«Путешествие на край земли»

Безымянное озеро

с. Кайсын – верховья реки Большой Кайсын

Проведение инструктажа по технике безопасности, обучение технике верховой езды. Сначала тропа идет вдоль русла реки Малый Кайсын. Затем, после небольшого перевала, спускается в долину Большого Кайсына.

Тропа, довольно широкая и натоптанная (летом по ней гоняют скот на выпас), проходит преимущественно через лес, спустя несколько километров выходит на открытое место, заросшее красным кустарником, над ковром которого возвышаются зеленеющие кедры и лиственницы. Пейзаж довольно необычный – то справа, то слева от тропы стоят практически отвесные скальники, поросшие щеткой леса, с диковинными выступами на вершинах. Там и тут можно увидеть снежники.

Туристы делают небольшую петлю к Безымянному озеру. Дно и берега его усыпаны необычными по цвету камнями - темно-бордовыми, фиолетовыми, почти черными, от чего вода в озере тоже кажется черной. Скорее всего, когда-то дно озера было вулканом. На это указывала и круглая форма котловины.

Конный переход занимает 2-3 часа. Ночевка в верховьях Большого Кайсына.