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В страну высокогорных озер

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Пеший поход по местам, в которых расположено множество уникальных горных озер. 11 дней пешего похода с рюкзаками через несколько перевалов, в т.ч. Аккаинский, Альбаганский и Сойгонош, во время которого мы посетим Каракольские, Айрыкские, Лыжинские озера, а также многие другие.

Встречаем: 

Барнаул: аэропорт – 7.00-8.00 Барнаул: железнодорожный вокзал – 8.30-9.00 Барнаул: остановка ДСУ 7 – 9.30-10.00 (для тех кто едет из Новосибирска на рейсовом автобусе) Бийск: остановка Мост – 11.30-12.30 Горно-Алтайск: аэропорт – 8.20-9.00

Программа тура

День 1
Заезд на базу

Встреча туристов в городе Барнаул (Бийск, Горно-Алтайск).

Едем в село Эликманар Чемальского района.

Располагаемся на ночевку на местной турбазе, отдыхаем, готовимся к походу.

Здесь можно оставить вещи, которые нам не нужны в пешем походе.

День 1
Заезд на базу

Встреча туристов в городе Барнаул (Бийск, Горно-Алтайск).

Едем в село Эликманар Чемальского района.

Располагаемся на ночевку на местной турбазе, отдыхаем, готовимся к походу.

Здесь можно оставить вещи, которые нам не нужны в пешем походе.

День 1
Заезд на базу

Встреча туристов в городе Барнаул (Бийск, Горно-Алтайск).

Едем в село Эликманар Чемальского района.

Располагаемся на ночевку на местной турбазе, отдыхаем, готовимся к походу.

Здесь можно оставить вещи, которые нам не нужны в пешем походе.

День 1
Заезд на базу

Встреча туристов в городе Барнаул (Бийск, Горно-Алтайск).

Едем в село Эликманар Чемальского района.

Располагаемся на ночевку на местной турбазе, отдыхаем, готовимся к походу.

Здесь можно оставить вещи, которые нам не нужны в пешем походе.

День 1
Заезд на базу

Встреча туристов в городе Барнаул (Бийск, Горно-Алтайск).

Едем в село Эликманар Чемальского района.

Располагаемся на ночевку на местной турбазе, отдыхаем, готовимся к походу.

Здесь можно оставить вещи, которые нам не нужны в пешем походе.

День 10
Скалы Самовары

С утра штурмуем небольшой перевал, с которого открывается прекрасная панорама на 360 градусов и спускаемся к необыкновенным, словно оплавленным, скалам Самоварам.

Здесь можно отдохнуть, перекусить и, если погода позволит, исследовать эти живописные скалы, а самые смелые и ловкие смогут подняться на одну из вершин.

Далее наш путь лежит к месту стоянки все время вниз, к притоку речки Тогусколь (переход 15 км).

День 11
Долина Тогусколь

Созерцая альпийские луга, совершаем заключительный подъем в нашем путешествии на перевал Таман-Ажу, с которого открывается наикрасивейший вид на долину реки Тогусколь.

Пройдя перевал делаем остановку возле пирамиды «Обо», здесь каждый путешественник по местному обычаю с просьбой и благопожеланием присоединяет свой камень к пирамиде, выложенной в честь духа-хозяина перевала.

Далее спускаемся в урочище Кызыл-Гак. Раньше здесь совершались камлания духам Алтая. Здесь мы остановимся на перекус. Ночевка в урочище Аюла (переход 13 км).

День 12
Тропа до дома

Тропа пойдет все вниз и вниз, ноги не останавливаясь так и несут к уюту и долгожданной бане.

Возвращаемся на нашу турбазу  возле села Эдиган.

Баня, ужин, немое и прочее восхищение обитателей турбазы! (последний переход 18км)

День 13
Завершающий день

Утром плановый выезд в Барнаул (Бийск, Горно-Алтайск и т.д.)

День 2
Первый подьем в горы

Ранний подъем, и в 7 утра уже выезжаем на ГАЗ-66 к устью реки Тура вдоль реки Эликманар. Дорога очень ухабистая, нам постоянно приходится держаться на поручни, чтобы не слететь с сиденья.

Приехав на место, отдохнем часок-другой, а заодно перекусим, чтобы прийти в себя после такого испытания. Наконец-то пойдем пешком.

Сегодня всего 8 км подъема, но это хороший шанс испытать свои возможности и проверить силы группы.

На ночевку останавливаемся прямо на берегу одного из Каракольских озер. Так приятно искупаться в озере после трудного подъема.

День 3
Радиальный выход к озерам

После завтрака оставляем под присмотром свои рюкзаки и совершаем обход всех семи озер, расположенных цепочкой друг за другом (радиальный выход 7км)

Утром здесь очень мало посетителей и это особенно приятно.

Обедаем на базе, расположившейся на берегу озера и после некоторого отдыха поднимаемся на перевал Багаташ. Отсюда видны сразу все озера и уходящие за горизон горные цепи. На северном склоне еще лежит снег, можно слепить снежок и попробовать добросить его до озера.

На ночевку спускаемся к ручью (переход с рюкзаком 8км).

День 4
Поднимаемся к Замкам горных духов

Мастерим собственную пирамидку из камней для местных обитателей, чтобы погода и обстоятельства благоприятствовали нашему походу и уходим на перевал Аккая. Справа хорошо видны Аккаинские озера.

Следующий перевал Айрык.

На ночевку останавливаемся у воды, в лесу (переход с рюкзаком 15км).

День 5
Перемещаемся к Каракокшинской пещере

Ручей здесь резко уходит под землю, потом проявляется подземной речкой в пещере и вновь выныривает наружу через несколько сот метров, образуя шумный водопад. Желающие могут исследовать пещеру.

После небольшого перекуса одеваем рюкзаки и начинаем не крутой, но затяжной подъем к сказочным «Сурдинским» озерам, на берегу одного из них и будет наша очередная ночевка. Переход 10 км.

День 6
«Большое Ашпагачское озеро»

Покидаем тихое уютное озеро и продолжаем штурмовать малую вершину горы Куба. Сверху нам открывается потрясающий вид на «Большое Ашпагачское озеро» и долину реки Лыжа, куда мы и держим путь.

Спуск не самый легкий, местами без тропы, но зато до самой стоянки почти без подъемов, и последнее испытание на этот день – брод через реку Лыжа, на берегу которой мы и заночуем. Переход 17 км.

День 7
Заросли черники - настоящие капканы для туристов

Бодрящий брод с утра), но нам надо вернуться на таежную тропу, которая идет вдоль реки Лыжа с несколькими затяжными подъемами, с лежащими поперек пути стволами старых деревьев, с несколькими бродами, она приведет нас к большому Лыжинскому озеру.

В лесу целые заросли черники, которую можно есть до самой осени. Сделаем здесь полудневку, чтобы сходить еще к одному озеру, или просто отдохнуть и искупаться (переход с рюкзаком 8 км).

День 8
У подножия Альбагана

Поднимаемся на перевал Альбаган, с которого видна вершина горы Альбаган и Альбаганские озера, и уходим вниз по реке Ижема. Дорога с перевала идет с небольшим уклоном вниз, идти очень легко.

С тропы слышно два водопада у подножия Альбагана, к которым можно легко подойти. Заночуем мы на живописном берегу, где Ижема сливается с речкой Тюрдем (переход 16 км).

День 9
Вид с перевала Сойгонош на долину

Спускаемся к слиянию рек Ижема и Тюрдем. Вместе они образуют одну из самых своенравных и непредсказуемых рек Алтая - Малую Сумульту. Придется разуться и перейти Сойгонош вброд (для этого удобно взять с собою сланцы).

Тропа вдоль Сумульты уводит нас в царство древней тайги. Буреломы и валежники не дадут здесь свободно ходить ни человеку, ни лошади. Держимся тропы, уворачиваясь от веток и коряг. Река бурлит между горных склонов и отвесных скал, прозрачная вода изумляет игрой оттенков голубого цвета.

Поднимаемся вдоль одного из притоков Малой Сумульты, небольшой речки Байоюк через тайгу в зону высокогорной тундры. Идем верховьями Байоюка. Слева открывается красивая панорама на Сумультинский хребет.

Взгляд притягивает зубчатая вершина Ачелмана. Из зарослей карликовой березки, которой в этот день в избытке, нередко выпрыгивает косуля и, высоко подпрыгивая, убегает прочь.

Ночевка в лесу у родника (переход 9 км).

Стоимость

Включено в стоимость

  • трансфер из г.Барнаул, г.Бийск, г.Горно-Алтайск, с.Чемал до турбазы и обратно, 
  • все внутримаршрутные переезды в соответствии с программой, 
  • 3-х разовое питания, кроме первого (только ужин) и последнего (только завтрак) дней, 
  • прокат личного и группового туристического снаряжения, бивачное и кухонное снаряжение (кружки, ложки, тарелки), палатки (2-3-4х местные), спальный мешок, полиуретановый коврик, групповая аптечка,
  • сопровождение инструкторов, проводников и конюхов,
  • медицинская страховка РЕСО-Гарантия МС 5000$, НС 3000$, 
  • баня до и после активного маршрута.
  • На пеших маршрутах с конным сопровождением в стоимость тура входит перевозка на конях ваших вещей между стоянками.

Оплачивается отдельно

  • трансфер до Новосибирска
  • дополнительные экскурсии не по программе
  • сувениры
  • алкогольная и табачная продукция
  • Желательно иметь небольшой заплечный рюкзачок (для дождевика, свитера, фотоаппарата, бутылочки с водой).

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