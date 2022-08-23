Треккинг по Аккему к Белухе, сакральный Алтай

Авто переезд до села Тюнгур

Сегодня Вас ждет переезд до села Тюнгур, во время которого можно наблюдать потрясающие виды из окна микроавтобуса.

Из Бийска выезжаем на Чуйский тракт — крупнейшую автомобильную дорогу Горного Алтая. Значительная часть пути лежит вдоль реки Катунь.

После Семинского перевала маршрут уходит вправо от Чуйского тракта. Далее мы поднимемся на Ябоганский перевал и спустимся в Усть-Канскую степь, переберемся через перевалы Кырлык и Громотуха, и прибудем в Абайскую степь. В этот момент Вы снова увидите Катунь, протекающую по Уймонской долине.