В страну высокогорных озер

Пеший поход по местам, в которых расположено множество уникальных горных озер. 11 дней пешего похода с рюкзаками через несколько перевалов, в т.ч. Аккаинский, Альбаганский и Сойгонош, во время которого мы посетим Каракольские, Айрыкские, Лыжинские озера, а также многие другие.

Встречаем:

Барнаул: аэропорт – 7.00-8.00 Барнаул: железнодорожный вокзал – 8.30-9.00 Барнаул: остановка ДСУ 7 – 9.30-10.00 (для тех кто едет из Новосибирска на рейсовом автобусе) Бийск: остановка Мост – 11.30-12.30 Горно-Алтайск: аэропорт – 8.20-9.00