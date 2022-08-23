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«Путешествие на край земли»

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Конная часть рассчитана  как на  новичков, имеющих хороший уровень физической подготовки, так и на опытных туристов; 

Дети до 16 лет на маршрут не допускаются;

Встречаем:
  • На ЖД вокзале города Новосибирска с 03:00 до 04:00 
  • В аэропорту города Барнаула с 07:00 до 08:00 
  • На ж/д вокзале города Барнаула с 08:30 до 09:00 
  • На ж/д вокзале города Бийска ориентировочно с 11:00 до 12:00 
  • В аэропорту Горно-Алтайск ориентировочно с 13:00 до 14:00 

Программа тура

День 1
Чуйский тракт

Переезд с т/б «Таежник» до базовой стоянки в селе Кайсын.

Автомобильная часть протяженностью 300 км идет большей частью по древнейшей дороги Сибири - Чуйскому тракту. По дороге туристы преодолеют такие перевалы  как Семинский и Ябоганский.

Семинский перевал — памятник природы Республики Алтай. Это самая высокая точка Чуйского тракта (1894 м). Перевал Ябоганский имеет высоту 1492 м. Он находится в системе Теректинского хребта и служит водоразделом рек Урсул и Чарыш.

Размещение в палатках.  Подготовка к походу. Баня. Вечер знакомств.

День 2
Безымянное озеро

с. Кайсын – верховья реки Большой Кайсын

Проведение инструктажа по технике безопасности, обучение технике верховой езды. Сначала тропа идет вдоль русла реки Малый Кайсын. Затем, после небольшого перевала, спускается в долину Большого Кайсына.

Тропа, довольно широкая и натоптанная (летом по ней гоняют скот на выпас), проходит преимущественно через лес, спустя несколько километров выходит на открытое место, заросшее красным кустарником, над ковром которого возвышаются зеленеющие кедры и лиственницы. Пейзаж довольно необычный – то справа, то слева от тропы стоят практически отвесные скальники, поросшие щеткой леса, с диковинными выступами на вершинах. Там и тут можно увидеть снежники.

Туристы делают небольшую петлю к Безымянному озеру. Дно и берега его усыпаны необычными по цвету камнями - темно-бордовыми, фиолетовыми, почти черными, от чего вода в озере тоже кажется черной. Скорее всего, когда-то дно озера было вулканом. На это указывала и круглая форма котловины.

 Конный переход занимает 2-3 часа. Ночевка в верховьях Большого Кайсына.

День 3
Верховье Большой Кайсын 

Поднявшись вверх по руслу Большого Кайсына, группа переходит границу с Алтайским краем и по верховьям реки Березовка выходит к еще одному безымянному озеру, а затем снова преодолевает перевал.

В солнечную погоду с вершины хребта взору открываются речушки и озера, лежащие в долинах. В июне-начале июля туристам посчастливится насладиться цветущим разнотравьем альпийских и субальпийских лугов. Зрелище разноцветного ковра под ногами никого не оставляет равнодушным!

Пункт назначения этого дня - Рыбное озеро. Оно  довольно большое, берега его удобны для стоянки. Здесь группа разбивает лагерь, туристам предстоит провес

День 4
Дневка на озере Рыбном

Летом тут просто великолепное место для отдыха и рыбалки.  Воды озера прозрачные с легкой голубой дымкой, из леса   доносит  запах разгоряченной смолы, и лучи солнца переливаются в волнах, поднимаемых легким ветром...

В озере водится хариус, так что можно захватить снасти и порыбачить. В жаркую погоду можно также искупаться и позагорать. Окрестности озера весьма живописны, так что любителям фотосъемок будет, чем заняться.

День 5
Вид на Коргонский хребет

Озеро Рыбное - река Ергол

В этот день группе предстоит проделать путь длиной в 30 км. Сначала тропа идет к верховьям реки Мендой, затем спускается к одноименному озеру.  Потом снова идет вдоль русла Мендоя к ее правому притоку.

Затем туристы поднимутся на высоту около 2 300 метров, откуда открывается захватывающий дух (ветер в этих краях дует почти всегда) вид на Коргонский хребет, его ущелья и долины. После перевала туристы увидят еще одно довольно большое озеро. Преодолев очередной перевал, группа спустится в долину реки Ергол, где сделает привал. 

День 6
Радиальный выход к водопаду Ергол и в долину семи озер

Хотя в этот день группе не нужно будет совершать больших переходов, он обещает быть довольно активным. Сначала группа совершит пеший радиальный выход к небольшому живописному водопаду Ергол, расположенному на одноименной реке.

Затем туристам предстоит конная радиалка в долину семи озер.

Это место имеет удивительное сходство с Каракольскими озерами: то же каскадное расположение, те же котлованы-блюдца, окруженные скалами, даже каменные нагромождения а-ля замки горных духов встречаются на пути. Единственное отличие - отсутствие потока туристов! И это дополнительный бонус к местным красотам.

День 7
Река Ергол &ndash; село Кайсын

В этот день туристы тронутся в обратный путь к базовому лагерю в селе Кайсын. Им предстоит преодолеть перевал высотой 2097 м, пройти несколько километров вдоль левого притока Большого Кайсына и затем таежной тропой по  речушке Оргулак  спуститься к селу, где их ждет отдых и баня .

День 8
Заключительный день

Село Кайсын - турбаза “Таежник”.

Туристы выезжающие в города Новосибирск и Барнаул выезжают вечерним автобусом в 22-30

Для тех, кто выезжает в города Кемерово, Томск, Омск - выезд на следующее утро.

Для тех, кто заказал индивидный трансфер из Барнаула, время выезда оговаривается индивидуально. Доставка в аэропорт г.Горно-Алтайска осуществляется к времени вылета самолета.

Стоимость

Включено в стоимость

  • Транспортная доставка от Барнаула и Горно-Алтайска;
  • Услуги гидов-инструкторов;
  • Питание с ужина в день заезда по завтрак в день отъезда;
  • Групповое снаряжение: палатки, тент, костровое и кухонное снаряжение, аптечка;
  • Личное снаряжение: спальник, коврик под спальник (каремат). 
  • Медицинская страховка и страховка от несчастного случая (страховки для иностранных граждан и граждан РФ старше 64 лет оплачивается дополнительно);
  • Баня по программе, в восьмой день;
  • Размещение в палатках на территории кемпинга в первый и последний день;
  • Экскурсии по программе.

Оплачивается отдельно

  • ж/д, авиабилеты;
  • Страховка для иностранных граждан  (в том числе страны СНГ) и граждан РФ старше 64 лет;
  • Питание в придорожных кафе, во время трансфера;
  • Размещение в номерах (домиках), на базовых стоянках, где это возможно;
  • Услуги, предлагаемые на базовых стоянках и не включенные в программу, в том числе камера хранения, зарядка гаджетов и тд.;
  • Дополнительные бани, в первый день в кемпинге и на озерах;
  • Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы.

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