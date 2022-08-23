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Снежные легенды Алтая

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы
Приглашаем провести длинные новогодние праздники в горах Алтая: встретить Новый Год в отеле на берегу озера и Рождество гаданиями у русской печи, увидеть одну из красивейших дорог мира в зимнем убранстве, зеркальный лед Телецкого озера,заснеженный Алтайский заповедник и «Марсианские горы», дышать чистым кристальным воздухом Алтая, кататься по искрящемуся снегу на собаках или лыжах…

Яркие впечатления и сибирское здоровье точно будут с вами весь год!

Программа тура

День 1
Встреча в 6.00 в Барнауле, в 9.30 в Горно-Алтайске. Трансфер в пос. Артыбаш, расположенный на берегу Телецкого озера.

Размещение в гостинице.Отдых.

Обзорная экскурсия по поселку. Вы узнаете историю освоения русскими первопроходцами Телецкого озера, строительства поселков Артыбаш и Иогач, услышите древние алтайские легенды.

Праздничный ужин в кафе гостиницы.

Встреча Нового года в лесу, под древними соснами и звездным алтайским небом. Ваши желания обязательно сбудутся! Специальная программа от нашего экскурсовода.
День 2

Снегоходы, горные лыжи, сибирские хаски …

В первый день Нового Года надо набраться здоровья и радости на целый год!

Хорошо выспавшись, отправляемся на горнолыжный комплекс «Артыбаш». Дышим свежим горным воздухом прителецкой тайги, наслаждаемся всевозможными зимними забавами: катанием на снегоходах, собачьих упряжках, «плюшках» (прокат оплачивается самостоятельно на месте).

День 3
Сегодня нас ждет сказочная новогодняя экскурсия в Алтайский заповедник. 

Путешествие на транспорте повышенной проходимости по заснеженной тайге через горный перевал приведет нас в центральную усадьбу Алтайского заповедника, п. Яйлю.

Осмотр местных достопримечательностей, экскурсия на Яйлинскую метеостанцию. экскурсия к родовому кедру, «заповедные истории». 

Отъезд с Телецкого озера. Переезд в Горно-Алтайск.

Размещение в гостинице.
День 4

Сегодня мы увидим другой Алтай, непохожий на тот, что мы уже видели. Проехав через столицу Республики, Горно-Алтайск, попадаем на знаменитый Чуйский тракт. И от предгорий Алтая, двигаясь все дальше, приезжаем в один из самых живописных, Чемальский район.

Экскурсия в пос. Чемал. Знаменитый остров Патмос, где находится монастырь и куда ведет качающийся над пропастью узкий подвесной мост, место слияния рек Чемал и Катунь, «ворота Сартакпая» - самое время загадывать желания!

Экскурсия «Голубые озера». Голубые озера находятся на левом берегу Катуни, недалеко от с Аскат. Озера появляются осенью при малом уровне воды в Катуни и существуют всю зиму, до весеннего паводка, зимой они не замерзают из-за теплых источников. У самых отчаянных есть возможность отметить начало года купанием в бирюзовой воде горных озер, а после попариться в жаркой деревенской баньке!

День 5

И снова в путь, за новыми впечатлениями! Экскурсия по зимнему Чуйскому тракту, признанному одной из красивейших дорог мира. Переезд Усть- Сема– Семинский перевал. (70 км).

На перевале есть небольшая горнолыжная трасса, У вас будет свободное время, чтобы покататься на санях, горных лыжах, сноуборде (по желанию, за доп. плату) или просто погулять среди кедров, растущих на перевале и снова загадать желание, ведь перевалы – особо почитаются местными жителями.

Переезд Семинский перевал – пос. Каракол (50 км).

Экскурсия «Тайны священной долины» по Каракольскому этноприродному парку «Уч-Энмек» (автомобильная). Знакомство с особо охраняемой природной территорией Алтая - Каракольской долиной, которая с древнейших времен несет сакральное значение для коренного населения. Уникальная возможность открыть для себя сокровенное знание, традиции и обычаи народа, которому доверено сохранение богатства Алтая. 

Ужин с дегустацией блюд национальной кухни. Фольклорная программа – горловое пение.

Переезд и размещение в гостинице.

День 6
Сегодня мы продолжим путешествие по Чуйскому тракту экскурсией «Сердце горной страны» (250 км). Красивые пейзажи заснеженных гор, изумительные по красоте речные долины. Изумрудная вода в сочетании с голубым льдом создают поистине сказочную картину. Вы окунетесь в мир красоты и спокойствия.

Проехав самый большой район Алтая – Онгудайский, вы попадаете в Улаганский район, где вас ждут новые, незабываемые впечатления.

Сегодня мы преодолеем знаменитый перевал Чике-Таман, увидим красавицы-реки Катунь и Чую.

Посетим древний комплекс петроглифов Калбак-Таш.Комплекс содержит более 500 композиций, состоящих из более, чем 5000 рисунков, древнейшие из которых датируются 8-м тысячелетием до н. э. Здесь мы продолжим знакомство с уникальной культурой народов, населяющих Алтай. Экскурсия на памятники природы Красные ворота и Гейзеровое озеро,которое имеет ярко-голубой цвет и не замерзает зимой.

На живописных картинах алтайского художника, Природы, зимой появляются новые краски – слепящая белизна заснеженных полей.
День 7
Отправляемся в обратный путь, спешим в пос Чепош, где нас ждут на празднике "Русские забавы" в комплексе русской культуры «Десятиручка».

Примем участие в старинном русском праздничном гулянии, а после, у русской печи займемся святочными гаданиями.

Размещение в гостинице.
День 8
Выезд из гостиницы. Трансфер в Горно-Алтайск, Барнаул.

Уезжающих в Барнаул ждет еще одна экскурсия - на Лебединое озеро.

В Алтайском крае на незамерзающемозереСветлое (Лебединое), зимуют сотни великолепных лебедей-кликунов. Весной птицы улетают, поэтому полюбоваться прекрасным зрелищем множества белых птиц возможно только зимой.

Ориентировочное время прибытия в Барнаул 17.00

Если Вы выезжаете утром следующего дня не забудьте заранее забронировать гостиницу!

Стоимость

Проживание по программе

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Стандарт
за 8 дней с человека
Одноместное размещение
89 800 ₽
Двухместное размещение
75 800 ₽
Взрослый на доп.месте
72 300 ₽
Ребенок
72 100 ₽
Комфорт
за 8 дней с человека
Двухместное размещение
79 700 ₽
  • Размещение по туру: по туру предусмотрено размещение в 2-местных номерах в гостиницах и на базах отдыха
  • Питание: по туру предусмотрено 2-хразовое питание. Вегетарианцев или людей с пищевой аллергией просим заранее (при бронировании тура) предупредить о ваших предпочтениях в еде.
  • Сотовая связь: относительно стабильна в Чемальском районе и на Телецком озере; за Семинским перевалом сотовая связь с перебоями. Поддерживаются операторы: МТС, Билайн, Мегафон
  • Транспорт: Путешествие организуется на микроавтобусе. Во время следования предполагаются остановки, отдых. Не допускаются: курение в автомобиле, остановки в запрещенных местах, заповедных зонах.

  • Возможно изменение порядка проведения тура с сохранением всех экскурсий.


Включено в стоимость

  • Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе тура 
  • 2-х, 3-х местное размещение в гостинице в номерах с удобствами в номере
  • 2-х разовое питание (завтрак и ужин) с ужина в первый день по завтрак в день отъезда

Оплачивается отдельно

  • Авиа или ж/д билеты к месту начала тура и обратно
  • Праздничный новогодний ужин, предоставленный гостиницей - 3000 руб/чел.
  • Выезд на ГЛК «Телецкий»: банкет с развлекательной программой в ресторане - 8000 руб/чел.

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