«Мультинские озера» Уймонская долина

Пеший тур “Мультинские озера” с автосопровождением не только позволит провести Ваш отдых активно и увидеть красивейшие места Горного Алтая, но и впитать в себя энергию Алтайских гор, ведь эти озера многие считают одним из мест силы Горного Алтая.

Изюминкой маршрута станет возможность совершить один из радиальных выходов, а именно экскурсию на озеро Куйгук, верхом на алтайских лошадках.

На маршруте работают 1-2 инструктора, 1-2 конюх

Дети до 16 лет на маршрут не допускаются;

Встречаем:

Барнаул: аэропорт –5.00-7.30 Барнаул: железнодорожный вокзал – 8.00-9.00 Барнаул: остановка ДСУ 7 – 9.30-10.00 (для тех кто едет из Новосибирска на рейсовом автобусе) Бийск: остановка Мост – 11.30-12.30 Горно-Алтайск: аэропорт – 8.20-9.00