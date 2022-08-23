Снежные легенды Алтая
Яркие впечатления и сибирское здоровье точно будут с вами весь год!
Вас ждет:
Программа тура
Размещение в гостинице.Отдых.
Обзорная экскурсия по поселку. Вы узнаете историю освоения русскими первопроходцами Телецкого озера, строительства поселков Артыбаш и Иогач, услышите древние алтайские легенды.
Праздничный ужин в кафе гостиницы.
Встреча Нового года в лесу, под древними соснами и звездным алтайским небом. Ваши желания обязательно сбудутся! Специальная программа от нашего экскурсовода.
Снегоходы, горные лыжи, сибирские хаски …
В первый день Нового Года надо набраться здоровья и радости на целый год!
Хорошо выспавшись, отправляемся на горнолыжный комплекс «Артыбаш». Дышим свежим горным воздухом прителецкой тайги, наслаждаемся всевозможными зимними забавами: катанием на снегоходах, собачьих упряжках, «плюшках» (прокат оплачивается самостоятельно на месте).
Путешествие на транспорте повышенной проходимости по заснеженной тайге через горный перевал приведет нас в центральную усадьбу Алтайского заповедника, п. Яйлю.
Осмотр местных достопримечательностей, экскурсия на Яйлинскую метеостанцию. экскурсия к родовому кедру, «заповедные истории».
Отъезд с Телецкого озера. Переезд в Горно-Алтайск.
Размещение в гостинице.
Сегодня мы увидим другой Алтай, непохожий на тот, что мы уже видели. Проехав через столицу Республики, Горно-Алтайск, попадаем на знаменитый Чуйский тракт. И от предгорий Алтая, двигаясь все дальше, приезжаем в один из самых живописных, Чемальский район.
Экскурсия в пос. Чемал. Знаменитый остров Патмос, где находится монастырь и куда ведет качающийся над пропастью узкий подвесной мост, место слияния рек Чемал и Катунь, «ворота Сартакпая» - самое время загадывать желания!
Экскурсия «Голубые озера». Голубые озера находятся на левом берегу Катуни, недалеко от с Аскат. Озера появляются осенью при малом уровне воды в Катуни и существуют всю зиму, до весеннего паводка, зимой они не замерзают из-за теплых источников. У самых отчаянных есть возможность отметить начало года купанием в бирюзовой воде горных озер, а после попариться в жаркой деревенской баньке!
И снова в путь, за новыми впечатлениями! Экскурсия по зимнему Чуйскому тракту, признанному одной из красивейших дорог мира. Переезд Усть- Сема– Семинский перевал. (70 км).
На перевале есть небольшая горнолыжная трасса, У вас будет свободное время, чтобы покататься на санях, горных лыжах, сноуборде (по желанию, за доп. плату) или просто погулять среди кедров, растущих на перевале и снова загадать желание, ведь перевалы – особо почитаются местными жителями.
Переезд Семинский перевал – пос. Каракол (50 км).
Экскурсия «Тайны священной долины» по Каракольскому этноприродному парку «Уч-Энмек» (автомобильная). Знакомство с особо охраняемой природной территорией Алтая - Каракольской долиной, которая с древнейших времен несет сакральное значение для коренного населения. Уникальная возможность открыть для себя сокровенное знание, традиции и обычаи народа, которому доверено сохранение богатства Алтая.
Ужин с дегустацией блюд национальной кухни. Фольклорная программа – горловое пение.
Переезд и размещение в гостинице.
Проехав самый большой район Алтая – Онгудайский, вы попадаете в Улаганский район, где вас ждут новые, незабываемые впечатления.
Сегодня мы преодолеем знаменитый перевал Чике-Таман, увидим красавицы-реки Катунь и Чую.
Посетим древний комплекс петроглифов Калбак-Таш.Комплекс содержит более 500 композиций, состоящих из более, чем 5000 рисунков, древнейшие из которых датируются 8-м тысячелетием до н. э. Здесь мы продолжим знакомство с уникальной культурой народов, населяющих Алтай. Экскурсия на памятники природы Красные ворота и Гейзеровое озеро,которое имеет ярко-голубой цвет и не замерзает зимой.
На живописных картинах алтайского художника, Природы, зимой появляются новые краски – слепящая белизна заснеженных полей.
Примем участие в старинном русском праздничном гулянии, а после, у русской печи займемся святочными гаданиями.
Размещение в гостинице.
Уезжающих в Барнаул ждет еще одна экскурсия - на Лебединое озеро.
В Алтайском крае на незамерзающемозереСветлое (Лебединое), зимуют сотни великолепных лебедей-кликунов. Весной птицы улетают, поэтому полюбоваться прекрасным зрелищем множества белых птиц возможно только зимой.
Ориентировочное время прибытия в Барнаул 17.00
Если Вы выезжаете утром следующего дня не забудьте заранее забронировать гостиницу!
Стоимость
Проживание по программе
- Размещение по туру: по туру предусмотрено размещение в 2-местных номерах в гостиницах и на базах отдыха
- Питание: по туру предусмотрено 2-хразовое питание. Вегетарианцев или людей с пищевой аллергией просим заранее (при бронировании тура) предупредить о ваших предпочтениях в еде.
- Сотовая связь: относительно стабильна в Чемальском районе и на Телецком озере; за Семинским перевалом сотовая связь с перебоями. Поддерживаются операторы: МТС, Билайн, Мегафон
- Транспорт: Путешествие организуется на микроавтобусе. Во время следования предполагаются остановки, отдых. Не допускаются: курение в автомобиле, остановки в запрещенных местах, заповедных зонах.
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Возможно изменение порядка проведения тура с сохранением всех экскурсий.
Включено в стоимость
- Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе тура
- 2-х, 3-х местное размещение в гостинице в номерах с удобствами в номере
- 2-х разовое питание (завтрак и ужин) с ужина в первый день по завтрак в день отъезда
Оплачивается отдельно
- Авиа или ж/д билеты к месту начала тура и обратно
- Праздничный новогодний ужин, предоставленный гостиницей - 3000 руб/чел.
- Выезд на ГЛК «Телецкий»: банкет с развлекательной программой в ресторане - 8000 руб/чел.
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