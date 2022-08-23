Телецкое озеро, долина реки Чулышман, Чуйский тракт

Встреча на Телецком озере

Сегодня нас ждет поездка к жемчужине Горного Алтая – Телецкому озеру.

Часть пути будет проходит по Чуйскому тракту, где можно видеть следы, оставленные древнейшими цивилизациями. В прошлые века здесь проходили караваны с грузами из Азии в Европу. Обязательно мы увидим и каменного красавца-богатыря Бабыргана, охраняющего здешние места от злых духов.

В с.Майма мы свернем с Чуйского тракта, в сторону Телецкого озера, проедем через столицу Республики Алтай, город Горно-Алтайск. Дальше дорога идет через водораздел рек Бии и Катуни, преодолев несколько перевалов мы спустимся к реке Бия. Не многие знают, что от слияния Катуни и Бии берет начало крупнейшая река региона Обь. Продолжая путь вдоль Бии, можно добраться до Телецкого озера – конечного пункта путешествия.

С Телецким озером связано немало тайн, загадок, мифов Алтая. Считается, что путешественник, побывавший на Алтае, но не видевший Телецкого озера, не увидел ничего.

Останавливаемся на ночлег на территории турбазы, размещение в домиках.

Авто (от Барнаула): 460 км. В дороге, без учета пробок и санитарных остановок 8-9 часов.