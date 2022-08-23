Новый год на Алтай : 4
Сортировать:
Новый год в Манжероке
Новогодний тур на Алтай - 4 дня. Расслабленный отдых и Все включено: комфортное размещение на базе отдыха Манжерок, развлекательная программа, новогодний банкет, увлека...
Ближайший заезд:
c 30 декабря по 02 января
4 дня 3 ночи
от 26300 ₽
Сафари на снегоходах по Восточному Алтаю
4-х дневный снегоходный маршрут по Восточному Алтаю. Проживание на базе отдыха. Маршрут не требует специальной физической подготовки.
Ближайший заезд:
c 18 декабря по 21 декабря
4 дня 3 ночи
от 43500 ₽
Алтай – место силы: зима-весна
Экскурсионный тур на Алтай зимой и весной на 8 дней. Новый Год, отдых в горах. Красоты Алтая. Тур начинается и заканчивается в Горно-Алтайске. 6+
Ближайший заезд:
c 18 декабря по 25 декабря
8 дней 7 ночей
от 67600 ₽
Снежные легенды Алтая
Зимний экскурсионный тур на Алтай - 8 дней. Новый год и новогодние каникулы. Насыщенная экскурсионная программа по природным красотам. Комфортное проживание в гостиница...
Ближайший заезд:
c 31 декабря по 07 января
8 дней 7 ночей
от 75800 ₽
Прошедшие Новый год на Алтай : 2
Новый год на Горном Алтае, 5 дней
Новый год на Горном Алтае, 5 дней
Ближайший заезд:
c 30 декабря по 03 января
5 дней 4 ночи
от 34500 ₽
Ближайший заезд:
c 30 декабря по 05 января
7 дней 6 ночей
от 39900 ₽
Нужна помощь с выбором?
Подберем бесплатно 10 лучших предложений
✈ Новый год на Алтай с выездом из Москвы. Организация пеших, водных и конных туров. Экскурсионные обзорные маршруты и туры выходного дня. Есть возможность отдохнуть с детьми. Для экстремалов и любителей активного отдыха – рафтинг по горным рекам и восхождение на горы Алтая