Улаганский маршрут

оз. Ак-Кёль – Ур. Кара-Тура

В этот день группе предстоит довольно длинный переход – дорога уводит все выше в горы к урочищу Кара-Тура.

Первая половина пути ведет через кедрач, местами выходя на открытые поляны, усыпанные цветами. Попадаются и заросли ароматной дикой смородины, из листьев и веточек которой получается восхитительный чай, а в сезон ягод (с середины августа) путники смогут полакомиться лесной смородиной! На склонах гор и полянах в изобилии растет излюбленный травниками бадан, листья которого также идут в чай.

По мере того как тропа уходит в сердце горных массивов встречаются заросли карликовой березы. Туристы преодолевают перевал за перевалом и наконец выходят к урочищу Кара-Тура, где уже вовсю чувствуется ледяное дыхание высокогорий