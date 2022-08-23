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Улаганский маршрут

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Маршрут среднего уровня сложности, для участия в нем туристам желательно иметь опыт конных походов, либо хорошую физическую форму

На маршруте работают 1-2 инструктора, конюх;

Дети до 12 лет на маршрут не допускаются;

Встречаем:
  • На ЖД вокзале города Новосибирска с 03:00 до 04:00 
  • В аэропорту города Барнаула с 07:00 до 08:00 
  • На ж/д вокзале города Барнаула с 08:30 до 09:00 
  • На ж/д вокзале города Бийска ориентировочно с 11:00 до 12:00 
  • В аэропорту Горно-Алтайск ориентировочно с 13:00 до 14:00 

Программа тура

День 1
Чуйский тракт

Турбаза «Таежник» - перевал Улаганский – базовая стоянка «перевал Улаганский».

Первый день маршрута начинается с автопутешествия по Чуйскому и Улаганскому трактам, дорога  пролегает через три перевала Семинский, Чекетаман, Улаганский и Красные ворота, расположенные недалеко от села Акташ. Базовая стоянка находится на Улаганском нагорье, недалеко от перевала Улаганский.

Инструктаж по верховой езде. Отдых. Баня. Вечер знакомств.

День 2
Озеро Ак-Кёль

Базовая стоянка «перевал Улаганский»- оз.Ак-Кель.

Первый день активной части маршрута. После завтрака и сбора вещей группа отправляется в путь.

Большая часть дороги проходит через кедрач. Здесь путешественники в полной мере могут насладиться неповторимой чистотой горного воздуха в сочетании с приятным ароматом хвойного леса, который окончательно прогоняет из головы мысли о цивилизации. Через лесные поляны и густые заросли кустарника тропа приводит путников к горному озеру Белтир и дальше на берег озера Ак-Кёль, где им предстоит разбить лагерь и переночевать.

День 3
Урочище&nbsp;Кара-Тура

оз. Ак-Кёль – Ур. Кара-Тура

В этот день группе предстоит довольно длинный переход – дорога уводит все выше в горы  к урочищу Кара-Тура. 

Первая половина пути ведет через кедрач, местами выходя на открытые поляны, усыпанные цветами. Попадаются и заросли ароматной дикой смородины, из листьев и веточек которой получается восхитительный чай, а в сезон ягод (с середины августа) путники смогут полакомиться лесной смородиной!  На склонах гор и полянах в изобилии растет излюбленный травниками бадан, листья которого также идут в чай.

По мере того как тропа уходит в сердце горных массивов встречаются заросли карликовой березы. Туристы преодолевают перевал за перевалом и наконец выходят к урочищу Кара-Тура, где уже вовсю чувствуется ледяное дыхание высокогорий

День 4
Водопад Юч-Учар

Урочище Кара-Тура – водопад Юч-Учар

Сложный, но интересный день. Вначале тропа также идет сквозь кедровую тайгу. Затем туристам предстоит преодолеть довольно крутой склон и через заросли кедрача снова подняться на вершину горной гряды. С нее открывается великолепный вид на соседние хребты, покрытые снежниками, а также небольшие кристально чистые озера с бирюзовой в лучах солнца водой.

После спуска в очередную долину группе откроется поистине идиллический пейзаж: три небольших водопада практически параллельно друг другу падают метров с 10 и сливаются в одну речку. Поляну под водопадами покрывает огромное количество цветов. Скалистые склоны в обрамлении кедрача захватывают дух.

День 5
Айгулакский&nbsp;хребет

Водопад Юч-Учар – устье р.Челинташ

Долгий и богатый на впечатления переход. Довольно быстро туристы покидают зону леса и оказываются на вершине Айгулакского хребта, по верху которого им предстоит идти практически весь день. Путь пролегает на той высоте, где не растет ничего, кроме травы (высота более 2 тыс. м), и не тают снежники. Нависая над долинами, они создают поистине сюрреалистичный пейзаж.

На всем пути, куда не кинь взгляд, открываются великолепные виды на Курайский и Северо-Чуйский хребты, вдали можно рассмотреть даже Южно-Чуйский хребет. Сквозь тучи, которые почти всегда нависают над вершинами, проглядывают и пики Катунского хребта, включая красавицу Белуху.

Но, конечно, ярче всего видны вершины Северо-Чуйского - Актру и Куркурек и прочие трехтысячники возвышаются перед глазами во всем своем великолепии. Энергетика этого места настолько сильна, что усталости здесь практически не ощущаешь. 

День 6
Радиальный выход на три озера

День отдыха. Небольшая конная экскурсия (10 км) к высокогорным озерам.

День 7
Озеро Сорулукель

Конный переход р.Челинташ – оз.Сорулукель.

Частично маршрут этого дня пролегает по болотистой местности, частично – по заросшим травой склонам гор. На пути встречается множество озер самых разнообразных форм и размеров.

Практически на протяжении всего пути туристов окружают горные склоны, покрытые небольшими участками не растаявшего снега. В конце дневного маршрута группу ждет привал на берегу живописного озера Сорулукель. Окрестности его – сплошной ковер из яркого разнотравья, отличающегося от предыдущих еще большей насыщенностью.

День 8
Улаганский перевал

Конный переход озеро Сорулукель – базовая стоянка «перевал Улаганский»

Обратная дорога к базовой стоянке идет через кедровую тайгу, болота и луга.

На пути все также попадаются озера, речушки, горные склоны, покрытые снежными шапками. Это последний день конной части маршрута, у туристов есть прекрасная возможность насладиться неспешным конным переходом.  Возвращение в базовый лагерь, смена снаряжения, отдых. 

День 9
Завершающий день

Базовая стоянка «перевал Улаганский» - туркомплекс «Таежник»

Возвращение на туркомплекс “Таежник”.

Туристы выезжающие в города Новосибирск и Барнаул выезжают в 22-30

Доставка в аэропорт г.Горно-Алтайска осуществляется к времени вылета самолета НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ

Стоимость

Включено в стоимость

  • Доставка из городов Барнаул и Горно-Алтайск
  • Доставка из Новосибирска в одну сторону
  • Перевозки, согласно программы тура;
  • Оплата турстоянок (оплата места под палатки в оборудованных туркемпингах);
  • Баня согласно, программы тура;
  • Аренда лошадей;
  • Оплата работы инструкторов, конюхов;
  • Оплата рекреационных сборов;
  • Оплата страховки от несчастного случая и медицинская страховка
  • Оплата трехразового питания
  • Аренда снаряжения 

Оплачивается отдельно

  • ж/д, авиабилеты;
  • Страховка для иностранных граждан  (в том числе страны СНГ) и граждан РФ старше 64 лет;
  • Питание в придорожных кафе, во время трансфера;
  • Размещение в номерах (домиках), на базовых стоянках, где это возможно;
  • Услуги, предлагаемые на базовых стоянках и не включенные в программу, в том числе камера хранения, зарядка гаджетов и тд.;
  • Дополнительные бани, в первый день в кемпинге и на озерах;
  • Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы.

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