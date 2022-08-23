Тур выходного дня. Чуйские истории
К участникам не предъявляются особые физические требования.
Возрастные требования к участникам зависят не столько от возраста, сколько от физической подготовки.Встречаем:
Барнаул: аэропорт – 7.00-8.00 Барнаул: железнодорожный вокзал 8.30-9.00 Барнаул: остановка ДСУ 7 – 9.30-10.00 (для тех кто едет из Новосибирска на рейсовом автобусе) Бийск: остановка Мост – 11.30-12.30 Горно-Алтайск: аэропорт – 8.20-9.00
Вас ждет:
Программа тура
Путешествие начнется по древнейшему пути Алтая – Чуйскому тракту.
Его история уходит вглубь веков. Когда-то эта дорога была вьючной тропой, ответвлением Великого шелкового пути, «китайской дорожкой», как ее называли. В настоящее время это главная транспортная артерия Горного Алтая, сохранившая многочисленные следы проживавших здесь народов.
Семинский перевал – Дьал-Менку («Вечная гора») 1894 м над уровнем моря – самая высокая точка Чуйского тракта.
Экскурсия по территории природно-этнографического парка Уч-Энмек «Тайна священной долины».
Парк расположен в живописной Каракольской долине. Каракольская долина для местного населения является священной. Здесь сохранились наскальные рисунки, захоронения далеких эпох в виде курганных комплексов и каменных стел, сказания, легенды и сакральные знания коренного народа. Знакомство с культурой и бытом местного населения. Дегустация блюд алтайской национальной кухни.
Размещение в этно-древне природного парка Уч-Энмек в аилах – национальных жилищах (5 человек в одном домике, удобства на территории, есть возможность посетить душ или заказать баню за дополнительную плату).
В с. Акташ сворачиваем с Чуйского тракта на Улаганский. Через 8 км пути проезжаем знаменитые Красные ворота – скальный проход между Айгулакским и Курайским хребтами.
Когда-то здесь пробивала себе путь только речка Чибитка, впоследствии скальную щель расширили и проложили дорогу, пригодную для передвижения автомобилей. Скалы имеют красноватый оттенок, придавая особый колорит окружающей местности.
Продолжаем движение до Улаганского перевала, высота которого составляет 2080 м. С перевала открываются панорамы Восточного Алтая, Курайского хребта и Улаганского плато.
Выезд на площадку с панорамой Северо-Чуйских белков.
Прогулка до Гейзерового озера, которое раскроет вам свои загадки и возможно откроет тайны вашего будущего.
Пешая прогулка к водопадам Чибитский и Вучарах.
В притоках реки Чуя находятся два живописных водопада, путь к которым будет пролегать по левому берегу реки Чуя. Любуемся великолепными пейзажами. Водопады находятся в очень интересных местах среди отвесных скал и огромных валунов, в окружении треугольных темнохвойных елок и нарядных светло-зеленых лиственниц
Возвращение в кемпинг «Кочевник».
Ужин. Баня.
Отъезд в г. Барнаул (22:00, авто 300 км).Отъезд в аэропорт г. Горно-Алтайска утром следующего дня (40 км). Необходимо забронировать проживание в с. Барангол на одну ночь. Стоимость проживания не входит в стоимость тура.
Стоимость
Включено в стоимость
- Транспортная доставка от Барнаула или Горно-Алтайска на тур и обратно;
- Питание с ужина в день заезда, по обед в день отъезда;
- Услуги гида-инструктора;
- Рекреационные сборы;
- Медицинская страховка.
- Размещение по программе (палатки)
- Экскурсии по программе.
Оплачивается отдельно
- ж/д, авиабилеты;
- Питание в придорожных кафе, во время трансфера.
- Алкогольные и прохладительные напитки;
- Дополнительные бани кроем или последнего дня.
- Фото и видеосъемка на воде
- Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы.
- Отъезд в аэропорт г. Горно-Алтайска утром следующего дня (40 км). Необходимо забронировать проживание в с. Барангол на одну ночь. Стоимость проживания не входит в стоимость тура
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