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Новый год в Манжероке

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы
Маршрут тура: Горно-Алтайск - Манжерок - р.Катунь - оз.Светлое - Гора Синюха - Горно-Алтайск.

Один из самых лучших вариантов встречи Нового Года - на природе и в шумной компании друзей.

Традиционно, туркомплекс «Манжерок» предлагает новогоднюю программу по типу «всё включено»: гостям не нужно хлопотать о досуге, о вариантах доставки до развлекательных мест, о питании и уюте - всё продуманно за Вас.

В программу обслуживания уже включено проживание в выбранной категории номера, трехразовое питание с обедом в день заезда по завтрак в день выезда, новогодний банкет, новогодняя развлекательная программа, увлекательная и романтичная экскурсия на Лебединое озеро, Манжерокское озеро с подъемом по гондольной канатной дороге на вершину горы Тёс-Хан (г. Синюха), катание на снегоходах в окрестностях туркомплекса «Манжерок», а также оздоровительная процедура - сеанс галотерапии в оздоровительном центре.

Внимание: Для туристов, заезжающих на тур 31.12.22, порядок экскурсий меняется, но общее содержание программы такое же, как и в заезде с 30.12.22, автобусная экскурсия на незамерзающее озеро Светлое будет проведена 02.01.23.

Программа тура

День 1
Прибытие в туркомплекс Манжерок
Производятся бесплатные трансферы а/п Горно-Алтайск - т/к Манжерок (25 км, 25-30 мин), встреча в а/п Горно-Алтайска ко времени прибытия рейса с табличкой - Манжерок.

12:00–13:00 - Прибытие в туркомплекс «Манжерок». Размещение в номере выбранной категории.

14:00–15:00 - Обед. Организационная беседа с инструктором группы.

Пешеходная экскурсия на Манжерокский порог (пешком 2 км), по желанию группы возможно посещение «перевернутого» дома в селе Манжерок (за доп. плату).

18:00–19:00 - Сеанс галотерапии в оздоровительном центре.

20:00 - Ужин.
День 2
Экскурсия на озеро Светлое, празднование Нового года
09:00–10:00 - завтрак.

Автобусная экскурсия на незамерзающее озеро Светлое (автобус 170 км, пешком 2 км), единственное место на Алтае, куда прилетают на зимовку лебеди.

16:00–17:00 - Поздний обед.

17:00–21:00 - Подготовка к празднованию Нового Года.

22:00 - Начало праздничного вечера. Конкурсы и развлекательные мероприятия для гостей, поздравление деда Мороза и Снегурочки. Бой курантов. Праздничный фейерверк на берегу Катуни.

01:00 - Танцы, облачение в карнавальные костюмы, встреча рассвета.
День 3
Экскурсия на вершину горы Малая Синюха, катание в санях на снегоходе
10:30–11:30 - Поздний завтрак.

Экскурсионный подъем по канатно-кресельной дороге на вершину горы Малая Синюха (родовая вершина сеока тесов), откуда открывается вид на долину реки Катунь (автобус 30 км).

Катание на лыжах и сноубордах, сноутьюбах и снегоходах (по желанию группы).

14:00–15:00 - Обед.

16:00–18:00 - Катание в санях на снегоходе по окрестностям ТК «Манжерок».

19:00–20:00 - Ужин.

21:00 - Дискотека.
День 4
Возвращение домой
10:00–11:00 - Завтрак. Освобождение номеров.

Отъезд.

До новых встреч на Алтае!

Стоимость

Туркомплекс Манжерок

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Стандарт
за 4 дня с человека
Двухместное размещение
26 300 ₽
Одноместное размещение
29 600 ₽
Люкс
за 4 дня с человека
Двухместное размещение
29 600 ₽
Одноместное размещение
37 200 ₽
Студия
за 4 дня с человека
Двухместное размещение
28 850 ₽
Одноместное размещение
35 700 ₽
Важно:
  • В случае ухудшения погодных условий мы оставляем за собой право изменить программу или маршрут тура.
  • Гражданам РФ рекомендуем взять в путешествие карточку-полис обязательного медицинского страхования для каждого участника поездки.
  • Турфирма оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объема экскурсионной программы.
  • Турфирма оставляет за собой право замены гостиницы на равноценную.
  • Досрочный выезд и опоздание на маршрут не компенсируются.
  • Время местное! +4 часа к московскому времени.
  • Родители, желающие сделать подарок своим детям через Деда Мороза и Снегурочку, могут при заезде оставить подписанный подарок (ФИО ребенка) у администратора туркомплекса.
Стоимость индивидуальных трансферов: 
  • Бийск - Манжерок - от 4200 руб./машина, время в пути около 1-1,5 часа.
  • Барнаул - Манжерок - от 7200 руб./машина, время в пути около 4-5 часов.
  • Новосибирск - Манжерок – от 15200 руб./машина, время в пути около 6-7 часов.
  • От автовокзала г. Барнаула (рядом с ж/д вокзалом) курсируют ежедневные рейсовые автобусы, проходящие мимо т/к "Манжерок".

Включено в стоимость

  • проживание в соответствии с выбранной категорией
  • 3-разовое питание с обеда в день заезда по завтрак в день выезда
  • новогодняя праздничная программа и банкет
  • экскурсионное обслуживание в соответствии с программой
  • услуги гида
  • медицинская страховка
  • сеанс галотерапии в оздоровительном центре
  • трансфер а/п Горно-Алтайск - т/к Манжерок - а/п Горно-Алтайск в даты заезда/выезда

Оплачивается отдельно

  • перелет до/от г. Горно-Алтайск / Барнаул / Новосибирск
  • дополнительные экскурсии
  • проезд Барнаул - Манжерок - Барнаул, Новосибирск - Манжерок - Новосибирск
  • индивидуальный трансфер

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