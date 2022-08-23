Купол трех озер 3556 м
Этот поход – прекрасная возможность приобщиться к суровым и серьезным горам, посмотреть, что собой представляет горный туризм и альпинизм, и понять, почему люди вновь и вновь стремятся к вершинам.
Вас ждет:
- - знакомство с красотами Горного Алтая;
- - радиальный выход до красивейшего Голубого озера;
- - технические ледовые занятия на леднике;
- - тренировочное восхождение наперевал Учитель(1А, высота 3100 м),
- - восхождение на вершину Купол Трех Озер 3556м (1Б)!
Нитка маршрута: поселок Курай - Курайская степь- «перевалка» - альплагерь Актру - радиальные выходы на ледник, Голубое озеро, перевал Учитель, вершину Купол трех озер –«перевалка» - Курайская степь - поселок Курай
Вас ждет:
Программа тура
Встреча утром в Бийске участников похода. Загрузка в транспорт, переезд до поселка Курай. Размещение на базе. Распределение общественного груза, еды
Сегодня начинается активная часть нашего пешего маршрута в ущелье Актру. Просыпаемся, завтракаем и совершаем заброску на автомобиле повышенной проходимости по горно-полевой дороге до места названного туристами «Перевалка». От «Перевалки» начинается очень плохая дорога, которую мы преодолеваем на местном УАЗике. Дорога в 8 км занимает пару часов, и мы прибываем на место, в Альплагерь Актру и разбиваем базовый лагерь, из которого будем совершать радиальные выходы
Сегодняшний день будет посвящен ледовым занятиям на леднике Большой Актру. Отрабатываем технику обращения с альпснаряжением: хождение в кошках, преодоление ледовых склонов, организация страховки на льду и др.
Сегодня нам предстоит совершить радиальный выход до Голубого озера, которое расположено на высоте 2800 метров в моренном кармане ледника Большой Актру. Основная часть пути проходит вдоль ледника Большой Актру.
Пройдя мимо «Бараньих лбов» - скального барьера, продолжаем подъем до озера, рядом с которым стоит домик гляциологов. После перекуса и отдыха, спускаемся обратно в лагерь.
Сегодня совершаем акклиматизационный выход на перевал Учитель. Перевал не трудный, его высота 3100 метров и имеет категорию сложности -1А. С перевала открывается великолепный вид на Курайскую степь. К вечеру возвращаемся в базовый лагерь.
Ранний подъем и выход. Путь на вершину может занять до 14 часов. Это восхождение имеет категорию трудности 1Б, но особых сложностей для уже акклиматизировавшихся туристов не представляет. Часть пути круто идет вверх через кулуар, затем мы приходим в место с названием «Зеленая Гостиница», далее путь проходит по леднику до самой вершины.
С Купола Трех озер можно увидеть почти весь Алтай - его три главных хребта и две степи - Курайскую и огромную Чуйскую, которые когда-то были дном древнего Алтайского моря!
Наш поход в ущелье Актру заканчивается, предстоит обратный путь по Чуйскому тракту до г. Бийска
Стоимость
Включено в стоимость
- Заброска от пос. Курай в Альплагерь Актру на автомобиле повышенной проходимости
- Трехразовое питание на протяжении маршрута;
- Медицинская страховка на активной части тура с вертолетной эвакуацией;
- Работа квалифицированных инструкторов;
- Палаточное проживание в Альплагере Актру;
- Групповое снаряжение для восхождения и треккинга (палатки, тент, веревки, костровое, газ, аптечка, ремнабор);
Оплачивается отдельно
- Трансфер до п. Курай (ориентировочная стоимость от г. Бийска до п. Курай и обратно 4500 руб. с человека);
- Питание в кафе по дороге из Барнаула/Бийска/Горно-Алтайска до места встречи участников
- Аренда личного снаряжения (каска, ледоруб, страховочная система, жумар, спусковое устройство и т.п.)
- Баня в альплагере Актру
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