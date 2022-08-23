Легенды седого Алтая
- Маршрут подойдет для всех желающих;
- На туре работают 1-2 экскурсовода;
- Дети допускаются на маршрут с 6 лет в сопровождении родителей или других лиц, имеющих право сопровождать детей (по нотариальной доверенности)
Барнаул: аэропорт – 5.00-7.30 Барнаул: железнодорожный вокзал 7.00-9.00 Барнаул: остановка ДСУ 7 – 9.30-10.00 (для тех кто едет из Новосибирска на рейсовом автобусе) Бийск: остановка Мост – 11.30-12.30 Горно-Алтайск: аэропорт – 8.20-9.00
Выезд из т/к “Таёжник” по окончании маршрута осуществляется на следующий день после завершения тура, ко времени вылета самолета (9:35) - 7:45 - 8:00
Доставка из Новосибирска осуществляется на туристских автобусах (выезд в субботу в 23-45 от гостиницы Марианс Парк Отель, что напротив ж\д вокзала) или на рейсовых автобусах Новосибирского автовокзала. Рейс Новосибирск - Чемал, до остановки с.Манжерок (выходить у т\к Таёжник” Время выезда от автовокзала г.Новосибирск ежедневно в 22-15. Обратный выезд в 22-30 в день окончания тура на рейсовом автобусе, либо в 11-00 на следующий день. Время в пути 8-9 часов.
Вас ждет:
Программа тура
Отдых или экскурсия на обзорную гору над туркомплексом “Таёжник”
Заселение после 14.00 (возможно более раннее заселение если номер свободен), в номера согласно выбранной категории размещения. Сбор группы, включая тех, кто прибыл из Барнаула.
Размещение согласно выбранной категории. Обед кафе на туркомплексе “Таежник”.Экскурсия в музей Анохина и центр ремесел “Энчи”
После обеда экскурсия в главный национальный музей Республики Алтай расположенный в столице региона - городе Горно-Алтайске. В музее им. Анохина собрано большое количество экспонатов, посвященных истории, быту и культуре коренного населения.
Центральная экспозиция – захоронение знаменитой Алтайской принцессы Укока, которую местное население считает священной хранительницей алтайского народа.
В завершении экскурсии вас ждет центр национальных ремесел «Энчи». Здесь вы увидите уникальные творения алтайских мастеров из дерева, глины, войлока и других материалов, посвященные природе Алтая, его мифологическим обитателям, флоре и фауне.
В центре можно будет приобрести сувениры авторской работы.
Мы предлагаем вам увлекательную поездку, маршрут которой включает посещение мараловодческого хозяйства, пасеки, Тавдинских пещер и Национального музея.
Один из символов Алтая – марал, разновидность оленя с рогами, дающими множество отростков. Именно на Алтае сосредоточена основная часть мараловодческих хозяйств.
Мед - это еще одна визитная карточка алтайских гор. Именно сладкий цветочный нектар, полученный из пыльцы высокогорных трав, особенно ценится любителями этого лакомства. Пасека – место, где совершается настоящее таинство: благодаря труду сотни тысяч неутомимых насекомых получается этот удивительный продукт.
Следующая остановка на пути – Тавдинские пещеры. Это массив из большого числа пещер (около 30) карстового происхождения. Большая часть из них легко доступны. Входы в некоторые из них даже оборудованы ступенями и туда проведен свет. Прекрасная возможность заглянуть в подземные ходы без риска для жизни. Обед в кафе на территории туркомплекса “Таёжник”После обеда Экскурсия на гору Синюха и Манжерокское озеро.
Вы посетите Манжерокское озеро, которое находится недалеко от села Манжерок, у подножья гор Синюха и Малая Синюха. Затем на гондольном подъемнике доберетесь на обзорную площадку горы Синюха, откуда открывается красивая панорама долины реки Катунь. Ужин в кафе на территории туркомплекса “Таёжник” В этот день есть возможность купить дополнительную экскурсию на конях или сплав по Катуни, стоимость экскурсии на конях - 1 час 1500 рублей с человека, сплав - 650 рублей с человека 1 час.
Завтрак в кафе на территории туркомплекса “Таёжник” Во время этой экскурсии вы увидите своими глазами пять удивительных чудес Телецкого озера. Пять живописных водопадов - Киште (8 м), Корбу (12,8 м), Аю-Кечпес (80 м), Чодор (8 м) и Эстюбэ (8 м).
Эта программа для тех, кто хочет выйти за рамки классической экскурсии до водопада Корбу, для тех, кто хочет увидеть и узнать как можно больше о Телецком озере и его достопримечательностях.
Во время экскурсии наши экскурсоводы предоставят вам интересную информацию о Телецком озере, сведения о климате, растительном и животном мире прителецкой тайги и, конечно же, прогулка не обойдется без легенд и загадочных историй, которыми окутано Телецкое озеро. Экскурсия на моторном катере. Обед в кафе у водопада Корбу. Возвращение на т/к Таежник. Ужин в кафе на территории туркомплекса “Таёжник”.
Завтрак в кафе на территории туркомплекса “Таёжник” В этот день туристы совершат экскурсию водомоторную экскурсию на рафтах через Катунь к Камышлинскому водопаду, прогуляются по берегу Катуни, наслаждаясь насыщено-бирюзовым цветом воды. Мото-рафтинг не оставит равнодушным никого из участников! После прогулки - гости Алтая посетят сырный Мастер-класс в деревне Берендеевка, где не только узнают как готовится сыр, но и отведают его. Обед в кафе на территории этно-отеля “Берендеевка” После обеда - посещение Горно-Алтайского Ботанического сада, расположенного в с. Камлак. Ужин в кафе на территории туркомплекса “Таёжник”
с. Чемал- остров Патмос - Водопад Чеч-Кыш - Зубы Дракона Завтрак в кафе на территории туркомплекса “Таёжник” Увлекательная экскурсия в райцентр Чемал, известный своим уникальным мягким и теплым климатом, и его окрестности. С конца 19 века село Чемал превратилось в бальнеологический курорт, куда приезжали со всей России. Был он популярен и в советское время благодаря мягкому микроклимату, обилию солнца и уникальному составу воздуха с большим содержанием озона и эфирных масел, что благотворно влияет на нервную систему человека. Туристы посетят наиболее интересные достопримечательности района, такие как: Чемальская ГЭС, «козья тропка», ворота Сартакпая, женский монастырь на о. Патмос. Также путешественников ждет тропа в узкой горной долине к водопаду Чеч-Кыш и они узнают как на Катуни появились Зубы Дракона. Обед в кафе “Фортуна” с. Эликманар Ужин в кафе на территории туркомплекса “Таёжник” В этот день можно поучаствовать в вечерней программе в настоящей юрте - “Гостеприимный Алтай”. В программе чаепитие с национальными десертами; дегустация национальных деликатесов (сыр курут, и дъергем); фотосессия в национальных костюмах для взрослых и детей. Подарок: музыкальный мастер-класс по игре на комусе, алтайском варгане. Стоимость участия - 1000 рублей с человека при группе 4-6 человек; 800 рублей с человека при группе - 7-15 человек. Также можно заказать концерт горлового пения, стоимость 15000 рублей на группу.
Стоимость
Включено в стоимость
- Встреча в Барнауле и Горно-Алтайске; доставка из Новосибирска туристским автобусом в одну сторону (доплата за доставку 1600,00 руб.)
- Трехразовое питание (в кафе, плюс перекус на радиальных выходах);
- Перевозки, согласно программы тура;
- Оплата проживания туркомплекс “Таежник”;
- Аренда катера;
- Работа инструкторов;
- Оплата сборов за посещение экскурсионных объектов (в соответствии с программой тура);
- Страховка.
Оплачивается отдельно
- ж/д, авиабилеты;
- доставка в Новосибирск по окончании тура
- доп.программа, согласно описания тура
- Питание в придорожных кафе, во время трансфера.
- Алкогольные и прохладительные напитки;
- Фото и видеосъемка на воде
- Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы.
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