Поход к подножию Белухи
Пеший поход, позволяющий за короткий промежуток времени побывать у подножия высшей точки Сибири - горы Белуха 4509 м, а также полюбоваться красотами Катунского хребта в её окрестностях.
Вас ждет:
- Красивейший трек к Аккемскому озеру по знаменитой Аккемской тропе.
- Знакомство с красотой природы Горного Алтая.
- Прогулка в долину цветных скал Ярлу и к озеру Горных Духов.
- Баня на берегу высокогорного озера.
- Живописная долина «Семи Озер», откуда открывается потрясающий вид на гору Белуха.
- Сама гора Белуха. Главная вершина Сибири и Алтайских гор!
Вас ждет:
Программа тура
Встреча участников похода. Загрузка в транспорт, переезд до поселка Тюнгур (576 км от г. Бийска). Асфальт не на всем протяжении дороги, есть протяженные участки грейдера, состояние которого зависит от работы дорожников. Размещение на туристической базе в палатках. Ужин, посиделки у костра, знакомство участников группы. На автомобиле от Бийска 576 км. В дороге, без учета пробок и санитарных остановок время составит около 9 часов.
Ранний подъем, отъезд из поселка Тюнгур в сторону города Бийска. Ориентировочное прибытие в Бийск около 19-00. На автомобиле от Бийска 576 км. В дороге, без учета пробок и санитарных остановок и сувениров время составит около 9 часов
Начало передвижения по маршруту от поселка Тюнгур через перевал Кузуяк (некатегорийный) до стоянки под названием «Три Березы». Расстояние около 15 км.Перевал Кузуяк
Высота перевала Кузуяк 1513 метров над уровнем моря. Перепад высоты от начала подъема со стороны Кучерлы составляет 570 метров. Сброс высоты с перевала Кузуяк до стоянки «Три Березы» - 440 метров. Преодоление перевала отнимает немало сил, поэтому мы рекомендуем его проезжать на ГАЗ-66 (если погода дает такую возможность). Дневной переход 15 км.
Сегодня предстоит очень насыщенный день, запланирован радиальный выход в сторону Аккемского ледника, до часовни Архангела Михаила. Мы увидим Аккемскую стену и обе вершины Белухи - Западную и Восточную. Далее предстоит подъем до озера Горных Духов, которое находится на высоте 2600 метров в долине Кара-Оюк. Вечером возвращаемся в наш лагерь на Аккемском озере. Дневной переход 10 км, занимает около 8 часов.
На сегодня запланировано посещение долины «Семи Озер». Висячая долина Ак-Оюк (Долина Семи Озер) располагается на высотах от 2200 до 2600 метров, здесь расположены несколько озер различно цвета (на самом деле больше семи) ледникового происхождения, вода с которых, сливаясь, образует реку Ак-Оюк (Белая ложбина, выемка - пер. с алт.). Гуляем по долине, фотографируемся и возвращаемся обратно в наш базовый лагерь на Аккемском озере. Дневной переход 8 км, занимает около 5-7 часов
Сегодня запланирован радиальный выход в долину Ярлу. Многие уверяют, что это место пронизывает уникальная энергетика. В ущелье Ярлу находится небольшой рукотворный город, построенный туристами из валунов, в центре это места находится «Камень мудрости» («Камень-мастер») – практически белый, необыкновенно гладкий для этих мест. На камне изображен древнейший символ триединства. Место это считается священным, многие приезжают сюда для медитаций со всех уголков страны. Считается, что эти места обладают особой, мистической силой. Днем склоны ущелья окрашены в синеватые оттенки, так как почти полностью состоят из голубой глины, а на закате, становятся ярко-розовыми. После обеда группа собирает лагерь, так как пребывание на Аккемском озере подходит к концу, и начинает спуск вдоль реки Аккем до стоянки «водопад Текелю». Дневной переход 8 км, занимает около 5-7часов
Продолжаем путь до стоянки «Три Березы»; Дневной переход 15 км, занимает около 5-6 часов
В этот день мы совершаем переход от стоянки «Три Березы» до поселка Тюнгур. Располагаемся на туристической базе. Баня, отдых, ужин в честь завершения похода! Дневной переход 15 км, занимает около 6-8 часов
Стоимость
Включено в стоимость
- работа инструктора;
- медицинская страховка на активной части тура с вертолетной эвакуацией;
- трехразовое питание на протяжении всего маршрута;
- банные процедуры на берегу высокогорного озера;
- групповое снаряжение (палатки, тент, костровое, топор, газ, аптечка, ремнабор)
- палаточное проживание в п. Тюнгур на базе отдыха Белый Кречет
Оплачивается отдельно
- Перелет до Барнаула или Горно-Алтайска
- Трансфер до п. Тюнгур (ориентировочная стоимость от г. Бийска до п. Тюнгур и обратно 5000 руб. с человека)
- заброска через перевал Кузуяк на автомобиле повышеной проходимости ГАЗ-66 (~1200 руб. с человека в одну сторону)
- Питание в кафе по дороге из Барнаула/Бийска/Горно-Алтайска до места встречи участников
- Личное снаряжение и одежда
- по желанию услуги портера-носильщика (2000 рублей в день, клиент должен дать не более 12 кг груза)
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