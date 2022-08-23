Тур выходного дня. Чуйские истории

Автомобильная экскурсия «Тайны Священной долины»

Путешествие начнется по древнейшему пути Алтая – Чуйскому тракту.

Его история уходит вглубь веков. Когда-то эта дорога была вьючной тропой, ответвлением Великого шелкового пути, «китайской дорожкой», как ее называли. В настоящее время это главная транспортная артерия Горного Алтая, сохранившая многочисленные следы проживавших здесь народов.

Семинский перевал – Дьал-Менку («Вечная гора») 1894 м над уров­нем моря – самая высокая точка Чуйского тракта.

Экскурсия по территории природно-этнографического парка Уч-Энмек «Тайна священной долины».

Парк расположен в живописной Каракольской долине. Каракольская долина для местного населения является священной. Здесь сохранились наскальные рисунки, захоронения далеких эпох в виде курганных комплексов и каменных стел, сказания, легенды и сакральные знания коренного народа. Знакомство с культурой и бытом местного населения. Дегустация блюд алтайской национальной кухни.

Размещение в этно-древне природного парка Уч-Энмек в аилах – национальных жилищах (5 человек в одном домике, удобства на территории, есть возможность посетить душ или заказать баню за дополнительную плату).