Пеший поход к Белухе с вьючными лошадьми

Чуйский тракт

Авто переезд до села Тюнгур

Сегодня Вы совершите поездку на микроавтобусе до села Тюнгур. Путь лежит по Чуйскому тракту, высочайшей точкой которого является Семинский перевал.

На протяжении значительной части маршрута Вы сможете наблюдать из окна реку Катунь, самую крупную водную артерию Алтая.

После Семинского перевала дорога уходит вправо от основного тракта, и скоро приведет путешественников в Усть-Канскую степь, через Ябоганский перевал. После этого в окнах пронесутся небольшой перевал Кырлык, Абайская степь и еще один перевал — Громотуха.

Затем мы снова встретимся с Катунью, протекающей через Уймонскую долину, и в конце дня прибудем в село Тюнгур.

Авто (от Барнаула): 680 км. В дороге, без учета пробок и санитарных остановок 12 часов.

В лагере Вас ждут ужин и ночевка в палатках.