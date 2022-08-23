Золотое кольцо Алтая, обзорный автотур
Ограничение по возрасту: с 8 летВстречаем:
- На ЖД вокзале города Новосибирска с 03:00 до 04:00
- В аэропорту города Барнаула с 07:00 до 08:00
- На ж/д вокзале города Барнаула с 08:30 до 09:00
- На ж/д вокзале города Бийска ориентировочно с 11:00 до 12:00
- В аэропорту Горно-Алтайск ориентировочно с 13:00 до 14:00
Вас ждет:
Программа тура
Новосибирск - Барнаул – Бийск – с.Чемал
Выезжаем в город Бийск, где Вы познакомитесь с гидом-проводником и оформите документы, необходимые для путешествия. Далее движемся по Чуйскому тракту до первой остановки — границы Алтайского края и Республики Алтай, где расположен памятный знак «Алтай – сердце Евразии». Здесь же, по правую сторону дороги, Вы увидите гору Бабырган, которую называют стражем Алтая.
После села Усть-Сема поворачиваем на Чемальский тракт, который приведет путешественников в село Чемал, одно из самых посещаемых мест Горного Алтая. Здесь находятся известные туристические точки — слияние рек Чемал и Катунь, Чемальская ГЭС и каменный остров Патмос, на котором построен храм апостола Иоанна Богослова и к которому ведет длинный подвесной мост.
На ночь размещаемся на базе отдыха, в районе Чемала. Размещение в домиках. Ужин.
В дороге, без учета пробок и санитарных остановок 6-7 часов. Пешая часть 3-4 км, 2 – 3 часа.
Чемал - ущелье Чечкыш - Ороктойский мост - Чемал
Сегодня Вам предстоит путешествие в ущелье Чекчыш и осмотр одноименного живописного водопада. Со смотровой площадки открывается великолепный вид на реку Катунь. Затем мы посетим Ороктойский мост, через который пролегает множество водных и наземных туристических маршрутов. В этом месте находится красивое ущелье, а также пороги 3 и 4 категорий сложности — Тельдекпень 1 и Тельдекпень 2, которые в среде водников имеют красноречивое название «Пни». В переводе с алтайского языка «Тельдекпень» означает «поднявшаяся дорога». Эти пороги представляют собой коридор из скал, через который проходит быстрый речной поток с водоворотами и подводными течениями.
На ночь размещаемся на базе отдыха, в районе Чемала. Размещение в домиках. Ужин.
Пешая часть 4-5 км, 2-3 часа.
Чемал - Чуйский тракт - Семинский перевал - перевал Чике-Таман - Чибит
Выезжаем из Чемала и движемся по Чуйскому тракту. Через несколько часов попадаем на высшую точку тракта — Семинский перевал.
Вскоре пересекаем перевал Чике-Таман, после чего в окнах микроавтобуса после небольшого перерыва появляется Катунь.
В селе Иня, мы осмотрим старинный подвесной мост. Кроме того, неподалеку находится точка слияния рек Катунь и Чуя, которая почитается алтайцами, как священное место. Далее уже следуем вдоль реки Чуя.
Следующая достопримечательность — урочище Калбак-Таш, где сохранились древние наскальные рисунки. Также сегодня Вы увидите Оленные камни — каменные стелы с петроглифами, а также скальный массив Белый Бом и памятник Кольке Снегиреву.
Размещение в домиках, т/к Кочевник, либо одной из близлежащих баз отдыха в районе с.Чибит.
В дороге, 6 часов. Пешая часть 3-4 км, 2 – 3 часа.
Курайская степь - Чуйская степь – Тархатинский мегалитический комплекс - Урочище Кызыл-Чин (Алтайский Марс)
Утром выезжаем в Курайскую степь, где открывается величественный вид на Чуйские Альпы — Северо-Чуйский хребет.
Далее движемся по Чуйской степи и делаем остановку у Тарахтинского мегалитического комплекса, расположенного у дороги к плато Укок. Его неофициальное название - «Алтайский Стоунхендж». Это круг из камней диаметром около 60 метров. Пять камней имеют особенно внушительные размеры, и имеют свои имена.
После этого обедаем в кафе села Кош-Агач и отправляемся на «Алтайский Марс» — живописнейшее место в начале Чуйской степи, рядом с селом Чаган-Узун. Горные породы здесь имеют самые разные цвета — светло-коричневый, желтый, красный и даже зеленый. В этом месте получаются самые необычные и красивые фотографии.
Размещение в домиках, т/к Кочевник, либо одной из близлежащих баз отдыха в районе с.Чибит. Баня.
В дороге, 5-6 час. Пешая часть 2-3 км, 2-3 часа.
Гейзеровое озеро – Чуйская (Акташская) ГЭС - Чибитские водопады (Большой и Малый Улар)
Сегодня Вы увидите настоящее чудо природы — бирюзовое Гейзерово озеро, кристально чистое и никогда не замерзающее. Поверхность озера похожа на гигантский глаз из-за концентрических окружностей, расходящихся от центра к берегам. Причина этого явления — подводные гейзеры, выбрасывающие с глубины озера смесь песка и голубой глины.
После посещения озера отправляемся в обратный путь, с остановкой на недостроенной гидроэлектростанции у села Акташ, на правом берегу Чуи. Сегодня это место носит народное название «Плотина дураков», оно полностью заброшено и никак не используется.
Далее Вас ждет обед и небольшая экскурсия на водопады Чибитский и Большой Уларский. Водопады находятся на реке Верх Карасу. Чибитский водопад — первый по течению, расположенный в ущелье, его высота составляет около 12 метров, и к нему можно подойти довольно близко, и даже освежиться под его брызгами и струями.
Он имеет и другие названия — Малый Улар и Радужный. Водопад Большой Уларский (он же Вучарах) находится ниже по течению, и по размерам больше Малого. Это очень живописное место, окруженное лесом. Вода падает с большой высоты на огромный валун, деля поток на две части и создавая грохот, из-за которого приходится кричать, чтобы услышать друг друга. Справа от водопада над головой нависает массивная скала.
Размещение в домиках, т/к Кочевник, либо одной из близлежащих баз отдыха в районе с.Чибит.
В дороге, 1 час. Пешая часть 3-4 км, 3-4 часа.
с. Чибит - Красные ворота - Пазырыкские курганы - пер. Кату-Ярык - т/б Каменные грибы
Покидаем уже обжитую базу и отправляемся к реке Чулышман, по пути останавливаясь у Красных ворот и Мертвого озера.
Затем наслаждаемся видом Улаганских озер, которые находятся на Улаганском нагорье и окружены прекрасными альпийскими лугами. Следующий пункт программы — Пазырыкские курганы, существующие с 6-7 веков до нашей эры. В древности их возводили над могилами знатных людей. Далее выезжаем на перевал Кату-Ярык. Это самый опасный для автомобилей перевал на Алтае — машины здесь движутся по узкой и резко петляющей дороге на краю пропасти. Отсюда хорошо просматривается долина реки Чулышман.
С перевала спускаемся пешком, далее садимся в автомобиль и движемся вдоль реки. Осмотрев несколько водопадов, прибываем на туристическую базу.
Ночлег на территории турбазы «Каменные грибы», размещение в домиках. Либо любой другой похожей базе, в окрестностях.
В дороге, 5-6 час. Пешая часть 4-5 км, 2-3 часа.
Ранним утром переправляемся через реку Чулышман и идем пешком по долине реки Чульча. Главная цель сегодняшнего дня водопад Учар, известный своими каскадами, большой высотой и громким шумом воды.
Всего за день группе предстоит пройти около 20 километров. Если Вы не уверены, что пройдете такой путь пешком, у Вас есть выбор — остаться на туристической базе и отдохнуть, или порыбачить в реке Чулышман (рыбацкие снасти не выдаем), или арендовать лошадь и прогуляться вокруг базы (эта активность не входит в стоимость тура).
Ночлег на территории турбазы «Каменные грибы», размещение в домиках. Либо любой другой похожей базе, в окрестностях. Баня.
Пешая часть 22 км, 8-10 часов.
Утром переправляемся через реку Чулышман, и посещаем уникальное природное явление — каменные грибы высотой от 1 до 7 метров.
Это не рукотворные объекты, они были созданы самой природой. Долгие годы горные породы выветривались и вымывались, образуя причудливые конструкции. На вид они довольно хрупкие — кажется, что шляпки грибов с минуты на минуту упадут на землю, но на самом деле камни стоят здесь очень давно. Затем переправляемся по реке обратно и обедаем на туристической базе.
После обеда отдых на базе, желающие вечером могут посетить концерт местного сказителя и познакомиться с национальным пением.
Ночлег на территории турбазы «Каменные грибы», размещение в домиках. Либо любой другой похожей базе, в окрестностях.
Пешая часть 2-3 км, 2 часа.
т/б «Каменные грибы» - оз. Телецкое - с. Артыбаш - г. Барнаул - Новосибирск
День начнется с небольшого переезда до Телецкого озера. По-алтайски озеро называется Алтын-Кель — «Золотое озеро». Согласно легенде, рассказываемой местными жителями, на дне водоема лежит слиток золота. Озеро имеет совершенно особенную атмосферу, которую Вы сможете лучше прочувствовать во время прогулки через всю акваторию озера на катере.
Авто до Телецкого озера 40 км (1.5-2 часа). Катер 78 км, 2-2.5 часа. Пешая часть 1 км, 30 мин.
Переезд в Барнаул, Новосибирск, по дороге заезжаем на сувенирный рынок.
От Артыбаша до Барнаула: 430 км. В дороге, без учета пробок и санитарных остановок 7-8 часов.
Стоимость
Включено в стоимость
- Транспортная доставка на тур от Новосибирска, Барнаула и обратно, внутри маршрутные переезды по программе;
- Размещение эконом, раздельное, по 2,3,4 человека. Удобства на территории;
- Питание с ужина в день заезда по завтрак в день отъезда, обеды-перекусы во время экскурсионной части. Питание походное, готовится на костре, либо газе гидом-проводником. Обеды вовремя переездов в кафе оплачиваются дополнительно;
- Услуги гидов-инструкторов;
- Групповое снаряжение необходимое на маршруте;
- Медицинская страховка и страховка от несчастного случая (страховки для иностранных граждан и граждан РФ старше 64 лет оплачивается дополнительно);
- Катер на Телецком озере;
- Баня по программе, два раза;
- Входные билеты на все экскурсионные объекты, указанные в программе;
- Рекреационные сборы (сборы заповедников).
Оплачивается отдельно
- ж/д, авиабилеты;
- Питание в придорожных кафе, во время трансфера;
- Обеды в кафе, на маршруте. Один обед в среднем ~ 350 руб.;
- Страховка для иностранных граждан (в том числе страны СНГ) и граждан РФ старше 64 лет;
- Дополнительные бани;
- Услуги, предлагаемые на базовых стоянках и не включенные в программу;
- Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы.
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