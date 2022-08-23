“Во владение синего волка”
Маршрут несложный, в нем могут участвовать как люди, имеющие опыт конных походов, так и новички
На маршруте работают 1 инструктор, 1 конюх; Дети до 16 лет на маршрут не допускаютсяВстречаем:
- На ЖД вокзале города Новосибирска с 03:00 до 04:00
- В аэропорту города Барнаула с 07:00 до 08:00
- На ж/д вокзале города Барнаула с 08:30 до 09:00
- На ж/д вокзале города Бийска ориентировочно с 11:00 до 12:00
- В аэропорту Горно-Алтайск ориентировочно с 13:00 до 14:00
Вас ждет:
Программа тура
Туркомплекс «Таежник» – урочище Аптырга.
Путешествие по древнейшему пути Сибири – Чуйскому тракту. По пути туристы узнают об истории Горного Алтая, о традициях его коренного населения.
Размещение в палатках. Инструктаж, подготовка к походу. Баня. Вечер знакомств.
Урочища Аптырга - урочище Туру
Инструктаж по верховой езде. Выход на маршрут.
Первый конный переход не сложный, тропа идет по хвойному лесу, вдоль склона одного из отрогов Теректинского хребта. По пути нам встретятся несколько горных речек. Преодолев лесной участок мы выйдем на альпийские луга, покрытые цветочным ковром, где можно встретить табуны диких лошадей. Тишина и безмятежность завораживает и только из редка слышно пение птиц.
Ночевка на лесной поляне на берегу ручья. Конный переход 6-7 часов.
Урочище Туру - река Борбок.
Второй день конного путешествия продолжится также через высокогорные альпийские луга.
После небольшого подъема тропа выходит почти к подножью горы Уч-Энмек, высота которой составляет 2 792 метров над уровнем моря. За гранью сознания, в ошеломляющих ощущениях дивной природы, видны проявления самого замысловатого великолепия и красоты. И венцом этого незыблемого мироздания стоит гора. Та, что мощными и острыми камнями прорезала себе путь к поверхности, и застолбила место на века.
Уч-Энмек манит завораживающим спокойствием, и поражает своей силой и несокрушимостью. Далее путешественники совершают подъем на гору «Маяк», с вершины которой открывается вид на долины рек Каракол и Маргала.
Не смотря на небольшую высоту Теректинского хребта (около 2000 м н.у.м) облака спускаются здесь очень низко и касаются его отрогов , по которым проходит тропа.
После спуска с горы «Маяк» тропа уходит вдоль западного склона горы Уч-Энмек по кедрачу до долины реки Борбок.
Ночевка на берегу реки Борбок. Конный переход 5-6 часов.
Озера Борбок - красивейшие высокогорные озёра. Озёра расположены в предальпийской части склонов горы ступенчатым образом. Поднимаясь по очереди с одного озера на другое, вы удивляетесь их красоте всё больше и больше. Другие ощущения, другие эмоции и другая красота. Алтайские просторы немыслимо сравнить с какими-либо еще.
Природа Алтая уникальна и неповторима. Кто может с этим поспорить? Он великолепен. И если у Алтая есть глаза – порождения его души, то это озера. Хочешь понять его сущность, познать изнутри, загляни в чистые прозрачные воды, всмотрись в глубину, растворяясь в холодном блеске и становясь частью первозданного края.
Конный переход 3-4 часа.
Река Борбок - урочище Тял-Багаш.
Конный переход до урочища Тял-Багаш, где планируется очередная ночевка и далее радиальный выход на Маргалинские озера. Маргалинские озера, завораживают своим спокойствием. Здесь, в зеленой долине, у кромки воды, забываешь, что есть иной мир, что есть в нем заботы и обязательства.
Пешая прогулка до верхнего Маргалинского озера. Озеро спряталось в небольшом ущелье и окружено скалами. На берегу озера даже в июле обычно лежит снег.
Из верхнего озера вытекает небольшой ручей, который в отдельных участках имеет красивые каскады водопадов. С верхнего озера открывается красивый вид на нижнее озеро и на долину реки Маргала. Возвращение в урочище Тял-Багаш, Ночевка.
Конный переход 6-7 часов.
Урочише Тял-Багаш - урочище СууЛаян.
Тропа проходит по отрогу Теректинского хребта с которого открывается панорама Тюгурюкского плато и вершину Уч-Энмек.
Ночевка на Тюгурюкском плато, протяжённость которого 44 км, шириной местами 4-6 км. На нем находятся 39 озёр, и здесь же своё начало берёт река Тюгурюк. У местных жителей река известна своим рыбным уловом, а само плато славится изобилием и разновидностью диких зверей.
Конный переход 5-6 часов.
Возвращение в урочище Аптырга к базовому лагерю по автомобильной дороге.
Дорога проходит в основном по лесу, в котором много ягод. Тишина и завораживающее спокойствие позволят вдоволь насладиться воздухом и природой и лишь пение птиц может нарушить тишину.
По пути встретятся чабанские стоянки и табуны диких лошадей. Жеребята будут провожать вас своим любопытным взглядом. Рядом с селом Ело можно увидеть места древних захоронений.
Праздничный ужин. Баня. Ночевка в палатках. Конный переход 5-6 часов.
Внимание! Время указано местное, разница с Москвой +4часа.
Отправление в Новосибирск 12:00, 22:30, время в пути 9-10 часов. либо индивидуальным трансфером
Отправление до Барнаула 11:30, 16:00, время в пути 5-6 часов.
ВНИМАНИЕ: туристам прилетающим в аэропорт Горно-Алтайска - приобретайте билеты на обратную дорогу на следующий день после окончания маршрута. Доставка в аэропорт г.Горно-Алтайска осуществляется к времени вылета самолета.
По желанию для туристов выезжающих с базы поздно вечером или на следующее утро можем организовать экскурсии на выбор (при наборе группы от 4-х человек, за доп.плату.
Стоимость
Включено в стоимость
- Доставка из Барнаула и Горно-Алтайска, оплата за Доставка из Новосибирска 1600 рублей с человека (туда-обратно)
- Перевозки, согласно программы тура;
- Оплата турстоянок (оплата места под палатки в оборудованных туркемпингах);
- Баня согласно, программы тура.
- Оплата работы инструкторов, водителей.
- Оплата рекреационных сборов.
- Оплата страховки от несчастного случая и медицинская страховка
- Оплата трехразового питания.
- Аренда снаряжения.
Оплачивается отдельно
- ж/д, авиабилеты;
- Страховка для иностранных граждан (в том числе страны СНГ) и граждан РФ старше 64 лет;
- Питание в придорожных кафе, во время трансфера;
- Размещение в номерах (домиках), на базовых стоянках, где это возможно;
- Услуги, предлагаемые на базовых стоянках и не включенные в программу, в том числе камера хранения, зарядка гаджетов и тд.;
- Дополнительные бани, в первый день в кемпинге и на озерах;
- Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы.
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