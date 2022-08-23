Хотите попасть в самое сердце Алтая - Катунский хребет и увидеть его глаза - Мультинские озера не подвергая себя переносу тяжелого рюкзака?

Мечтаете отдохнуть от оков цивилизации с детьми или родителями, а может и тремя поколениями семьи сразу?

Пеший тур “Мультинские озера” с автосопровождением не только позволит провести Ваш отдых активно и увидеть красивейшие места Горного Алтая, но и впитать в себя энергию Алтайских гор, ведь эти озера многие считают одним из мест силы Горного Алтая.

Изюминкой маршрута станет возможность совершить один из радиальных выходов, а именно экскурсию на озеро Куйгук, верхом на алтайских лошадках.

Дети до 12 лет на маршрут не допускаются;

Доставка из Барнаула и Горно-Алтайска включена в стоимость тура! Доплата за доставку из Новосибирска (туда-обратно) - 1600,00 рублей!