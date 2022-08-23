«Мультинские озера» Уймонская долина
Пеший тур “Мультинские озера” с автосопровождением не только позволит провести Ваш отдых активно и увидеть красивейшие места Горного Алтая, но и впитать в себя энергию Алтайских гор, ведь эти озера многие считают одним из мест силы Горного Алтая.
Изюминкой маршрута станет возможность совершить один из радиальных выходов, а именно экскурсию на озеро Куйгук, верхом на алтайских лошадках.
На маршруте работают 1-2 инструктора, 1-2 конюх
Дети до 16 лет на маршрут не допускаются;Встречаем:
Барнаул: аэропорт –5.00-7.30 Барнаул: железнодорожный вокзал – 8.00-9.00 Барнаул: остановка ДСУ 7 – 9.30-10.00 (для тех кто едет из Новосибирска на рейсовом автобусе) Бийск: остановка Мост – 11.30-12.30 Горно-Алтайск: аэропорт – 8.20-9.00
Вас ждет:
Программа тура
Туркомплекс «Таежник» – с. Мульта - турбаза Кедровая опушка
Во время автопутешествия туристы проедут по знаменитому Чуйскому тракту до Семинского перевала, затем по автодороге на Усть-Коксу. По пути туристы узнают об истории Горного Алтая, о традициях его коренного населения.
Размещение в палатках. За дополнительную плату возможно размещение в домиках 600 рублей с человека.
Инструктаж, подготовка к походу. Баня.
Турбаза Кедровая опушка– Нижнее Мультинское озеро база “Шумы”
Переезд на автомобиле до Нижнего Мультинского озера. Нижнее озеро находится на высоте 1710 м, длина 2370 м, максимальная ширина 900 м, средняя глубина 21 м.
На берегу озера на живописной поляне среди кедров, кустов жимолости и смородины разбиваем лагерь. Недалеко расположено Среднее озеро (1740 м), длина 1990 м, максимальная ширина 750 м, средняя глубина 8 м.
Нижнее и Среднее Мультинские озера соединяются протокой, называемой «Шумы». Пеший переход налегке (вещи и оборудование перевозятся на моторной лодке)
Размещение в палатках.
Подъем вдоль Нижнего и Среднего озер до Верхнего Мультинского озера. Это самое дикое и наиболее живописное озеро. В него небольшими эффектными водопадами обрываются одиннадцать ручьев. Высота падения одного из них 60 м. Озеро овальной формы, длина около 1,5 км, ширина 0,5 км, окружено заснеженными вершинами.
В бирюзовой глади озера отражаются белоснежные вершины, окружающие его со всех сторон.
Жемчужные ниточки водопадов украшают прибрежные скалы. Озеро вытянуто с севера на юг на 1,7 км.
С утра выход к озеру Куйгук.
Группа передвигается на лошадях по тропе, которая идет сначала вдоль правого берега реки Мульта, затем уходит в долину реки Куйгук.
До самих озер нужно будет дойти пешком, преодолев курумник и небольшой подъем в гору. Куйгукские озера — два высокогорных озера (Верхнее и Нижнее).
Возвращение на Нижнее Мультинское озеро.
Радиальный выход на смотровую площадку откуда открывается вид на Нижнее Мультинское озеро и вершины Катунского хребта
Мультинское озеро - Село Маральник - Село Верхний Уймон - Музей старообрядцев - Музей Рериха - Туркомплекс Таежник
Спускаемся вниз по долине реки Мульта в село Маральник на машине повышенной проходимости.
От села Маральник на микроавтобусе переезжаем в село Верхний Уймон. Посещение музея Рериха Н.К. В музее Рериха на Алтае представлены репродукции многих его картин.
Посещение музея старообрядчества. Музей находится в обычном крестьянском доме, где воссоздана обстановка типичной старообрядческой семьи. Здесь представлены предметы быта, посуда, старые книги и другие интересные экспонаты. Уникален не только музей, но и его создатель Раиса Павловна Кучуганова, она обладает удивительным даром рассказчицы.
Восхищает, с какой любовью и энтузиазмом отдаёт себя делу сохранения старообрядческой культуры эта женщина. Переезд до турбазы Таежник.
Выезд до Барнаула и Новосибирска в 22.30. Прибытие в Барнаул в 4 утра во вторник. Прибытие в 7 утра во вторник. Доставка до Горно-Алтайска на следующий день к регистрации на рейс.
Ночевка в палатке бесплатно.
Возможно заранее забронировать место в домике от 450 рублей в сутки. (уточняйте при бронировании тура)
Стоимость
Включено в стоимость
- Доставка из Барнаула и Горно-Алтайска,
- Перевозки, согласно программы тура;
- Оплата турстоянок (оплата места под палатки в оборудованных туркемпингах);
- Баня согласно, программы тура.
- Оплата работы инструкторов, водителей.
- Оплата рекреационных сборов.
- Оплата страховки от несчастного случая и медицинская страховка
- Оплата трехразового питания.
- Аренда снаряжения.
Оплачивается отдельно
- ж/д, авиабилеты;
- Доставка из всех городов, кроме Барнаула и Горно-Алтайска до т/к Таежник, доставка из Новосибирска в одну сторону
- Питание в придорожных кафе, во время трансфера.
- Алкогольные и прохладительные напитки;
- Дополнительные бани кроме тех, что указаны в программе
- Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы.
- Отъезд в аэропорт г. Горно-Алтайска утром следующего дня (40 км). Необходимо забронировать проживание в г. Горно-Алтайске на одну ночь. Стоимость проживания не входит в стоимость тура
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