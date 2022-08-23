Треккинг по Аккему к Белухе, сакральный Алтай
Ограничение по возрасту: с 14 летТребуется подготовка: хорошая физическая форма Приграничная зона: иностранным гражданам (в том числе стран СНГ) необходимо предоставить необходимые данные за 30 дней до начала похода, на этапе бронирования. В походе нужно иметь при себе паспорт. Встречаем:
- На ЖД вокзале города Новосибирска с 03:00 до 04:00
- В аэропорту города Барнаула с 07:00 до 08:00
- На ж/д вокзале города Барнаула с 08:30 до 09:00
- На ж/д вокзале города Бийска ориентировочно с 11:00 до 12:00
- В аэропорту Горно-Алтайск ориентировочно с 13:00 до 14:00
Вас ждет:
Программа тура
Авто переезд до села Тюнгур
Сегодня Вас ждет переезд до села Тюнгур, во время которого можно наблюдать потрясающие виды из окна микроавтобуса.
Из Бийска выезжаем на Чуйский тракт — крупнейшую автомобильную дорогу Горного Алтая. Значительная часть пути лежит вдоль реки Катунь.После Семинского перевала маршрут уходит вправо от Чуйского тракта. Далее мы поднимемся на Ябоганский перевал и спустимся в Усть-Канскую степь, переберемся через перевалы Кырлык и Громотуха, и прибудем в Абайскую степь. В этот момент Вы снова увидите Катунь, протекающую по Уймонской долине.
Кучерлинское озеро – река Кучерла – Поляна Изекерю
День начнется со спуска по тропе вдоль зеленовато-белой реки Кучерла. Алтайцы называют ее Куджур-Лы, что переводится, как «река с солонцами». Река происходит из ручьев Мюшту-Айры и Кони-Айры. Ее протяженность — всего 50 километров, однако на протяжении всей своей длины она пересекает теснины, хребты и морены, образуя сложнейшие пороги.
Ночевка на поляне Изекерю.
Дневной переход около 18 км, 7-8 часов
Поляна Изекерю – ур. Елань – с. Тюнгур
Главная точка маршрута одиннадцатого дня — гора Куйлю, в скальном гроте которой находятся подлинные наскальные рисунки древних людей. Гора Куйлю считается священной, местные жители очень почитают эти места.
Далее следуем в урочище Елань, откуда на внедорожнике движемся в село Тюнгур, где и заканчивается активная часть нашего пешего треккинг тура к горе Белуха. Вечером ждут ужин и баня.
Ночуем в палаточном лагере кемпинга.
Дневной переход 10 км, 3 - 4 часа. Авто 10 км, от урочища Елань.
Трансфер п. Тюнгур – г. Барнаул - Новосибирск
Ранним утром выезжаем из села Тюнгур в Бийск, Барнаул и Новосибирск. В пути запланирована остановка на сувенирном рынке, где желающие приобретут сделанные своими руками украшения, одежду, предметы быта.
Авто (до Барнаула): 680 км. В дороге, без учета пробок и санитарных остановок 12 часов.
Село Тюнгур – река Аккем – стоянка «Три березы»
Первый день активной части пешего тура к Белухе. В начале дня, на внедорожнике отправляемся на стоянку «У трех берез».В пути пересекаем перевал Кузуяк, знаменитый многочисленными деревьями с разноцветными лентами. Местные жители называют их кам-агаг, или «священные деревья». По преданию, умершие превращаются в ээзи, духов тех мест, в которых жили. Деревья с лентами — это дань уважения Кузуяк Ээзи, хозяину перевала Кузуяк.
Стоянка «Три березы» - стоянка «У водопада Текелю»Начинаем переход вдоль реки Ак-Кем по узкой извилистой тропе, пересекающей заросшие высокой травой поляны. Через несколько километров долина становится более узкой, а туристическая тропа уходит вверх. Наконец мы входим в елово-лиственничный лес.
Стоянка «У водопада Текелю» - Аккемское озеро
Продолжаем движение по туристической тропе. Сегодня мы выйдем к реке Ак-Кем, вода которой имеет белый цвет из-за растворенной в ней извести с ледника. В переводе с южноалтайского языка название «Ак-Кем» означает «белая река».
Нам предстоит часто огибать каменные россыпи — курумы. Вдоль тропы протекают ледяные горные ручьи, в которых можно ополоснуть лицо и набрать чистейшей воды.
Маршрут четвертого дня включает небольшую экскурсию в ущелье Ярлу. Здесь расположен каменный город, построенный туристами-последователями Николая Рериха. В центре сооружения находится огромный камень, который называют «Камнем Рериха». Считается, что, если прикоснуться к нему, можно зарядиться энергией. Сюда приезжают духовные искатели, чтобы совершить медитацию.
Ущелье Ярлу имеет сказочный вид — его склоны днем выглядят синими, а вечером превращаются в ярко-розовые. Другое название ущелья — «Долина эдельвейсов». Здесь растет большое количество этих цветов, занесенных в Красную книгу России. Дневной переход 12 км, занимает около 5-6 часов.
Сегодня мы отправимся в Долину Семи Озер.
Вы увидите цепочку красивейших горных озер, окруженных снежными вершинами, а также многочисленные водопады и разноцветные высокогорные луга. Озера находятся на высоте 2600 метров.
Переход 5 - 7 часов.
Сегодня группа подойдет к подножию горы Белуха. Вы увидите ледник Ак-Кем, Ак-Кемскую стену и исток реки Ак-Кем на границе ледника. Во время перехода осмотрим часовню Архангела Михаила, построенную в память погибшим на Белухе альпинистам.
В зависимости от желания и физического состояния участников группы возможна экскурсия к небольшому бирюзовому Озеру Духов, окруженному серыми скалами. Озеро находится в долине Кара-Оюк, что в переводе с алтайского языка означает «Черная долина». По поверью местных жителей, здесь находят вечный покой души умерших.
Переход 8 - 9 часов
Озеро Аккем – перевал Каратюрек – Кедровая поляна
После недели, проведенной в горах, начинаем движение обратно по тропе в долине реки Кучерла.
В начале дня преодолеваем перевал Каратюрек, высота которого составляет 3060 метров. Этот подъем — самая трудная часть маршрута. Однако, путешественников вознаградит за усилия величественная панорама Белухи, озера Ак-Кем, небольшого Озера Духов, красочной долины ручья Ярлу и зеленых лугов.
Сам перевал Каратюрек покрыт снегом на протяжении почти всего года. Туристов, поднявшихся на перевал во время пешего тура к Белухе, удивляет необычное сочетание лета и зимы. Полюбовавшись видами, спускаемся к Кедровой поляне, и ночуем на высоте 2200 метров.
Переход 14 км, в пути 7-8 часов, перепад высот около 900 м.
Кедровая поляна – плато Сарыбель - озеро Кучерлинское
В противоположность вчерашнему дню, сегодня идем по простому маршруту через плато Сарыбель. После небольшого подъема на плато совершаем быстрый спуск к Кучерлинскому озеру.
В долине располагаются 40 озер тектонического, моренного и карового происхождения. Кучерлинское — самое крупное из них. Его длина — 5520 метров, ширина — 900 метров, глубина — 55 метров. Озеро находится на высоте 1790 метров над уровнем моря. Его воды прозрачны и имеют насыщенный бирюзовый цвет. Ночуем на берегу озера.
Дневной переход 12 км, 5-6 часов.
Сегодня нам предстоит однодневный поход к Зеленому и Синему озерам, находящимся на высоте 2400 метров. Вы увидите истоки нескольких ручьев, которые берут начало из этих озер, а также небольшие, но живописные водопады.
Переход 8-9 часов
Стоимость
Включено в стоимость
- Транспортная доставка от Новосибирска, Барнаула и обратно, внутри маршрутные переезды по программе;
- Внутри маршрутные переезды во 2-й и 11-й день тура до стоянки Три березы и от урочища Елань. По погодным условиям транспорт может проехать не весь участок пути. Перевозка осуществляется на автомобилях повышенной проходимости ГАЗ-66, УАЗ, либо тракторной телеге;
- Заброска части продуктов до оз. Аккем на лошадях;
- Услуги гидов-инструкторов;
- Питание с ужина в день заезда по завтрак в день отъезда;
- Групповое снаряжение: палатки, тент, костровое и кухонное снаряжение, аптечка;
- Личное снаряжение: спальник, коврик под спальник (каремат).
- Медицинская страховка и страховка от несчастного случая (страховки для иностранных граждан и граждан РФ старше 64 лет оплачивается дополнительно);
- Баня по программе, в одиннадцатый день;
- Размещение в палатках на территории кемпинга в первый, одиннадцатый день;
- Камера хранения (с 2 по 11 день);
- Экскурсии по программе.
Оплачивается отдельно
- ж/д, авиабилеты;
- Страховка для иностранных граждан (в том числе страны СНГ) и граждан РФ старше 64 лет;
- Питание в придорожных кафе, во время трансфера;
- Размещение в номерах (домиках), на базовых стоянках, где это возможно;
- Услуги, предлагаемые на базовых стоянках и не включенные в программу;
- Дополнительные бани, в первый день в кемпинге, на оз. Аккем и Кучерлинском;
- Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы.
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