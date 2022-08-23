Символы Алтая

Мараловодческое хозяйство Карым - Пасека Славы Медовухи - Тавдинские пещеры - Подъем на гору Синюха - Манжерокское озеро

Один из символов Алтая – марал, разновидность оленя с рогами, дающими множество отростков. Именно на Алтае сосредоточена основная часть мараловодческих хозяйств.

Мед - это еще одна визитная карточка алтайских гор. Именно сладкий цветочный нектар, полученный из пыльцы высокогорных трав, особенно ценится любителями этого лакомства.

Пасека – место, где совершается настоящее таинство: благодаря труду сотни тысяч неутомимых насекомых получается этот удивительный продукт.

Следующая остановка на пути – Тавдинские пещеры. Это массив из большого числа пещер (около 30) карстового происхождения. Большая часть из них легко доступны. Входы в некоторые из них даже оборудованы ступенями и туда проведен свет. Прекрасная возможность заглянуть в подземные ходы без риска для жизни.

Обед в кафе туркомплекса Таёжник

Экскурсия на гору Синюха и Манжерокское озеро.

Вы посетите Манжерокское озеро, которое находится недалеко от села Манжерок, у подножия горы Малая Синюха. Затем на кресельном подъемнике подниметесь на обзорную площадку на вершину горы, откуда открывается красивая панорама долины реки Катунь.

Ужин в кафе туркомплекса Таёжник

В этот день есть возможность купить дополнительную экскурсию на конях или сплав по Катуни, стоимость экскурсии на конях - 1 час 1500 рублей с человека, сплав - 650 рублей с человека 1 час.