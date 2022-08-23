Новый год на Горном Алтае, 5 дней

Настоящее приключение! Мы отправимся в заснеженный Горный Алтай, чтобы встретить самый незабываемый Новый год! Елка, наряженная прямо в лесу, теплый деревянный дом, ароматный глинтвейн, треск костра, сотни падающих звезд, баня и купание в проруби.

Вас ожидают: замерзшие водопады, экстрим-поездка на конях, голубые незамерзающие озера, легкий поход по величественному хребту спящего дракона, посещение мест силы. Турбаза находится в сосновом лесу, на берегу реки Катунь.

Место встречи: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск. Празднование Нового года проходит в банкетном зале казино «Алтай Пэлас» или на территории турбазы (мероприятия в банкетном зале оплачиваются дополнительно).