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Новый год на Горном Алтае, 5 дней

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Настоящее приключение! Мы отправимся в заснеженный Горный Алтай, чтобы встретить самый незабываемый Новый год! Елка, наряженная прямо в лесу, теплый деревянный дом, ароматный глинтвейн, треск костра, сотни падающих звезд, баня и купание в проруби.

Вас ожидают: замерзшие водопады, экстрим-поездка на конях, голубые незамерзающие озера, легкий поход по величественному хребту спящего дракона, посещение мест силы. Турбаза находится в сосновом лесу, на берегу реки Катунь.

Место встречи: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск. Празднование Нового года проходит в банкетном зале казино «Алтай Пэлас» или на территории турбазы (мероприятия в банкетном зале оплачиваются дополнительно).

  • Трансфер из Новосибирска, Барнаула или Горно-Алтайска
  • Возраст участников от 5 лет
  • Протяженность маршрута 14500 км.
  • Не требуется специальной физической подготовки
  • Сотни сказочно красивых фоток

Программа тура

День 1
Знакомство с Алтаем. Чуйский тракт. Река Катунь. Тавдинские пещеры

Встреча и трансфер группы до турбазы в поселок Чемал.

07:00 Встреча группы в г. Новосибирск, знакомство с гидом и группой.

10:00 Встреча группы в г. Барнаул, знакомство с гидом и группой.

08:30 и 13:30 Встреча группы в г. Горно-Алтайск.

Авто-дорога (Чуйский тракт) занесена в список 10-ти самых красивых дорог мира, в этот день мы познакомимся лишь с ее малой исторической частью. Сегодня вы увидите 2 кардинальных смены пейзажа и климата. Посетите Родину В.М. Шукшина. Полюбуетесь чарующими видами заснеженных вершин и изгибами реки Катунь (не замерзает зимой) с высоты подъема к Тавдинским пещерам. Пройдете по Большому Тавдинскому гроту, где в каменном веке обитали древние люди. Заселение на турбазу по 2 человека в номер, ужин, вечер знакомств.

События дня: ознакомительная экскурсия и знакомство, заезд на базу Размещение: двухместное (возможно трех и четырехместное, по согласованию)

Авто:

  • 520 км от Новосибирска
  • 320 км от Барнаула
  • 90 км от Горно-Алтайска
День 2
Голубые озера &laquo;Глаза Катуни&raquo;

Остров Патмос. Чемальская ГЭС. Обряд исполнения желаний. Ритуал у большого костра. Празднование Нового Года!

09:00-10:00 Завтрак.

10:00-14:00 Прогулка по льду Катуни до незамерзающих голубых озера, получивших поэтичное название Глаза Катуни. И вправду, если посмотреть сверху на озера и протекающую рядом реку, то озера очень похожи на глаза. Самые смелые могут искупаться в прозрачной голубой воде (t +9 градусов), рядом есть баня. Обед в кафе (оплачивается дополнительно).

14:00-17:00 Экскурсия по живописному острову Патмос и Чемальской ГЭС. Вы прогуляетесь по подвесному мосту к часовне, расположенной на острове, прямо посреди горной реки. Далее, пройдете по козьей тропе к старейшей в России Гэс 30-ых годов.

19:00-21:00 Легкий ужин. Обряд исполнения желаний. Ритуал у большого костра

22:00-03:00 Банкет и мероприятия в банкетном зале турбазы. Встреча Нового года. Оплачиваются дополнительно, стоимость уточнять у организаторов. Для тех, кто отправляется в Рождественский заезд на турбазе предусмотрен Рождественский банкетный ужин (оплачивается дополнительно).

Авто - 80 км

Пешком - 5 км

День 3
Катание на собачьих упряжках. Замерзший водопад (Камышлинский)

10:30 Завтрак. День отдыха после торжества. В первой половине дня для желающих возможна организация катания на собачьих упряжках (оплачивается дополнительно – 1700 руб.).

14:00-15:00 Обед

15:00-18:00 После обеда мы прогуляемся по чарующему кедровому лесу к замерзшему голубому водопаду – Камышлинскому.

19:00-22:00 Ужин + вечер творчества и настольных игр в теплой душевной компании.

События дня: катание на собачьих упряжках, Камышлинский водопад

Пешком - 4 км Собаки - 3 км

День 4
Ущелье духов. Сердце дракона. Поселок мастеров Аскат

09:30-12:00 Экскурсия по ущелью горных духов – культовое место алтайцев, является местом силы. В ущелье мы посетим – ручей здоровья, писаницу наскальной живописи, каскадный водопад, смотровую площадку, откуда открывается потрясающий вид на долину р. Катунь.

12:00-14:00 Далее, мы отправимся в красивое место, где среди гор застрял большой и необычный камень круглой формы, который получил название - сердце дракона. Ущелье, где он находится очень узкое, свет туда падает особым образом, что придет ощущение сказочности. Желающие могут прогуляться по подвесной горной тропе (Виа фератта), оплачивается отдельно. Обед.

16:00-19:00 В завершении дня, мы совершим прогулку по поселку мастеров Аскат, который известен своими ремесленниками и необычными жителями. Там мы познакомимся с различными видами творчества, научимся играть на этнических инструментах и даже создадим свою этногруппу. В одном из домов пройдем звуко-терапию тибетскими поющими чашами, в другом познакомимся со знаменитой семьей художников – Головань.

19:00 Ужин и прощальный вечер.

События дня: ущелье горных духов, сердце дракона, поселок мастеров Аскат

Авто - 96 км

Пешком - 8 км

День 5
Озеро диких лебедей

07:00-15:00 Завтрак, сбор вещей, выезд с т/б, экскурсия в заказник «Лебединый». Место, где остаются на зимовку дикие лебеди и утки. По пути заезд на сувенирные рынки.

Прибытие в г. Новосибирск в 23.30

Авто:

  • 540 км до Новосибирска
  • 360 км до Барнаула

Стоимость

Включено в стоимость

  • Трансфер г. Новосибирск/г. Барнаул/г. ГорноАлтайск – турбаза - г. Горно-Алтайск/г. Барнаул/г. Новосибирск.
  • Питание – 4 завтраков в кафе
  • Питание – 4 ужинов в кафе (кроме банкетного)
  • Проживание на т/б – 4 ночи
  • Баня – 1 раз
  • Экскурсии по программе тура + входные билеты, кроме экскурсий и услуг отмеченных «оплачивается дополнительно»
  • Работа профессиональных гидов и организаторов

Оплачивается отдельно

  • Питание (обеды) – средний чек 350 руб
  • Катание на собачьих упряжках – 1700 руб
  • Услуги горнолыжного комплекса (прокат горных лыж или сноуборда на весь день – 500 руб.; стоимость подъемника – 80-100 руб./1 раз)
  • Конная прогулка – 2000 руб.
  • Банкетный ужин и банкетные мероприятия

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