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Звериными тропами Айгулакского хребта и рафтинг Чуя - Катунь

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Для прохождения маршрута не требуется специальная физическая подготовка. Но конные переходы продолжительностью по 7-8 часов в условиях высокогорья, отсутствие быта и не всегда благоприятные погодные условия требуют от участников терпения и выносливости.   На маршрут допускаются дети от 16 лет в сопровождении родителей.

Встречаем: 

Барнаул: аэропорт – 7.00-8.00 Барнаул: железнодорожный вокзал – 8.30-9.00 Барнаул: остановка ДСУ 7 – 9.30-10.00 (для тех кто едет из Новосибирска на рейсовом автобусе) Бийск: остановка Мост – 11.30-12.30 Горно-Алтайск: аэропорт – 8.20-9.00

Программа тура

День 1
Переезд в с. Белый бом  Встреча группы в г. Барнауле/Горно-Алтайске.  
День 10
Сплав по средней Катуни

После отдыха группа с новыми силами начинает сплав по средней Катуни, первый порог – «Ильгумень» (4 к.с.), протяженностью 500 метров и валами высотой до 3 метров.

Имеется возможность для обхода порога по берегу, а так же фото- видеосъемки его прохождения.

После обеда группа проходит «Кадринскую трубу» (4 к.с.), состоящую из отдельных порогов и шивер. 

После порога «Поганка», группа останавливается ночевать на красивом песчаном пляже, окруженном огромными соснами, – стоянке «Затерянный мир».

Ночлег в палатках

День 11
 «Шабаш»

Сегодня день начинается с прохождением самого мощного Катунского двухступенчатого порога «Шабаш» (4 к.с.).

После прохождения группа обедает на живописном песчаном пляже. Далее последуют несколько мощных шивер. 

Ночевка группы на стоянке «Петроглифы» в сосновом лесу.

Экскурсия к наскальным рисункам.

Ночлег в палатках

День 12
Заключительный день

Группа продолжает сплав по довольно спокойному участку Катуни. Долина реки проходит в скальных берегах.

Прохождение порога Аюлинский c большой воронкой и валами. Обед на водопаде «Бельтертуюк».

После обеда начинается рафтинг с прохождения порогов «Тельдекпень-I и II» (4 к.с.). Пороги каньонного типа (ширина Катуни 20-30 метров) с хаотичным нагромождением струй, воронками и «грибами». Далее характер реки спокойный. Прохождение порога «Еландинский». 

Переезд до с. Барангол (90 км).

Баня. Праздничный ужин. 

Отъезд в г. Барнаул (22:00, авто 300 км)/г. Горно-Алтайск*.

* Отъезд в аэропорт г. Горно-Алтайска утром следующего дня (40 км). Необходимо забронировать проживание в с. Барангол на одну ночь. Стоимость проживания не входит в стоимость тура
День 2
Конный переход урочище Садаклар - урочище Кара-Айры

По таежной тропе начинаем подъем на перевал, постепенно переходим к траверсу невысокого хребта, то поднимаясь на живописные перевалы с  великолепными альпийскими лугами, то спускаясь в величественную кедровую тайгу.

Пейзажи, открывающиеся отсюда,  зачаровывают: цепочки горных хребтов, покрытые таежными лесами,  уходят далеко  за горизонт.

От белоснежных вершин Чуйских и Катунских белков захватывает дух. 

Ночлег в палатках.

День 3
Конный переход Кара-Айры - верхнее течение реки Айгулак

Поднимаемся все выше и выше и теперь путешествуем по высокогорной тундре и каменным гольцам по нехоженым тропам, среди скальных обрывов добираемся до огромного лога реки Айгулак. Прямо перед нами хребет Айгулак с его священной вершиной.  

Спускаемся в долину реки и располагаемся на ночлег.

Ночлег в палатках

День 4
Конный переход Верх Айгулак - Сарымай

Продолжаем путешествие по отрогам Айгулакского хребта.

Множество легенд ходит об этой местности, одна из них гласит: - «Давным-давно китайские воины напали на местных жителей, пленили их и погнали в рабство. Когда  проходили в этих окресностях, начался сильный град, который убил всех  - и пленников и их врагов. Через некоторое время пастухи нашли место их последнего привала и вдруг услышали детский плач. Пытаясь уберечь маленького мальчика от града, мать велела ему забраться под таган, где он и провел несколько дней. Этот ребенок был единственным, кто остался в живых, пастухи забрали его с собой. А гору вблизи, которой все это произошло, назвали Могильной горой». 

Ночлег в палатках

День 5
Конный переход Сарымай - Белый-Бом - р. Чуя

Спускаемся в урочище Садаклар и далее в село Белый бом.

Переезд к началу водной части маршрута.

Группа располагается на берегу реки Чуя, выше порога «Буревестник» и под руководством гидов начинает подготовку к сплаву по реке.

Проводится инструктаж по технике безопасности, обучение пользованию водным снаряжением, технике управления рафтом.

Инструкторы осуществляют сборку средств сплава. 

Ночевка в палатках.

День 6
Начало сплава по Чуе

Начало сплава по Чуе посвящено технике управления рафтом.

У Вас будет много свежих впечатлений.

Первый порог – «Буревестник», состоящий из двух ступеней. Именно с него начинается трасса «Чуя-Ралли». Далее следуют пороги – «Ербалыкский», затем – «Бегемот», характеризующийся узкими сливами, мощными «бочками», большой скоростью потока воды. 

После его прохождения ночевка на поляне правого берега.

Вечер у костра, обмен первыми впечатлениями после сплава по Чуе. 

Ночевка в палатках.

День 7
Сплав по р. Чуя

Рафтинг по порогам: «Классический», «Слаломный», «Обманный», «Веер», «Городовой». Название порогов говорит само за себя, их прохождение оставит у Вас неизгладимые впечатления.

После их прохождения группа обедает. Далее последуют несколько мощных шивер и порогов, из которых Иодринский является наиболее сложным.

Ночевка в палатках.

День 8
Сплав по заключительному участку реки Чуя

Группа продолжает сплав по заключительному участку реки Чуя. 

Сегодня Вам предстоит преодолеть два сложных порога: «Турбина» и «Горизонт». Эти пороги Вы будете вспоминать долго. 

После прохождения шиверы «Под занавес» группа выходит в устье реки и уже на берегу красавицы Катуни становиться на ночлег.

День 9
День активного отдыха

Желающие могут порыбачить и поймать хариуса.

Вечером праздничный ужин, в честь прохождения Чуи.

Стоимость

Включено в стоимость

  • Транспортная доставка от Барнаула/Горно-Алтайска на тур и обратно;
  • Питание с ужина в день заезда, по обед в день отъезда;
  • Аренда лошадей;
  • Услуги гидов-инструкторов, конюхов;
  • Групповое снаряжение: палатки, тент, костровое и кухонное снаряжение, аптечка. На сплаве дополнительно: рафт, морковка (спас конец), драйбеги общие, бочка под продукты;
  • Личное снаряжение на конной части: спальник, коврик под спальник (каремат), арчимаки, плащ ОЗК. На сплаве дополнительно: спасжилет, каска, весло, драйбег, неопреновый полукомбинезон, ветрозащитная куртка.
  • Рекреационные сборы;
  • Медицинская страховка.
  • Размещение по программе (палатки)
  • Экскурсии по программе.

Оплачивается отдельно

  • ж/д, авиабилеты;
  • Питание в придорожных кафе, во время трансфера.
  • Алкогольные и прохладительные напитки;
  • Дополнительные бани кроме четвертого или последнего  дня.
  • Фото и видеосъемка на воде
  • Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы.
  • Отъезд в аэропорт г. Горно-Алтайска утром следующего дня (40 км). Необходимо забронировать проживание в с. Барангол на одну ночь. Стоимость проживания не входит в стоимость тура

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