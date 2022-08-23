Звериными тропами Айгулакского хребта и рафтинг по Чуе
Для прохождения маршрута не требуется специальная физическая подготовка. Но конные переходы продолжительностью по 7-8 часов в условиях высокогорья, отсутствие быта и не всегда благоприятные погодные условия требуют от участников терпения и выносливости. На маршрут допускаются дети от 16 лет в сопровождении родителей.Встречаем:
Барнаул: аэропорт – 7.00-8.00 Барнаул: железнодорожный вокзал – 8.30-9.00 Барнаул: остановка ДСУ 7 – 9.30-10.00 (для тех кто едет из Новосибирска на рейсовом автобусе) Бийск: остановка Мост – 11.30-12.30 Горно-Алтайск: аэропорт – 8.20-9.00
Вас ждет:
Программа тура
Встреча группы в г. Барнауле/Горно-Алтайске.
Путешествие по древнейшему пути Алтая – Чуйскому тракту.
Семинский перевал – Дьал-Менку («Вечная гора»), 1894м над уровнем моря – самая высокая точка Чуйского тракта.
Следующий перевал на нашем пути Чике-Таман («Плоская подошва»). Высота перевала 1460 м, но из-за своей крутизны он кажется значительно выше.
На всем протяжении Чуйского тракта огромное количество интересных мест для осмотра: Катунские террассы, Яломанское городище, подвесной мост Цаплина, каменные изваяния, наскальные рисунки, курганы, место слияния Чуи и Катуни, Катунские и Чуйские бомы, святилище Калбак-Таш, Белый бом. Легенды, предания, исторические и археологические факты, этнографические подробности в дополнение к необыкновенно живописным природным богатствам.
Размещение в палатках на территории кемпинга.
По таежной тропе начинаем подъем на перевал, постепенно переходим к траверсу невысокого хребта, то поднимаясь на живописные перевалы с великолепными альпийскими лугами, то спускаясь в величественную кедровую тайгу.
Пейзажи, открывающиеся отсюда, зачаровывают: цепочки горных хребтов, покрытые таежными лесами, уходят далеко за горизонт.
От белоснежных вершин Чуйских и Катунских белков захватывает дух.
Ночлег в палатках.
Поднимаемся все выше и выше и теперь путешествуем по высокогорной тундре и каменным гольцам по нехоженым тропам, среди скальных обрывов добираемся до огромного лога реки Айгулак.
Прямо перед нами хребет Айгулак с его священной вершиной.
Спускаемся в долину реки и располагаемся на ночлег.
Ночлег в палатках
Продолжаем путешествие по отрогам Айгулакского хребта.
Множество легенд ходит об этой местности, одна из них гласит - «Давным-давно китайские воины напали на местных жителей, пленили их и погнали в рабство. Когда проходили в этих окресностях, начался сильный град, который убил всех - и пленников и их врагов. Через некоторое время пастухи нашли место их последнего привала и вдруг услышали детский плач.
Пытаясь уберечь маленького мальчика от града, мать велела ему забраться под таган, где он и провел несколько дней. Этот ребенок был единственным, кто остался в живых, пастухи забрали его с собой. А гору вблизи, которой все это произошло, назвали Могильной горой».
Ночлег в палатках
Спускаемся в урочище Садаклар и далее в село Белый бом.
Переезд к началу водной части маршрута.
Группа располагается на берегу реки Чуя, выше порога «Буревестник» и под руководством гидов начинает подготовку к сплаву по реке. Проводится инструктаж по технике безопасности, обучение пользованию водным снаряжением, технике управления рафтом.
Инструкторы осуществляют сборку средств сплава.
Ночевка в палатках.
Начало сплава по Чуе посвящено технике управления рафтом. У Вас будет много свежих впечатлений.
Первый порог – «Буревестник», состоящий из двух ступеней. Именно с него начинается трасса «Чуя-Ралли».
Далее следуют пороги – «Ербалыкский», затем – «Бегемот», характеризующийся узкими сливами, мощными «бочками», большой скоростью потока воды.
После его прохождения ночевка на поляне правого берега.
Вечер у костра, обмен первыми впечатлениями после сплава по Чуе.
Ночевка в палатках.
Рафтинг по порогам: «Классический», «Слаломный», «Обманный», «Веер», «Городовой».
Название порогов говорит само за себя, их прохождение оставит у Вас неизгладимые впечатления.
После их прохождения группа обедает.
Далее последуют несколько мощных шивер и порогов, из которых Иодринский является наиболее сложным.
Ночевка в палатках.
Группа продолжает сплав по заключительному участку реки Чуя.
Сегодня Вам предстоит преодолеть два сложных порога: «Турбина» и «Горизонт». Эти пороги Вы будете вспоминать долго.
После прохождения шиверы под Занавес, группа выходит в устье реки и уже на берегу красавицы Катуни готовится к отъезду домой.
Переезд до с. Барангол (220 км).
Баня. Прощальный ужин.
Отъезд в г. Барнаул (22.00, авто 300 км)/Горно-Алтайск** Отъезд в аэропорт г. Горно-Алтайска утром следующего дня (40 км). Необходимо забронировать проживание в с. Барангол на одну ночь. Стоимость проживания не входит в стоимость тура
Стоимость
Включено в стоимость
- Транспортная доставка от Барнаула/Горно-Алтайска на тур и обратно;
- Питание с ужина в день заезда, по обед в день отъезда;
- Аренда лошадей;
- Услуги гидов-инструкторов, конюхов;
- Групповое снаряжение: палатки, тент, костровое и кухонное снаряжение, аптечка. На сплаве дополнительно: рафт, морковка (спас конец), драйбеги общие, бочка под продукты;
- Личное снаряжение на конной части: спальник, коврик под спальник (каремат), арчимаки, плащ ОЗК. На сплаве дополнительно: спасжилет, каска, весло, драйбег, неопреновый полукомбинезон, ветрозащитная куртка.
- Рекреационные сборы;
- Медицинская страховка.
- Размещение по программе (палатки)
- Экскурсии по программе.
Оплачивается отдельно
- ж/д, авиабилеты;
- Питание в придорожных кафе, во время трансфера.
- Алкогольные и прохладительные напитки;
- Дополнительные бани кроме четвертого или последнего дня.
- Фото и видеосъемка на воде
- Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы.
- Отъезд в аэропорт г. Горно-Алтайска утром следующего дня (40 км). Необходимо забронировать проживание в с. Барангол на одну ночь. Стоимость проживания не входит в стоимость тура
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