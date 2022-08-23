Пеший тур в долину Маашей и озерам Каракабак

Чуйский тракт

Авто переезд до села Акташ

Встреча группы в зависимости от места прибытия. После встречи группа рассаживается в автобусе, сегодня Вам предстоит авто путешествие до села Чибит.

От города Бийска Ваш путь будет пролегать по знаменитому Чуйскому тракту. Через несколько часов после затяжного подъема Вы окажетесь на Семинском перевале, самой высокой точке Чуйского тракта - 1717 м над уровнем моря (9 км подъем и 11 км спуск).

После Семинского перевала массу ощущений у Вас оставит перевал Чике-Таман (1460 м), он хоть и ниже, но серпантинные спуски и подъемы гораздо круче. Кедровый лес и замечательный вид на величественные горы Алтая, открывающиеся с перевалов не оставят Вас равнодушными.

После слияния Катуни и Чуи дорога устремляется вдоль долины реки Чуя, где Вы станете свидетелями неистовства порогов горной реки. Ужин, вечер знакомств у костра.

Размещение на территории кемпинга, за селом Акташ в палатках.