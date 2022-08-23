Шавлинские озера
Шавлинское озеро – одно из красивейших мест Горного Алтая. Располагается оно на высоте 2000 м над уровнем моря на Северо-Чуйском хребте в долине одноименной реки Шавла. В глади воды озера отражаются три великолепные заснеженные вершины Сказка, Мечта и Красавица, названия которых говорят сами за себя. Берег озера обустроен стоянками под палатки, есть и стоянка идолов, где можно полюбоваться резьбой по дереву находчивых туристов разных стран и поколений
Вас ждет:
Программа тура
Встреча утром участников похода. Загрузка в транспорт, переезд до поселка Чибит, размещение на базе «Кочевник». Распределение общественного груза, еды. Ужин, посиделки у костра, знакомство участников группы.
Наше путешествие заканчивается, предстоит обратный путь по Чуйскому тракту от поселка Чибит до города Бийска
Первый день активной пешей части нашего путешествия. Начинаем движение по маршруту, минуем некатегорийный Оройский перевал. Ужинаем в верховьях реки Орой.
Сегодня совершаем треккинг вдоль реки Орой, вокруг раскинулись альпийские луга, по дороге встречаются ягоды, грибы и кедровые шишки. Преодолеваем плато Ештыколь и остановимся на ночевку в устье реки Шабага
Просыпаемся и завтракаем. Двигаемся вдоль устья реки Шабага, сегодня нам предстоит дойти до Шавлинского озера, оно самое большое и красивое из группы Шавлинских озер. Имеет длину около 1,5 км и 500 м в ширину, расположено на высоте почти 2000 м. Один берег озера очень крутой каменистый, а другой - пологий, на котором есть множество мест, удобных для стоянок. Здесь мы становимся лагерем и будем совершать радиальные выходы
Сегодня запланирован радиальный выход на Верхнее Шавлинское озеро. По дороге нам встретится каменный город, сооруженный туристами. Дойдем до ледника и полюбуемся на горные вершины: Мечта, Красавица и Сказка. Вечером нас ждет ужин и Баня на берегу Шавлинского озера
В этот день нам предстоит совершить радиальный выход на гору «Пирамида», с которой открывается панорамный вид на все Шавлинские озера
Наше пребывание на Шавлинских озерах закончилось и мы начинаем обратную дорогу теми же тропами, что шли к озерам
Спускаемся еще ниже, идем вдоль реки Шабага до Оройского перевала
Сегодня мы преодолеем последние километры, спускаемся с Оройского перевала и встанем на ночевку на реке Чуя
Стоимость
Включено в стоимость
- работа инструктора;
- медицинская страховка на активной части тура с вертолетной эвакуацией;
- трехразовое питание на протяжении всего маршрута;
- банные процедуры на берегу высокогорного озера;
- групповое снаряжение (палатки, тент, костровое, топор, газ, аптечка, ремнабор)
- палаточное проживание в п. Чибит на базе «Кочевник»
Оплачивается отдельно
- Трансфер до поселка Чибит (ориентировочная стоимость от г. Бийска до п. Чибит и обратно 4200 руб. с человека)
- Питание в кафе по дороге из Барнаула/Бийска/Горно-Алтайска до места встречи участников
- Личное снаряжение и одежда
- Заброска до Оройского моста на автомобиле повышенной проходимости
- по желанию услуги портера-носильщика (2000 рублей в день, клиент должен дать не более 12 кг груза)
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