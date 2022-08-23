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Конный тур по Горному Алтаю «Тальменное озеро»

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Для прохождения маршрута не требуется специальная физическая подготовка. Но конные переходы продолжительностью по 7-8 часов в условиях высокогорья, отсутствие быта и не всегда благоприятные погодные условия требуют от участников терпения и выносливости.  На маршрут допускаются дети от 18 лет в сопровождении родителей.

Как добраться:

Поездом или самолетом до Новосибирска/Барнаула/Горно-Алтайская далее на автобусе (Новосибирск/Барнаул/ Горно-Алтайск - Чемал) до населенного пункта Элекмонар (7 км. не доезжая с. Чемал).

ИЛИ заказать трансфер из города прибытия до с. Элекмонар ( обговаривается не ранее, чем за месяц до начала тура с организатором)

Из Новосибирска – 1800 р . с чел в одну сторону

Из Барнаула  - 1200 р с чел. в одну сторону

Из Горно-Алтайска 800р. с чел.

Цены могут быть изменены в зависимости от кол-ва человек на трансфере.

Программа тура

День 1
Чуйский тракт

Сбор группы на базе до 10 утра, завтрак, теоретически инструктаж и отправление на конную ферму.

Путь составляет около 380 км, часть из которых проходит по знаменитому Чуйскому тракту, а далее в сторону Усть-Коксинского района через знаменитые сопки Усть-Кана, мимо горы Носорог и захватывающий перевал Громотуха!

Прибывает на конную базу Кайтанак уже ближе к вечеру, размещается в палатках, вечером - первый ужин у костра и настоящая таежная баня!

День 2
Конный маршрут вдоль Катуни

Сегодня выходим непосредственно на конную часть маршрута.

Конный тур по Алтаю стартует сначала вдоль красавицы Катунь - она здесь еще не так полноводна и широка, какой вы ее могли наблюдать, по приезду на базу.

Далее тропа маршрута круто уводит всадников в гору и, пройдя еще одну небольшую впадину, группа конного похода выйдет на знаменитый перевал Холодные Белки!

Первый перевал и первые уже совершенно великолепные виды! Перед вами откроются во всей красе далекие вершины Катунского хребта, а инструктор расскажет про наше направление и, конечно, заинтригует и другими тропами, на которых вы непременно побываете в новых своих походах!

Отдохнув и сделав первые шедевральные снимки, спускаемся с перевала, проходим еще около двух часов и останавливаемся на ночлег в долине реки Волочекта.

Конный переход на сегодня составит 20 км.

День 3
Тихая Собачья - Проездная Собачья

Тихая Собачья, Проездная Собачья — странные названия для Алтая, правда? Слишком русские... Дело в том, что исследовали эту часть Алтая старообрядцы, бежавшие в эти места в поисках свободы вероисповедания, и названия, данные еще в те незапамятные времена, прижились и отобразились на картах. Один вопрос остается не закрытым... Почему Собачья? Мы обязательно проведем конкурс в походе на лучший вариант!

Все эти места нам предстоит пройти в формате нашего конного перехода этого дня!

Виды поражают воображение: перевалы, высотой не менее 2000 метров над уровнем моря, головокружительны, реки – говорливы и быстры! Путешественники будто попадают в совершенно другой мир, где горы меняются част от часа, становясь более высокими и скалистыми, а пейзажи более яркими.

Завершится этот день в долине реки Проездная Собачья, где мы уютно расположимся практически на берегу под покровом ярко-зелёных лиственниц.

День 4
Перевал Харюзовый

День конного тура начнется достаточно активно.

Сегодня нам предстоит подъем на Болшереченский перевал, у подножия которого, к слову, мирно расположилось изумрудное озеро. Будьте внимательны к рекомендациям инструктора. В этом месте погода очень переменчива и на перевале может быть изрядно прохладно, так что нужно обязательно привязать к седлу теплые вещи.

Спускаемся с перевала пешком по «сыпучке», а впереди - финишная прямая до цели нашего конного тура – Тальменного озера!

Перевал Харюзовый — последний на пути к озеру, славится перепадом высот — группа поднимется примерно на 700 метров и, пройдя ещё несколько конных шагов среди лиственниц и диких кустарников, попадет на «Вершину мира»! Вот оно! Тальменное! Как на ладони!

Синяя гладь воды в окружении уже заснеженных вершин, обрамленная золотом лиственниц напоминает идеальный драгоценный камень, обрамленный в золотую оправу. До стоянки остаются считанные метры и вот он, берег легендарного Тальменного озера, баня и отдых!

Да, именно баня. Следующие два дня мы проведем на Кордоне заповедника, где оборудованы туристические стоянки, есть баня и даже электричество.

День 5
Тальменное озеро

Несколько интересных фактов о Тальменном озере, на котором мы проведем сегодняшний день:

  • площадь: 3.9 км2;
  • максимальная глубина: 68 м.;
  • расположено: Усть- Коксинский район, Катунский хребет Горного Алтая;
  • происхождение: ледниковое;
  • рыба: хариус, таймень, налим;
  • значение: памятник природы, относится к Катунскому заповеднику.

Сегодня группа конного похода отдыхает от лошадок, а лошадки от группы. Если погода благоприятна - можно искупаться, вода у берега достаточно хорошо прогревается, а любители рыбалки могут отправиться на реку.

Непосредственно на озере рыбалка запрещена, т.к. оно относится к заповедной зоне.

День 6
Водопад&nbsp;Катункого хребта

В этот день запланирована прогулка к восточному берегу озера.

На катере мы преодолеем 5420 метров - именно такова длинна Тальменного озера и далее пешком по заповедным тропам пройдем до одного из самых живописных водопадов Катункого хребта Горного Алтая.

Высота водопада достигает сорока метров, вода — чистейшая, тишина и дикость природы — удивляет городского жителя! Если Ваш путь к водопаду проходит в конце лета - можно полакомиться ягодой — черникой и брусникой.

День 7
Перевал Харюзовый

В обратный путь, друзья! А ведь в таком путешествии совершенно незнакомые ранее люди, на самом деле становятся друзьями.

Снова встречаемся с нашими верными лошадками и, по уже знакомым местам, выходим на перевал Харюзовый. Делаем небольшую остановку, чтобы попрощаться с озером и полный вперед!

К Большереченскому перевалу, спустившись с которого заночуем у реки Тихая Собачья.

День 8
Завершающий конный переход

Нитка маршрута уводит нас в сторону рек Малый Сугаш.

Места здесь уже более пологие, долины простираются до горизонта, а лошадки, предчувствуя дом, шагают активнее. Завершится наш конный поход в зимовье Малый Сугаш.

Вечером запланирована баня и долгие беседы у прощального костра о пройденном пути и новых путешествиях и планах!

Утром следующего дня переезд до г. Горно-Алтайска.

Стоимость

Включено в стоимость

  • Транспортная доставка от Барнаула/Горно-Алтайска на тур и обратно;
  • Питание с ужина в день заезда, по обед в день отъезда;
  • Услуги гидов-инструкторов.
  • Групповое снаряжение: палатки, тент, костровое и кухонное снаряжение, аптечка. 
  • Личное снаряжение на конной части: спальник, коврик под спальник (каремат), арчимаки, плащ ОЗК. 
  • Рекреационные сборы;
  • Медицинская страховка.
  • Размещение по программе (палатки)
  • Экскурсии по программе.

Оплачивается отдельно

  • ж/д, авиабилеты;
  • Питание в придорожных кафе, во время трансфера.
  • Алкогольные и прохладительные напитки;
  • Спальник (температура комфорт 0 - +5)
  • Дополнительные бани кроме  последнего  дня.
  • Фото и видеосъемка на воде
  • Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы.

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