«Шавло» пеший с конным сопровождением

Маршрут: Горно-Алтайск – Калбак-Таш - с. Курай – стоянка «Тюте» - урочище Ештыколь – озеро Джангысколь – озеро Караколь - река Каракабак - долина Маашей – река Шавла – Шавлинские озера - река Каракабак - стоянка «Тюте» – г. Горно-Алтайск

Пеший фототур для начинающих фотографов по красивейшим местам Горного Алтая! Тур совместит приятное с полезным, позволит на память сделать запоминающиеся, лучшие фотографии достопримечательностей Горного Алтая, а главное - Шавлинских озер!

Если вы хотите обучиться всем фишкам профессиональной travel-фотографии, мобильной фотографии и получать насыщенные красками кадры, даже не требующие дальнейшей обработки, не боитесь ранних подъемов и измененного распорядка дня, то вам с нами!

Вас ждут нереальные виды на Северо-Чуйский хребет во всей своей красе, вечерние посиделки у костра в компании интересных людей с чашкой ароматного чая из листьев дикой смородины, масса умопомрачительных фотографий и навыки профессиональной фотосъемки.

Дети до 16 лет на маршрут не допускаются!