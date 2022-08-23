Телецкое озеро, долина реки Чулышман, Чуйский тракт
Ограничение по возрасту: с 8 летВстречаем:
- На ЖД вокзале города Новосибирска с 03:00 до 04:00
- В аэропорту города Барнаула с 07:00 до 08:00
- На ж/д вокзале города Барнаула с 08:30 до 09:00
- На ж/д вокзале города Бийска ориентировочно с 11:00 до 12:00
- В аэропорту Горно-Алтайск ориентировочно с 13:00 до 14:00
Вас ждет:
Программа тура
Сегодня нас ждет поездка к жемчужине Горного Алтая – Телецкому озеру.
Часть пути будет проходит по Чуйскому тракту, где можно видеть следы, оставленные древнейшими цивилизациями. В прошлые века здесь проходили караваны с грузами из Азии в Европу. Обязательно мы увидим и каменного красавца-богатыря Бабыргана, охраняющего здешние места от злых духов.
В с.Майма мы свернем с Чуйского тракта, в сторону Телецкого озера, проедем через столицу Республики Алтай, город Горно-Алтайск. Дальше дорога идет через водораздел рек Бии и Катуни, преодолев несколько перевалов мы спустимся к реке Бия. Не многие знают, что от слияния Катуни и Бии берет начало крупнейшая река региона Обь. Продолжая путь вдоль Бии, можно добраться до Телецкого озера – конечного пункта путешествия.
С Телецким озером связано немало тайн, загадок, мифов Алтая. Считается, что путешественник, побывавший на Алтае, но не видевший Телецкого озера, не увидел ничего.
Останавливаемся на ночлег на территории турбазы, размещение в домиках.
Авто (от Барнаула): 460 км. В дороге, без учета пробок и санитарных остановок 8-9 часов.
Телецкое озеро – долина реки Чулышман – Каменные грибы
Сегодня нас ждет экскурсия на катере по всей акватории Телецкого озера, с остановкой у водопада Корбу. Во время экскурсии гиды поделятся легендами и мифами, в которых упоминается озеро и его обитатели.
На южном берегу Телецкого озера нас ждет автобус (УАЗ, УРАЛ, ГАЗ) на нем мы отправляемся к Каменным грибам. Нам предстоит проехать более 40 км по каменистой долине красивой реки Чулышман. По пути туристы получают возможность вдоволь налюбоваться водопадами различной высоты. А особый антураж создают обрывистые скалы, нависающие над долиной.
Конечная цель путешествия – урочище Аккурум. Здесь разместилось одно из чудес Горного Алтая – Каменные грибы. Как эти гигантские – высотой с трехэтажный дом сооружения образовались здесь и почему именно в форме грибов? Предстоит узнать в ходе данной экскурсии.
Ночлег на территории турбазы «Каменные грибы», размещение в домиках. Либо любой другой похожей базе, в окрестностях.
Катер 78 км, 2-3 часа. Авто: 45 км, в дороге 2-3 час. Пешая часть 2-3 км, 2 часа.
После раннего подъема участников экскурсии ждет путешествие к одному из самых известных алтайских водопадов – Учар или Чульчинский. Это огромный водный поток, который с грохотом летит со скалы, разбиваясь об массивные камни. Водопад поднимает такой гул, что вы не будете слышать стоящих рядом людей, а огромное количество брызг летит на многие метры вдаль от скал. Высота водопада составляет около 160 м. К водопаду нас ждет долгий пеший переход протяжностью около 11 км. В одну сторону. В пути вы увидите пейзажи удивительной красоты.
Важно: Тем, кто не уверен, что пройдет двадцатикилометровый переход, можно остаться в домиках, порыбачить или прокатиться верхом по территории базы за отдельную плату.
Ночлег на территории турбазы «Каменные грибы», размещение в домиках. Либо любой другой похожей базе, в окрестностях.
Пешая часть 22 км, 8-10 часов.
т/б «Каменные грибы» – перевал Кату-Ярык (пеший подъем ~ 3 км) – турбаза «Кочевник»
Наша поездка по Алтаю продолжается, держим путь к перевалу Кату-Ярык.
Даже самые ярые скептики не могут не признать, что панорама, открывающаяся с верхней точки перевала, заслуживает особого внимания.
Далее дорога проходит через Улаганское нагорье. По пути можно любоваться лугами, сравнимыми по живописности со знаменитыми Альпийскими. Туристы обязательно проедут через Красные ворота. Здесь на поверхность выходят самые разные породы горного камня, известняка, лавы. И самый часто встречающийся оттенок – красный – и дал название горному перешейку.
Размещение в домиках, т/к Кочевник, либо одной из близлежащих баз отдыха в районе с.Чибит.
Авто: 140 км. В дороге, 4-5 час. Пешая часть 4-5 км, 2-3 часа.
Курайская степь - Чуйская степь – Алтайский Стоунхендж - Урочище Кызыл-Чин (Алтайский Марс)
Утром выезжаем в Курайскую степь, где открывается величественный вид на Чуйские Альпы — Северо-Чуйский хребет.
Далее движемся по Чуйской степи и делаем остановку у Тарахтинского мегалитического комплекса, расположенного у дороги к плато Укок. Его неофициальное название - «Алтайский Стоунхендж». Это круг из камней диаметром около 60 метров. Пять камней имеют особенно внушительные размеры, и имеют свои имена.
После этого обедаем в кафе села Кош-Агач и отправляемся на «Алтайский Марс» — живописнейшее место в начале Чуйской степи, рядом с селом Чаган-Узун. Горные породы здесь имеют самые разные цвета — светло-коричневый, желтый, красный и даже зеленый. В этом месте получаются самые необычные и красивые фотографии.
Размещение в домиках, т/к Кочевник, либо одной из близлежащих баз отдыха в районе с. Чибит. Баня.
Авто: 300 км. В дороге, 5-6 час. Пешая часть 2-3 км, 2-3 часа.
Гейзерное озеро – Чуйская ГЭС - Чибитские водопады (Большой и Малый Улар)
Сегодня Вы увидите настоящее чудо природы — бирюзовое Гейзерное озеро, кристально чистое и никогда не замерзающее. Поверхность озера похожа на гигантский глаз из-за концентрических окружностей, расходящихся от центра к берегам. Причина этого явления — подводные гейзеры, выбрасывающие с глубины озера смесь песка и голубой глины.
После посещения озера отправляемся в обратный путь, с остановкой на недостроенной гидроэлектростанции у села Акташ, на правом берегу Чуи. Сегодня это место носит народное название «Плотина дураков», оно полностью заброшено и никак не используется.
Далее Вас ждет обед и небольшая экскурсия на водопады Чибитский и Большой Уларский. Водопады находятся на реке Верх Карасу. Чибитский водопад — первый по течению, расположенный в ущелье, его высота составляет около 12 метров, и к нему можно подойти довольно близко, и даже освежиться под его брызгами и струями. Он имеет и другие названия — Малый Улар и Радужный.
Размещение в домиках, т/к Кочевник, либо одной из близлежащих баз отдыха в районе с.Чибит.
Авто: 50 км. В дороге, 1 час. Пешая часть 3-4 км, 3-4 часа.
Турбаза Кочевник – Чуйский тракт – Бийск – Барнаул – НовосибирскПервая остановка – памятник Кольке Снегиреву и Старый Чуйский тракт.
Стоимость
Включено в стоимость
- Транспортная доставка на тур от Новосибирска, Барнаула и обратно, внутри маршрутные переезды по программе;
- Размещение эконом, раздельное, по 2,3,4 человека. Удобства на территории;
- Питание с ужина в день заезда по завтрак в день отъезда, обеды-перекусы во время экскурсионной части. Питание походное, готовится на костре, либо газе гидом-проводником. Обеды вовремя переездов в кафе оплачиваются дополнительно;
- Услуги гидов-инструкторов;
- Групповое снаряжение необходимое на маршруте;
- Медицинская страховка и страховка от несчастного случая (страховки для иностранных граждан и граждан РФ старше 64 лет оплачивается дополнительно);
- Катер на Телецком озере;
- Баня по программе, два раза;
- Входные билеты на все экскурсионные объекты, указанные в программе;
- Рекреационные сборы (сборы заповедников).
Оплачивается отдельно
- ж/д, авиабилеты;
- Питание в придорожных кафе, во время трансфера;
- Обеды в кафе, на маршруте. Один обед в среднем ~ 350 руб.;
- Страховка для иностранных граждан (в том числе страны СНГ) и граждан РФ старше 64 лет;
- Дополнительные бани;
- Услуги, предлагаемые на базовых стоянках и не включенные в программу;
- Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы.
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