Звериными тропами Айгулакского хребта и рафтинг Чуя - Катунь

Для прохождения маршрута не требуется специальная физическая подготовка. Но конные переходы продолжительностью по 7-8 часов в условиях высокогорья, отсутствие быта и не всегда благоприятные погодные условия требуют от участников терпения и выносливости. На маршрут допускаются дети от 16 лет в сопровождении родителей.

Встречаем:

Барнаул: аэропорт – 7.00-8.00 Барнаул: железнодорожный вокзал – 8.30-9.00 Барнаул: остановка ДСУ 7 – 9.30-10.00 (для тех кто едет из Новосибирска на рейсовом автобусе) Бийск: остановка Мост – 11.30-12.30 Горно-Алтайск: аэропорт – 8.20-9.00