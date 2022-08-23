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Шавлинские озера

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Шавлинское озеро – одно из красивейших мест Горного Алтая. Располагается оно на высоте 2000 м над уровнем моря на Северо-Чуйском хребте в долине одноименной реки Шавла. В глади воды озера отражаются три великолепные заснеженные вершины Сказка, Мечта и Красавица, названия которых говорят сами за себя. Берег озера обустроен стоянками под палатки, есть и стоянка идолов, где можно полюбоваться резьбой по дереву находчивых туристов разных стран и поколений

Программа тура

День 1
Встреча в Бийске

Встреча утром участников похода. Загрузка в транспорт, переезд до поселка Чибит, размещение на базе «Кочевник». Распределение общественного груза, еды. Ужин, посиделки у костра, знакомство участников группы.

День 10
Обратная дорога домой

Наше путешествие заканчивается, предстоит обратный путь по Чуйскому тракту от поселка Чибит до города Бийска

День 2
Перевал Орой

Первый день активной пешей части нашего путешествия. Начинаем движение по маршруту, минуем некатегорийный Оройский перевал. Ужинаем в верховьях реки Орой.

День 3
Устье реки Шабага

Сегодня совершаем треккинг вдоль реки Орой, вокруг раскинулись альпийские луга, по дороге встречаются ягоды, грибы и кедровые шишки. Преодолеваем плато Ештыколь и остановимся на ночевку в устье реки Шабага

День 4
Шавлинское озеро

Просыпаемся и завтракаем. Двигаемся вдоль устья реки Шабага, сегодня нам предстоит дойти до Шавлинского озера, оно самое большое и красивое из группы Шавлинских озер. Имеет длину около 1,5 км и 500 м в ширину, расположено на высоте почти 2000 м. Один берег озера очень крутой каменистый, а другой - пологий, на котором есть множество мест, удобных для стоянок. Здесь мы становимся лагерем и будем совершать радиальные выходы

День 5
Верхнее Шавлинское озеро

Сегодня запланирован радиальный выход на Верхнее Шавлинское озеро. По дороге нам встретится каменный город, сооруженный туристами. Дойдем до ледника и полюбуемся на горные вершины: Мечта, Красавица и Сказка. Вечером нас ждет ужин и Баня на берегу Шавлинского озера

День 6
гора &laquo;Пирамида&raquo;

В этот день нам предстоит совершить радиальный выход на гору «Пирамида», с которой открывается панорамный вид на все Шавлинские озера

День 7
Вниз по реке Шавла

Наше пребывание на Шавлинских озерах закончилось и мы начинаем обратную дорогу теми же тропами, что шли к озерам

День 8
Вниз к Оройскому перевалу

Спускаемся еще ниже, идем вдоль реки Шабага до Оройского перевала

День 9
Река Чуя

Сегодня мы преодолеем последние километры, спускаемся с Оройского перевала и встанем на ночевку на реке Чуя

Стоимость

Включено в стоимость

  • работа инструктора;
  • медицинская страховка на активной части тура с вертолетной эвакуацией;
  • трехразовое питание на протяжении всего маршрута;
  • банные процедуры на берегу высокогорного озера;
  • групповое снаряжение (палатки, тент, костровое, топор, газ, аптечка, ремнабор)
  • палаточное проживание в п. Чибит на базе «Кочевник»

Оплачивается отдельно

  • Трансфер до поселка Чибит (ориентировочная стоимость от г. Бийска до п. Чибит и обратно 4200 руб. с человека)
  • Питание в кафе по дороге из Барнаула/Бийска/Горно-Алтайска до места встречи участников
  • Личное снаряжение и одежда
  • Заброска до Оройского моста на автомобиле повышенной проходимости
  • по желанию услуги портера-носильщика (2000 рублей в день, клиент должен дать не более 12 кг груза)

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