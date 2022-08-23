Сплав Аргут

Данный тур предназначен только для людей, имеющих опыт!

Вы должны отдавать себе отчет, что прохождение этого маршрута связано с определенным риском. Сплав по Аргуту – путешествие для настоящих экстремалов. Крупная доза адреналина гарантирована!

Минимальный возраст участников - 18 лет.

Встречаем:

Барнаул: аэропорт – 7.00-8.00 Барнаул: железнодорожный вокзал – 8.30-9.00 Барнаул: остановка ДСУ 7 – 9.30-10.00 (для тех кто едет из Новосибирска на рейсовом автобусе) Бийск: остановка Мост – 11.30-12.30 Горно-Алтайск: аэропорт – 8.20-9.00