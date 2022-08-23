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Тур выходного дня. Чуйские истории

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

К участникам не предъявляются особые физические требования.

Возрастные требования к участникам зависят не столько от возраста, сколько от физической подготовки.

Встречаем:

Барнаул: аэропорт – 7.00-8.00 Барнаул: железнодорожный вокзал 8.30-9.00 Барнаул: остановка ДСУ 7 – 9.30-10.00 (для тех кто едет из Новосибирска на рейсовом автобусе) Бийск: остановка Мост – 11.30-12.30 Горно-Алтайск: аэропорт – 8.20-9.00

Программа тура

День 1
Автомобильная экскурсия «Тайны Священной долины»

Путешествие начнется по древнейшему пути Алтая – Чуйскому тракту.

Его история уходит вглубь веков. Когда-то эта дорога была вьючной тропой, ответвлением Великого шелкового пути, «китайской дорожкой», как ее называли. В настоящее время это главная транспортная артерия Горного Алтая, сохранившая многочисленные следы проживавших здесь народов.

Семинский перевал – Дьал-Менку («Вечная гора») 1894 м над уров­нем моря – самая высокая точка Чуйского тракта.

Экскурсия по территории природно-этнографического парка Уч-Энмек «Тайна священной долины».

Парк расположен в живописной Каракольской долине. Каракольская долина для местного населения является священной. Здесь сохранились наскальные рисунки, захоронения далеких эпох в виде курганных комплексов и каменных стел, сказания, легенды и сакральные знания коренного народа. Знакомство с культурой и бытом местного населения. Дегустация блюд алтайской национальной кухни.

Размещение в этно-древне природного парка Уч-Энмек в аилах – национальных жилищах (5 человек в одном домике, удобства на территории, есть возможность посетить душ или заказать баню за дополнительную плату).

День 2
Переезд до села Акташ Следующий перевал на нашем пути Чике-Таман («Плоская подошва»). Высота перевала 1460 м, но из-за своей крутизны он кажется значительно выше.
День 3
Выезд на Улаганский перевал

В с. Акташ сворачиваем с Чуйского тракта на Улаганский. Через 8 км пути проезжаем знаменитые Красные ворота – скальный проход между Айгулакским и Курайским хребтами.

Когда-то здесь пробивала себе путь только речка Чибитка, впоследствии скальную щель расширили и проложили дорогу, пригодную для передвижения автомобилей. Скалы имеют красноватый оттенок, придавая особый колорит окружающей местности.

Продолжаем движение до Улаганского перевала, высота которого составляет 2080 м. С перевала открываются панорамы Восточного Алтая, Курайского хребта и Улаганского плато.

Выезд на площадку с панорамой Северо-Чуйских белков.

Прогулка до Гейзерового озера, которое раскроет вам свои загадки и возможно откроет тайны вашего будущего.

Пешая прогулка  к водопадам Чибитский и Вучарах.

В притоках реки Чуя находятся два живописных водопада, путь к которым будет пролегать по левому берегу реки Чуя. Любуемся великолепными пейзажами. Водопады находятся в очень интересных местах среди  отвесных скал и  огромных валунов, в окружении  треугольных темнохвойных елок и нарядных светло-зеленых лиственниц

Возвращение в кемпинг «Кочевник».

День 4
Возвращение в с. Барангол

Ужин. Баня.

Отъезд в г. Барнаул (22:00, авто 300 км). 

 Отъезд в аэропорт г. Горно-Алтайска утром следующего дня (40 км). Необходимо забронировать проживание в с. Барангол на одну ночь. Стоимость проживания не входит в стоимость тура.

Стоимость

Включено в стоимость

  • Транспортная доставка от Барнаула или Горно-Алтайска на тур и обратно;
  • Питание с ужина в день заезда, по обед в день отъезда;
  • Услуги гида-инструктора;
  • Рекреационные сборы;
  • Медицинская страховка.
  • Размещение по программе (палатки)
  • Экскурсии по программе.

Оплачивается отдельно

  • ж/д, авиабилеты;
  • Питание в придорожных кафе, во время трансфера.
  • Алкогольные и прохладительные напитки;
  • Дополнительные бани кроем или последнего  дня.
  • Фото и видеосъемка на воде
  • Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы.
  • Отъезд в аэропорт г. Горно-Алтайска утром следующего дня (40 км). Необходимо забронировать проживание в с. Барангол на одну ночь. Стоимость проживания не входит в стоимость тура

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