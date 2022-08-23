Поход к подножию Белухи

Начало передвижения по маршруту от поселка Тюнгур через перевал Кузуяк (некатегорийный) до стоянки под названием «Три Березы». Расстояние около 15 км.

Перевал Кузуяк

Высота перевала Кузуяк 1513 метров над уровнем моря. Перепад высоты от начала подъема со стороны Кучерлы составляет 570 метров. Сброс высоты с перевала Кузуяк до стоянки «Три Березы» - 440 метров. Преодоление перевала отнимает немало сил, поэтому мы рекомендуем его проезжать на ГАЗ-66 (если погода дает такую возможность). Дневной переход 15 км.