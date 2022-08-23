Улаганский маршрут
Маршрут среднего уровня сложности, для участия в нем туристам желательно иметь опыт конных походов, либо хорошую физическую форму
На маршруте работают 1-2 инструктора, конюх;
Дети до 12 лет на маршрут не допускаются;Встречаем:
- На ЖД вокзале города Новосибирска с 03:00 до 04:00
- В аэропорту города Барнаула с 07:00 до 08:00
- На ж/д вокзале города Барнаула с 08:30 до 09:00
- На ж/д вокзале города Бийска ориентировочно с 11:00 до 12:00
- В аэропорту Горно-Алтайск ориентировочно с 13:00 до 14:00
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Программа тура
Турбаза «Таежник» - перевал Улаганский – базовая стоянка «перевал Улаганский».
Первый день маршрута начинается с автопутешествия по Чуйскому и Улаганскому трактам, дорога пролегает через три перевала Семинский, Чекетаман, Улаганский и Красные ворота, расположенные недалеко от села Акташ. Базовая стоянка находится на Улаганском нагорье, недалеко от перевала Улаганский.
Инструктаж по верховой езде. Отдых. Баня. Вечер знакомств.
Базовая стоянка «перевал Улаганский»- оз.Ак-Кель.
Первый день активной части маршрута. После завтрака и сбора вещей группа отправляется в путь.
Большая часть дороги проходит через кедрач. Здесь путешественники в полной мере могут насладиться неповторимой чистотой горного воздуха в сочетании с приятным ароматом хвойного леса, который окончательно прогоняет из головы мысли о цивилизации. Через лесные поляны и густые заросли кустарника тропа приводит путников к горному озеру Белтир и дальше на берег озера Ак-Кёль, где им предстоит разбить лагерь и переночевать.
оз. Ак-Кёль – Ур. Кара-Тура
В этот день группе предстоит довольно длинный переход – дорога уводит все выше в горы к урочищу Кара-Тура.
Первая половина пути ведет через кедрач, местами выходя на открытые поляны, усыпанные цветами. Попадаются и заросли ароматной дикой смородины, из листьев и веточек которой получается восхитительный чай, а в сезон ягод (с середины августа) путники смогут полакомиться лесной смородиной! На склонах гор и полянах в изобилии растет излюбленный травниками бадан, листья которого также идут в чай.
По мере того как тропа уходит в сердце горных массивов встречаются заросли карликовой березы. Туристы преодолевают перевал за перевалом и наконец выходят к урочищу Кара-Тура, где уже вовсю чувствуется ледяное дыхание высокогорий
Урочище Кара-Тура – водопад Юч-Учар
Сложный, но интересный день. Вначале тропа также идет сквозь кедровую тайгу. Затем туристам предстоит преодолеть довольно крутой склон и через заросли кедрача снова подняться на вершину горной гряды. С нее открывается великолепный вид на соседние хребты, покрытые снежниками, а также небольшие кристально чистые озера с бирюзовой в лучах солнца водой.
После спуска в очередную долину группе откроется поистине идиллический пейзаж: три небольших водопада практически параллельно друг другу падают метров с 10 и сливаются в одну речку. Поляну под водопадами покрывает огромное количество цветов. Скалистые склоны в обрамлении кедрача захватывают дух.
Водопад Юч-Учар – устье р.Челинташ
Долгий и богатый на впечатления переход. Довольно быстро туристы покидают зону леса и оказываются на вершине Айгулакского хребта, по верху которого им предстоит идти практически весь день. Путь пролегает на той высоте, где не растет ничего, кроме травы (высота более 2 тыс. м), и не тают снежники. Нависая над долинами, они создают поистине сюрреалистичный пейзаж.
На всем пути, куда не кинь взгляд, открываются великолепные виды на Курайский и Северо-Чуйский хребты, вдали можно рассмотреть даже Южно-Чуйский хребет. Сквозь тучи, которые почти всегда нависают над вершинами, проглядывают и пики Катунского хребта, включая красавицу Белуху.
Но, конечно, ярче всего видны вершины Северо-Чуйского - Актру и Куркурек и прочие трехтысячники возвышаются перед глазами во всем своем великолепии. Энергетика этого места настолько сильна, что усталости здесь практически не ощущаешь.
День отдыха. Небольшая конная экскурсия (10 км) к высокогорным озерам.
Конный переход р.Челинташ – оз.Сорулукель.
Частично маршрут этого дня пролегает по болотистой местности, частично – по заросшим травой склонам гор. На пути встречается множество озер самых разнообразных форм и размеров.
Практически на протяжении всего пути туристов окружают горные склоны, покрытые небольшими участками не растаявшего снега. В конце дневного маршрута группу ждет привал на берегу живописного озера Сорулукель. Окрестности его – сплошной ковер из яркого разнотравья, отличающегося от предыдущих еще большей насыщенностью.
Конный переход озеро Сорулукель – базовая стоянка «перевал Улаганский»
Обратная дорога к базовой стоянке идет через кедровую тайгу, болота и луга.
На пути все также попадаются озера, речушки, горные склоны, покрытые снежными шапками. Это последний день конной части маршрута, у туристов есть прекрасная возможность насладиться неспешным конным переходом. Возвращение в базовый лагерь, смена снаряжения, отдых.
Базовая стоянка «перевал Улаганский» - туркомплекс «Таежник»
Возвращение на туркомплекс “Таежник”.
Туристы выезжающие в города Новосибирск и Барнаул выезжают в 22-30
Доставка в аэропорт г.Горно-Алтайска осуществляется к времени вылета самолета НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ
Стоимость
Включено в стоимость
- Доставка из городов Барнаул и Горно-Алтайск
- Доставка из Новосибирска в одну сторону
- Перевозки, согласно программы тура;
- Оплата турстоянок (оплата места под палатки в оборудованных туркемпингах);
- Баня согласно, программы тура;
- Аренда лошадей;
- Оплата работы инструкторов, конюхов;
- Оплата рекреационных сборов;
- Оплата страховки от несчастного случая и медицинская страховка
- Оплата трехразового питания
- Аренда снаряжения
Оплачивается отдельно
- ж/д, авиабилеты;
- Страховка для иностранных граждан (в том числе страны СНГ) и граждан РФ старше 64 лет;
- Питание в придорожных кафе, во время трансфера;
- Размещение в номерах (домиках), на базовых стоянках, где это возможно;
- Услуги, предлагаемые на базовых стоянках и не включенные в программу, в том числе камера хранения, зарядка гаджетов и тд.;
- Дополнительные бани, в первый день в кемпинге и на озерах;
- Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы.
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