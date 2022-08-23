«Путешествие на край земли»
Конная часть рассчитана как на новичков, имеющих хороший уровень физической подготовки, так и на опытных туристов;
Дети до 16 лет на маршрут не допускаются;Встречаем:
- На ЖД вокзале города Новосибирска с 03:00 до 04:00
- В аэропорту города Барнаула с 07:00 до 08:00
- На ж/д вокзале города Барнаула с 08:30 до 09:00
- На ж/д вокзале города Бийска ориентировочно с 11:00 до 12:00
- В аэропорту Горно-Алтайск ориентировочно с 13:00 до 14:00
Вас ждет:
Программа тура
Переезд с т/б «Таежник» до базовой стоянки в селе Кайсын.
Автомобильная часть протяженностью 300 км идет большей частью по древнейшей дороги Сибири - Чуйскому тракту. По дороге туристы преодолеют такие перевалы как Семинский и Ябоганский.
Семинский перевал — памятник природы Республики Алтай. Это самая высокая точка Чуйского тракта (1894 м). Перевал Ябоганский имеет высоту 1492 м. Он находится в системе Теректинского хребта и служит водоразделом рек Урсул и Чарыш.
Размещение в палатках. Подготовка к походу. Баня. Вечер знакомств.
с. Кайсын – верховья реки Большой Кайсын
Проведение инструктажа по технике безопасности, обучение технике верховой езды. Сначала тропа идет вдоль русла реки Малый Кайсын. Затем, после небольшого перевала, спускается в долину Большого Кайсына.
Тропа, довольно широкая и натоптанная (летом по ней гоняют скот на выпас), проходит преимущественно через лес, спустя несколько километров выходит на открытое место, заросшее красным кустарником, над ковром которого возвышаются зеленеющие кедры и лиственницы. Пейзаж довольно необычный – то справа, то слева от тропы стоят практически отвесные скальники, поросшие щеткой леса, с диковинными выступами на вершинах. Там и тут можно увидеть снежники.
Туристы делают небольшую петлю к Безымянному озеру. Дно и берега его усыпаны необычными по цвету камнями - темно-бордовыми, фиолетовыми, почти черными, от чего вода в озере тоже кажется черной. Скорее всего, когда-то дно озера было вулканом. На это указывала и круглая форма котловины.
Конный переход занимает 2-3 часа. Ночевка в верховьях Большого Кайсына.
Поднявшись вверх по руслу Большого Кайсына, группа переходит границу с Алтайским краем и по верховьям реки Березовка выходит к еще одному безымянному озеру, а затем снова преодолевает перевал.
В солнечную погоду с вершины хребта взору открываются речушки и озера, лежащие в долинах. В июне-начале июля туристам посчастливится насладиться цветущим разнотравьем альпийских и субальпийских лугов. Зрелище разноцветного ковра под ногами никого не оставляет равнодушным!
Пункт назначения этого дня - Рыбное озеро. Оно довольно большое, берега его удобны для стоянки. Здесь группа разбивает лагерь, туристам предстоит провес
Летом тут просто великолепное место для отдыха и рыбалки. Воды озера прозрачные с легкой голубой дымкой, из леса доносит запах разгоряченной смолы, и лучи солнца переливаются в волнах, поднимаемых легким ветром...
В озере водится хариус, так что можно захватить снасти и порыбачить. В жаркую погоду можно также искупаться и позагорать. Окрестности озера весьма живописны, так что любителям фотосъемок будет, чем заняться.
Озеро Рыбное - река Ергол
В этот день группе предстоит проделать путь длиной в 30 км. Сначала тропа идет к верховьям реки Мендой, затем спускается к одноименному озеру. Потом снова идет вдоль русла Мендоя к ее правому притоку.
Затем туристы поднимутся на высоту около 2 300 метров, откуда открывается захватывающий дух (ветер в этих краях дует почти всегда) вид на Коргонский хребет, его ущелья и долины. После перевала туристы увидят еще одно довольно большое озеро. Преодолев очередной перевал, группа спустится в долину реки Ергол, где сделает привал.
Хотя в этот день группе не нужно будет совершать больших переходов, он обещает быть довольно активным. Сначала группа совершит пеший радиальный выход к небольшому живописному водопаду Ергол, расположенному на одноименной реке.
Затем туристам предстоит конная радиалка в долину семи озер.
Это место имеет удивительное сходство с Каракольскими озерами: то же каскадное расположение, те же котлованы-блюдца, окруженные скалами, даже каменные нагромождения а-ля замки горных духов встречаются на пути. Единственное отличие - отсутствие потока туристов! И это дополнительный бонус к местным красотам.
В этот день туристы тронутся в обратный путь к базовому лагерю в селе Кайсын. Им предстоит преодолеть перевал высотой 2097 м, пройти несколько километров вдоль левого притока Большого Кайсына и затем таежной тропой по речушке Оргулак спуститься к селу, где их ждет отдых и баня .
Село Кайсын - турбаза “Таежник”.
Туристы выезжающие в города Новосибирск и Барнаул выезжают вечерним автобусом в 22-30
Для тех, кто выезжает в города Кемерово, Томск, Омск - выезд на следующее утро.
Для тех, кто заказал индивидный трансфер из Барнаула, время выезда оговаривается индивидуально. Доставка в аэропорт г.Горно-Алтайска осуществляется к времени вылета самолета.
Стоимость
Включено в стоимость
- Транспортная доставка от Барнаула и Горно-Алтайска;
- Услуги гидов-инструкторов;
- Питание с ужина в день заезда по завтрак в день отъезда;
- Групповое снаряжение: палатки, тент, костровое и кухонное снаряжение, аптечка;
- Личное снаряжение: спальник, коврик под спальник (каремат).
- Медицинская страховка и страховка от несчастного случая (страховки для иностранных граждан и граждан РФ старше 64 лет оплачивается дополнительно);
- Баня по программе, в восьмой день;
- Размещение в палатках на территории кемпинга в первый и последний день;
- Экскурсии по программе.
Оплачивается отдельно
- ж/д, авиабилеты;
- Страховка для иностранных граждан (в том числе страны СНГ) и граждан РФ старше 64 лет;
- Питание в придорожных кафе, во время трансфера;
- Размещение в номерах (домиках), на базовых стоянках, где это возможно;
- Услуги, предлагаемые на базовых стоянках и не включенные в программу, в том числе камера хранения, зарядка гаджетов и тд.;
- Дополнительные бани, в первый день в кемпинге и на озерах;
- Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы.
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