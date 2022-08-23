На плато Укок к «Принцессе Алтая»
Для прохождения маршрута не требуется специальная физическая подготовка. Но конные переходы продолжительностью по 7-9 часов в условиях высокогорья, отсутствие быта и не всегда благоприятные погодные условия требуют от участников терпения и выносливости. На маршрут допускаются дети от 14 лет в сопровождении родителей.
Уважаемые туристы, данный маршрут проходит по приграничной территории, мы рекомендуем заранее подавать документы для своевременного получения ПРОПУСКА для групп и индивидуальных туристов (граждане РФ - за 30 дней, иностранные граждане - за 61 день).Встречаем:
Барнаул: аэропорт – 7.00-8.00 Барнаул: железнодорожный вокзал – 8.30-9.00 Барнаул: остановка ДСУ 7 – 9.30-10.00 (для тех кто едет из Новосибирска на рейсовом автобусе) Бийск: остановка Мост – 11.30-12.30 Горно-Алтайск: аэропорт – 8.20-9.00
Вас ждет:
Программа тура
Встреча группы в аэропорту г. Барнаул/г. Горно-Алтайск и/ или на вокзале г. Барнаул.
Путешествие по Чуйскому тракту (авто 550/300 км) – когда-то древнему караванному пути, соединяющему Россию и Монголию.
Эта стремительная дорога откроет Вашему взору пейзажи дивной красоты. Быстро меняющиеся ландшафты, захватывающие дух серпантины Семинского и Чике-Таманского перевалов не дадут уснуть в пути и полностью захватят Ваше внимание.
Ночлег в палатках на берегу реки Чуя.
Отдохнув, начинаем спуск по заболоченной долине реки Кара-Алаха. Насладившись новыми видами, начинаем подъем через густой, непролазный, будто сказочный лес к урочищу Ак-Булак. В августе лес устлан ковром из брусники.
Ночлег в урочище Ак-Булак .
Поднявщись на хребет, увидим панораму окрестных гор.
Урочище Чокпортас поразит до глубины души. По правую руку от Вас открываются заснеженные вершины Табын-Богдо-Ола, по левую – постепенно открываясь, из-за туч показывается серебристо-сверкающая трехглавая Белуха.
Преодолев крутые склоны, курумник, сосновый лес, бурелом, ухоженные после сенокоса луга, спускаемся к реке Коксу. В широкой долине реки на благоустроенной стоянке становимся на ночлег.
Окрестные леса богаты ягодами и грибами.
Сегодня последний день путешествия.
Наша дорога будет пролегать по высокогорной степи Самаха. Степь очень красива. Открытые участки, поросшие низкорослой травой, перемежаются с островками леса.
На противоположной стороне реки Коксу откроется красивый вид на Катунский хребет с пиком Шенелю – «началом Катунского хребта». Через небольшой лес дорога выведет нас в село Джазатор.
Конное путешествие закончено.
Ранний выезд из села Джазатор до села Кош-Агач и далее в село Барангол.
По дороге осмотр исторических и природных достопримечательностей.
Баня. Прощальный ужин.
Отъезд в Барнаул (22:00, авто 300 км)/ г. Горно-Алтайск*.* Отъезд в аэропорт г. Горно-Алтайска утром следующего дня (40 км). Необходимо забронировать проживание в с. Барангол на одну ночь. Стоимость проживания не входит в стоимость тура
В с. Кош-Агач оформление документов для посещения приграничной территории.
Размещение на территории конной базы в палатках. Знакомство с культурой, бытом и традициями казахов, населяющих Кош-Агачский район.
В Джазаторе возможно посещение музея воинской славы и истории села.
Утро начинается с инструктажа по технике безопасности, распределения продуктов и снаряжения.
Начало конной части маршрута. Дорога пролегает через село Джазатор, уголок казахской культуры на Алтае, и выводит нас к мосту через одноименную реку. Широкая долина реки Джазатор сменяется зажатой склонами гор долиной ручья Судобай.
Впереди взору открываются виды на прекрасные и суровые горы Южно-Чуйских белков и самый высокий их пик – Иикту (3936 м). На берегу ручья Судобай разбиваем лагерь и останавливаемся на ночлег.
При желании можно подняться на небольшую вершину, и с высоты птичьего полета увидеть село Джазатор и пройденный сегодня путь.
Наутро путешествие продолжается и тропа уводит к истоку ручья Судобай. Вас ждет затяжной и суровый подъем на перевал Кара-Булак, прямо перед Вами лежит покрытое таинственностью плато Укок; над плато гордо вздымают свои пики к небу снежные, сверкающие на солнце вершины Табын-Богдо-Ола; Вам откроется величественная трехглавая Белуха – корона Катунского хребта и всего Алтая.
Спускаемся с перевала вдоль живописного берега реки Кара-Булак, покрытого ковром цветущего разнотравья. Озера, являющиеся истоком реки Кара-Булак, поражают своей необычной формой и цветом воды. Тропа идет вдоль горного отрога, напоминающего своим строением амфитеатр.
На ночлег становимся в среднем течении реки, недалеко от живописного водопада.
С утра продолжаем переход по долине реки Кара-Булак до места ее впадения в реку Ак-Алаха. По левому берегу реки Ак-Алаха, после ее слияния с Акколем, встречаются первые археологические памятники. Для того, чтобы увидеть плато Укок с высоты птичьего полета, легко преодолеваем подъем на обзорную высоту (2600 м).
Открывается восхитительный вид на горный массив Табын-Богдо-Ола («Пять священных вершин»), обрамляющий плато с южной стороны. Название этим горам по преданию дал сам Чингизхан. Одна из вершин, гора Найрамдал (4374 м) – вторая по высоте в Сибири, после Белухи. Многие считают, что именно у подножья Табын-Богдо-Ола находится вход в легендарную Шамбалу.
На ночлег останавливаемся недалеко от моста через Ак-Алаху.
Продолжаем движение по плато, которое является музеем под открытым небом.
По дороге осматриваем археологические памятники разных эпох, представленные курганами, каменными оградами, выкладками, стелами, балбалами, обо.
Осмотр места захоронения «Принцессы Алтая» – уникальной и сенсационной находки пазырыкской культуры.
Далее путь пролегает мимо пограничной заставы к необычайно красивому озеру Кальджин-Куль. Над синей водой летают чайки-хохотуньи, перекликаются варнавки и турпаны.
При желании возможен радиальный выход на обзорную высоту (2624 м), с которой хорошо видна горная страна – хребет Южный Алтай, а также исток реки Ак-Алаха.
После завтрака путешествие продолжается.
Вас ждет тропа вдоль озер Кальджин-Куль и Кальджин-Куль-Бас.
Преодолев подъем на перевал Мукыр-Табаты (2590 м), мы прощаемся с плато Укок. Перевал представляет собой небольшое высокогорное плато и даже здесь удивляет наличие многочисленных удивительно красивых озер.
Спуск по узкой долине, покрытой сочной травой, кустами низкого тальника и приземистой березы. Мукыр сильно петляет, от него десятками разбегаются во все стороны светлые ручейки. Параллельно ручью, в 8 км к югу проходит российско-казахская граница, поэтому можно встретиться с разъездом российских пограничников. В Мукыре водится крупный хариус.
Ночлег на поляне среди величественных лиственниц.
Сегодня путешествие продолжится по красивейшей долине реки Чиндагатуй.
Долина пологая, с большим количеством топей, покрыта густыми зарослями карликовой березки.
Местами встречаются остатки построек, деревянные сваи. Заброшенный рудник виден слева по ходу движения. Над ним возвышается гора Молибден, на склоне которой находятся выходы штолен. На руднике в период с 1938 по 1954 г. добывали молибден и вольфрам.
После осмотра этого памятника сталинской эпохи направляемся к озеру Алахинское. Вдоль озера тропа идет по шаткому курумнику, движение затруднительно и опасно.Коней необходимо вести в поводу, будьте готовы к этому.
День отдыха на озере.
Алахинское – крупное и глубокое озеро насыщенного синего цвета.
В жаркий день можно искупаться. На озере отличная рыбалка на хариуса. Можно пособирать золотой корень, грибы, поесть жимолости или брусники.
От озера можно подняться на обзорную высоту, и открывающаяся панорама будет достойна затраченных сил. Перед Вами, как на ладони, откроется сверкающее серо-синее озеро, вытекающее из небольшого озерца бирюзового цвета, с гор падает водопад, весело бежит река Кара-Алаха, устремляясь в сторону села Джазатор.
Стоимость
Включено в стоимость
- Транспортная доставка от Барнаула, Горно-Алтайска на тур и обратно;
- Питание с ужина в день заезда, по обед в день отъезда;
- Аренда лошадей;
- Услуги гидов-инструкторов, конюхов;
- Групповое снаряжение: палатки, тент, костровое и кухонное снаряжение, аптечка.
- Личное снаряжение на конной части: спальник, коврик под спальник (каремат), арчимаки, плащ ОЗК.
- Рекреационные сборы;
- Медицинская страховка.
- Размещение по программе (палатки)
Оплачивается отдельно
- ж/д, авиабилеты;
- Питание в придорожных кафе, во время трансфера.
- Алкогольные и прохладительные напитки;
- Дополнительные бани кроем четвертого или последнего дня.
- Фото и видеосъемка на воде
- Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы.
- Отъезд в аэропорт г. Горно-Алтайска утром следующего дня (40 км). Необходимо забронировать проживание в с. Барангол на одну ночь. Стоимость проживания не входит в стоимость тура
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