Горный лагерь на Алтае. Путешествие налегке к Мультинским озерам
Отправляемся на отдых на Алтай! Эти места хороши тем, что туристов здесь немного, а горы с озерами очень и очень красивые!
На Алтае множество маршрутов и если Вы выбираете, с какого же из них начать, то смело скажем, что поход на Мультинские озера – это один из лучших туров для знакомства с этим регионом.
Походы на Алтай зачастую предполагают ежедневную смену места ночевки, сбор и установку палаточного лагеря.
Поход на Мульту хорош тем, что первую ночь мы проведем в селении у подножия алтайских гор, а на второй день приедем к Нижнему Мультинскому озеру, где на всю неделю разобьем наш палаточный лагерь. Далее нас ждет 5 треккингов: будем много ходить пешком, несколько раз покатаемся на катерах и даже на один маршрут пойдем на лошадях!
Увидим все Мультинские озера не только у их подножия, но и заберемся на вершину, с которой откроется невероятный вид на два Мультинских озера. И, конечно, сходим на озеро Куйгук, которое славится своим бесподобным, изумрудным цветом.
Маршрут: город Горно-Алтайск – село Мульта - Нижнее Мультинское озеро, перекат Шумы - верхнее Мультинское озеро - озеро и водопад Куйгук - Смотровая площадка с видом на Мультинские озера - Поперечное озеро - возвращение в г. Горно-Алтайск.
Уровень сложности маршрута: умеренный (20% маршрута), средний (80% маршрута).
Маршрут является треккинговым и предусматривает передвижение пешком по горной (пересеченной) местности. Данный вид активного отдыха предполагает ежедневный набор и сброс высоты (подъемы и спуски). Маршрут проходит по лесным тропам, грунтовым дорогам, альпийским лугам, крупным и мелким камням. Под ногами возможна скользкая после дождя почва. По маршруту будет переход мелких речек по камням. Перепад высот в день составляем от 100 до 350 м, в один день перепад составит 580 м. Подъем вверх на 100-350 м – это, примерно, как подъем на 35-120 этажей.
Вас ждет:
Программа тура
По пути в горы сделаем остановку на Семинском перевале. Здесь находится сувенирный рынок и можно будет побаловать себя как вкусными, так и просто приятными сувенирами.
К вечеру приедем в пос. Замульта, где и расположим наш первый палаточный лагерь.
Активная часть: 2 км пешком. Стоянка расположена на высоте 925 м.
После приезда разобьем палаточный лагерь на ближайшие 5 ночей. И вот они, перед нами горы Алтая! Те самые, которые Вы видели на картинках и мечтали увидеть воочию! Живописные горы, которые от пят и почти до самой макушки покрыты кедрами. А у подножия гор плещутся озера.
Наш лагерь будет расположен близко от Нижнего Мультинского озера. Сюда всегда можно прийти утром, чтобы полюбоваться, как озеро просыпается и над ним рождается туманная дымка. Здесь же можно любоваться вечерними красками, когда солнце освещает золотом верхушки гор и плавно уходит за горизонт.
В наших планах в этот день поход на перекат Шумы.
Пройдем по лесу вдоль Нижнего Мультинского озера. Между прочим, длина озера – 2300 м! Это вам не просто скромный, горный водоем. Это роскошное озеро Алтая.
Чуть выше Нижнего располагается Среднее Мультинское озеро. Между собой озера соединяются огромным перекатом Шумы. Местами он похож на водопад, местами – на широкую и спокойную реку. Живописность этому месту придают большие и малые камни, которые хаотично лежат в воде и красуются перед туристами.
На перекате Шумы погуляем, сделаем множество снимков и отправимся в обратный путь.
Активная часть: 11,2 км, перепад высот 1630-1650 м, продолжительность маршрута 3-4 часа
Озера Алтая очень большие, Нижнее длиной 2300 м, Среднее – 1990 м. Чтобы не тратить время на прогулки пешком, пересечем оба озера на катере. Далее зайдем на кордон Катунского заповедника, поздороваемся с лесниками. И после этого уже держим наш пеший путь в горы.
Удивительно, что в этих местах нет больших перепадов высот между озерами. Расстояние от Нижнего до Верхнего Мультинского озера около 12 км, а перепад высоты между ними всего 170 м. Это означает, что большая часть нашего пути пройдет по ровному, а подъемы вверх будут совсем незначительные.
Пройдя зону хвойных лесов, выйдем на альпийские луга. Летом они цветут во всей красе и добавляют красок нашим фотографиям!
Ближе к обеду придем к Верхнему озеру. Изюминкой озера являются коряги деревьев, которые очень живописно раскинулись в воде и на берегу водоема. Такого мы больше нигде не увидим!
Цвет озера – классический изумруд, природа Алтая уж точно не пожалела красок для своих водоемов, завершают эту идеальную картину горы со снежниками.
Активная часть: 19,8 км, перепад высот 1630-1800 м, продолжительность маршрута 7-8 часов.
Водопад Куйгук очень привлекательный! Он рождается среди крупных камней и одним мощным каскадом спускается в долину. Водопад очень мощный и полноводный.
Поднявшись над водопадом, увидим небольшое озерцо Куйгук, а чуть далее нам откроется главное сокровище этой долины! Огромное, изумрудное, от которого невозможно оторвать глаз. В солнечную погоду его цвет – это что-то невероятное! Кажется, словно невидимый художник взял несколько акварельных красок и смешал их: изумрудный, лазурный, капельку зеленого, пару капель голубого цвета и еще немножко бирюзы. Цвет волшебный, сами увидите!
Дополняют эту красоту, как обычно, горы, голубое небо, белые облака и скромные кедры, которые растут возле озера и любуются им.
Активная часть: 20,8 км, перепад высот 1630-2020 м, продолжительность маршрута 7-8 часов.
Часть сегодняшнего пути преодолеем на лошадях. В конце кедрового леса оставим лошадок, а дальше пойдем пешком.
Немного поднявшись на хребет, заглянем в соседнюю долину. Там увидим, как длинными волнами раскинулись уходящие вдаль хребты, спинки которых покрыты кедровым лесом. А если посмотреть в нашу долину, то уже видно Нижнее Мультинское озеро! Виды отличные, но нам ведь этого мало. Идем выше, там интересней!
Набрав еще высоту, придем на главную смотровую площадку. Отсюда будут видны почти все наши маршруты, долина Куйгук, долина реки Крепкая, Нижнее и Среднее озеро. По секрету Вам скажем, что это не только отличная смотровая площадка, здесь еще и ловит связь Билайн и МТС.
Активная часть: 9,8 км, перепад высот 2000-2580 м, продолжительность маршрута 6-7 часов.
Этот водоем – настоящая вишенка на торте! Вкусно, красиво. Когда сидишь возле этого озера, не покидает ощущение нереальности. Кажется, будто в мире не может быть такой красоты. А вот и может! Алтай способен удивлять и делать так, чтобы Ваше сердце замерло от его красоты.
Активная часть: 21,2 км, перепад высот 1630-1890 м, продолжительность маршрута 9-10 часов.
С утра завтракаем и еще немного времени проведем на берегу Нижнего озера.
В 12:00 – переезд на транспорте повышенной проходимости в пос. Замульта (переезд займет около 2 часов).
Особенности движения транспорта в горной местности таковы, что в 9 утра весь транспорт едет вверх, в горы. После 12:00 начинается спуск на машинах вниз. Так происходит потому, что колея одна, разъехаться в лесу невозможно.
Из села Замульта на микроавтобусе переезжаем в г. Горно-Алтайск.
21:30-22:30 – прибытие в г. Горно-Алтайск.
Стоимость
Проживание в палатках
Важно: В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут может быть изменен.
Старт маршрута: г. Горно-Алтайск (аэропорт) в 09:30 по местному времени (МСК + 4 часа). Финиш маршрута: г. Горно-Алтайск (аэропорт) в 21:30-22:30 по местному времени (МСК + 4 часа). Часовой пояс. Время отличается от московского времени на +4 часа.
Проживание: палатки.
Питание: трехразовое.
Маршрут проходит на высоте: 920 – 2580 м. Протяженность маршрута: 84,8 км.
Ограничение по возрасту: от 10 до 60 лет.
Мобильная связь по маршруту: день 1 до 16:00, день 7 после 17:00.
Инфраструктура. Есть 2 кафе, 1 ларек с минимальным набором продуктов. Аптек, банкоматов нет.
Включено в стоимость
- Автотранспортные переезды по маршруту.
- Проезды по маршруту на горном транспорте (ГАЗ-66 или УАЗик).
- Проживание в личной палатке на платной стоянке на территории туристического комплекса «Мультинские озера»:
- На территории имеется туалет и душ, кухня для приготовления пищи, беседки для туристов. Есть электричество.
- Трехразовое питание по комплексному меню (меню не индивидуальное!): завтрак (день 2-7) и ужин (день 1-6) готовятся в лагере, обед (день 2-6) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости). Каждый день назначаются дежурные туристы, которые занимаются приготовлением пищи.
- Прокат группового снаряжения: котлы, газовые горелки (для приготовления чая на обед в горах в период с июня по август), групповая аптечка.
- Прогулка на лошадях на маршрут «Смотровая площадка»
- Проезд на катерах к началу маршрутов на Верхнее Мультинское и Поперечное озера
- Входные билеты в Катунский биосферный заповедник
- Услуги инструктора-проводника
Оплачивается отдельно
- Транспортные расходы из Вашего города к началу маршрута и обратно (г. Горно-Алтайск).
- Питание: обед во время переезда в 1-й и 7-й день. Стоимость обеда в кафе: 300-400 руб.
- Личное снаряжение (палатка, спальник, каремат).
- Страховка (не обязательно)
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