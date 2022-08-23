Легенды седого Алтая

Маршрут подойдет для всех желающих;

На туре работают 1-2 экскурсовода;

Дети допускаются на маршрут с 6 лет в сопровождении родителей или других лиц, имеющих право сопровождать детей (по нотариальной доверенности)

Встречаем:

Барнаул: аэропорт – 5.00-7.30 Барнаул: железнодорожный вокзал 7.00-9.00 Барнаул: остановка ДСУ 7 – 9.30-10.00 (для тех кто едет из Новосибирска на рейсовом автобусе) Бийск: остановка Мост – 11.30-12.30 Горно-Алтайск: аэропорт – 8.20-9.00

Выезд из т/к “Таёжник” по окончании маршрута осуществляется на следующий день после завершения тура, ко времени вылета самолета (9:35) - 7:45 - 8:00

Доставка из Новосибирска осуществляется на туристских автобусах (выезд в субботу в 23-45 от гостиницы Марианс Парк Отель, что напротив ж\д вокзала) или на рейсовых автобусах Новосибирского автовокзала. Рейс Новосибирск - Чемал, до остановки с.Манжерок (выходить у т\к Таёжник” Время выезда от автовокзала г.Новосибирск ежедневно в 22-15. Обратный выезд в 22-30 в день окончания тура на рейсовом автобусе, либо в 11-00 на следующий день. Время в пути 8-9 часов.