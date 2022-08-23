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Конный тур по Алтаю «Уймень-озеро — сердце Алтая»

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Для прохождения маршрута не требуется специальная физическая подготовка. Но конные переходы продолжительностью по 7-8 часов в условиях высокогорья, отсутствие быта и не всегда благоприятные погодные условия требуют от участников терпения и выносливости.  На маршрут допускаются дети от 12 лет в сопровождении родителей.

Как добраться:

Поездом или самолетом до Новосибирска/Барнаула/Горно-Алтайская далее на автобусе (Новосибирск/Барнаул/ Горно-Алтайск - Чемал) до населенного пункта Элекмонар (7 км. не доезжая с. Чемал).

ИЛИ заказать трансфер из города прибытия до с. Элекмонар ( обговаривается не ранее, чем за месяц до начала тура с организатором)

Из Новосибирска – 1800 р . с чел в одну сторону

Из Барнаула  - 1200 р с чел. в одну сторону

Из Горно-Алтайска 800р. с чел.

Цены могут быть изменены в зависимости от кол-ва человек на трансфере.

Программа тура

День 1
Заезд

Встреча участников конного тура по Алтаю происходит в селе Элекмонар.

Приехать необходимо до 15.00.

После двухчасового экстремального подъема к конной базе «Маяк Алтая» на легендарном УАЗе , размещаемся в палаточном лагере.

От жаркой бани и вкусного походного ужина постепенно переходим к знакомству с национальным алтайским обычаем «Чей-Чей».

День 10
Держим путь к нижнему течению реки Ложа

Лог Чевош – р. Ложа-нижнее течение (~30 км – 5-6 часов)

Сегодня меняем траекторию маршрута с целью большего охвата красот - от стоянки тропа уже пойдет иная, по ней мы еще не ходили - держим путь к нижнему течению реки Ложа, на берегу которой и обоснуемся на ночлег.

А по пути... Снова уникальные места!

Изумрудное озеро Чевош встречает нас своим сиянием при спуске с перевала.

День 11
Долина Айрык

Р. Ложа – Айрык (~23 км - 3-4 часа)

Маршрут конного тура сегодня проходит мимо озера Ашпагач, после подъем на одноименный перевал с которого открывается чудесный вид на долину Айрык и Сурдинские озера.

Спустившись с перевала, вновь углубляемся в таинственную и сказочную тайгу и достигаем долины Айрык.

День 12
Каракольские озера

Лунная долина Айрык - Каракольские озера - кедровая поляна Кылай (~30 км - 5-6 часов)

Ранним утром покидаем Лунную долину и направляемся в сторону Каракольских озер.

Путь не близкий - около 25 км и составит порядка 5 - 6 часов в седле. Живописные пейзажи и великолепие красот не перестанут Вас удивлять. Заснеженные вершины, альпийские луга, Айрыкские озера и Аккаинское плато с одноименны озером - все это ожидает Вас в этот день.

И конечно, сегодня нужно успеть осмотреть все семь Каракольских озер, пройти «змейкой тропой» к каждому из них, а если повезет с погодой, то и искупаться!

День 13
Дорога домой

Кедровая поляна Кылай - Урочище Сортеш (~25 км - 4-5 часов)

Утро начинается - сборы и в дорогу.

Сегодня возвращаемся на конную базу «Маяк Алтая»! Лошади это чувствуют, это можно понять по их ускорившемуся шагу.

Вечером группу конного тура ожидает горячая баня, вкусный ужин и горькая разлука с шерстяными гривами «персиковыми» носами и проворными копытами - верными лошадками, которые подарили столько эмоций!

День 14
Завершение тура

Урочище Сортеш – с. Элекмонар (авто 24 км/ 1.5 часа)

Отъезд состоится в семь утра. К девяти часам - спуск в село Элекмонар, упаковка чемоданов и в 10.30 отъезд в направлении дома.

День 2
Переход до горы Кылай

Урочище Сортеш – г. Кылай (~12 км / 2-3 часа)

Первое утро конного похода начинается с улыбки, вкусного, а главное, полезного завтрака и сборов в дорогу.

Последние приготовления, распределение снаряжения и в путь!

Тропа, уходящая в гору от базы, постепенно выводит группу на широкие поля, по которым и совершаем переход до подножия горы Кылай.

Тут и будет организован наш лагерь.

День 3
Урочище Уул -&nbsp;&laquo;сын&raquo; или &laquo;мальчик&raquo;

г. Кылай – озеро, водопад Виктории – урочище Айрык (~30 км / 4-5 часов)

Мы не будем в описании каждого дня писать про завтраки и ужины - без этих моментов никуда!))

Итак, первое озеро на пути маршрута конного тура - это озеро Виктория.

После небольшого пикника и прогулки по берегу продолжаем наше путешествие.

Двигаемся в урочище Уул, что в переводе с алтайского языка означает «сын» или «мальчик». Впереди нас ожидает Байюкский перевал с цепью одноименных озер, напоминающих залитые чистейшей талой водой следы прошедшего по долине мифического животного.

Завершением же сегодняшнего дня будет спуск в долину Айрык, что с алтайского переводится как лунная долина, где группа конного похода по Алтаю расположится среди вековых кедров на ночлег.

День 4
С утра пещеры, а потом по живому болоту

Лунная долина – «живое» болото – верховье реки Ложа (~20 км / 3-4 часа)

Утром сегодняшнего дня направляемся к Каракокшинской пещере. С высотой входа порядка 1700 метров над уровнем моря и суммарной протяженностью ходов 490 метров - это особо охраняемый объект, о котором есть записи в «красной книге» Республики Алтай.

По завершению пешей прогулки продолжаем наш конный поход по Алтаю и через перевал Куралбас выходим к «живому болоту» Эта часть конного тура весьма экстремальна, так что от Вас потребуется полное доверие, и повиновение инструктору и лошадкам. Это место как будто служит преградой к тому величественному миру Алтая, к умиротворенной земле - сюда стремятся многие в поисках спокойствия и единения с природой.

Пройдя болото, спускаемся в каньон реки Ложа по извилистой тропе, будто вырубленной в скалах.

Группа конного похода расположится под кронами могучих кедров и после обеденного перерыва совершит пешую прогулку вдоль реки Ложа к одноименному водопаду высотой около 20 метров.

Эта прогулка, однозначно, станет отличным завершением этого экстремального дня.

День 5
К сердцу Алтая

Р. Ложа - ущелье Балыктуса – лог Чевош (~35 км – 5 часов)

Конный поход к сердцу Алтая продолжается, и неустанные путники идут вперед к покорению новых вершин, открывающих мир неизведанного Алтая в полной мере!

Пообедав на берегу озера Балыкту движемся вдоль «черной долины» Кар-ербах прямо к перевалу, после которого спускаемся к нашей стоянке в урочище Чевош.

По пути, конечно, полное разнообразие видов! Мы полюбуемся и озером Татьяны, что цвета изумруда и одноименным водопадом, стремительной змейкой спускающимся к озеру и заснеженные вершины Балыкту будут приветствовать нас своим ослепительным свечением!

День 6
Озеро Уймень

Лог Чевош – озеро Уймень (~20 км – 3-4 часа)

Новый день конного тура и сегодня мы достигаем нашей цели - озера Уймень.

Путь от урочища Чевош пролегает через несколько безымянных перевалов, которые заслуженно венчает перевал Уймень, имеющий высоту около 2400 над уровнем моря.

После головокружительного спуска пешком вниз, а иначе никак, так как тропа к озеру, можно сказать, отсутствует... лошади и люди буквально прыгают с камня на камень, приближаясь все ближе к заветному озеру!

День 7
Дневка

Свободный, но в то же время полный новых открытий день!

Сегодня у группы будет возможность отдохнуть от долгого и сложного пути, всласть выспаться, а самые активные могут совершить подъем на близлежащие горы, дабы увидеть Уймень с высоты. Ощущение от этих мест ошеломительное.

Безмолвие, покой и умиротворение царят здесь!

Отдых на берегу лазурного озера с рыбалкой на хариуса - ради этого стоит форсировать «живое болото» и преодолеть множество перевалов.

День 8
Дневка. Свободный день

Не каждый конный тур по Алтаю может похвастаться двумя дневками на маршруте, да еще и в красивейшем месте на земле!

Обязательно посетите верхние озера Уйменьского ущелья. От этих мест, где крайне редко ступает нога человека, открывается величественный вид на озеро и его окрестности, а само ущелье, как говорят, славится своей сакральной атмосферой.

Проще говоря - это место силы, хотя мы верим, что у каждого оно, конечно, свое.

День 9
Крутая конная тропа

Оз. Уймень – лог Чевош (~20 км – 3–4 часа)

Пребывание в столь дивном уголке Горного Алтай подходит к концу.

Ваш спутник и товарищ - верный конь всегда с Вами.

Там, где Вы пройдете верхом не проедет ни одно транспортное средство. Поднимаясь из долины по крутой каменистой тропе, вы в это поверите.

Покинув ущелье, направляемся по уже знакомой тропе в урочище Чевош.

Стоимость

Включено в стоимость

  • Питание с ужина в день заезда, по обед в день отъезда;
  • Услуги гидов-инструкторов.
  • Групповое снаряжение: палатки, тент, костровое и кухонное снаряжение, аптечка. 
  • Личное снаряжение на конной части: спальник, коврик под спальник (каремат), арчимаки, плащ ОЗК. 
  • Рекреационные сборы;
  • Медицинская страховка.
  • Размещение по программе (палатки)
  • Экскурсии по программе.

Оплачивается отдельно

  • Транспортная доставка от Барнаула/Горно-Алтайска на тур и обратно;
  • ж/д, авиабилеты;
  • Питание в придорожных кафе, во время трансфера.
  • Алкогольные и прохладительные напитки;
  • Спальник (температура комфорт 0 - +5)
  • Дополнительные бани кроме  последнего  дня.
  • Фото и видеосъемка на воде
  • Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы.

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