Номер телефона в Москве
8 (495) 799-18-66
Звонок бесплатный по всей России
8 (800) 770-02-26

«Шавло» пеший с конным сопровождением

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Маршрут: Горно-Алтайск – Калбак-Таш - с. Курай – стоянка «Тюте» - урочище Ештыколь – озеро Джангысколь – озеро Караколь - река Каракабак - долина Маашей – река Шавла – Шавлинские озера -  река Каракабак - стоянка «Тюте»  –  г. Горно-Алтайск

Пеший фототур для начинающих фотографов по красивейшим местам Горного Алтая! Тур совместит приятное с полезным, позволит на память сделать запоминающиеся, лучшие фотографии достопримечательностей Горного Алтая, а главное - Шавлинских озер!

Если вы хотите обучиться всем фишкам профессиональной travel-фотографии, мобильной фотографии и получать насыщенные красками кадры, даже не требующие дальнейшей обработки, не боитесь ранних подъемов и измененного распорядка дня, то вам с нами!

Вас ждут нереальные виды на Северо-Чуйский хребет во всей своей красе, вечерние посиделки у костра в компании интересных людей с чашкой ароматного чая из листьев дикой смородины, масса умопомрачительных фотографий и навыки профессиональной фотосъемки.

Дети до 16 лет на маршрут не допускаются!

Программа тура

День 1

09:00 Сбор группы в г. Горно-Алтайске на пл. Ленина, на крыльце гост. Горный Алтай (гид с табличкой «Алтай»).

09:30  встреча в аэропорту г. Горно-Алтайск.

Знакомство с гидом, подготовка к походу, проверка лич

День 2

Завтрак.

Инструктаж по маршруту. *Ручные настройки в мобилографии.

В этот день движемся по маршруту: базовая стоянка «Тюте» - Долина Ештык-Коль - Озеро Джангысколь - Озеро Каракол. Обед перекус по пути следования.

Путь к долине реки Каракабак проходит по живописному урочищу Ештык-Коль, находящемуся у подножья Северо-Чуйского хребта. Когда-то на месте урочища было огромное озеро, теперь от него остались только следы - это озера Джангысколь и Караколь.

Разбивка лагеря. Ночевка на озере Караколь. Переезд 2-3 часа. Радиальный выход на оз. Джангыскёль.

Ужин. Отдых.

Пешком 30 км.

День 3

Завтрак. *Эффективное HDR видео.

Маршрут второго дня не менее увлекателен и полон живописных мест. Озеро Каракол - Мажойский перевал – Река Каракабак. Радиальный выход на озеро Каракабак.

От озера Караколь тропа поднимается на небольшой перевал Мажойский, затем спуск в долину реки Маашей, оттуда вверх по реке Каракабак до стоянки. Пеший переход 2-3 часа. После обеда радиальный выход к озеру Каракабак. Обед

Озеро расположено в системе Северо-Чуйского хребта на высоте 2300 метров и имеет ледниковое происхождение. Площадь озера 1 кв.км, глубина 6-7 метров, средняя температура 7-8 градусов. Берега озера крутые, в основном свободные от древесной растительности, переходящие в остроконечные пики, которые даже летом покрыты снегом. Экскурсия займет 2-3 часа.

Разбивка лагеря. Ночевка. Ужин. Отдых.

Пешком 25 км.

День 4

Завтрак. *Силуэтная фотография. 

Впереди Озеро Каракабак – Долина реки Карасу – Река Шабага – Река Шавла – Стрелка правой и левой Шавлы. 

Обед перекус по пути следования.

Переход до слияния рек правой и левой Шавлы идет по долинам рек Карасу и Шабага. Ночевка в палатках на берегу реки Шавла. Переход 7-8 часов.

Ужин. Отдых.

Пешком 30 км.

День 5

Завтрак. Дневка. Радиальный выход на Шавлинское озеро.

*Крутой портрет на телефон.

Самые запоминающиеся дни похода, но и нелегкие. Через дремучую тайгу тропа поднимается к Нижнему Шавлинскому озеру. Отсюда открывается прекрасный вид на три вершины горного узла - Сказка, Мечта и Красавица. 

Обед. 

В ясную безветренную погоду они полностью отражаются в огромном зеркале озера и это поистине сказочное зрелище. Но предстоит еще подъем к верхнему озеру, с берегов которого прекрасно видны ледники Шавлинской подковы.

Вечером баня (за дополнительную плату). Время радиального выхода 6-8 часов.

Ужин. Отдых.

Пешком 24 км.

День 6

Завтрак. *Обработка в лайтрум.

Дневка. Радиальный выход на гору Обзорную. Восхождение на небольшую вершину (2500 м) в окрестностях лагеря.

Обед перекус. 

С вершины открывается вид на Шавлинские озера и долину реки Левая Шавла. Время радиального выхода 3-4 часа. Ужин.

Пешком 6км.

День 7

Завтрак. *Ошибки при обработке на смартфоне.

Сбор лагеря и пеший переход. Река Шавла – Река Каракабак. Возвращение в долину реки Каракабак. Переход 7-8 часов.

Обед перекус.

Разбивка лагеря. Ночевка. Отдых. Ужин.

Пешком 30км.

День 8

Завтрак. *Аксессуары: оптика и свет.

Река Каракабак – Мажойский перевал - Озеро Каракол - Долина Ешты-Коль – Базовая стоянка «Тюте».

Обед по пути следования.

От базовой стоянки на реке Маашей тропа выходит на лесную грунтовую дорогу, ведущую в вверх на Мажойский перевал, с которого спускается в долину озера Кара-Кол. На озере Каракол группу встречает автомобиль. Группа на автомобиле пересекает большую долину Ешты-Коль, и дорога выходит к базовой стоянке «Тюте». Переход 3-4 часа. Переезд 2-3 часа.

Ночевка в палатках. Отдых. Ужин.

Пешком 30 км.

День 9

Завтрак. 08.00 Выезд в Горно-Алтайск.

Обед перекус по пути следования за доп. плату. 

Время прибытия в Горно-Алтайск в 13.00. Трансфер в аэропорт г. Горно-Алтайск.

Авто 350 км.

Стоимость

Включено в стоимость

  • Перевозки, согласно программы тура;
  • Услуги обучения фотосъемке;
  • Оплата турстоянок (оплата места под палатки в оборудованных туркемпингах);
  • Баня согласно программы тура;
  • Аренда лошадей;
  • Оплата работы инструкторов, конюхов
  • Оплата рекреационных сборов;
  • Оплата страховки от несчастного случая и медицинская страховка;
  • Оплата трехразового питания;
  • Аренда снаряжения.

Оплачивается отдельно

  • ж/д, авиабилеты;
  • дополнительные экскурсии, не включенные в программу тура;
  • страховка от клеща;
  • самостоятельные переезды и самостоятельное питание по пути.

Отзывы

0 из 5
оценок
0
0
0
0
0
5
Заполните поле
Заполните поле
Заполните поле

Нужна помощь с выбором?

Подберем бесплатно 10 лучших предложений

Похожие туры

Алтай 2023 г.

Горный лагерь на Алтае. Путешествие налегке к Мультинским озерам

Теккинг по Горному Алтаю, 7 дней. Поход на Мультинские озера. Умеренная сложность маршрута. Проживание в палатках.

Ближайший заезд:

c 30 июля по 05 августа

7 дней 6 ночей

от 42800 ₽

Алтай 2023 г.

Треккинг на Алтай. Мультинские озёра

Комфорт-треккинг на Алтай и Мультинские озера. 7-дневная программа с проживанием на базе отдыха. Тур начинается и заканчивается в Горно-Алтайске.

Ближайший заезд:

c 30 июля по 05 августа

7 дней 6 ночей

от 52000 ₽