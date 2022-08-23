Горный лагерь на Алтае. Путешествие налегке к Мультинским озерам

Отправляемся на отдых на Алтай! Эти места хороши тем, что туристов здесь немного, а горы с озерами очень и очень красивые!

На Алтае множество маршрутов и если Вы выбираете, с какого же из них начать, то смело скажем, что поход на Мультинские озера – это один из лучших туров для знакомства с этим регионом.

Походы на Алтай зачастую предполагают ежедневную смену места ночевки, сбор и установку палаточного лагеря.

Поход на Мульту хорош тем, что первую ночь мы проведем в селении у подножия алтайских гор, а на второй день приедем к Нижнему Мультинскому озеру, где на всю неделю разобьем наш палаточный лагерь. Далее нас ждет 5 треккингов: будем много ходить пешком, несколько раз покатаемся на катерах и даже на один маршрут пойдем на лошадях!

Увидим все Мультинские озера не только у их подножия, но и заберемся на вершину, с которой откроется невероятный вид на два Мультинских озера. И, конечно, сходим на озеро Куйгук, которое славится своим бесподобным, изумрудным цветом.

Маршрут: город Горно-Алтайск – село Мульта - Нижнее Мультинское озеро, перекат Шумы - верхнее Мультинское озеро - озеро и водопад Куйгук - Смотровая площадка с видом на Мультинские озера - Поперечное озеро - возвращение в г. Горно-Алтайск.

Уровень сложности маршрута: умеренный (20% маршрута), средний (80% маршрута).

Маршрут является треккинговым и предусматривает передвижение пешком по горной (пересеченной) местности. Данный вид активного отдыха предполагает ежедневный набор и сброс высоты (подъемы и спуски). Маршрут проходит по лесным тропам, грунтовым дорогам, альпийским лугам, крупным и мелким камням. Под ногами возможна скользкая после дождя почва. По маршруту будет переход мелких речек по камням. Перепад высот в день составляем от 100 до 350 м, в один день перепад составит 580 м. Подъем вверх на 100-350 м – это, примерно, как подъем на 35-120 этажей.