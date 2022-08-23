Пеший поход к Белухе с вьючными лошадьми
- На ЖД вокзале города Новосибирска с 03:00 до 04:00
- В аэропорту города Барнаула с 07:00 до 08:00
- На ж/д вокзале города Барнаула с 08:30 до 09:00
- На ж/д вокзале города Бийска ориентировочно с 11:00 до 12:00
- В аэропорту Горно-Алтайск ориентировочно с 13:00 до 14:00
Вас ждет:
Программа тура
Авто переезд до села Тюнгур
Сегодня Вы совершите поездку на микроавтобусе до села Тюнгур. Путь лежит по Чуйскому тракту, высочайшей точкой которого является Семинский перевал.
На протяжении значительной части маршрута Вы сможете наблюдать из окна реку Катунь, самую крупную водную артерию Алтая.
После Семинского перевала дорога уходит вправо от основного тракта, и скоро приведет путешественников в Усть-Канскую степь, через Ябоганский перевал. После этого в окнах пронесутся небольшой перевал Кырлык, Абайская степь и еще один перевал — Громотуха.
Затем мы снова встретимся с Катунью, протекающей через Уймонскую долину, и в конце дня прибудем в село Тюнгур.
Авто (от Барнаула): 680 км. В дороге, без учета пробок и санитарных остановок 12 часов.
В лагере Вас ждут ужин и ночевка в палатках.
с. Тюнгур - урочище Елань - Солтоновские ключи
Первый день активной части пешего похода к подножию горы Белуха. Сегодня мы выезжаем из села Тюнгур в урочище Елань на внедорожниках ГАЗ-66 или УАЗ.
Дальше пойдем пешком по тропе, уходящей вверх по склону, до поляны Изекерю, вдоль бирюзово-белой реки Кучерла. На маршруте встречаются небольшие спуски, осыпи камней и участки крепкой лесной тропы. На ночлег остановимся на поляне возле Солтоновских ключей.
Авто 10 км. Пеший переход 10 км. В пути 6-7 часов.
Солтоновские ключи – Каменная изба
Третий день начнется с путешествия по кедровому лесу, затем мы совершим подъем на горное плато.
Во время подъема Вы сможете насладиться незабываемым видом Кучерлинского озера, окруженного снежными вершинами, горных лугов и ущелья реки.
Обустраиваем лагерь возле Каменной избы, небольшой хижины, построенной из камней. Это убежище предположительно построили местные коневоды.
Переход 15 км. В пути 6-7 часов.
Каменная изба – перевал Каратюрек – озеро Аккемское
Сегодня мы совершим довольно трудный подъем на перевал Каратюрек, высота которого составляет 3060 метров (в переводе с алтайского – «Черное сердце»).
Однако, туристов ждет вознаграждение за испытания — величественная панорама Белухи, озера Ак-Кем, Озера Духов, долины ручья Ярлу и разноцветных горных лугов.
Сам перевал чаще всего засыпан снегом. После спуска к озеру Ак-Кем разбиваем лагерь на его берегу (2200 м).
Переход 15 км. В пути 7-8 часов.
Радиальный выход в долину Ярлу
Сегодня нас ждет однодневный радиальный выход в долину Ярлу.
Долина Ярлу имеет второе название — Синие горы или Мать Мира, так как обрывы в долине состоят из голубой глины. Днем в хорошую погоду они выглядят светло-синими.
Также в долине Ярлу Вы сможете увидеть каменный город, построенный последователями Николая Рериха вокруг огромной каменной глыбы. Каждый год сюда приезжают почитатели его творчества, чтобы совершить медитацию.
Переход 10 км. В пути 3-4 часа.
В шестой похода тура Вас ждет еще одна экскурсия, на этот раз в Долину Семи Озер у подножия горы Ак-Оюк (3670 метров).
Отсюда можно увидеть незабываемую картину — цепочку бирюзовых озер, разнообразных по форме и оттенку, множество водопадов, впечатляющие заснеженные пики и разноцветные пятна горных лугов.
Во время перехода Вы увидите памятник погибшим на Белухе альпинистам — часовню Архангела Михаила.Переход 14 км. В пути 4-5 часов.
Сегодня снимаемся с лагеря, и отправляемся вниз по склону, вдоль реки Ак-Кем. Название реки в переводе с тюркского языка означает «Белая вода». Цвет ее вод объясняется наличием в составе частиц каменной извести.
На тропе, ведущей вдоль реки, есть несколько сложных участков, проходить которые нужно внимательно, выполняя указания инструктора.
На ночевку останавливаемся на горном склоне, вблизи ручья.
Переход 18 км. В пути 7-8 часов.
Река Аккем - перевал Кузуяк - с. Тюнгур
Заключительный активный день нашего пешего похода к горе Белуха.
Группе предстоит переход от реки Ак-Кем до стоянки «Три березы», откуда мы двинемся на внедорожнике через перевал Кузуяк, высота которого составляет 1513 метров. Здесь Вы увидите деревья с ленточками — объекты шаманской культуры, в которых, по преданию, живут духи умерших.
В конце дня Вас ждут баня, ужин и ночевка в палатках кемпинга в селе Тюнгур.
Пеший переход 12 км. Авто: 18 км, возможен пеший переход через перевал по погодным условиям.
В пути 7-8 часов.
Трансфер п. Тюнгур – г. Барнаул - Новосибирск
Утром выезжаем в Бийск, Барнаул и Новосибирск, в пути сделаем несколько остановок, в том числе, одну на сувенирном рынке.
Авто (до Барнаула): 680 км. В дороге, без учета пробок и санитарных остановок 12 часов.
Стоимость
Включено в стоимость
- Транспортная доставка на тур от Новосибирска, Барнаула и обратно, внутри маршрутные переезды по программе;
- Внутри маршрутные переезды во 2-й и 8-й день, до урочища Елань и от стоянки Три березы. По погодным условиям транспорт может проехать не весь участок пути;
- Аренда вьючных лошадей 2,3,4 дни;
- Услуги гидов-инструкторов, конюхов;
- Питание с ужина в день заезда по завтрак в день отъезда;
- Групповое снаряжение: палатки, тент, костровое и кухонное снаряжение, аптечка;
- Личное снаряжение: спальник, коврик под спальник (каремат).
- Медицинская страховка и страховка от несчастного случая (страховки для иностранных граждан и граждан РФ старше 64 лет оплачивается дополнительно);
- Пропуска в приграничную территорию, для иностранцев;
- Баня по программе, в восьмой день;
- Размещение в палатках на территории кемпинга в первый, восьмой день;
- Камера хранения (с 2 по 9 день);
- Экскурсии по программе.
Оплачивается отдельно
- ж/д, авиабилеты;
- Страховка для иностранных граждан (в том числе страны СНГ) и граждан РФ старше 64 лет;
- Аренда персональной лошади, для заброски во 2,3,4 дни;
- Питание в придорожных кафе, во время трансфера;
- Размещение в номерах (домиках), на базовых стоянках, где это возможно;
- Услуги, предлагаемые на базовых стоянках и не включенные в программу;
- Дополнительные бани, в первый день в кемпинге и на оз. Аккем;
- Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы.
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