Новый год в Манжероке

Маршрут тура: Горно-Алтайск - Манжерок - р.Катунь - оз.Светлое - Гора Синюха - Горно-Алтайск.



Один из самых лучших вариантов встречи Нового Года - на природе и в шумной компании друзей.



Традиционно, туркомплекс «Манжерок» предлагает новогоднюю программу по типу «всё включено»: гостям не нужно хлопотать о досуге, о вариантах доставки до развлекательных мест, о питании и уюте - всё продуманно за Вас.



В программу обслуживания уже включено проживание в выбранной категории номера, трехразовое питание с обедом в день заезда по завтрак в день выезда, новогодний банкет, новогодняя развлекательная программа, увлекательная и романтичная экскурсия на Лебединое озеро, Манжерокское озеро с подъемом по гондольной канатной дороге на вершину горы Тёс-Хан (г. Синюха), катание на снегоходах в окрестностях туркомплекса «Манжерок», а также оздоровительная процедура - сеанс галотерапии в оздоровительном центре.



Внимание: Для туристов, заезжающих на тур 31.12.22, порядок экскурсий меняется, но общее содержание программы такое же, как и в заезде с 30.12.22, автобусная экскурсия на незамерзающее озеро Светлое будет проведена 02.01.23.



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Групповая сборная, на автобусе

Групповая сборная, на автобусе Группа до 30 человек

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