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Тур Восхождение на Белуху

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы
Условия восхождения

Восхождение на Белуху - маршрут категории трудности 3 А. Необходима хорошая физическая подготовка и медицинская справка, подтверждающая, что участник здоров. Желателен опыт восхождений или горных походов. Погодные условия в горах изменяются достаточно часто.

Максимальный перепад высот в переходах около 1 000 м в день. В походе участники несут свои личные вещи самостоятельно, а так же питание и общественное снаряжение - палатки и веревки, распределенные гидом между участниками, с учетом индивидуальных особенностей. Дети не допускаются на маршрут. Программа может измениться в связи с погодными и иными неблагоприятными условиями. Решение по изменению маршрута принимается гидом.

Встречаем: 

Барнаул: аэропорт – 7.00-8.00 Барнаул: железнодорожный вокзал – 8.30-9.00 Барнаул: остановка ДСУ 7 – 9.30-10.00 (для тех кто едет из Новосибирска на рейсовом автобусе) Бийск: остановка Мост – 11.30-12.30 Горно-Алтайск: аэропорт – 8.20-9.00

Программа тура

День 1
Трансфер в Тюнгур

Встреча в г. Барнаул/Бийск/Горно-Алтайск с 7-00. Трансфер в Тюнгур. 750/600/500 км, 13/11/8 час. Размещение на турбазе Высотник в 3-местных палатках на спец. площадке с навесом, костровищем и дровами.

Знакомство с гидом. Ужин в кафе.

День 10
Спуск по реке&nbsp;Аккем&nbsp;

Спускаемся горными тропами вдоль реки Аккем.

День 11
Спуск по р. Аккем до турбазы

Горный приют «Ак-кем» – турбаза «Высотник». Размещение в палатках, баня, ужин в кафе. 39 км.

День 12
Заключительный день

После завтрака трансфер Тюнгур - Горно-Алтайск/Бийск/Барнаул.

* Отъезд в аэропорт г. Горно-Алтайска утром следующего дня (40 км). Необходимо забронировать проживание в г. Горно-Алтайске на одну ночь. Стоимость проживания не входит в стоимость тура.  

День 2

Треккинг т/б Высотник (850 м) - перевал Кузуяк (1 513 м) поляна Три березы. Ночёвка в палатках на «Трёх берёзах». Есть возможность начать треккинг со сплава до устья р. Ак-кем, а так же арендовать лошадей для заброски снаряжения. 

Активная часть прохождения по маршруту: 17 км, 4-5 час.

День 3
Треккинг &laquo;Три березы&raquo; &ndash; горный приют Ак-кем (1 950 м)

Тропа вдоль реки. Место, откуда впервые видна вершина Белухи, называется «панорама». Горный приют Ак-кем находится в 1,5 км ниже известного озера Ак-кем, у ручья с водопадом. Размещение в 4-м. стационарных кемпингах. В приюте баня, кухня, столовая, аил (играет роль клуба).

Активная часть прохождения по маршруту: 22 км, в пути 7-8 час.

День 4
Горный приют Ак-кем -&nbsp;Ак-кемский ледник -&nbsp;Томские ночевки (3 000 м)

Набор высоты около 1 000 м. Переход потока Ак-кем по шаткому мостику в начале озера. Выход на ледник неявно выражен. Необходимо очень аккуратно долго подниматься по курумнику и каменистой морене слева от ледника по ходу подъёма, либо прямо по леднику. Ледопад идётся также слева по ходу движения вверх по морене. Ночёвка в палатках.

Активная часть прохождения по маршруту: 17 км, 6-8 час.

День 4
Горный приют Ак-кем -&nbsp;Ак-кемский ледник -&nbsp;Томские ночевки (3 000 м)

Набор высоты около 1 000 м. Переход потока Ак-кем по шаткому мостику в начале озера. Выход на ледник неявно выражен. Необходимо очень аккуратно долго подниматься по курумнику и каменистой морене слева от ледника по ходу подъёма, либо прямо по леднику. Ледопад идётся также слева по ходу движения вверх по морене. Ночёвка в палатках.

Активная часть прохождения по маршруту: 17 км, 6-8 час.

День 5
Дневка

Занятия на леднике: организация страховки, техника передвижения по льду в кошках, работа в связках. При благоприятных условиях – акклиматизационный выход под перевал Делоне (3400 м).

День 6
Подъем на плечо Делоне перед пер. Делоне

Старт. Восхождение. Ранний выход от Томских ночевок в полном альпинистском снаряжении. Подъем на плечо Делоне перед пер. Делоне. Подъём на перевал в связках. Протяжённость около 300 м снежно – ледового склона крутизной 35-45 град. Дальнейший путь по леднику несложен. 

Установка базового лагеря. Ночевка на перевале в палатках.

Активная часть прохождения по маршруту: 7-8 час.

День 7
Восхождение на Белуху

Восхождение на Белуху. С ледника подход под гребень в связках по снежно-ледовому склону крутизной местами до 45 град. Дальнейший подъем по скально-ледовому гребню выводит на пологий предвершинный гребень. Вершина (4 509 м). Спуск по пути подъема.

Активная часть прохождения по маршруту: 7-8 час.

День 8

Резервный день на случай непогоды

День 9
Базовый лагерь &ndash; пер. Делоне &ndash; Томские ночевки &ndash; г. п. Ак-кем

Спуск. Базовый лагерь – пер. Делоне – Томские ночевки – г. п. Ак-кем . Баня. Ужин в столовой. Об аренде лошадей для спуска снаряжения необходимо сообщать до выхода на маршрут в День 2.

Активная часть прохождения по маршруту: 8-9 час.

Стоимость

Включено в стоимость

  • Транспортная доставка от Барнаула/Горно-Алтайска на тур и обратно;
  • Питание с ужина в день заезда, по обед в день отъезда;
  • Услуги гидов-инструкторов.
  • Групповое снаряжение: палатки, тент, костровое и кухонное снаряжение, аптечка. 
  • Личное снаряжение на конной части: спальник, коврик под спальник (каремат), арчимаки, плащ ОЗК. 
  • Рекреационные сборы;
  • Медицинская страховка.
  • Размещение по программе (палатки)
  • Экскурсии по программе.

Оплачивается отдельно

  • ж/д, авиабилеты;
  • Питание в придорожных кафе, во время трансфера.
  • Алкогольные и прохладительные напитки;
  • Дополнительные бани кроме четвертого или последнего  дня.
  • Фото и видеосъемка на воде
  • Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы.
  • Отъезд в аэропорт г. Горно-Алтайска утром следующего дня (40 км). Необходимо забронировать проживание в с. Барангол на одну ночь. Стоимость проживания не входит в стоимость тура

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