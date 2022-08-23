Южно-Чуйское кольцо
Маршрут сложный, для участия в нем туристам желательно иметь опыт конных походов по Горному Алтаю, либо хороший уровень физической подготовки (если сомневаетесь - рекомендуем для начинающих сначала попробовать свои силы на маршрутах Каракольские озера, Во владения синего волка, Галопом по Алтаю, Актру конный, Путешествие на край земли, Улаганское нагорье;
Дети до 16 лет на маршрут не допускаются;Встречаем:
- На ЖД вокзале города Новосибирска с 03:00 до 04:00
- В аэропорту города Барнаула с 07:00 до 08:00
- На ж/д вокзале города Барнаула с 08:30 до 09:00
- На ж/д вокзале города Бийска ориентировочно с 11:00 до 12:00
- В аэропорту Горно-Алтайск ориентировочно с 13:00 до 14:00
Вас ждет:
Программа тура
Туркомплекс «Таежник» - с. Курай - Базовая стоянка «Тюте».
Путешествие по древнейшему пути Сибири – Чуйскому тракту. По пути туристы узнают об истории Горного Алтая, о традициях его коренного населения.
Размещение в палатках. Инструктаж, подготовка к походу. Баня. Вечер знакомств
Конный переход ур. Тур-Ойык - река Кускунур.
С утра туристов ждет небольшой конный переход, который не займет больше 2-х часов и приведет их на берег реки Кускунур, где ставим лагерь, и отправляемся на экскурсию в долину Трех озер, расположенных на высоте 2500 метров над уровнем моря.
Радиальный выход по желанию. Первая часть пути преодолевается на лошадях, примерно половина, затем пешком подъем в гору по сыпухе (мелкие камни).
Со смотровой площадке открывается красивая панорама на вершину «Купол Трех озер» и вершины Северо-Чуйского хребта.
Радиальный выход займет 5-6 часов.
Конный переход: река Кускунур - ур. “Тюте”
Спуск вниз, по долине реки Тюте, до базового лагеря. Баня. Прощальный костер Конный переход 5-6 часов.
Выезд. Внимание!!! Время указано местное разница с Москвой +4!
Отправление в Новосибирск и Барнаул вечером этого же дня в 22:30, или на следующий день в Новосибирск на туристском автобусе в 12-00, время в пути 9-10 часов. До Барнаула в 11-00, время в пути 3-4 часа. Для тех, кто заказал индивидный трансферт из Барнаула, время выезда оговаривается индивидуально. Доставка в аэропорт г.Горно-Алтайска осуществляется к времени вылета самолета.
Конный переход “Тюте” - ур.Кызыл-Ярык
Тропа идет вверх по склону от базовой стоянки. Широкая тракторная дорога переходит в лесную тропу и петляет между кедрами и лиственницами, постепенно набирая высоту.
С устья рек Тюте и Кызылярык начинается резкий подъем высоты. Тропа выходит на границу леса и скальных выходов гранита. Окружающая мощь природы захватывает дух. Переход составит от 4 до 5 часов.
Сложная часть во второй половине пути - крутая тропа среди деревьев и резкий набор высоты требует умения держаться в седле и определенной физической подготовки. Отдых у костра, чистая вода реки Кызылярык, оздоравливающий воздух гор, позволят вам хорошо отдохнуть и набраться сил для дальнейшего путешествия.
Тренировочный переход - 3 часа
ур.Кызыл-Ярык - устье реки Имэле
Именно в этот день вы увидите неповторимые полупустынные ландшафты Кош-Агачского района, которые его отличают от других районов республики.
Тропа плавно набирая высоту, выходит на перевал в верховье реки Карасу, откуда открывается вид на плато Йелдыскель с множеством небольших озер.
Далее вас ждет спуск к реке Кускунур и небольшой отдых, после которого небольшой подъем и спуск в долину реки Талдуры. Здесь вы увидите следы геологической деятельности Чуйского землетрясения 2003 года – сейсмосрыв борта долины реки.
Ночевка у устья реки Имэле. Протяженность конного перехода составит 25 км (6-7 часов)
устье реки Имэле - плато Шалтра - река Кып - р.Талдура - зимовье КыпЭтот день будет богат на впечатления, если позволит погода. Тропа поднимается вверх по течению красивой, озорной реки Имэле и выходит на плато Шалтра.
Переход Морена Талдуринского ледника - долина реки Джело
Возвращение вниз по реки Талдура до устья реки Джело, потрясающие пейзажи, крутой подъем и перевал в долину реки Джело добавят впечатлений и множество красивых фотографий с этого маршрута.
Переход 6-7 часов.
Радиальный выход вдоль реки в сторону ледника Джело.
Долина реки Джело запомнится вам наличием красивых отвесных скал, останцов в русле реки, множеством небольших водопадов со склонов долины, незабываемым по красоте и головокружительным по высоте водопадом одного из притоков Джело и каскадным мощным водопадом самого Джело.
В случае низкого уровня воды в реке Джело возможен выход к подножью ледника, где на левом борту долины можно увидеть каменные грибы.
Переход Долина реки Джело - р.Куркурек - ур. Тур-Ойык
В начале этого дня тропа ведет нас вниз по течению р.Джело, потом вдоль р.Куркурек и в конце приводит нас урочище Тур-Ойык, которое поразит Вас своими ландшафтами.
По пути нас ожидает довольно пустынная местность, изредка встречаются небольшие по площади хвойные леса. Если повезет, то можно встретить яков.
Этот день запомнится надолго. Конный переход 7-8 часов
Стоимость
Включено в стоимость
- Транспортная доставка от Барнаула и Горно-Алтайска;
- Услуги гидов-инструкторов;
- Питание с ужина в день заезда по завтрак в день отъезда;
- Групповое снаряжение: палатки, тент, костровое и кухонное снаряжение, аптечка;
- Личное снаряжение: спальник, коврик под спальник (каремат).
- Медицинская страховка и страховка от несчастного случая (страховки для иностранных граждан и граждан РФ старше 64 лет оплачивается дополнительно);
- Баня по программе, в восьмой день;
- Размещение в палатках на территории кемпинга в первый и последний день;
- Экскурсии по программе.
Оплачивается отдельно
- ж/д, авиабилеты;
- Страховка для иностранных граждан (в том числе страны СНГ) и граждан РФ старше 64 лет;
- Питание в придорожных кафе, во время трансфера;
- Размещение в номерах (домиках), на базовых стоянках, где это возможно;
- Услуги, предлагаемые на базовых стоянках и не включенные в программу, в том числе камера хранения, зарядка гаджетов и тд.;
- Дополнительные бани, в первый день в кемпинге и на озерах;
- Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы.
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