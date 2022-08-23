“Во владение синего волка”

Урочище Туру - река Борбок.

Второй день конного путешествия продолжится также через высокогорные альпийские луга.

После небольшого подъема тропа выходит почти к подножью горы Уч-Энмек, высота которой составляет 2 792 метров над уровнем моря. За гранью сознания, в ошеломляющих ощущениях дивной природы, видны проявления самого замысловатого великолепия и красоты. И венцом этого незыблемого мироздания стоит гора. Та, что мощными и острыми камнями прорезала себе путь к поверхности, и застолбила место на века.

Уч-Энмек манит завораживающим спокойствием, и поражает своей силой и несокрушимостью. Далее путешественники совершают подъем на гору «Маяк», с вершины которой открывается вид на долины рек Каракол и Маргала.

Не смотря на небольшую высоту Теректинского хребта (около 2000 м н.у.м) облака спускаются здесь очень низко и касаются его отрогов , по которым проходит тропа.

После спуска с горы «Маяк» тропа уходит вдоль западного склона горы Уч-Энмек по кедрачу до долины реки Борбок.

Ночевка на берегу реки Борбок. Конный переход 5-6 часов.