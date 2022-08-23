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Сплав Аргут

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Данный тур предназначен только для людей, имеющих опыт!

Вы должны отдавать себе отчет, что прохождение этого маршрута связано с определенным риском. Сплав по Аргуту – путешествие для настоящих экстремалов. Крупная доза адреналина гарантирована! 

Минимальный возраст участников - 18 лет.

Встречаем:

Барнаул: аэропорт – 7.00-8.00 Барнаул: железнодорожный вокзал – 8.30-9.00 Барнаул: остановка ДСУ 7 – 9.30-10.00 (для тех кто едет из Новосибирска на рейсовом автобусе) Бийск: остановка Мост – 11.30-12.30 Горно-Алтайск: аэропорт – 8.20-9.00

Программа тура

День 1
Переезд до р. Чуя&nbsp;

Встреча группы в г. Барнаул/г. Горно-Алтайск.

Переезд до с. Барангол (авто 300/40 км), затем до реки Чуя (авто 260 км).

Дорога до места сегодняшней стоянки на реке Чуя проходит через два перевала: Семинский и Чике-Таман – одни из самых красивейших перевалов. И, наконец, перемещаясь по долине реки, вы станете свидетелями неистовства порогов реки Чуя, знаменитой соревнованиями «Чуя-Ралли». 

Группа располагается на берегу реки Чуя, выше порога «Буревестник», ночлег в палатках.

День 10
Заключительный день

Сплав по р. Катунь до устья р. Чуя.

Обед. Переезд до с. Барангол (230 км). Баня.

Отъезд в г. Барнаул (22:00, авто 300 км)/г. Горно-Алтайск*.

* Отъезд в аэропорт г. Горно-Алтайска утром следующего дня (40 км). Необходимо забронировать проживание в с. Барангол на одну ночь. Стоимость проживания не входит в стоимость тура

День 2
 Переезд в район «Карагемского прорыва» 

Сегодня вы увидите, как желто - коричневые высокогорные степи  Кош - Агача плавно сменяются  нежно - зеленой тайгой, состоящей в этих местах в основном из лиственниц. Как живут люди в отдаленных селениях. А также как встречает вас хозяин этих мест - Аргут.

Ночевка в устье реки Карагем.

Здесь прекрасная рыбалка на хариуса.

День 3
Первый день сплава

Завтрак.

Изучение техники безопасности на воде и старт. Рафтинг до порога «Надолбы».

В этот день Вы пройдете «Степной Аргут».

Вечером у костра обмен первыми впечатлениями.

Для любителей организуется рыбалка.

День 4
Продолжаем сплав по реке Аргут

Прохождение порогов «Надолбы» и «Труба Сапожникова» (4 к.с), обнос вещей ниже порога «Водопад Сапожникова» до поляны на левом берегу, ниже шиверы «Седая».

Отдых, рыбалка.

День 5
 «Труба Сапожникова»

Завтрак.

Сегодня самый трудный день – рафтинг по порогу «Труба Сапожникова» (4 к.с), просмотр порога «Водопад Сапожникова».

Прохождение шиверы «Седая», ночевка на поляне на левом берегу.

День 6
&nbsp;Продолжаем сплав по реке Аргут

Рафтинг. Прохождение

«Остров», «Стерегущий» (3-4 к.с.).

Ночевка в районе р. Юнгур. Рыбалка.

День 7
Продолжаем сплав по реке Аргут

Рафтинг. Прохождение порогов «Ары-Юльский», «Белый» (5 к.с.).

Рафтинг по каньону «Прямой Аргут», далее порог «Раздельный» (5 к.с).

Ночевка в устье реки Шавла.

День 8
Дневка. Рыбалка. Отдых

Дневка в устье реки Шавла.

Рыбалка, туристическая баня.

День 9
Музей водников &laquo;Кафе Аргут&raquo;

Продолжение сплава, прохождение порогов «Туганский», «Тихоня», «Атланты», «Ворота» (3-4 к.с.).

Ночевка в устье реки Аргут, здесь расположен музей водников под названием «Кафе Аргут», который представляет собой результаты самодеятельного творчества участников водных походов.

Стоимость

Включено в стоимость

  • Транспортная доставка от Барнаула, Горно-Алтайска на тур и обратно;
  • Питание с ужина в день заезда, по обед в день отъезда;
  • Услуги гида-инструктора;
  • Групповое снаряжение: рафт, морковка (спас конец), драйбеги общие, бочка под продукты, палатки, тент, костровое и кухонное снаряжение, аптечка;
  • Личное снаряжение: спасжилет, каска, весло, драйбег, неопреновый полукомбинезон, ветрозащитная куртка, спальник, коврик под спальник (каремат)
  • Рекреационные сборы;
  • Медицинская страховка.
  • Размещение по программе (палатки)
  • Экскурсии по программе.

Оплачивается отдельно

  • ж/д, авиабилеты;
  • Питание в придорожных кафе, во время трансфера.
  • Алкогольные и прохладительные напитки;
  • Дополнительные бани кроем четвертого или последнего  дня.
  • Фото и видеосъемка на воде
  • Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы.
  • Отъезд в аэропорт г. Горно-Алтайска утром следующего дня (40 км). Необходимо забронировать проживание в с. Барангол на одну ночь. Стоимость проживания не входит в стоимость тура

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