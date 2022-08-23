Южно-Чуйское кольцо

Маршрут сложный, для участия в нем туристам желательно иметь опыт конных походов по Горному Алтаю, либо хороший уровень физической подготовки (если сомневаетесь - рекомендуем для начинающих сначала попробовать свои силы на маршрутах Каракольские озера, Во владения синего волка, Галопом по Алтаю, Актру конный, Путешествие на край земли, Улаганское нагорье;

Дети до 16 лет на маршрут не допускаются;

На ЖД вокзале города Новосибирска с 03:00 до 04:00

В аэропорту города Барнаула с 07:00 до 08:00

На ж/д вокзале города Барнаула с 08:30 до 09:00

На ж/д вокзале города Бийска ориентировочно с 11:00 до 12:00

В аэропорту Горно-Алтайск ориентировочно с 13:00 до 14:00

Встречаем: