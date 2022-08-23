Сумультинский конный с рыбалкой

Этот маршрут проходит по территории Сумультинского заказника - особо охраняемой природной территории Республики Алтай. Мы побываем в настоящей древней тайге, в которой можно увидеть зверя, поднимемся на перевалы, открывающие горные панорамы до самого горизонта, переправимся через своенравные горные реки, в которых водится рыба. Берите удочки, во время похода в Сумульте можно поймать нашу самую вкусную рыбу, – хариуса!

Маршрут проходит в основном охотничьими тропами, на которых нужно быть более внимательными, чтобы не упасть с коня и не повредить колени о близко растущие деревья. Туристам рекомендуется иметь опыт верховой езды.

Встреча туристов в г.Барнаул (Бийск, Горно-Алтайск) в аэропорту и на вокзалах. Собираемся всей группой и едем в базовый лагерь, расположенный вблизи села Эдиган Чемальского района (420км).