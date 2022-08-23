Снежные легенды Алтая

Сегодня мы увидим другой Алтай, непохожий на тот, что мы уже видели. Проехав через столицу Республики, Горно-Алтайск, попадаем на знаменитый Чуйский тракт. И от предгорий Алтая, двигаясь все дальше, приезжаем в один из самых живописных, Чемальский район.

Экскурсия в пос. Чемал. Знаменитый остров Патмос, где находится монастырь и куда ведет качающийся над пропастью узкий подвесной мост, место слияния рек Чемал и Катунь, «ворота Сартакпая» - самое время загадывать желания!

Экскурсия «Голубые озера». Голубые озера находятся на левом берегу Катуни, недалеко от с Аскат. Озера появляются осенью при малом уровне воды в Катуни и существуют всю зиму, до весеннего паводка, зимой они не замерзают из-за теплых источников. У самых отчаянных есть возможность отметить начало года купанием в бирюзовой воде горных озер, а после попариться в жаркой деревенской баньке!