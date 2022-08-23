Путешествие к подножию горы Белуха» треккинг в сопровождении лошадей

Чуйский тракт

Переезд по Чуйскому тракту через перевал Семинский, далее по дороге «Уймонский тракт» до села Тюнгур. Чуйский тракт - древний торговый путь, соединявший разные народы на протяжении веков. Чуйский тракт входит в десятку красивейших дорог мира!

Обед по пути следования (доп. плата).

Усть-Коксинский район – один из самых отдаленных районов Горного Алтая. Именно здесь находится высочайший горный массив Белуха (высота 4509 м).

Уймонская долина – это чистейший воздух, альпийские луга, непроходимая тайга, удивительной формы горы и многое другое, что принято называть девственной природой. Большинство людей связывают Алтай с легендами о мистической стране Беловодье, считающейся обителью бессмертия и свободы.

Русский философ, ученый, путешественник, художник Н.К. Рерих считал Беловодье аналогом Шамбалы. Он утверждал о существовании прочной связи между Тибетом, Индией и Алтаем, предполагал, что они являются звеньями единой энергетической системы, созданной жителями Атлантиды.

Размещение в гостевом доме с.Тюнгур.