Новый год в Манжероке
Маршрут тура: Горно-Алтайск - Манжерок - р.Катунь - оз.Светлое - Гора Синюха - Горно-Алтайск.
Один из самых лучших вариантов встречи Нового Года - на природе и в шумной компании друзей.
Традиционно, туркомплекс «Манжерок» предлагает новогоднюю программу по типу «всё включено»: гостям не нужно хлопотать о досуге, о вариантах доставки до развлекательных мест, о питании и уюте - всё продуманно за Вас.
В программу обслуживания уже включено проживание в выбранной категории номера, трехразовое питание с обедом в день заезда по завтрак в день выезда, новогодний банкет, новогодняя развлекательная программа, увлекательная и романтичная экскурсия на Лебединое озеро, Манжерокское озеро с подъемом по гондольной канатной дороге на вершину горы Тёс-Хан (г. Синюха), катание на снегоходах в окрестностях туркомплекса «Манжерок», а также оздоровительная процедура - сеанс галотерапии в оздоровительном центре.
Внимание: Для туристов, заезжающих на тур 31.12.22, порядок экскурсий меняется, но общее содержание программы такое же, как и в заезде с 30.12.22, автобусная экскурсия на незамерзающее озеро Светлое будет проведена 02.01.23.
Один из самых лучших вариантов встречи Нового Года - на природе и в шумной компании друзей.
Традиционно, туркомплекс «Манжерок» предлагает новогоднюю программу по типу «всё включено»: гостям не нужно хлопотать о досуге, о вариантах доставки до развлекательных мест, о питании и уюте - всё продуманно за Вас.
В программу обслуживания уже включено проживание в выбранной категории номера, трехразовое питание с обедом в день заезда по завтрак в день выезда, новогодний банкет, новогодняя развлекательная программа, увлекательная и романтичная экскурсия на Лебединое озеро, Манжерокское озеро с подъемом по гондольной канатной дороге на вершину горы Тёс-Хан (г. Синюха), катание на снегоходах в окрестностях туркомплекса «Манжерок», а также оздоровительная процедура - сеанс галотерапии в оздоровительном центре.
Внимание: Для туристов, заезжающих на тур 31.12.22, порядок экскурсий меняется, но общее содержание программы такое же, как и в заезде с 30.12.22, автобусная экскурсия на незамерзающее озеро Светлое будет проведена 02.01.23.
Вас ждет:
Программа тура
День 1
Прибытие в туркомплекс Манжерок
Производятся бесплатные трансферы а/п Горно-Алтайск - т/к Манжерок (25 км, 25-30 мин), встреча в а/п Горно-Алтайска ко времени прибытия рейса с табличкой - Манжерок.
12:00–13:00 - Прибытие в туркомплекс «Манжерок». Размещение в номере выбранной категории.
14:00–15:00 - Обед. Организационная беседа с инструктором группы.
Пешеходная экскурсия на Манжерокский порог (пешком 2 км), по желанию группы возможно посещение «перевернутого» дома в селе Манжерок (за доп. плату).
18:00–19:00 - Сеанс галотерапии в оздоровительном центре.
20:00 - Ужин.
12:00–13:00 - Прибытие в туркомплекс «Манжерок». Размещение в номере выбранной категории.
14:00–15:00 - Обед. Организационная беседа с инструктором группы.
Пешеходная экскурсия на Манжерокский порог (пешком 2 км), по желанию группы возможно посещение «перевернутого» дома в селе Манжерок (за доп. плату).
18:00–19:00 - Сеанс галотерапии в оздоровительном центре.
20:00 - Ужин.
День 2
Экскурсия на озеро Светлое, празднование Нового года
09:00–10:00 - завтрак.
Автобусная экскурсия на незамерзающее озеро Светлое (автобус 170 км, пешком 2 км), единственное место на Алтае, куда прилетают на зимовку лебеди.
16:00–17:00 - Поздний обед.
17:00–21:00 - Подготовка к празднованию Нового Года.
22:00 - Начало праздничного вечера. Конкурсы и развлекательные мероприятия для гостей, поздравление деда Мороза и Снегурочки. Бой курантов. Праздничный фейерверк на берегу Катуни.
01:00 - Танцы, облачение в карнавальные костюмы, встреча рассвета.
Автобусная экскурсия на незамерзающее озеро Светлое (автобус 170 км, пешком 2 км), единственное место на Алтае, куда прилетают на зимовку лебеди.
16:00–17:00 - Поздний обед.
17:00–21:00 - Подготовка к празднованию Нового Года.
22:00 - Начало праздничного вечера. Конкурсы и развлекательные мероприятия для гостей, поздравление деда Мороза и Снегурочки. Бой курантов. Праздничный фейерверк на берегу Катуни.
01:00 - Танцы, облачение в карнавальные костюмы, встреча рассвета.
День 3
Экскурсия на вершину горы Малая Синюха, катание в санях на снегоходе
10:30–11:30 - Поздний завтрак.
Экскурсионный подъем по канатно-кресельной дороге на вершину горы Малая Синюха (родовая вершина сеока тесов), откуда открывается вид на долину реки Катунь (автобус 30 км).
Катание на лыжах и сноубордах, сноутьюбах и снегоходах (по желанию группы).
14:00–15:00 - Обед.
16:00–18:00 - Катание в санях на снегоходе по окрестностям ТК «Манжерок».
19:00–20:00 - Ужин.
21:00 - Дискотека.
Экскурсионный подъем по канатно-кресельной дороге на вершину горы Малая Синюха (родовая вершина сеока тесов), откуда открывается вид на долину реки Катунь (автобус 30 км).
Катание на лыжах и сноубордах, сноутьюбах и снегоходах (по желанию группы).
14:00–15:00 - Обед.
16:00–18:00 - Катание в санях на снегоходе по окрестностям ТК «Манжерок».
19:00–20:00 - Ужин.
21:00 - Дискотека.
День 4
Возвращение домой
10:00–11:00 - Завтрак. Освобождение номеров.
Отъезд.
До новых встреч на Алтае!
Отъезд.
До новых встреч на Алтае!
Стоимость
Туркомплекс Манжерок
Item 1 of 1
Стандарт
за 4 дня с человека
Двухместное размещение
26 300 ₽
Одноместное размещение
29 600 ₽
Люкс
за 4 дня с человека
Двухместное размещение
29 600 ₽
Одноместное размещение
37 200 ₽
Студия
за 4 дня с человека
Двухместное размещение
28 850 ₽
Одноместное размещение
35 700 ₽
Важно:
- В случае ухудшения погодных условий мы оставляем за собой право изменить программу или маршрут тура.
- Гражданам РФ рекомендуем взять в путешествие карточку-полис обязательного медицинского страхования для каждого участника поездки.
- Турфирма оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объема экскурсионной программы.
- Турфирма оставляет за собой право замены гостиницы на равноценную.
- Досрочный выезд и опоздание на маршрут не компенсируются.
- Время местное! +4 часа к московскому времени.
- Родители, желающие сделать подарок своим детям через Деда Мороза и Снегурочку, могут при заезде оставить подписанный подарок (ФИО ребенка) у администратора туркомплекса.
- Бийск - Манжерок - от 4200 руб./машина, время в пути около 1-1,5 часа.
- Барнаул - Манжерок - от 7200 руб./машина, время в пути около 4-5 часов.
- Новосибирск - Манжерок – от 15200 руб./машина, время в пути около 6-7 часов.
- От автовокзала г. Барнаула (рядом с ж/д вокзалом) курсируют ежедневные рейсовые автобусы, проходящие мимо т/к "Манжерок".
Включено в стоимость
- проживание в соответствии с выбранной категорией
- 3-разовое питание с обеда в день заезда по завтрак в день выезда
- новогодняя праздничная программа и банкет
- экскурсионное обслуживание в соответствии с программой
- услуги гида
- медицинская страховка
- сеанс галотерапии в оздоровительном центре
- трансфер а/п Горно-Алтайск - т/к Манжерок - а/п Горно-Алтайск в даты заезда/выезда
Оплачивается отдельно
- перелет до/от г. Горно-Алтайск / Барнаул / Новосибирск
- дополнительные экскурсии
- проезд Барнаул - Манжерок - Барнаул, Новосибирск - Манжерок - Новосибирск
- индивидуальный трансфер
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