Сумультинский конный с рыбалкой
Этот маршрут проходит по территории Сумультинского заказника - особо охраняемой природной территории Республики Алтай. Мы побываем в настоящей древней тайге, в которой можно увидеть зверя, поднимемся на перевалы, открывающие горные панорамы до самого горизонта, переправимся через своенравные горные реки, в которых водится рыба. Берите удочки, во время похода в Сумульте можно поймать нашу самую вкусную рыбу, – хариуса!
Маршрут проходит в основном охотничьими тропами, на которых нужно быть более внимательными, чтобы не упасть с коня и не повредить колени о близко растущие деревья. Туристам рекомендуется иметь опыт верховой езды.
Встреча туристов в г.Барнаул (Бийск, Горно-Алтайск) в аэропорту и на вокзалах. Собираемся всей группой и едем в базовый лагерь, расположенный вблизи села Эдиган Чемальского района (420км).
- 7 дней конного похода
- Общая продолжительность 9 дней
- Протяженность конной части маршрута 120 км
- Категория сложности конной части I
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Программа тура
Степи Алтайского края при въезде в Республику Алтай уступают место горным пейзажам.
Дорога уводит нас на юг, петляя по правому берегу Катуни. По пути есть несколько приличных мест, где можно позавтракать или пообедать. По желанию группы можно остановиться у источника Аржан-Суу (известный родник с водой, богатой серебром), на местном рынке сувениров, чтобы посмотреть (купить) изделия местных мастеров, заехать в музей алтайской культуры.
Лагерь находится недалеко от села Эдиган, на берегу одноименной речки. Пользуемся временем, чтобы осмотреть окрестности. Со всех сторон нас окружают горы.
Располагаемся на ночевку (в палатках), отдыхаем, готовимся к походу.
Укладываем личные вещи, спальники и продукты в арчемаки.
Для рыбалки вам понадобится спиннинг и мошки, их надо купить заранее.
Лишние вещи оставляем в своих рюкзаках в камере хранения на базе. Знакомимся с лошадьми, вспоминаем технику безопасности.
Начинаем конный переход вверх по течению реки Каинзара. Проселочная дорога уводит нас за село Эдиган вверх. Нижние пастбища сменяются сенокосами и затем переходят в настоящую тайгу. Коням постоянно приходится идти вверх, поэтому двигаемся не торопясь. По пути нам встретится маральник, в котором выращивают маралов.
На ночевку останавливаемся за перевалом Алёс, у истоков одноименной речки. Живописные полянки с сочными травами окружают кедры. Отсюда слышно пение птиц и звуки лесных зверей.
Спускаемся петляющей тропою по реке Алёс.
Впереди Малая Сумульта. Река очень холодная, босиком в ней стоять невозможно.
Ночевка на устье реки Тебелю. Можно уже достать удочки и порыбачить на хариуса. Эта рыба по праву считается самой нежной и вкусной. Мясо легко отделяется от позвоночника, мелкие косточки отсутствуют. Если нам повезет, уже сегодня мы ее отведаем и воздадим заслуженную хвалу.
Речка очень быстрая, если путник зазевается и не будет понужать коня, его может вместе с конем снести по течению.
Поднимаемся таежной тропой от Малой Сумульты вверх, на перевал Чептуяш. После лесных буреломов так приятно выйти на открытое пространство и полюбоваться на горные просторы.
Снова спускаемся, но уже к реке Большая Сумульта. Рыбаки рыбачат.
Вокруг – нехоженая тайга, тропа петляет сквозь чащу, и мы уклоняемся от свисающих ветвей, отталкиваемся от стволов деревьев, чтобы уберечь колени и арчемаки.
После революции в этих местах долгое время скрывались несогласные с советской властью свободолюбивые местные жители.
Стоянка возле устья реки Камга.
Рыбалка.
Сегодня вы можите отдохнуть, полюбоваться природой Алтая и порыбачить.
Возвращаемся обратно в лагерь той же дорогой (можно и другой, но тропа там сложная, по которой и охотники очень редко ездят, поэтому нам легче вернуться по своим следам).
По пути рыбачим в наиболее понравившихся местах. Можно взять с собою немного подсоленной рыбы в дорогу.
Конный переход от реки Сумульта по реке Алёс к ее верховьям. Вокруг хвойный лес и альпийские луга.
Спускаемся с Алёса проселочной дорогой в базовый лагерь.
Баня, отдых.
Прощальный костер.
Выезд группы в Барнаул, Бийск, Горно-Алтайск.
Есть возможность уехать на рейсовом автобусе сразу в Новосибирск.
Стоимость
Включено в стоимость
- В стоимость путевки входит трансфер из г.Барнаул, г.Бийск, г.Горно-Алтайск, с.Чемал до турбазы и обратно,
- все внутримаршрутные переезды в соответствии с программой,
- 3-х разовое питания, кроме первого (только ужин) и последнего (только завтрак) дней,
- прокат личного и группового туристического снаряжения, бивачное и кухонное снаряжение (кружки, ложки, тарелки), палатки (2-3-4х местные), спальный мешок, полиуретановый коврик, групповая аптечка,
- сопровождение инструкторов, проводников и конюхов,
- медицинская страховка РЕСО-Гарантия МС 5000$, НС 3000$,
- баня до и после активного маршрута.
Оплачивается отдельно
- трансфер до Новосибирска
- спиннинг и мошки, их надо купить заранее
- дополнительные экскурсии не по программе
- сувениры
- алкогольная и табачная продукция
- Желательно иметь небольшой заплечный рюкзачок (для дождевика, свитера, фотоаппарата, бутылочки с водой).
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