура.

Гражданам РФ при себе обязательно иметь паспорт с регистрацией по месту проживания. Пограничный контроль на оз. Аккем.