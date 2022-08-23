Путешествие к подножию горы Белуха» треккинг в сопровождении лошадей
Ограничение по возрасту: с 14 лет
Требуется подготовка: хорошая физическая форма
Приграничная зона: иностранным гражданам (в том числе стран СНГ) необходимо предоставить необходимые данные за 30 дней до начала похода, на этапе бронирования. В походе нужно иметь при себе паспорт.Встречаем:
- На ЖД вокзале города Новосибирска с 03:00 до 04:00
- В аэропорту города Барнаула с 07:00 до 08:00
- На ж/д вокзале города Барнаула с 08:30 до 09:00
- На ж/д вокзале города Бийска ориентировочно с 11:00 до 12:00
- В аэропорту Горно-Алтайск ориентировочно с 13:00 до 14:00
Вас ждет:
Программа тура
Переезд по Чуйскому тракту через перевал Семинский, далее по дороге «Уймонский тракт» до села Тюнгур. Чуйский тракт - древний торговый путь, соединявший разные народы на протяжении веков. Чуйский тракт входит в десятку красивейших дорог мира!
Обед по пути следования (доп. плата).
Усть-Коксинский район – один из самых отдаленных районов Горного Алтая. Именно здесь находится высочайший горный массив Белуха (высота 4509 м).
Уймонская долина – это чистейший воздух, альпийские луга, непроходимая тайга, удивительной формы горы и многое другое, что принято называть девственной природой. Большинство людей связывают Алтай с легендами о мистической стране Беловодье, считающейся обителью бессмертия и свободы.
Русский философ, ученый, путешественник, художник Н.К. Рерих считал Беловодье аналогом Шамбалы. Он утверждал о существовании прочной связи между Тибетом, Индией и Алтаем, предполагал, что они являются звеньями единой энергетической системы, созданной жителями Атлантиды.
Размещение в гостевом доме с.Тюнгур.
Завтрак. Выезд в Горно-Алтайск.
Обед по пути следования (доп. плата).
Прибытие в Горно-Алтайск в районе 18:00-19:00.
Завтрак. Инструктаж по маршруту.
Выезд на машине повышенной проходимости до урочища Елань. Надеваем рюкзаки и идем до грота Куйлю (петроглифы, шаманское место). Осмотр петроглифов грота Куйлю, место, где прошлое перешагнуло в настоящее.
Сакральные обряды, которые исполнялись в течение пяти тысяч лет в гроте Куйлю, остались изображениями на камнях. Более 100 петроглифов, на которых изображены в основном животные и несколько изображений антропоморфных существ можно увидеть на скалах грота.
Двигаемся вверх по р.Кучерла до стоянки устья Озекюрю.
Разбивка лагеря.
Завтрак. Продолжаем пеший переход вверх по долине р.Кучерла.
Обед в устье реки Текелюшка.
Переход до оз.Кучерлинское. «Кучерлинское» озеро один из крупнейших водоемов ледникового происхождения. Озеро находится на высоте 1790 метров над уровнем моря. В озере и в реке Кучерла обитает хариус, кормом для которого в основном служат разнообразные рачки. В 1997 году в озеро запущена радужная форель. Длина озера около 5 км, ширина до 1 км.
Разбивка лагеря.
Завтрак.
Переход к подножию перевала Кара Тюрек (высота перевала 3060 м. Категория сложности - 1А).
В пути у нас долина р.Кучерлы, панорама Катунского хребта, ледники и снежники, альпийские луга, а также меторождения яшмы.
Остановка на Кедровой поляне.
Разбивка лагеря на границе кедровой тайги и альпийских лугов
Начинаем подъем на перевал Кара Тюрек. Довольно продолжительный и напряженный подъем с лихвой компенсируется видами на панораму горы Белуха, Аккемскую стену, четырехтысячники. Долина рек Аккем, Текелю, Ярлу. Вид на Аккемское озеро. По пути открывается вид, от которого захватывает дух и хочется стать птицей! Обед на перевале Кара Тюрек.
Спуск с перевала. Перепад высот от перевала к озеру Ак-Кем составляет порядка 1000м.
Установка лагеря на озАккемское.
Радиальный выход к подножию горы Белуха. Путь пролегает через ручей Ак Оюк, далее через мостик выход на морену к часовне Архангела Михаила построенной в 2006 году в память о погибших в этих местах альпинистах, спасателях и туристах.
В хорошую погоду продолжаем путь на ледник Аккемский. Прогулка по леднику, фото на фоне Аккемской стены, ледопада, пика «Короны Алтая». Перекус в пути.
Радиальный выход в долину реки Ак-Оюк, в долину Семи озер. Долина напоминает форму сердца. Осмотр семи озер, каждое озеро не похоже на предыдущее, по дороге до озер есть возможность насладиться видами водопадов и даже искупаться в их целебной воде.
С долины открывается великолепный вид на Белуху. Недалеко находится гора Ак-Оюк с большим висячим ледником, которая часто используется для тренировки начинающих альпинистов.
Обед.
Возвращение в лагерь.
Сворачиваем лагерь. Спускаемся вниз до устья р.Ярлу. Оставляем рюкзаки и уходим в радиальный выход на места силы, в долину реки Ярлу (в переводе с алтайского означает «с обрывами» или с «ярами»).
Путешественников со всего света влечет в долину тот факт, что многие эзотерики и медиумы утверждают, что здесь расположены сильнейшие энергетические места.
Рериховцами и последователями учения Рикла начиная с 2002 года выстроен целый городок из камней вокруг расположенной в центре ущелья вросшей в землю монолитной каменной глыбы, которую они называют «Камень Мудрости» («Камень-Мастер»). Каменный городок – это коллективное сотворчество сотен людей, каждое лето, а то и круглый год приходящих в Долину на встречу с Камнем-Мастером. Звенигород
Спуск по долине р.Аккем
Ночевка в лесной зоне.
Продолжаем спуск до стоянки «Трех Берез».
Пересаживаемся на ГАЗ-66 и трансфер до с.Тюнгур.
Стоимость
Включено в стоимость
- Транспортная доставка от Новосибирска, Барнаула и обратно, внутри маршрутные переезды по программе;
- Внутри маршрутные переезды во 2-й и 11-й день тура до стоянки Три березы и от урочища Елань. По погодным условиям транспорт может проехать не весь участок пути. Перевозка осуществляется на автомобилях повышенной проходимости ГАЗ-66, УАЗ, либо тракторной телеге;
- Заброска части продуктов до оз. Аккем на лошадях;
- Услуги гидов-инструкторов;
- Питание с ужина в день заезда по завтрак в день отъезда;
- Групповое снаряжение: палатки, тент, костровое и кухонное снаряжение, аптечка;
- Личное снаряжение: спальник, коврик под спальник (каремат).
- Медицинская страховка и страховка от несчастного случая (страховки для иностранных граждан и граждан РФ старше 64 лет оплачивается дополнительно);
- Баня по программе, в одиннадцатый день;
- Размещение в палатках на территории кемпинга в первый, одиннадцатый день;
- Камера хранения (с 2 по 11 день);
- Экскурсии по программе.
Оплачивается отдельно
- ж/д, авиабилеты;
- Страховка для иностранных граждан (в том числе страны СНГ) и граждан РФ старше 64 лет;
- Питание в придорожных кафе, во время трансфера;
- Размещение в номерах (домиках), на базовых стоянках, где это возможно;
- Услуги, предлагаемые на базовых стоянках и не включенные в программу;
- Дополнительные бани, в первый день в кемпинге, на оз. Аккем и Кучерлинском;
- Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы.
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