Сплав Аргут
Данный тур предназначен только для людей, имеющих опыт!
Вы должны отдавать себе отчет, что прохождение этого маршрута связано с определенным риском. Сплав по Аргуту – путешествие для настоящих экстремалов. Крупная доза адреналина гарантирована!
Минимальный возраст участников - 18 лет.Встречаем:
Барнаул: аэропорт – 7.00-8.00 Барнаул: железнодорожный вокзал – 8.30-9.00 Барнаул: остановка ДСУ 7 – 9.30-10.00 (для тех кто едет из Новосибирска на рейсовом автобусе) Бийск: остановка Мост – 11.30-12.30 Горно-Алтайск: аэропорт – 8.20-9.00
Вас ждет:
Программа тура
Встреча группы в г. Барнаул/г. Горно-Алтайск.
Переезд до с. Барангол (авто 300/40 км), затем до реки Чуя (авто 260 км).
Дорога до места сегодняшней стоянки на реке Чуя проходит через два перевала: Семинский и Чике-Таман – одни из самых красивейших перевалов. И, наконец, перемещаясь по долине реки, вы станете свидетелями неистовства порогов реки Чуя, знаменитой соревнованиями «Чуя-Ралли».
Группа располагается на берегу реки Чуя, выше порога «Буревестник», ночлег в палатках.
Сплав по р. Катунь до устья р. Чуя.
Обед. Переезд до с. Барангол (230 км). Баня.
Отъезд в г. Барнаул (22:00, авто 300 км)/г. Горно-Алтайск*.
* Отъезд в аэропорт г. Горно-Алтайска утром следующего дня (40 км). Необходимо забронировать проживание в с. Барангол на одну ночь. Стоимость проживания не входит в стоимость тура
Сегодня вы увидите, как желто - коричневые высокогорные степи Кош - Агача плавно сменяются нежно - зеленой тайгой, состоящей в этих местах в основном из лиственниц. Как живут люди в отдаленных селениях. А также как встречает вас хозяин этих мест - Аргут.
Ночевка в устье реки Карагем.
Здесь прекрасная рыбалка на хариуса.
Завтрак.
Изучение техники безопасности на воде и старт. Рафтинг до порога «Надолбы».
В этот день Вы пройдете «Степной Аргут».
Вечером у костра обмен первыми впечатлениями.
Для любителей организуется рыбалка.
Прохождение порогов «Надолбы» и «Труба Сапожникова» (4 к.с), обнос вещей ниже порога «Водопад Сапожникова» до поляны на левом берегу, ниже шиверы «Седая».
Отдых, рыбалка.
Завтрак.
Сегодня самый трудный день – рафтинг по порогу «Труба Сапожникова» (4 к.с), просмотр порога «Водопад Сапожникова».
Прохождение шиверы «Седая», ночевка на поляне на левом берегу.
Рафтинг. Прохождение
«Остров», «Стерегущий» (3-4 к.с.).
Ночевка в районе р. Юнгур. Рыбалка.
Рафтинг. Прохождение порогов «Ары-Юльский», «Белый» (5 к.с.).
Рафтинг по каньону «Прямой Аргут», далее порог «Раздельный» (5 к.с).
Ночевка в устье реки Шавла.
Дневка в устье реки Шавла.
Рыбалка, туристическая баня.
Продолжение сплава, прохождение порогов «Туганский», «Тихоня», «Атланты», «Ворота» (3-4 к.с.).
Ночевка в устье реки Аргут, здесь расположен музей водников под названием «Кафе Аргут», который представляет собой результаты самодеятельного творчества участников водных походов.
Стоимость
Включено в стоимость
- Транспортная доставка от Барнаула, Горно-Алтайска на тур и обратно;
- Питание с ужина в день заезда, по обед в день отъезда;
- Услуги гида-инструктора;
- Групповое снаряжение: рафт, морковка (спас конец), драйбеги общие, бочка под продукты, палатки, тент, костровое и кухонное снаряжение, аптечка;
- Личное снаряжение: спасжилет, каска, весло, драйбег, неопреновый полукомбинезон, ветрозащитная куртка, спальник, коврик под спальник (каремат)
- Рекреационные сборы;
- Медицинская страховка.
- Размещение по программе (палатки)
- Экскурсии по программе.
Оплачивается отдельно
- ж/д, авиабилеты;
- Питание в придорожных кафе, во время трансфера.
- Алкогольные и прохладительные напитки;
- Дополнительные бани кроем четвертого или последнего дня.
- Фото и видеосъемка на воде
- Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы.
- Отъезд в аэропорт г. Горно-Алтайска утром следующего дня (40 км). Необходимо забронировать проживание в с. Барангол на одну ночь. Стоимость проживания не входит в стоимость тура
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