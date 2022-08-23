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По Теректинскому хребту: «Священная долина»

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Для прохождения маршрута не требуется специальная физическая подготовка. Но конные переходы продолжительностью по 7-8 часов в условиях высокогорья, отсутствие быта и не всегда благоприятные погодные условия требуют от участников терпения и выносливости.  На маршрут допускаются дети от 12 лет в сопровождении родителей.

Встречаем: 

Барнаул: аэропорт – 7.00-8.00 Барнаул: железнодорожный вокзал – 8.30-9.00 Барнаул: остановка ДСУ 7 – 9.30-10.00 (для тех кто едет из Новосибирска на рейсовом автобусе) Бийск: остановка Мост – 11.30-12.30 Горно-Алтайск: аэропорт – 8.20-9.00

Программа тура

День 1
Переезд на территорию природного парка Уч-Энмек 

Встреча группы в аэропорту г. Барнаула/г. Горно-Алтайска или на вокзале г. Барнаула. Переезд на территорию природного парка Уч-Энмек (авто 500/200 км). 

Путешествие начнется по древнейшему пути Алтая – Чуйскому тракту. 

 Семинский перевал – Дьал-Менку («Вечная гора») 1894 м над уровнем моря – самая высокая точка Чуйского тракта. 

Экскурсия по территории парка Уч-Энмек «Тайна священной долины» (авто 30 км). 

Парк расположен в живописной Каракольской долине. Именно здесь в Каракольской долине накопилась энергия тысячелетий, выраженная в больших курганах, стелах, наскальных рисунках и в самой культуре алтайского народа.

Переезд на конную базу в урочище Тышты-Кат.

Размещение в палатках.

Есть возможность заказать баню

День 2
Конный переход урочище Тышты-Кат &ndash; урочище Кадыр-Кат

Путь пролегает вверх по долине р. Каракол, среди живописных полян и паркового лиственничного леса.

В пути осмотр одного из самых почитаемых культовых мест в долине р. Соору, здесь также находится огромное количество археологических объектов, рассказывающих о народах когда-то проживавших в этих местах.

Выход на перевал Кадыр-Кат (2108 м). Отсюда открывается удивительный вид на ущелье одноименной перевалу реки. Спуск с перевала. 

Ночлег в палатках. В пути 6-7 часов.

День 3
Конный переход урочище Кадыр-Кат – урочище Дьалан-Боочи

Продолжаем путешествие по загадочному и необычайно красивому Теректинскому хребту, который, то приоткрывает свои безграничные горные просторы, то, накинув, голубую дымку, вновь скрывает свои вершины.

Подъемы, спуски, броды и перевалы необходимо преодолеть в течение сегодняшнего дня. 

Ночлег в палатках. В пути 5-6 часов.

День 4
 Конный переход к урочищу Черная Теректа

И вновь подъёмы, спуски, броды и перевалы.

В награду щедрая алтайская природа подарит вам удивительные по красоте пейзажи, а также ощущение душевного полета и духовного умиротворения. 

Ночлег на берегу реки Черная Теректа в палатках.

В пути 5-6 часов.

День 5
Конный радиальный выход на высокогорные озера Теректинского хребта

Как известно на Алтае более семи тысяч озер, самых разных: горных, таежных, больших, маленьких, глубоких, мелких, но каждое из них неповторимо своей красой и очарованием, каждое готово подарить частичку Алтая всем, кто по-достоинству оценит великолепие, созданное матушкой природой.

День 6
Конный переход к озеру Арукем 

Сегодня спускаемся с прохладных высокогорий к знойному таежному озеру.

Небольшое озерцо затерялось среди лиственнично-березового леса на берегу террасы. Вода прогревается до комфортной температуры для купания. В воде озера водятся карась и форель.

Ночлег на берегу озера в палатках.

В пути 6-7 часов.

День 7
Дневка на озере Арукем Выезд на смотровую площадку, откуда открывается удивительный вид на вершины Уч-Энмек и всю Каракольскую долину.
День 8
Конный переход озеро Арукем - урочище Тышты-Кат. Отъезд.

По Каракольской долине возвращаемся в урочище Тышты-Кат, откуда началось наше конное путешествие. 

Переезд в село  Барангол (авто 230 км). Баня. Ужин. Отъезд в г. Отъезд  в г. Барнаул (выезд от села Барангол 22.00, прибытие 3-4 часа утра следующего дня, авто 300 км).

*Отъезд в аэропорт г. Горно-Алтайска утром следующего дня (авто 40 км), необходимо забронировать проживание в селе Барангол на одну ночь перед вылетом, стоимость проживание не входит в стоимость тура.

Стоимость

Включено в стоимость

  • Транспортная доставка от Барнаула/Горно-Алтайска на тур и обратно;
  • Питание с ужина в день заезда, по обед в день отъезда;
  • Услуги гидов-инструкторов.
  • Групповое снаряжение: палатки, тент, костровое и кухонное снаряжение, аптечка. 
  • Личное снаряжение на конной части: спальник, коврик под спальник (каремат), арчимаки, плащ ОЗК. 
  • Рекреационные сборы;
  • Медицинская страховка.
  • Размещение по программе (палатки)
  • Экскурсии по программе.

Оплачивается отдельно

  • ж/д, авиабилеты;
  • Питание в придорожных кафе, во время трансфера.
  • Алкогольные и прохладительные напитки;
  • Дополнительные бани кроме  последнего  дня.
  • Фото и видеосъемка на воде
  • Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы.
  • Отъезд в аэропорт г. Горно-Алтайска утром следующего дня (40 км). Необходимо забронировать проживание в с. Барангол на одну ночь. Стоимость проживания не входит в стоимость тура

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