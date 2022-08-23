Новый год на Горном Алтае, 7 дней

Остров Патмос. Чемальская ГЭС. Обряд исполнения желаний. Ритуал у большого костра. Празднование Нового Года!

09:00-10:00 Завтрак.

10:00-14:00 Прогулка по льду Катуни до незамерзающих голубых озера, получивших поэтичное название Глаза Катуни. И вправду, если посмотреть сверху на озера и протекающую рядом реку, то озера очень похожи на глаза. Самые смелые могут искупаться в прозрачной голубой воде (t +9 градусов), рядом есть баня. Обед в кафе (оплачивается дополнительно).

14:00-17:00 Экскурсия по живописному острову Патмос и Чемальской ГЭС. Вы прогуляетесь по подвесному мосту к часовне, расположенной на острове, прямо посреди горной реки. Далее, пройдете по козьей тропе к старейшей в России Гэс 30-ых годов.

19:00-21:00 Легкий ужин. Обряд исполнения желаний. Ритуал у большого костра

22:00-03:00 Банкет и мероприятия в банкетном зале турбазы. Встреча Нового года. Оплачиваются дополнительно, стоимость уточнять у организаторов. Для тех, кто отправляется в Рождественский заезд на турбазе предусмотрен Рождественский банкетный ужин (оплачивается дополнительно).

Авто - 80 км

Пешком - 5 км