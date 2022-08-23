Конный тур по Алтаю «Уймень-озеро — сердце Алтая»
Для прохождения маршрута не требуется специальная физическая подготовка. Но конные переходы продолжительностью по 7-8 часов в условиях высокогорья, отсутствие быта и не всегда благоприятные погодные условия требуют от участников терпения и выносливости. На маршрут допускаются дети от 12 лет в сопровождении родителей.Как добраться:
Поездом или самолетом до Новосибирска/Барнаула/Горно-Алтайская далее на автобусе (Новосибирск/Барнаул/ Горно-Алтайск - Чемал) до населенного пункта Элекмонар (7 км. не доезжая с. Чемал).
ИЛИ заказать трансфер из города прибытия до с. Элекмонар ( обговаривается не ранее, чем за месяц до начала тура с организатором)
Из Новосибирска – 1800 р . с чел в одну сторону
Из Барнаула - 1200 р с чел. в одну сторону
Из Горно-Алтайска 800р. с чел.
Цены могут быть изменены в зависимости от кол-ва человек на трансфере.
Вас ждет:
Программа тура
Встреча участников конного тура по Алтаю происходит в селе Элекмонар.Приехать необходимо до 15.00.
После двухчасового экстремального подъема к конной базе «Маяк Алтая» на легендарном УАЗе , размещаемся в палаточном лагере.
От жаркой бани и вкусного походного ужина постепенно переходим к знакомству с национальным алтайским обычаем «Чей-Чей».
Лог Чевош – р. Ложа-нижнее течение (~30 км – 5-6 часов)
Сегодня меняем траекторию маршрута с целью большего охвата красот - от стоянки тропа уже пойдет иная, по ней мы еще не ходили - держим путь к нижнему течению реки Ложа, на берегу которой и обоснуемся на ночлег.
А по пути... Снова уникальные места!
Изумрудное озеро Чевош встречает нас своим сиянием при спуске с перевала.
Р. Ложа – Айрык (~23 км - 3-4 часа)
Маршрут конного тура сегодня проходит мимо озера Ашпагач, после подъем на одноименный перевал с которого открывается чудесный вид на долину Айрык и Сурдинские озера.
Спустившись с перевала, вновь углубляемся в таинственную и сказочную тайгу и достигаем долины Айрык.
Лунная долина Айрык - Каракольские озера - кедровая поляна Кылай (~30 км - 5-6 часов)
Ранним утром покидаем Лунную долину и направляемся в сторону Каракольских озер.
Путь не близкий - около 25 км и составит порядка 5 - 6 часов в седле. Живописные пейзажи и великолепие красот не перестанут Вас удивлять. Заснеженные вершины, альпийские луга, Айрыкские озера и Аккаинское плато с одноименны озером - все это ожидает Вас в этот день.
И конечно, сегодня нужно успеть осмотреть все семь Каракольских озер, пройти «змейкой тропой» к каждому из них, а если повезет с погодой, то и искупаться!
Кедровая поляна Кылай - Урочище Сортеш (~25 км - 4-5 часов)
Утро начинается - сборы и в дорогу.
Сегодня возвращаемся на конную базу «Маяк Алтая»! Лошади это чувствуют, это можно понять по их ускорившемуся шагу.
Вечером группу конного тура ожидает горячая баня, вкусный ужин и горькая разлука с шерстяными гривами «персиковыми» носами и проворными копытами - верными лошадками, которые подарили столько эмоций!
Урочище Сортеш – с. Элекмонар (авто 24 км/ 1.5 часа)
Отъезд состоится в семь утра. К девяти часам - спуск в село Элекмонар, упаковка чемоданов и в 10.30 отъезд в направлении дома.
Урочище Сортеш – г. Кылай (~12 км / 2-3 часа)
Первое утро конного похода начинается с улыбки, вкусного, а главное, полезного завтрака и сборов в дорогу.
Последние приготовления, распределение снаряжения и в путь!
Тропа, уходящая в гору от базы, постепенно выводит группу на широкие поля, по которым и совершаем переход до подножия горы Кылай.
Тут и будет организован наш лагерь.
г. Кылай – озеро, водопад Виктории – урочище Айрык (~30 км / 4-5 часов)
Мы не будем в описании каждого дня писать про завтраки и ужины - без этих моментов никуда!))
Итак, первое озеро на пути маршрута конного тура - это озеро Виктория.
После небольшого пикника и прогулки по берегу продолжаем наше путешествие.
Двигаемся в урочище Уул, что в переводе с алтайского языка означает «сын» или «мальчик». Впереди нас ожидает Байюкский перевал с цепью одноименных озер, напоминающих залитые чистейшей талой водой следы прошедшего по долине мифического животного.
Завершением же сегодняшнего дня будет спуск в долину Айрык, что с алтайского переводится как лунная долина, где группа конного похода по Алтаю расположится среди вековых кедров на ночлег.
Лунная долина – «живое» болото – верховье реки Ложа (~20 км / 3-4 часа)
Утром сегодняшнего дня направляемся к Каракокшинской пещере. С высотой входа порядка 1700 метров над уровнем моря и суммарной протяженностью ходов 490 метров - это особо охраняемый объект, о котором есть записи в «красной книге» Республики Алтай.
По завершению пешей прогулки продолжаем наш конный поход по Алтаю и через перевал Куралбас выходим к «живому болоту» Эта часть конного тура весьма экстремальна, так что от Вас потребуется полное доверие, и повиновение инструктору и лошадкам. Это место как будто служит преградой к тому величественному миру Алтая, к умиротворенной земле - сюда стремятся многие в поисках спокойствия и единения с природой.
Пройдя болото, спускаемся в каньон реки Ложа по извилистой тропе, будто вырубленной в скалах.
Группа конного похода расположится под кронами могучих кедров и после обеденного перерыва совершит пешую прогулку вдоль реки Ложа к одноименному водопаду высотой около 20 метров.
Эта прогулка, однозначно, станет отличным завершением этого экстремального дня.
Р. Ложа - ущелье Балыктуса – лог Чевош (~35 км – 5 часов)
Конный поход к сердцу Алтая продолжается, и неустанные путники идут вперед к покорению новых вершин, открывающих мир неизведанного Алтая в полной мере!
Пообедав на берегу озера Балыкту движемся вдоль «черной долины» Кар-ербах прямо к перевалу, после которого спускаемся к нашей стоянке в урочище Чевош.
По пути, конечно, полное разнообразие видов! Мы полюбуемся и озером Татьяны, что цвета изумруда и одноименным водопадом, стремительной змейкой спускающимся к озеру и заснеженные вершины Балыкту будут приветствовать нас своим ослепительным свечением!
Лог Чевош – озеро Уймень (~20 км – 3-4 часа)
Новый день конного тура и сегодня мы достигаем нашей цели - озера Уймень.
Путь от урочища Чевош пролегает через несколько безымянных перевалов, которые заслуженно венчает перевал Уймень, имеющий высоту около 2400 над уровнем моря.
После головокружительного спуска пешком вниз, а иначе никак, так как тропа к озеру, можно сказать, отсутствует... лошади и люди буквально прыгают с камня на камень, приближаясь все ближе к заветному озеру!
Свободный, но в то же время полный новых открытий день!
Сегодня у группы будет возможность отдохнуть от долгого и сложного пути, всласть выспаться, а самые активные могут совершить подъем на близлежащие горы, дабы увидеть Уймень с высоты. Ощущение от этих мест ошеломительное.
Безмолвие, покой и умиротворение царят здесь!
Отдых на берегу лазурного озера с рыбалкой на хариуса - ради этого стоит форсировать «живое болото» и преодолеть множество перевалов.
Не каждый конный тур по Алтаю может похвастаться двумя дневками на маршруте, да еще и в красивейшем месте на земле!
Обязательно посетите верхние озера Уйменьского ущелья. От этих мест, где крайне редко ступает нога человека, открывается величественный вид на озеро и его окрестности, а само ущелье, как говорят, славится своей сакральной атмосферой.
Проще говоря - это место силы, хотя мы верим, что у каждого оно, конечно, свое.
Оз. Уймень – лог Чевош (~20 км – 3–4 часа)
Пребывание в столь дивном уголке Горного Алтай подходит к концу.
Ваш спутник и товарищ - верный конь всегда с Вами.
Там, где Вы пройдете верхом не проедет ни одно транспортное средство. Поднимаясь из долины по крутой каменистой тропе, вы в это поверите.
Покинув ущелье, направляемся по уже знакомой тропе в урочище Чевош.
Стоимость
Включено в стоимость
- Питание с ужина в день заезда, по обед в день отъезда;
- Услуги гидов-инструкторов.
- Групповое снаряжение: палатки, тент, костровое и кухонное снаряжение, аптечка.
- Личное снаряжение на конной части: спальник, коврик под спальник (каремат), арчимаки, плащ ОЗК.
- Рекреационные сборы;
- Медицинская страховка.
- Размещение по программе (палатки)
- Экскурсии по программе.
Оплачивается отдельно
- Транспортная доставка от Барнаула/Горно-Алтайска на тур и обратно;
- ж/д, авиабилеты;
- Питание в придорожных кафе, во время трансфера.
- Алкогольные и прохладительные напитки;
- Спальник (температура комфорт 0 - +5)
- Дополнительные бани кроме последнего дня.
- Фото и видеосъемка на воде
- Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы.
Отзывы
Вопрос ответ
Нужна помощь с выбором?
Подберем бесплатно 10 лучших предложений
Похожие туры
Горный лагерь на Алтае. Путешествие налегке к Мультинским озерам
Теккинг по Горному Алтаю, 7 дней. Поход на Мультинские озера. Умеренная сложность маршрута. Проживание в палатках.
Ближайший заезд:
c 30 июля по 05 августа
7 дней 6 ночей
от 42800 ₽
Треккинг на Алтай. Мультинские озёра
Комфорт-треккинг на Алтай и Мультинские озера. 7-дневная программа с проживанием на базе отдыха. Тур начинается и заканчивается в Горно-Алтайске.
Ближайший заезд:
c 30 июля по 05 августа
7 дней 6 ночей
от 52000 ₽