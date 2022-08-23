Золотое кольцо Алтая, обзорный автотур

Новосибирск - Барнаул – Бийск – с.Чемал

Выезжаем в город Бийск, где Вы познакомитесь с гидом-проводником и оформите документы, необходимые для путешествия. Далее движемся по Чуйскому тракту до первой остановки — границы Алтайского края и Республики Алтай, где расположен памятный знак «Алтай – сердце Евразии». Здесь же, по правую сторону дороги, Вы увидите гору Бабырган, которую называют стражем Алтая.

После села Усть-Сема поворачиваем на Чемальский тракт, который приведет путешественников в село Чемал, одно из самых посещаемых мест Горного Алтая. Здесь находятся известные туристические точки — слияние рек Чемал и Катунь, Чемальская ГЭС и каменный остров Патмос, на котором построен храм апостола Иоанна Богослова и к которому ведет длинный подвесной мост.

На ночь размещаемся на базе отдыха, в районе Чемала. Размещение в домиках. Ужин.

В дороге, без учета пробок и санитарных остановок 6-7 часов. Пешая часть 3-4 км, 2 – 3 часа.