Пеший тур к Шавлинским озерам
- На ЖД вокзале города Новосибирска с 03:00 до 04:00
- В аэропорту города Барнаула с 07:00 до 08:00
- На ж/д вокзале города Барнаула с 08:30 до 09:00
- На ж/д вокзале города Бийска ориентировочно с 11:00 до 12:00
- В аэропорту Горно-Алтайск ориентировочно с 13:00 до 14:00
Вас ждет:
Программа тура
Встреча участников тура в Новосибирске, Барнауле и Бийске, после чего сформированная группа отправится на микроавтобусе в начальную точку тура, село Чибит. Вам предстоит путь по красивейшей горной дороге — Чуйскому тракту. Самой высокой его точкой является Семинский перевал (его высота составляет 1717 метров).
Мы окажемся на перевале после долгого подъема, увидим потрясающие пейзажи, а затем двинемся к следующей живописной точке Чуйского тракта — перевалу Чике-Таман. Дорога в этом районе богата серпантинами, крутыми подъемами и спусками, а по обе стороны можно наблюдать величественные алтайские горы и атмосферный кедровый лес.
Еще один замечательный момент путешествия — наблюдение места слияния рек Чуя и Катунь. Вы увидите их быстрое течение, сложные пороги, а также сможете убедиться в том, что горные реки имеют особенный характер — бурный и непредсказуемый.
Вечером Вас ждет отдых в кемпинге у села Чибит и ужин приготовленный на костре. Ночлег в палатках, на берегу реки Чуя.
Авто (от Барнаула): 620 км. В дороге, без учета пробок и санитарных остановок 9-10 часов.
Село Чибит – ручей Орой
Начинается активная часть треккинг тура к Шавлинским озерам.
Из села Чибит мы отправимся к ручью Орой. Хорошо протоптанная тропа стремится вверх, через лиственничный лес, брусничные и черничные заросли.
Приготовьтесь к длительному подъему и заметному перепаду высоты.
Палаточный лагерь разбиваем у ручья Орой.
Переход 8 км, перепад 600 м, 5-6 часов.
Ручей Орой – перевал Орой (2040 м) – плато Ештыкель – слияния рек Шавла и Шабага
Этот день запомнится Вам подъемом по кедровому лесу на перевал Орой, высота которого составляет 2040 метров. Перевал не категорийный, не требует особой подготовки.
На перевале Вы увидите пирамиду из камней (алтайское название — обо), которую местные жители соорудили, чтобы выразить уважение к духам этого места.
После небольшого отдыха группа спустится на плато Ештыкель. По обеим сторонам тропы можно наблюдать заболоченные участки.
Завершив спуск, мы окажемся в месте слияния рек Шабага и Шавла, где и разобьем ночной лагерь.
Переход 12 км, перепад 500 м, 7 часов
Слияния рек Шавла и Шабага – Нижнее Шавлинское озеро
Сегодня мы достигнем основной цели путешествия, и увидим одно из Шавлинских озер. Утром снимаемся со стоянки и движемся по правому берегу реки Шавла, минуя заболоченные участки и густую горную тайгу.
В середине дня тропа перейдет в крутой подъем по массивной каменной морене, образовавшей озеро Нижнее Шавлинское. Высота, на которой находится водоем — 1983 метра.
В отражении озера можно наблюдать величественные белоснежные вершины — Красавица, Мечта и Сказка. Сочетание теплого бирюзового оттенка озера и ярко-белого цвета горных пиков — настоящий отдых для глаз. У озера находятся деревянные идолы, установленные туристами.
Ночевка запланирована на берегу озера.
Переход 10 км, перепад 400 м, 6-7 часов
Сегодня вещи остаются в разбитом с вечера лагере. А мы выходим налегке на экскурсию к Верхнему Шавлинскому озеру, которое находится на высоте 2500 метров. Здесь можно полюбоваться великолепным видом ледников Шавлинской подковы, и сделать потрясающие фото на память.
Около 5-6 часов
Сразу после завтрака, начинается наш обратный путь. Упаковав в рюкзаки общие и личные вещи, отправляемся по знакомому маршруту к месту слияния рек Шабага и Шавла. Здесь останавливаемся на ночлег.
Переход 10 км, 5-6 часов
Слияния рек Шавла и Шабага – плато Ештыкёль – ручей Орой
Продолжаем двигаться «домой». Путь вниз по склону значительно проще, чем подъем; к тому же, тропа уже хорошо знакома туристам.
Лагерь разбиваем на берегу ручья Орой.
Дневной переход 12 км, 4-5 часов.
ручей Орой – село Чибит
Заключительный день похода к Шавлинским озерам. Сегодня мы пройдем совсем небольшой маршрут. В селе Чибит нас ждет отдых, ужин и баня.
Переход 8 км, 3-4 часа.
c. Чибит - Бийск - Барнаул - Новосибирск
Сегодня мы отправимся в Бийск, Барнаул и Новосибирск на микроавтобусе.
В пути сделаем несколько остановок, в том числе, совершим небольшую экскурсию к скалам с древними рисунками и посетим сувенирный рынок.
Авто (до Барнаула): 620 км. В дороге, без учета пробок и санитарных остановок 9-10 часов.
Стоимость
Включено в стоимость
- Транспортная доставка от Новосибирска, Барнаула до с.Чибит и обратно;
- Заброска от с. Чибит до Оройского моста и обратно, на автомобиле УАЗ;
- Оплата моста через Чую, в обе стороны;
- Услуги гидов-инструкторов;
- Питание с ужина в день заезда по завтрак в день отъезда;
- Групповое снаряжение: палатки, тент, костровое и кухонное снаряжение, аптечка;
- Личное снаряжение: спальник, коврик под спальник (каремат).
- Медицинская страховка и страховка от несчастного случая (страховки для иностранных граждан и граждан РФ старше 64 лет оплачивается дополнительно);
- Баня по программе, в восьмой день;
- Размещение в палатках на территории кемпинга в первый, восьмой день;
- Экскурсии по программе.
Оплачивается отдельно
- ж/д, авиабилеты;
- Страховка для иностранных граждан (в том числе страны СНГ) и граждан РФ старше 64 лет;
- Питание в придорожных кафе, во время трансфера;
- Размещение в номерах (домиках), на базовых стоянках, где это возможно;
- Услуги, предлагаемые на базовых стоянках и не включенные в программу, в том числе камера хранения, зарядка гаджетов и тд.;
- Дополнительные бани, в первый день в кемпинге и на озерах;
- Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы.
Отзывы
Вопрос ответ
Нужна помощь с выбором?
Подберем бесплатно 10 лучших предложений
Похожие туры
Горный лагерь на Алтае. Путешествие налегке к Мультинским озерам
Теккинг по Горному Алтаю, 7 дней. Поход на Мультинские озера. Умеренная сложность маршрута. Проживание в палатках.
Ближайший заезд:
c 30 июля по 05 августа
7 дней 6 ночей
от 42800 ₽
Треккинг на Алтай. Мультинские озёра
Комфорт-треккинг на Алтай и Мультинские озера. 7-дневная программа с проживанием на базе отдыха. Тур начинается и заканчивается в Горно-Алтайске.
Ближайший заезд:
c 30 июля по 05 августа
7 дней 6 ночей
от 52000 ₽