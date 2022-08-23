Шавлинские озера

Просыпаемся и завтракаем. Двигаемся вдоль устья реки Шабага, сегодня нам предстоит дойти до Шавлинского озера, оно самое большое и красивое из группы Шавлинских озер. Имеет длину около 1,5 км и 500 м в ширину, расположено на высоте почти 2000 м. Один берег озера очень крутой каменистый, а другой - пологий, на котором есть множество мест, удобных для стоянок. Здесь мы становимся лагерем и будем совершать радиальные выходы