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Новый год на Алтай : 4

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Алтай 2022 г.2023 г.

Новый год в Манжероке

Новогодний тур на Алтай - 4 дня. Расслабленный отдых и Все включено: комфортное размещение на базе отдыха Манжерок, развлекательная программа, новогодний банкет, увлека...

Ближайший заезд:

c 30 декабря по 02 января

4 дня 3 ночи

от 26300 ₽

Алтай 2022 г.2023 г.

Сафари на снегоходах по Восточному Алтаю

4-х дневный снегоходный маршрут по Восточному Алтаю. Проживание на базе отдыха. Маршрут не требует специальной физической подготовки.

Ближайший заезд:

c 18 декабря по 21 декабря

4 дня 3 ночи

от 43500 ₽

Алтай 2022 г.2023 г.

Алтай – место силы: зима-весна

Экскурсионный тур на Алтай зимой и весной на 8 дней. Новый Год, отдых в горах. Красоты Алтая. Тур начинается и заканчивается в Горно-Алтайске. 6+

Ближайший заезд:

c 18 декабря по 25 декабря

8 дней 7 ночей

от 67600 ₽

Алтай 2022 г.2023 г.

Снежные легенды Алтая

Зимний экскурсионный тур на Алтай - 8 дней. Новый год и новогодние каникулы. Насыщенная экскурсионная программа по природным красотам. Комфортное проживание в гостиница...

Ближайший заезд:

c 31 декабря по 07 января

8 дней 7 ночей

от 75800 ₽

Прошедшие Новый год на Алтай : 2

Алтай

Новый год на Горном Алтае, 5 дней

Новый год на Горном Алтае, 5 дней

Ближайший заезд:

c 30 декабря по 03 января

5 дней 4 ночи

от 34500 ₽

Алтай

Новый год на Горном Алтае, 7 дней

Ближайший заезд:

c 30 декабря по 05 января

7 дней 6 ночей

от 39900 ₽

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