Тур Восхождение на Белуху

Условия восхождения

Восхождение на Белуху - маршрут категории трудности 3 А. Необходима хорошая физическая подготовка и медицинская справка, подтверждающая, что участник здоров. Желателен опыт восхождений или горных походов. Погодные условия в горах изменяются достаточно часто.

Максимальный перепад высот в переходах около 1 000 м в день. В походе участники несут свои личные вещи самостоятельно, а так же питание и общественное снаряжение - палатки и веревки, распределенные гидом между участниками, с учетом индивидуальных особенностей. Дети не допускаются на маршрут. Программа может измениться в связи с погодными и иными неблагоприятными условиями. Решение по изменению маршрута принимается гидом.

Встречаем:

Барнаул: аэропорт – 7.00-8.00 Барнаул: железнодорожный вокзал – 8.30-9.00 Барнаул: остановка ДСУ 7 – 9.30-10.00 (для тех кто едет из Новосибирска на рейсовом автобусе) Бийск: остановка Мост – 11.30-12.30 Горно-Алтайск: аэропорт – 8.20-9.00