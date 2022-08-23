По Теректинскому хребту: «Священная долина»
Для прохождения маршрута не требуется специальная физическая подготовка. Но конные переходы продолжительностью по 7-8 часов в условиях высокогорья, отсутствие быта и не всегда благоприятные погодные условия требуют от участников терпения и выносливости. На маршрут допускаются дети от 12 лет в сопровождении родителей.Встречаем:
Барнаул: аэропорт – 7.00-8.00 Барнаул: железнодорожный вокзал – 8.30-9.00 Барнаул: остановка ДСУ 7 – 9.30-10.00 (для тех кто едет из Новосибирска на рейсовом автобусе) Бийск: остановка Мост – 11.30-12.30 Горно-Алтайск: аэропорт – 8.20-9.00
Вас ждет:
Программа тура
Встреча группы в аэропорту г. Барнаула/г. Горно-Алтайска или на вокзале г. Барнаула. Переезд на территорию природного парка Уч-Энмек (авто 500/200 км).
Путешествие начнется по древнейшему пути Алтая – Чуйскому тракту.
Семинский перевал – Дьал-Менку («Вечная гора») 1894 м над уровнем моря – самая высокая точка Чуйского тракта.
Экскурсия по территории парка Уч-Энмек «Тайна священной долины» (авто 30 км).
Парк расположен в живописной Каракольской долине. Именно здесь в Каракольской долине накопилась энергия тысячелетий, выраженная в больших курганах, стелах, наскальных рисунках и в самой культуре алтайского народа.
Переезд на конную базу в урочище Тышты-Кат.
Размещение в палатках.
Есть возможность заказать баню
Путь пролегает вверх по долине р. Каракол, среди живописных полян и паркового лиственничного леса.
В пути осмотр одного из самых почитаемых культовых мест в долине р. Соору, здесь также находится огромное количество археологических объектов, рассказывающих о народах когда-то проживавших в этих местах.
Выход на перевал Кадыр-Кат (2108 м). Отсюда открывается удивительный вид на ущелье одноименной перевалу реки. Спуск с перевала.
Ночлег в палатках. В пути 6-7 часов.
Продолжаем путешествие по загадочному и необычайно красивому Теректинскому хребту, который, то приоткрывает свои безграничные горные просторы, то, накинув, голубую дымку, вновь скрывает свои вершины.
Подъемы, спуски, броды и перевалы необходимо преодолеть в течение сегодняшнего дня.
Ночлег в палатках. В пути 5-6 часов.
И вновь подъёмы, спуски, броды и перевалы.
В награду щедрая алтайская природа подарит вам удивительные по красоте пейзажи, а также ощущение душевного полета и духовного умиротворения.
Ночлег на берегу реки Черная Теректа в палатках.
В пути 5-6 часов.
Как известно на Алтае более семи тысяч озер, самых разных: горных, таежных, больших, маленьких, глубоких, мелких, но каждое из них неповторимо своей красой и очарованием, каждое готово подарить частичку Алтая всем, кто по-достоинству оценит великолепие, созданное матушкой природой.
Сегодня спускаемся с прохладных высокогорий к знойному таежному озеру.
Небольшое озерцо затерялось среди лиственнично-березового леса на берегу террасы. Вода прогревается до комфортной температуры для купания. В воде озера водятся карась и форель.
Ночлег на берегу озера в палатках.
В пути 6-7 часов.
По Каракольской долине возвращаемся в урочище Тышты-Кат, откуда началось наше конное путешествие.
Переезд в село Барангол (авто 230 км). Баня. Ужин. Отъезд в г. Отъезд в г. Барнаул (выезд от села Барангол 22.00, прибытие 3-4 часа утра следующего дня, авто 300 км).
*Отъезд в аэропорт г. Горно-Алтайска утром следующего дня (авто 40 км), необходимо забронировать проживание в селе Барангол на одну ночь перед вылетом, стоимость проживание не входит в стоимость тура.
Стоимость
Включено в стоимость
- Транспортная доставка от Барнаула/Горно-Алтайска на тур и обратно;
- Питание с ужина в день заезда, по обед в день отъезда;
- Услуги гидов-инструкторов.
- Групповое снаряжение: палатки, тент, костровое и кухонное снаряжение, аптечка.
- Личное снаряжение на конной части: спальник, коврик под спальник (каремат), арчимаки, плащ ОЗК.
- Рекреационные сборы;
- Медицинская страховка.
- Размещение по программе (палатки)
- Экскурсии по программе.
Оплачивается отдельно
- ж/д, авиабилеты;
- Питание в придорожных кафе, во время трансфера.
- Алкогольные и прохладительные напитки;
- Дополнительные бани кроме последнего дня.
- Фото и видеосъемка на воде
- Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы.
- Отъезд в аэропорт г. Горно-Алтайска утром следующего дня (40 км). Необходимо забронировать проживание в с. Барангол на одну ночь. Стоимость проживания не входит в стоимость тура
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