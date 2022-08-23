Тур “К подножью Белухи”

Алтай — чарующая страна голубых озер и белоснежных горных вершин, воспетая поэтами и художниками. Волшебный магнетизм этого края испытывает каждый, кто хоть однажды побывал здесь. Первозданная красота природы, многовековая история, самобытная культура привлекают в наш край, археологов, ботаников, зоологов и просто любителей экзотики.

Белуха – высочайшая точка Алтая и Сибири. Её Восточная вершина возвышается на 4 506 м над уровнем моря. У подножья белоснежной горы находится таинственное озеро Ак-кем – цель нашего путешествия. Маршрут проходит по водоразделам рек Ак-кем и Аргут, Ак-кем и Кучерла.