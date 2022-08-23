Тур Восхождение на Белуху
Восхождение на Белуху - маршрут категории трудности 3 А. Необходима хорошая физическая подготовка и медицинская справка, подтверждающая, что участник здоров. Желателен опыт восхождений или горных походов. Погодные условия в горах изменяются достаточно часто.
Максимальный перепад высот в переходах около 1 000 м в день. В походе участники несут свои личные вещи самостоятельно, а так же питание и общественное снаряжение - палатки и веревки, распределенные гидом между участниками, с учетом индивидуальных особенностей. Дети не допускаются на маршрут. Программа может измениться в связи с погодными и иными неблагоприятными условиями. Решение по изменению маршрута принимается гидом.Встречаем:
Барнаул: аэропорт – 7.00-8.00 Барнаул: железнодорожный вокзал – 8.30-9.00 Барнаул: остановка ДСУ 7 – 9.30-10.00 (для тех кто едет из Новосибирска на рейсовом автобусе) Бийск: остановка Мост – 11.30-12.30 Горно-Алтайск: аэропорт – 8.20-9.00
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Программа тура
Встреча в г. Барнаул/Бийск/Горно-Алтайск с 7-00. Трансфер в Тюнгур. 750/600/500 км, 13/11/8 час. Размещение на турбазе Высотник в 3-местных палатках на спец. площадке с навесом, костровищем и дровами.
Знакомство с гидом. Ужин в кафе.
Спускаемся горными тропами вдоль реки Аккем.
Горный приют «Ак-кем» – турбаза «Высотник». Размещение в палатках, баня, ужин в кафе. 39 км.
После завтрака трансфер Тюнгур - Горно-Алтайск/Бийск/Барнаул.
* Отъезд в аэропорт г. Горно-Алтайска утром следующего дня (40 км). Необходимо забронировать проживание в г. Горно-Алтайске на одну ночь. Стоимость проживания не входит в стоимость тура.
Треккинг т/б Высотник (850 м) - перевал Кузуяк (1 513 м) поляна Три березы. Ночёвка в палатках на «Трёх берёзах». Есть возможность начать треккинг со сплава до устья р. Ак-кем, а так же арендовать лошадей для заброски снаряжения.
Активная часть прохождения по маршруту: 17 км, 4-5 час.
Тропа вдоль реки. Место, откуда впервые видна вершина Белухи, называется «панорама». Горный приют Ак-кем находится в 1,5 км ниже известного озера Ак-кем, у ручья с водопадом. Размещение в 4-м. стационарных кемпингах. В приюте баня, кухня, столовая, аил (играет роль клуба).
Активная часть прохождения по маршруту: 22 км, в пути 7-8 час.
Набор высоты около 1 000 м. Переход потока Ак-кем по шаткому мостику в начале озера. Выход на ледник неявно выражен. Необходимо очень аккуратно долго подниматься по курумнику и каменистой морене слева от ледника по ходу подъёма, либо прямо по леднику. Ледопад идётся также слева по ходу движения вверх по морене. Ночёвка в палатках.
Активная часть прохождения по маршруту: 17 км, 6-8 час.
Набор высоты около 1 000 м. Переход потока Ак-кем по шаткому мостику в начале озера. Выход на ледник неявно выражен. Необходимо очень аккуратно долго подниматься по курумнику и каменистой морене слева от ледника по ходу подъёма, либо прямо по леднику. Ледопад идётся также слева по ходу движения вверх по морене. Ночёвка в палатках.
Активная часть прохождения по маршруту: 17 км, 6-8 час.
Занятия на леднике: организация страховки, техника передвижения по льду в кошках, работа в связках. При благоприятных условиях – акклиматизационный выход под перевал Делоне (3400 м).
Старт. Восхождение. Ранний выход от Томских ночевок в полном альпинистском снаряжении. Подъем на плечо Делоне перед пер. Делоне. Подъём на перевал в связках. Протяжённость около 300 м снежно – ледового склона крутизной 35-45 град. Дальнейший путь по леднику несложен.
Установка базового лагеря. Ночевка на перевале в палатках.
Активная часть прохождения по маршруту: 7-8 час.
Восхождение на Белуху. С ледника подход под гребень в связках по снежно-ледовому склону крутизной местами до 45 град. Дальнейший подъем по скально-ледовому гребню выводит на пологий предвершинный гребень. Вершина (4 509 м). Спуск по пути подъема.
Активная часть прохождения по маршруту: 7-8 час.
Резервный день на случай непогоды
Спуск. Базовый лагерь – пер. Делоне – Томские ночевки – г. п. Ак-кем . Баня. Ужин в столовой. Об аренде лошадей для спуска снаряжения необходимо сообщать до выхода на маршрут в День 2.
Активная часть прохождения по маршруту: 8-9 час.
Стоимость
Включено в стоимость
- Транспортная доставка от Барнаула/Горно-Алтайска на тур и обратно;
- Питание с ужина в день заезда, по обед в день отъезда;
- Услуги гидов-инструкторов.
- Групповое снаряжение: палатки, тент, костровое и кухонное снаряжение, аптечка.
- Личное снаряжение на конной части: спальник, коврик под спальник (каремат), арчимаки, плащ ОЗК.
- Рекреационные сборы;
- Медицинская страховка.
- Размещение по программе (палатки)
- Экскурсии по программе.
Оплачивается отдельно
- ж/д, авиабилеты;
- Питание в придорожных кафе, во время трансфера.
- Алкогольные и прохладительные напитки;
- Дополнительные бани кроме четвертого или последнего дня.
- Фото и видеосъемка на воде
- Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы.
- Отъезд в аэропорт г. Горно-Алтайска утром следующего дня (40 км). Необходимо забронировать проживание в с. Барангол на одну ночь. Стоимость проживания не входит в стоимость тура
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