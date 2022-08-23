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Путешествие к подножию горы Белуха» треккинг в сопровождении лошадей

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Ограничение по возрасту: с 14 лет

Требуется подготовка: хорошая физическая форма

Приграничная зона: иностранным гражданам (в том числе стран СНГ) необходимо предоставить необходимые данные за 30 дней до начала похода, на этапе бронирования. В походе нужно иметь при себе паспорт.

Встречаем:
  • На ЖД вокзале города Новосибирска с 03:00 до 04:00 
  • В аэропорту города Барнаула с 07:00 до 08:00 
  • На ж/д вокзале города Барнаула с 08:30 до 09:00 
  • На ж/д вокзале города Бийска ориентировочно с 11:00 до 12:00 
  • В аэропорту Горно-Алтайск ориентировочно с 13:00 до 14:00 

Программа тура

День 1
Чуйский тракт

Переезд по Чуйскому тракту через перевал Семинский,  далее по дороге «Уймонский тракт»  до села Тюнгур.  Чуйский тракт  - древний торговый путь, соединявший разные народы на протяжении веков. Чуйский тракт входит в десятку красивейших дорог мира!

Обед по пути следования (доп. плата).

Усть-Коксинский район – один из самых отдаленных районов Горного Алтая. Именно здесь находится высочайший горный массив Белуха (высота 4509 м).

Уймонская  долина – это чистейший воздух, альпийские луга, непроходимая тайга, удивительной формы горы и многое другое, что принято называть девственной природой. Большинство людей связывают Алтай с легендами о мистической стране Беловодье, считающейся обителью бессмертия и свободы.

Русский философ, ученый, путешественник, художник Н.К. Рерих считал Беловодье аналогом Шамбалы. Он утверждал о существовании прочной связи между Тибетом, Индией и Алтаем, предполагал, что они являются звеньями единой энергетической системы, созданной жителями Атлантиды.

Размещение  в гостевом доме с.Тюнгур.

День 10
Завершающий день

Завтрак. Выезд  в Горно-Алтайск.

Обед по пути следования (доп. плата).

Прибытие в Горно-Алтайск в районе 18:00-19:00.

День 2
Петроглифы грота Куйлю

Завтрак. Инструктаж по маршруту.

Выезд  на машине повышенной проходимости  до урочища Елань. Надеваем рюкзаки и идем до грота Куйлю (петроглифы, шаманское место). Осмотр петроглифов грота Куйлю,  место, где прошлое перешагнуло в настоящее.

Сакральные обряды, которые исполнялись в течение пяти тысяч лет в гроте Куйлю, остались изображениями на камнях. Более 100 петроглифов, на которых изображены в основном животные и несколько изображений антропоморфных существ можно увидеть на скалах грота.

Двигаемся вверх по р.Кучерла до стоянки устья Озекюрю.

Разбивка  лагеря.

День 3
Озеро Кучерла

Завтрак. Продолжаем пеший переход вверх по долине р.Кучерла.

Обед в устье реки Текелюшка.

Переход до оз.Кучерлинское. «Кучерлинское» озеро один из крупнейших водоемов ледникового происхождения. Озеро находится на высоте 1790 метров над уровнем моря. В озере и в реке Кучерла обитает хариус, кормом для которого в основном служат разнообразные рачки. В 1997 году в озеро запущена радужная форель. Длина озера около 5 км, ширина до 1 км. 

Разбивка лагеря.

День 4
Переход по Кедровой поляне

Завтрак.

Переход к подножию перевала Кара Тюрек (высота перевала 3060 м. Категория сложности - 1А).

В пути у нас долина р.Кучерлы, панорама Катунского хребта, ледники и снежники, альпийские луга, а также меторождения яшмы.

Остановка на Кедровой поляне.

Разбивка лагеря на границе кедровой тайги и альпийских лугов

День 5
Перевал Кара Тюрек

Начинаем подъем на перевал  Кара Тюрек. Довольно продолжительный и напряженный подъем с лихвой компенсируется видами на панораму горы Белуха, Аккемскую стену, четырехтысячники. Долина рек Аккем, Текелю, Ярлу. Вид на Аккемское озеро. По пути открывается вид, от которого захватывает дух и хочется стать птицей! Обед на перевале Кара Тюрек.

Спуск с перевала. Перепад высот от перевала к озеру Ак-Кем составляет порядка 1000м.

Установка лагеря на озАккемское.

День 6
Ак-Кемский ледник

Радиальный выход к подножию горы Белуха. Путь пролегает через ручей Ак Оюк, далее через мостик выход на морену к часовне Архангела Михаила построенной в 2006 году в память о погибших в этих местах альпинистах, спасателях и туристах.

В хорошую погоду продолжаем путь на ледник Аккемский. Прогулка по леднику, фото на фоне Аккемской стены, ледопада, пика «Короны Алтая». Перекус в пути.

День 7
Долина Семи Озер

Радиальный выход в долину реки Ак-Оюк, в долину Семи озер. Долина напоминает форму сердца. Осмотр семи озер, каждое озеро не похоже на предыдущее, по дороге до озер есть возможность насладиться видами водопадов и даже искупаться в их целебной воде.

С долины открывается великолепный вид на Белуху. Недалеко находится гора Ак-Оюк с большим висячим ледником, которая часто используется для тренировки начинающих альпинистов.

Обед.

Возвращение в лагерь.

День 8
Долина Ярлу

Сворачиваем лагерь. Спускаемся вниз до устья р.Ярлу. Оставляем рюкзаки и уходим в радиальный выход на места силы, в долину реки Ярлу (в переводе с алтайского означает «с обрывами» или с «ярами»).

Путешественников со всего света влечет в долину тот факт, что многие эзотерики и медиумы утверждают, что здесь расположены сильнейшие энергетические места.

Рериховцами и последователями учения Рикла начиная с 2002 года выстроен целый городок из камней вокруг расположенной в центре ущелья вросшей в землю монолитной каменной глыбы, которую они называют «Камень Мудрости» («Камень-Мастер»). Каменный городок – это коллективное сотворчество сотен людей, каждое лето, а то и круглый год приходящих в Долину на встречу с Камнем-Мастером. Звенигород

Спуск по долине р.Аккем

Ночевка в лесной зоне.

День 9
Возвращаемся на стоянку

Продолжаем спуск до стоянки «Трех Берез».

Пересаживаемся на ГАЗ-66 и трансфер до с.Тюнгур.

Стоимость

Включено в стоимость

  • Транспортная доставка от Новосибирска, Барнаула и обратно, внутри маршрутные переезды по программе;
  • Внутри маршрутные переезды во 2-й и 11-й день тура до стоянки Три березы и от урочища Елань. По погодным условиям транспорт может проехать не весь участок пути. Перевозка осуществляется на автомобилях повышенной проходимости ГАЗ-66, УАЗ, либо тракторной телеге;
  • Заброска части продуктов до оз. Аккем на лошадях;
  • Услуги гидов-инструкторов;
  • Питание с ужина в день заезда по завтрак в день отъезда;
  • Групповое снаряжение: палатки, тент, костровое и кухонное снаряжение, аптечка;
  • Личное снаряжение: спальник, коврик под спальник (каремат). 
  • Медицинская страховка и страховка от несчастного случая (страховки для иностранных граждан и граждан РФ старше 64 лет оплачивается дополнительно);
  • Баня по программе, в одиннадцатый день;
  • Размещение в палатках на территории кемпинга в первый, одиннадцатый день;
  • Камера хранения (с 2 по 11 день);
  • Экскурсии по программе.

Оплачивается отдельно

  • ж/д, авиабилеты;
  • Страховка для иностранных граждан (в том числе страны СНГ) и граждан РФ старше 64 лет;
  • Питание в придорожных кафе, во время трансфера;
  • Размещение в номерах (домиках), на базовых стоянках, где это возможно;
  • Услуги, предлагаемые на базовых стоянках и не включенные в программу;
  • Дополнительные бани, в первый день в кемпинге, на оз. Аккем и Кучерлинском;
  • Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы.

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