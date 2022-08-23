В страну высокогорных озер
Пеший поход по местам, в которых расположено множество уникальных горных озер. 11 дней пешего похода с рюкзаками через несколько перевалов, в т.ч. Аккаинский, Альбаганский и Сойгонош, во время которого мы посетим Каракольские, Айрыкские, Лыжинские озера, а также многие другие.Встречаем:
Барнаул: аэропорт – 7.00-8.00 Барнаул: железнодорожный вокзал – 8.30-9.00 Барнаул: остановка ДСУ 7 – 9.30-10.00 (для тех кто едет из Новосибирска на рейсовом автобусе) Бийск: остановка Мост – 11.30-12.30 Горно-Алтайск: аэропорт – 8.20-9.00
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Программа тура
Встреча туристов в городе Барнаул (Бийск, Горно-Алтайск).
Едем в село Эликманар Чемальского района.
Располагаемся на ночевку на местной турбазе, отдыхаем, готовимся к походу.
Здесь можно оставить вещи, которые нам не нужны в пешем походе.
Встреча туристов в городе Барнаул (Бийск, Горно-Алтайск).
Едем в село Эликманар Чемальского района.
Располагаемся на ночевку на местной турбазе, отдыхаем, готовимся к походу.
Здесь можно оставить вещи, которые нам не нужны в пешем походе.
Встреча туристов в городе Барнаул (Бийск, Горно-Алтайск).
Едем в село Эликманар Чемальского района.
Располагаемся на ночевку на местной турбазе, отдыхаем, готовимся к походу.
Здесь можно оставить вещи, которые нам не нужны в пешем походе.
Встреча туристов в городе Барнаул (Бийск, Горно-Алтайск).
Едем в село Эликманар Чемальского района.
Располагаемся на ночевку на местной турбазе, отдыхаем, готовимся к походу.
Здесь можно оставить вещи, которые нам не нужны в пешем походе.
Встреча туристов в городе Барнаул (Бийск, Горно-Алтайск).
Едем в село Эликманар Чемальского района.
Располагаемся на ночевку на местной турбазе, отдыхаем, готовимся к походу.
Здесь можно оставить вещи, которые нам не нужны в пешем походе.
С утра штурмуем небольшой перевал, с которого открывается прекрасная панорама на 360 градусов и спускаемся к необыкновенным, словно оплавленным, скалам Самоварам.
Здесь можно отдохнуть, перекусить и, если погода позволит, исследовать эти живописные скалы, а самые смелые и ловкие смогут подняться на одну из вершин.
Далее наш путь лежит к месту стоянки все время вниз, к притоку речки Тогусколь (переход 15 км).
Созерцая альпийские луга, совершаем заключительный подъем в нашем путешествии на перевал Таман-Ажу, с которого открывается наикрасивейший вид на долину реки Тогусколь.
Пройдя перевал делаем остановку возле пирамиды «Обо», здесь каждый путешественник по местному обычаю с просьбой и благопожеланием присоединяет свой камень к пирамиде, выложенной в честь духа-хозяина перевала.
Далее спускаемся в урочище Кызыл-Гак. Раньше здесь совершались камлания духам Алтая. Здесь мы остановимся на перекус. Ночевка в урочище Аюла (переход 13 км).
Тропа пойдет все вниз и вниз, ноги не останавливаясь так и несут к уюту и долгожданной бане.
Возвращаемся на нашу турбазу возле села Эдиган.
Баня, ужин, немое и прочее восхищение обитателей турбазы! (последний переход 18км)
Утром плановый выезд в Барнаул (Бийск, Горно-Алтайск и т.д.)
Ранний подъем, и в 7 утра уже выезжаем на ГАЗ-66 к устью реки Тура вдоль реки Эликманар. Дорога очень ухабистая, нам постоянно приходится держаться на поручни, чтобы не слететь с сиденья.
Приехав на место, отдохнем часок-другой, а заодно перекусим, чтобы прийти в себя после такого испытания. Наконец-то пойдем пешком.
Сегодня всего 8 км подъема, но это хороший шанс испытать свои возможности и проверить силы группы.
На ночевку останавливаемся прямо на берегу одного из Каракольских озер. Так приятно искупаться в озере после трудного подъема.
После завтрака оставляем под присмотром свои рюкзаки и совершаем обход всех семи озер, расположенных цепочкой друг за другом (радиальный выход 7км)
Утром здесь очень мало посетителей и это особенно приятно.
Обедаем на базе, расположившейся на берегу озера и после некоторого отдыха поднимаемся на перевал Багаташ. Отсюда видны сразу все озера и уходящие за горизон горные цепи. На северном склоне еще лежит снег, можно слепить снежок и попробовать добросить его до озера.
На ночевку спускаемся к ручью (переход с рюкзаком 8км).
Мастерим собственную пирамидку из камней для местных обитателей, чтобы погода и обстоятельства благоприятствовали нашему походу и уходим на перевал Аккая. Справа хорошо видны Аккаинские озера.
Следующий перевал Айрык.
На ночевку останавливаемся у воды, в лесу (переход с рюкзаком 15км).
Ручей здесь резко уходит под землю, потом проявляется подземной речкой в пещере и вновь выныривает наружу через несколько сот метров, образуя шумный водопад. Желающие могут исследовать пещеру.
После небольшого перекуса одеваем рюкзаки и начинаем не крутой, но затяжной подъем к сказочным «Сурдинским» озерам, на берегу одного из них и будет наша очередная ночевка. Переход 10 км.
Покидаем тихое уютное озеро и продолжаем штурмовать малую вершину горы Куба. Сверху нам открывается потрясающий вид на «Большое Ашпагачское озеро» и долину реки Лыжа, куда мы и держим путь.
Спуск не самый легкий, местами без тропы, но зато до самой стоянки почти без подъемов, и последнее испытание на этот день – брод через реку Лыжа, на берегу которой мы и заночуем. Переход 17 км.
Бодрящий брод с утра), но нам надо вернуться на таежную тропу, которая идет вдоль реки Лыжа с несколькими затяжными подъемами, с лежащими поперек пути стволами старых деревьев, с несколькими бродами, она приведет нас к большому Лыжинскому озеру.
В лесу целые заросли черники, которую можно есть до самой осени. Сделаем здесь полудневку, чтобы сходить еще к одному озеру, или просто отдохнуть и искупаться (переход с рюкзаком 8 км).
Поднимаемся на перевал Альбаган, с которого видна вершина горы Альбаган и Альбаганские озера, и уходим вниз по реке Ижема. Дорога с перевала идет с небольшим уклоном вниз, идти очень легко.
С тропы слышно два водопада у подножия Альбагана, к которым можно легко подойти. Заночуем мы на живописном берегу, где Ижема сливается с речкой Тюрдем (переход 16 км).
Спускаемся к слиянию рек Ижема и Тюрдем. Вместе они образуют одну из самых своенравных и непредсказуемых рек Алтая - Малую Сумульту. Придется разуться и перейти Сойгонош вброд (для этого удобно взять с собою сланцы).
Тропа вдоль Сумульты уводит нас в царство древней тайги. Буреломы и валежники не дадут здесь свободно ходить ни человеку, ни лошади. Держимся тропы, уворачиваясь от веток и коряг. Река бурлит между горных склонов и отвесных скал, прозрачная вода изумляет игрой оттенков голубого цвета.
Поднимаемся вдоль одного из притоков Малой Сумульты, небольшой речки Байоюк через тайгу в зону высокогорной тундры. Идем верховьями Байоюка. Слева открывается красивая панорама на Сумультинский хребет.
Взгляд притягивает зубчатая вершина Ачелмана. Из зарослей карликовой березки, которой в этот день в избытке, нередко выпрыгивает косуля и, высоко подпрыгивая, убегает прочь.
Ночевка в лесу у родника (переход 9 км).
Стоимость
Включено в стоимость
- трансфер из г.Барнаул, г.Бийск, г.Горно-Алтайск, с.Чемал до турбазы и обратно,
- все внутримаршрутные переезды в соответствии с программой,
- 3-х разовое питания, кроме первого (только ужин) и последнего (только завтрак) дней,
- прокат личного и группового туристического снаряжения, бивачное и кухонное снаряжение (кружки, ложки, тарелки), палатки (2-3-4х местные), спальный мешок, полиуретановый коврик, групповая аптечка,
- сопровождение инструкторов, проводников и конюхов,
- медицинская страховка РЕСО-Гарантия МС 5000$, НС 3000$,
- баня до и после активного маршрута.
- На пеших маршрутах с конным сопровождением в стоимость тура входит перевозка на конях ваших вещей между стоянками.
Оплачивается отдельно
- трансфер до Новосибирска
- дополнительные экскурсии не по программе
- сувениры
- алкогольная и табачная продукция
- Желательно иметь небольшой заплечный рюкзачок (для дождевика, свитера, фотоаппарата, бутылочки с водой).
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