Пеший тур в долину Маашей и озерам Каракабак
Основным условием для участия в туре является способность выдерживать умеренную физическую нагрузку.
Минимальный возраст участников – 12 лет ( в сопровождении взрослых).Встречаем:
- На ЖД вокзале города Новосибирска с 03:00 до 04:00
- В аэропорту города Барнаула с 07:00 до 08:00
- На ж/д вокзале города Барнаула с 08:30 до 09:00
- На ж/д вокзале города Бийска ориентировочно с 11:00 до 12:00
- В аэропорту Горно-Алтайск ориентировочно с 13:00 до 14:00
Вас ждет:
Программа тура
Авто переезд до села Акташ
Встреча группы в зависимости от места прибытия. После встречи группа рассаживается в автобусе, сегодня Вам предстоит авто путешествие до села Чибит.
От города Бийска Ваш путь будет пролегать по знаменитому Чуйскому тракту. Через несколько часов после затяжного подъема Вы окажетесь на Семинском перевале, самой высокой точке Чуйского тракта - 1717 м над уровнем моря (9 км подъем и 11 км спуск).
После Семинского перевала массу ощущений у Вас оставит перевал Чике-Таман (1460 м), он хоть и ниже, но серпантинные спуски и подъемы гораздо круче. Кедровый лес и замечательный вид на величественные горы Алтая, открывающиеся с перевалов не оставят Вас равнодушными.
После слияния Катуни и Чуи дорога устремляется вдоль долины реки Чуя, где Вы станете свидетелями неистовства порогов горной реки. Ужин, вечер знакомств у костра.
Размещение на территории кемпинга, за селом Акташ в палатках.
село Акташ - река Чуя - река Мажой - устье реки Каракабак
Начало активной части нашего похода. В начале дня нас ждет пеший переход от недостроенной ГЭС до моста через реку Чуя, далее плавный подъем по р. Маашей (Мажой), до устья р. Каракабак.
Постепенно, по мере подъема перед нами откроются главные вершины Северо-Чуйского хребта Карагем-Баши, Маашей-Баши, Куркуре. Позади еще виднеется долина реки Чуя. Устанавливаем палаточный лагерь на слияние рек Мажой и Каракабак.
Пеший переход 11 км 5-6 часов.
Прогулка к исчезнувшему Маашейскому озеру.
В 2012 году после сильных дождей оказалось размытой естественная плотина, из-за чего озеро просто «вылилось» в реку. Сегодня на месте огромного озера — обширная площадка влажного песка. Если позволит погода и физическое состояние участников, радиальный выход к одному из крупнейших ледников Алтая - Маашейскому.
Пеший переход до озера 5-6 км (в одну сторону), 4 - 5 час, до ледника 12 км (в одну сторону), 8-9 час.
Сегодня мы совершим радиальный выход в верховья реки Каракабак, где находятся, пять изумительных по красоте горных озер. Каракабакские озера имеют разный цвет воды и в окружении горных вершин представляют незабываемое по красоте зрелище.
Пеший переход до озер 7 км (в одну сторону), 5 - 6 час
Устье реки Каракабак - река Чуя - кемпинг в с. Акташ
Спуск по уже знакомой тропе в долину реки Чуя. Обратный путь уже значительно легче. Баня, ужин у костра. Размещение на территории кемпинга в палатках.
Пеший переход 11 км 4-5 часов.
с. Акташ - Бийск - Барнаул - Новосибирск
Отъезд в Барнаул, Новосибирск, по дороге экскурсии к наскальным рисункам, слияние Чуи и Катуни, заезжаем на сувенирный рынок.
Авто: 630 км. В дороге, без учета пробок и санитарных остановок 9-10 часов.
Стоимость
Включено в стоимость
- Транспортная доставка на тур от Новосибирска, Барнаула до с. Акташ и обратно;
- Услуги гидов-инструкторов;
- Питание с ужина в день заезда по завтрак в день отъезда;
- Групповое снаряжение: палатки, тент, костровое и кухонное снаряжение, аптечка;
- Личное снаряжение: спальник, коврик под спальник (каремат).
- Медицинская страховка и страховка от несчастного случая (страховки для иностранных граждан и граждан РФ старше 64 лет оплачивается дополнительно);
- Баня по программе, в пятый день тура.
- Размещение в палатках на территории кемпинга в первый и пятый день тура.
- Оплата моста через Чую, в обе стороны;
- Экскурсии по программе.
Оплачивается отдельно
- ж/д, авиабилеты;
- Страховка для иностранных граждан (в том числе страны СНГ) и граждан РФ старше 64 лет;
- Питание в придорожных кафе, во время трансфера;
- Размещение в номерах (домиках), на базовых стоянках, где это возможно;
- Услуги, предлагаемые на базовых стоянках и не включенные в программу, в том числе камера хранения, зарядка гаджетов и тд.;
- Дополнительные бани, в первый день в кемпинге и на слиянии Маашей и Каракабак;
- Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы.
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