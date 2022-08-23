Символы Алтая
- Маршрут подойдет для всех желающих;
- На туре работают 1-2 экскурсовода;
- Дети допускаются на маршрут с 6 лет в сопровождении родителей или других лиц, имеющих право сопровождать детей (по нотариальной доверенности);
Барнаул: аэропорт – 5.00-7.30 Барнаул: железнодорожный вокзал 7.00-9.00 Барнаул: остановка ДСУ 7 – 9.30-10.00 (для тех кто едет из Новосибирска на рейсовом автобусе) Бийск: остановка Мост – 11.30-12.30 Горно-Алтайск: аэропорт – 8.20-9.00
Выезд из т/к “Таёжник” по окончании маршрута осуществляется на следующий день после завершения тура, ко времени вылета самолета (9:35) - 7:45 - 8:00
Доставка из Новосибирска осуществляется на туристских автобусах (выезд в субботу в 23-45 от гостиницы Марианс Парк Отель, что напротив ж\д вокзала) или на рейсовых автобусах Новосибирского автовокзала. Рейс Новосибирск - Чемал, до остановки с.Манжерок (выходить у т\к Таёжник” Время выезда от автовокзала г.Новосибирск ежедневно в 22-15. Обратный выезд в 22-30 в день окончания тура на рейсовом автобусе, либо в 11-00 на следующий день. Время в пути 8-9 часов.
Вас ждет:
Программа тура
Туркомплекс Таёжник - Национальный музей им. Анохина - Туркомплекс Таёжник
- Для тех кто приезжает в Горно-Алтайск или из Новосибирска на автобусе утром. Завтрак в кафе на туркомплексе “Таежник”. Отдых или экскурсия на обзорную гору над туркомплексом “Таёжник”
- Заселение после 14.00 (возможно более раннее заселение если номер свободен), в номера согласно выбранной категории размещения.
Сбор группы, включая тех, кто прибыл из Барнаула.
Обед кафе на туркомплексе “Таежник”.Экскурсия в Национальный музей им. Анохина
Национальный музей Республики Алтай расположен в столице региона городе Горно-Алтайске. В музее им. Анохина собрано большое количество экспонатов, посвященных истории, быту и культуре коренного населения. Центральная экспозиция – захоронение знаменитой Алтайской принцессы Укока, которую местное население считает священной хранительницей алтайского народа. В завершении экскурсии вас ждет центр национальных ремесел «Энчи». Здесь вы увидите уникальные творения алтайских мастеров из дерева, глины, войлока и других материалов, посвященные природе Алтая, его мифологическим обитателям, флоре и фауне. В центре можно будет приобрести сувениры авторской работы. Ужин в кафе на территории тур.комплекса Таежник
Мараловодческое хозяйство Карым - Пасека Славы Медовухи - Тавдинские пещеры - Подъем на гору Синюха - Манжерокское озеро
Один из символов Алтая – марал, разновидность оленя с рогами, дающими множество отростков. Именно на Алтае сосредоточена основная часть мараловодческих хозяйств.
Мед - это еще одна визитная карточка алтайских гор. Именно сладкий цветочный нектар, полученный из пыльцы высокогорных трав, особенно ценится любителями этого лакомства.
Пасека – место, где совершается настоящее таинство: благодаря труду сотни тысяч неутомимых насекомых получается этот удивительный продукт.
Следующая остановка на пути – Тавдинские пещеры. Это массив из большого числа пещер (около 30) карстового происхождения. Большая часть из них легко доступны. Входы в некоторые из них даже оборудованы ступенями и туда проведен свет. Прекрасная возможность заглянуть в подземные ходы без риска для жизни.
Обед в кафе туркомплекса ТаёжникЭкскурсия на гору Синюха и Манжерокское озеро.
Вы посетите Манжерокское озеро, которое находится недалеко от села Манжерок, у подножия горы Малая Синюха. Затем на кресельном подъемнике подниметесь на обзорную площадку на вершину горы, откуда открывается красивая панорама долины реки Катунь.
Ужин в кафе туркомплекса Таёжник
В этот день есть возможность купить дополнительную экскурсию на конях или сплав по Катуни, стоимость экскурсии на конях - 1 час 1500 рублей с человека, сплав - 650 рублей с человека 1 час.
Туркомплекс Таёжник - Камышлинский водопад - с. Камлак - Сырный мастер-класс - т\к Таёжник
Завтрак в кафе на территории туркомплекса “Таёжник” В этот день туристы совершат экскурсию водомоторную экскурсию на рафтах через Катунь к Камышлинскому водопаду, прогуляются по берегу Катуни, наслаждаясь насыщено-бирюзовым цветом воды. Мото-рафтинг не оставит равнодушным никого из участников! После прогулки - гости Алтая посетят сырный Мастер-класс в деревне Берендеевка, где не только узнают как готовится сыр, но и отведают его.
Обед в кафе на территории этно-отеля “Берендеевка”
Ужин в кафе на территории туркомплекса “Таёжник”
Экскурсия о. Патмос - с.Чемал - Чемальская ГЭС - водопад Чеч-Кыш - Зубы Дракона
Завтрак в кафе на территории туркомплекса “Таёжник” Увлекательная экскурсия в райцентр Чемал, известный своим уникальным мягким и теплым климатом, и его окрестности. С конца 19 века село Чемал превратилось в бальнеологический курорт, куда приезжали со всей России. Был он популярен и в советское время благодаря мягкому микроклимату, обилию солнца и уникальному составу воздуха с большим содержанием озона и эфирных масел, что благотворно влияет на нервную систему человека. Туристы посетят наиболее интересные достопримечательности района, такие как: Чемальская ГЭС, «козья тропка», ворота Сартакпая, женский монастырь на о. Патмос и деревню мастеров.
Также путешественников ждет тропа в узкой горной долине к водопаду Чеч-Кыш и они узнают как на Катуни появились Зубы Дракона.
Обед в кафе “Фортуна” с. Эликманар
Ужин в кафе на территории туркомплекса “Таёжник” В этот день можно поучаствовать в вечерней программе в настоящей юрте - “Гостеприимный Алтай”. В программе чаепитие с национальными десертами; дегустация национальных деликатесов (сыр курут, и дъергем); фотосессия в национальных костюмах для взрослых и детей. Подарок: музыкальный мастер-класс по игре на комусе, алтайском варгане. Стоимость участия - 1000 рублей с человека при группе 4-6 человек; 800 рублей с человека при группе - 7-15 человек. Также можно заказать концерт горлового пения, стоимость 15000 рублей на группу.
Экскурсия Были и легенды Чуйского тракта (Перевалы Семинский и Чике-Таман, слияние Чуи и Катуни, Калбак-Таш
Завтрак в кафе на территории туркомплекса “Таёжник”
Чуйский тракт - сегодня это крупнейшая федеральная трасса длиной 962 км, связывающая Россию и Монголию. Известна же эта дорога была еще более тысячи лет назад как Мунгальский тракт - по ней шли торговые караваны с Востока в Россию и обратно. Подробнее с историей уникального тракта туристы познакомятся во время экскурсии. В ходе экскурсии туристов ждет знакомство с Чуйским трактом, посещение знаковых природных, рукотворных и исторических объектов Чуйского тракта, Туристы узнают историю строительства дороги вошедшей в список 10 самых красивых дорог по версии Юнеско, увидят гору Сарлык с высоты Семинского перевала, насладятся великолепием Каракольской долины, посетят памятник алтайскому суслику, ощутят захватывающие эмоции подъема по серпантинного перевала Чике-Таман, увидят место слияния рек Чуя и Катунь, узнают насколько может быть бирюзовой воды в главной реке Горного Алтая. Обед в кафе “Катюша” с.Хабаровка Также гостей ждет встреча с древней историей в ур.Калбак-Таш. Заканчивается полный впечатлений день в туркомплексе Кочевник, размещение на выбор, в благоустроенных номерах либо в деревянных домиках. Ужин в кафе на территории туркомплекса “Кочевник”.
Экскурсия Марсианские хроники Алтайских гор (ур.Кызыл-Чин - Марс, Гейзерное озеро
Завтрак в кафе на территории туркомплекса “Кочевник”. В первой половине дня путешественников ждет путешествие в ур. Кызыл-Чин, именуемое среди туристов Марсом из-за цвета гор, окружающих урочище и берега речушки с одноименным названием. Прогулка по иной планете останется в памяти гостей туристов надолго. По дороге на Марс путников ждет встреча с величественным Северо-Чуйским хребтом и фотосессия на его фоне. Также туристы посетят уникальное для Алтайских гор Гейзерное озеро. Обед в кафе на территории туркомплекса “Кочевник”. После обеда группа выдвигается обратно, на туркомплекс “Таежник”.
Ужин в кафе на территории туркомплекса “Таёжник”. Выезд для заказавших вечерний трансфер до городов Барнаул, Новосибирск
Завтрак в кафе на территории туркомплекса “Таёжник”
Выезд согласно выбранного варианта доставки.
В аэропорт г. Горно-Алтайска к рейсу самолета.
Если нужен обед - стоимость дополнительно 350 рублей с человека.
Стоимость
Включено в стоимость
- Встреча в Барнауле и Горно-Алтайске; доставка из Новосибирска туристским автобусом в одну сторону (доплата за доставку 1600,00 руб.)
- Трехразовое питание (в кафе, плюс перекус на радиальных выходах);
- Перевозки, согласно программы тура;
- Оплата проживания туркомплекс “Таежник”;
- Аренда катера;
- Работа инструкторов;
- Оплата сборов за посещение экскурсионных объектов (в соответствии с программой тура);
- Страховка.
Оплачивается отдельно
- ж/д, авиабилеты;
- доставка в Новосибирск по окончании тура
- доп.программа, согласно описания тура
- Питание в придорожных кафе, во время трансфера.
- Алкогольные и прохладительные напитки;
- Фото и видеосъемка на воде
- Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы.
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