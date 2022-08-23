Мультинские озера с автосопровождением
Хотите попасть в самое сердце Алтая - Катунский хребет и увидеть его глаза - Мультинские озера не подвергая себя переносу тяжелого рюкзака?
Мечтаете отдохнуть от оков цивилизации с детьми или родителями, а может и тремя поколениями семьи сразу?
Пеший тур “Мультинские озера” с автосопровождением не только позволит провести Ваш отдых активно и увидеть красивейшие места Горного Алтая, но и впитать в себя энергию Алтайских гор, ведь эти озера многие считают одним из мест силы Горного Алтая.
Изюминкой маршрута станет возможность совершить один из радиальных выходов, а именно экскурсию на озеро Куйгук, верхом на алтайских лошадках.
Дети до 12 лет на маршрут не допускаются;
Доставка из Барнаула и Горно-Алтайска включена в стоимость тура! Доплата за доставку из Новосибирска (туда-обратно) - 1600,00 рублей!
Вас ждет:
Программа тура
Туркомплекс «Таежник» – с. Мульта - турбаза Кедровая опушка
Во время автопутешествия туристы проедут по знаменитому Чуйскому тракту до Семинского перевала, затем по автодороге на Усть-Коксу.
По пути туристы узнают об истории Горного Алтая, о традициях его коренного населения. Размещение в палатках.
Инструктаж, подготовка к походу. Баня.
Переезд: Турбаза Кедровая опушка– Нижнее Мультинское озеро.
Переезд на автомобиле повышенной проходимости “ГАЗ-66”, УАЗ до Нижнего Мультинского озера, где группа разбивает лагерь, в котором ей и предстоит провести несколько ночей.. Нижнее из системы Мультинских озеро находится на высоте 1710 м.н.у.м., длина озера составляет 2370 м, максимальная ширина 900 м, средняя глубина 21 м. На берегу озера на живописной поляне среди кедров, кустов жимолости и смородины разбиваем лагерь.
После обеда гости Алтая отправляются в пешую прогулку на Среднее из озер находящееся на высоте 1740 м.н.у.м., длина озера 1990 м, ширина 750 метров максимум, средняя глубина 8 м. Нижнее и Среднее Мультинские озера соединяются протокой, называемой «Шумы».
Экскурсия займет 3-4 часа
Ранний подъем. В этот день туристов ожидает первый длинный переход. Но чтобы не повторять прогулку по тропе предыдущего дня Нижнее Мультинское озеро группа пересекает на катере.
Далее отправляемся в пешее путешествие вдоль берега Среднего Мультинского озера. На берегу этого озера расположен кордон Катунского биосферного заповедника, где группа делает небольшую остановку и инструктор предъявляет пропуска на охраняемую территорию.
Далее тропа идет вдоль берега реки и приводит путников к Верхнему Мультинскому озеру. Это самое дикое и наиболее живописное озеро. В него небольшими эффектными водопадами обрываются одиннадцать ручьев. Высота падения одного из них 60 м. Озеро овальной формы, длина около 1,5 км, ширина 0,5 км, окружено заснеженными вершинами. Время экскурсии 7-8 часов
И снова ранний подъем, ведь сегодня путь группы лежит на Поперечное озеро, путь к которому по длине примерно такой же как и до Верхнего Мультинского и до кордона заповедника ничем не отличается от тропы предыдущего дня. И лишь пройдя немного от границы заповедника тропа сворачивает налево и постепенно набирая высоту группа приходит к цели дня - озеру Поперечное.
В бирюзовой глади озера отражаются белоснежные вершины, окружающие его со всех сторон. Особенно завораживает это зрелище в безветренные дни, под бездонной синью неба по которому бегут белоснежные облака. Жемчужные ниточки водопадов украшают прибрежные скалы. Озеро вытянуто с севера на юг на 1,7 км. Экскурсия займет 7-8 часов
Сегодня туристы познакомятся с основами конного туризма, совершив конную экскурсию к водопаду и озеру с одноименным названием Куйгук.
После завтрака будет проведен инструктаж по технике безопасности и правилам управления лошадьми. Каждому туристу подберут коня и группа отправится в путь. Группа передвигается по конной тропе, которая идет сначала вдоль правого берега реки Мульта, затем уходит в долину реки Куйгук.
Оставив лошадей на полянке под сенью хвойного леса, движение продолжаем пешком. Путь недалек, но крупные камни немного усложняют дорогу. Но вид водопада компенсирует все трудности. Немного отдохнув и сделав памятные снимки на фоне водопада отправляемся к озеру немного поднявшись в гору. Куйгукские озера — два высокогорных озера (Верхнее и Нижнее). Вдоволь насладившись красотой и спокойствием этого места возвращаемся на Нижнее Мультинское озеро. Экскурсия займет 6-7 часов
С площадки открывается вид на Нижнее Мультинское озеро и вершины Катунского хребта.
В этот день туристы смогут насладиться видом Нижнего Мультинского озера с высоты птичьего полета. Для этого путешественники отправляются по тропе до обзорной площадки над озером. Энергия будет потрачена не зря. Бесконечная синь зеркала озера притягивает взгляды даже самых взыскательных путешественников. В водной глади озера отражаются склоны гор, окружающих озеро. Можно неспешно наслаждаться великолепием природы Катунского хребта. Время экскурсии 3-4 часа
Мультинское озеро - Село Маральник - Село Верхний Уймон - Музей старообрядцев - Музей Рериха - Туркомплекс Таежник. Спускаемся вниз по долине реки Мульта в село Маральник на машине повышенной проходимости. От села Маральник на микроавтобусе переезжаем в село Верхний Уймон. Посещение музея Рериха Н.К. В музее Рериха на Алтае представлены репродукции многих его картин. Музей расположился на территории бывшей усадьбы старовера Вахрамея Семёновича Атаманова, где в августе 1926 года на 13 дней останавливался Николай Константинович Рерих с Еленой Ивановной и сыном Юрием в ходе Центрально-Азиатской экспедиции. Посещение музея старообрядчества. Музей находится в обычном крестьянском доме, где воссоздана обстановка типичной старообрядческой семьи. Здесь представлены предметы быта, посуда, старые книги и другие интересные экспонаты. Уникален не только музей, но и его создатель- Раиса Павловна Кучуганова, она обладает удивительным даром рассказчицы. Восхищает, с какой любовью и энтузиазмом отдаёт себя делу сохранения старообрядческой культуры эта женщина. Переезд до турбазы Таежник.
Выезд до Барнаула и Новосибирска в 22.30. Прибытие в Барнаул в 4 утра во вторник. Прибытие в 7 утра во вторник. Доставка до Горно-Алтайска на следующий день к регистрации на рейс. Ночевка в палатке бесплатно. Возможно заранее забронировать место в домике от 600 рублей в сутки. (уточняйте при бронировании тура).
Стоимость
Включено в стоимость
- Доставка из городов Барнаул и Горно-Алтайск, доставка в одну сторону из Новосибирска
- Перевозки, согласно программы тура;
- Оплата турстоянок (оплата места под палатки в оборудованных туркемпингах);
- Баня согласно, программы тура;
- Аренда лошадей;
- Оплата работы инструкторов, конюхов;
- Оплата рекреационных сборов;
- Оплата страховки от несчастного случая и медицинская страховка
- Оплата трехразового питания
- Аренда снаряжения
Оплачивается отдельно
- ж/д, авиабилеты
- Алкоголь
- Дополнительные экскурсии
- Сувениры
- Доставка из всех городов, кроме Барнаула и Горно-Алтайска до т/к Таежник, доставка из Новосибирска в одну сторону
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