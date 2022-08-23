«Шавло» пеший с конным сопровождением
Маршрут: Горно-Алтайск – Калбак-Таш - с. Курай – стоянка «Тюте» - урочище Ештыколь – озеро Джангысколь – озеро Караколь - река Каракабак - долина Маашей – река Шавла – Шавлинские озера - река Каракабак - стоянка «Тюте» – г. Горно-Алтайск
Пеший фототур для начинающих фотографов по красивейшим местам Горного Алтая! Тур совместит приятное с полезным, позволит на память сделать запоминающиеся, лучшие фотографии достопримечательностей Горного Алтая, а главное - Шавлинских озер!
Если вы хотите обучиться всем фишкам профессиональной travel-фотографии, мобильной фотографии и получать насыщенные красками кадры, даже не требующие дальнейшей обработки, не боитесь ранних подъемов и измененного распорядка дня, то вам с нами!
Вас ждут нереальные виды на Северо-Чуйский хребет во всей своей красе, вечерние посиделки у костра в компании интересных людей с чашкой ароматного чая из листьев дикой смородины, масса умопомрачительных фотографий и навыки профессиональной фотосъемки.
Дети до 16 лет на маршрут не допускаются!
Вас ждет:
Программа тура
09:00 Сбор группы в г. Горно-Алтайске на пл. Ленина, на крыльце гост. Горный Алтай (гид с табличкой «Алтай»).
09:30 встреча в аэропорту г. Горно-Алтайск.
Знакомство с гидом, подготовка к походу, проверка лич
Завтрак.
Инструктаж по маршруту. *Ручные настройки в мобилографии.
В этот день движемся по маршруту: базовая стоянка «Тюте» - Долина Ештык-Коль - Озеро Джангысколь - Озеро Каракол. Обед перекус по пути следования.
Путь к долине реки Каракабак проходит по живописному урочищу Ештык-Коль, находящемуся у подножья Северо-Чуйского хребта. Когда-то на месте урочища было огромное озеро, теперь от него остались только следы - это озера Джангысколь и Караколь.
Разбивка лагеря. Ночевка на озере Караколь. Переезд 2-3 часа. Радиальный выход на оз. Джангыскёль.
Ужин. Отдых.
Пешком 30 км.
Завтрак. *Эффективное HDR видео.
Маршрут второго дня не менее увлекателен и полон живописных мест. Озеро Каракол - Мажойский перевал – Река Каракабак. Радиальный выход на озеро Каракабак.
От озера Караколь тропа поднимается на небольшой перевал Мажойский, затем спуск в долину реки Маашей, оттуда вверх по реке Каракабак до стоянки. Пеший переход 2-3 часа. После обеда радиальный выход к озеру Каракабак. Обед
Озеро расположено в системе Северо-Чуйского хребта на высоте 2300 метров и имеет ледниковое происхождение. Площадь озера 1 кв.км, глубина 6-7 метров, средняя температура 7-8 градусов. Берега озера крутые, в основном свободные от древесной растительности, переходящие в остроконечные пики, которые даже летом покрыты снегом. Экскурсия займет 2-3 часа.
Разбивка лагеря. Ночевка. Ужин. Отдых.
Пешком 25 км.
Завтрак. *Силуэтная фотография.
Впереди Озеро Каракабак – Долина реки Карасу – Река Шабага – Река Шавла – Стрелка правой и левой Шавлы.
Обед перекус по пути следования.
Переход до слияния рек правой и левой Шавлы идет по долинам рек Карасу и Шабага. Ночевка в палатках на берегу реки Шавла. Переход 7-8 часов.
Ужин. Отдых.
Пешком 30 км.
Завтрак. Дневка. Радиальный выход на Шавлинское озеро.
*Крутой портрет на телефон.
Самые запоминающиеся дни похода, но и нелегкие. Через дремучую тайгу тропа поднимается к Нижнему Шавлинскому озеру. Отсюда открывается прекрасный вид на три вершины горного узла - Сказка, Мечта и Красавица.
Обед.
В ясную безветренную погоду они полностью отражаются в огромном зеркале озера и это поистине сказочное зрелище. Но предстоит еще подъем к верхнему озеру, с берегов которого прекрасно видны ледники Шавлинской подковы.
Вечером баня (за дополнительную плату). Время радиального выхода 6-8 часов.
Ужин. Отдых.
Пешком 24 км.
Завтрак. *Обработка в лайтрум.
Дневка. Радиальный выход на гору Обзорную. Восхождение на небольшую вершину (2500 м) в окрестностях лагеря.
Обед перекус.
С вершины открывается вид на Шавлинские озера и долину реки Левая Шавла. Время радиального выхода 3-4 часа. Ужин.
Пешком 6км.
Завтрак. *Ошибки при обработке на смартфоне.
Сбор лагеря и пеший переход. Река Шавла – Река Каракабак. Возвращение в долину реки Каракабак. Переход 7-8 часов.
Обед перекус.
Разбивка лагеря. Ночевка. Отдых. Ужин.
Пешком 30км.
Завтрак. *Аксессуары: оптика и свет.
Река Каракабак – Мажойский перевал - Озеро Каракол - Долина Ешты-Коль – Базовая стоянка «Тюте».
Обед по пути следования.
От базовой стоянки на реке Маашей тропа выходит на лесную грунтовую дорогу, ведущую в вверх на Мажойский перевал, с которого спускается в долину озера Кара-Кол. На озере Каракол группу встречает автомобиль. Группа на автомобиле пересекает большую долину Ешты-Коль, и дорога выходит к базовой стоянке «Тюте». Переход 3-4 часа. Переезд 2-3 часа.
Ночевка в палатках. Отдых. Ужин.
Пешком 30 км.
Завтрак. 08.00 Выезд в Горно-Алтайск.
Обед перекус по пути следования за доп. плату.
Время прибытия в Горно-Алтайск в 13.00. Трансфер в аэропорт г. Горно-Алтайск.
Авто 350 км.
Стоимость
Включено в стоимость
- Перевозки, согласно программы тура;
- Услуги обучения фотосъемке;
- Оплата турстоянок (оплата места под палатки в оборудованных туркемпингах);
- Баня согласно программы тура;
- Аренда лошадей;
- Оплата работы инструкторов, конюхов
- Оплата рекреационных сборов;
- Оплата страховки от несчастного случая и медицинская страховка;
- Оплата трехразового питания;
- Аренда снаряжения.
Оплачивается отдельно
- ж/д, авиабилеты;
- дополнительные экскурсии, не включенные в программу тура;
- страховка от клеща;
- самостоятельные переезды и самостоятельное питание по пути.
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