Тур “К подножью Белухи”
Алтай — чарующая страна голубых озер и белоснежных горных вершин, воспетая поэтами и художниками. Волшебный магнетизм этого края испытывает каждый, кто хоть однажды побывал здесь. Первозданная красота природы, многовековая история, самобытная культура привлекают в наш край, археологов, ботаников, зоологов и просто любителей экзотики.
Белуха – высочайшая точка Алтая и Сибири. Её Восточная вершина возвышается на 4 506 м над уровнем моря. У подножья белоснежной горы находится таинственное озеро Ак-кем – цель нашего путешествия. Маршрут проходит по водоразделам рек Ак-кем и Аргут, Ак-кем и Кучерла.
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Программа тура
Встреча в г. Горно-Алтайске. Трансфер в Тюнгур. 12-13 часов. В пути – 2-3 коротких остановки. Прибытие на базу вечером. Размещение в палатках на спец. площадке с навесом, костровищем и дровами. Ужин в кафе.
Долина реки Кучерла – т/б Тюнгур, посещение грота, стоянки древнего человека. Петроглифы, размещение в палатках, ужин. Активная часть: 24 км, перепад 450 м, 4-5 час.
Завтрак трансфер от Тюнгура до Горно-Алтайска
Старт. Тюнгур (850 м) — перевал Кузуяк (1 513 м) – р. Ак-Кем — ручей Ороктой (1 100 м). деревня Кучерла, подъем на перевал Кузуяк, После перевала горная река Ак-Кем. Ночевка в палатках. Активная часть: 19 км, перепад высот 660 м, 6-8 часов. Есть возможность обогнуть перевал Кузуяк, пройдя по Катуни на рафтах. Ручей Ороктой — ручей Тухман (2 000 м). Тропа поднимается вверх по густой тайге, постепенно сменяющейся альпийскими лугами с панорамой снежных вершин. Ночевка у истоков ручья Тухман. Активная часть: 14 км, перепад 900 м, 6-7 ч.
Ручей Тухман – озеро Кюльдуайры (2 000 м). Прогулка под облаками – так можно назвать сегодняшний день, изумительные альпийские луга, панорама Катунского хребта, причудливой формы скалы-останцы. Ночёвка в кедровнике. Активная часть: 20 км, перепад 100 м, 7-8 ч.
Озеро Кюльдуайры – река Текелю (1 800 м), подъём на высокогорное плато — и крутой спуск вниз к реке Текелю, мимо грандиозного обрыва Скынчак. Ночевка на берегу реки Текелю. 10 км, перепад 500 м, 3-4 час. Для желающих — экскурсия на крупнейший водопад Алтая, памятник природы – Текелю. Активная часть: 10 км, перепад 500 м, 3-4 час.
река Текелю – перевал Сарыбель (2300м) – ущелье Ярлу (2000 м) – горный приют Ак-кем (1950 м). «Текелю» переводится с алтайского как «место, где водятся теке (горные козлы)». Подъём на болотистое плато Сарыбель («желтая округа) — желтые альпийские луга. Переправа через горный поток реки Ак-кем вброд или по шаткому мостику — и мы в горном приюте Ак-кем, ужин в столовой. Чай у костра в аиле. Активная часть: 15 км, перепад 500 м, 7-8 час.
Экскурсия в ущелье Ярлу с возвращением в г/п. Ак кем. Многие наделяют район озера Ак–кем и ущелья Ярлу необычайной энергетикой. Здесь можно встретить и отшельников, и людей, утверждающих, что они видели НЛО, здесь выстроен целый город из камней людьми, приезжающими со всего мира медитировать у подножья священной Белухи. Активная часть: 10 км, перепад высот 400 м, 4-6 часов
Приют Ак-кем — перевал Каратюрек (черное сердце, 3060 м) – Кедровая поляна (2200 м). Подъём на перевал. Прощальный взгляд на ущелье Ак-Кем, Белуху, Ярлу, озеро. На перевале обычно лежит снег. Спуск вниз к теплу и растительности, в параллельное ущелье, Кучерлинское. Ночь на Кедровой поляне. Активная часть: 15 км, перепад 1000 м, 6-8 ч.
Кедровая поляна – озеро Кучерлинское (1760 м). Небольшой подъём на плато и далее вниз по горной тайге. Стоянка на берегу одного из самых красивых озёр Алтая. Воду в озерах Ак-кем и Кучерла называют «мертвая» и «живая» соответственно. Рыбалка. Активная часть 13 км, перепад 450 м, 4-6 час.
Озеро Кучерлинское – долина реки Кучерла (1300 м). Путь лежит вниз по ущелью вдоль реки Кучерла. Ночёвка на берегу реки. Активная часть: 21 км, перепад 460 м, 7-8 час.
Стоимость
Включено в стоимость
- проживание на турбазе в палатках в Дни 1 и 11
- в горном приюте Ак-кем в стационарных 4-местных кемпингах в Дни 6 и 7
- питание с ужина Дня 1 по завтрак Дня 12 Пища готовится на костре.
- услуги гида
- групповое снаряжение (палатки, костровые принадлежности, аптечка)
- страховка «Ингосстрах» МС 250 000, НС 100 000
- пограничное разрешение
Оплачивается отдельно
- Трансфер Горно-Алтайск-Тюнгур-Горно-Алтайск 1000 км)
- баня на Ак кеме
- по желанию сплав на рафте (18 км, 2 ч.)
- по желанию лошади для транспортировки груза
- доплата за проживание на турбазе в Доме
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