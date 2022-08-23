Конный тур по Алтаю «К Белухе потаённой тропой»
Для прохождения маршрута не требуется специальная физическая подготовка. Но конные переходы продолжительностью по 7-8 часов в условиях высокогорья, отсутствие быта и не всегда благоприятные погодные условия требуют от участников терпения и выносливости. На маршрут допускаются дети от 12 лет в сопровождении родителей.Как добраться:
Поездом или самолетом до Новосибирска/Барнаула/Горно-Алтайская далее на автобусе (Новосибирск/Барнаул/ Горно-Алтайск - Чемал) до населенного пункта Элекмонар (7 км. не доезжая с. Чемал).
ИЛИ заказать трансфер из города прибытия до с. Элекмонар ( обговаривается не ранее, чем за месяц до начала тура с организатором)
Из Новосибирска – 1800 р . с чел в одну сторону
Из Барнаула - 1200 р с чел. в одну сторону
Из Горно-Алтайска 800р. с чел.
Цены могут быть изменены в зависимости от кол-ва человек на трансфере.
Вас ждет:
Программа тура
Авто 9 часов, 300 км.
Встреча происходит в селе Манжерок и так как предстоит долгий путь к месту старта конного тура из села Тюнгур, лучше прибыть на день раньше, чтобы перевести дух от дороги и прийти в себя.
Автомобильная часть маршрута проходит по знаменитому Чуйскому тракту. Красот - великое множество и в знакомстве с ними Вам поможет инструктор, который будет рядом на протяжении всего конного похода по Алтаю.
По прибытии в село Тюнгур - размещение в палаточном лагере, баня, ужин.
Турбаза «Тюнгур» – Ручей Ороктой - Ручей Тухман.
Конная часть этого дня будет длиться около пяти часов и сразу начнется с достаточно серьезного перевала под названием Кузуяк, высота котрого сотавляет около 1500 метров над уровнем моря. Отсюда село Тюнгур будет видно как на ладони.
Спустившись и пройдя вдоль реки Ак-Кем вновь подъем к кедровому лесу и живописным полям.
Здесь уже можно разглядеть красавицу Белуху и молочное озеро Ак-Кем. Привал сегодня у реки Тухман, берущей свое начало от истока у одноименных скал.
Ручей Тухман - Озеро Кюльдуайры - Река Текелю.
Весьма ранний подъем, т.к. в этот день предстоит продолжительный переход - около 7 - 8 часов и уже на ощутимой высоте - порядка 2000 метров над у.м.
Красоты ждут ошеломительные, об усталости не может быть и речи!
Альпийские луга, перспектива на Катунский хребет, тропа у озера Кульдуайры вдоль обрыва перевала Скынчак и завершающий сегодняшний день обзор водопада Текелю с высотой падения воды около пятидесяти метров.
Привал организуем на берегу реки Текелю.
Р. Текелю – Перевал Сарыбель – долина Ярлу.
Сегодня предстоит преодолеть порядка тридцати километров пути.
Сбор, завтрак и выход.
От места ночёвки тропа круто берет вверх к перевалу Сарыбель (высота коло 2300 м над У.м.) Отсюда вид на гору Белуху уникальный - она открывается участникам конного тура как на ладони!
Спустившись с перевала в долину Ярлу - установка лагеря, ужин и крепкий таежный сон.
День пешей экскурсии.
Оставляем лошадок отдохнуть, а сами пускаемся в путь мимо Ак-кемского озера, пересекая реку Ак-оюк.
Пройдя по левому берегу реки Аккем и минуя ее по мосту, выходим к часовне архангела Михаила. Установлена она была в далеком 2006 году и служит памятным символом о погибших в ту пору альпинистах, покорявших крутые вершины в этих суровых краях. Отсюда уже начинается подъем к самому леднику с дальнейшим возвращением к нашему таежному лагерю.
Радиальный выход в долину эдельвейсов- ущелье Ярлу.
Так называют это место потому что здесь произрастает великое множество этих дивных цветов. Также, это место силы или чудотворной энергетики.
Многие сюда приходят по медитировать, набраться сил и побыть наедине с природой. И Николай Константинович Рерих тоже был здесь, так что можно сказать, мы идем по его следам.
Озеро Ак-Кем - Перевал Каратюрек (в переводе с алтайского - «Черное сердце», 3060 м) – Кедровая поляна.
Сегодня нас ждет один из самых сложных переходов, а именно, преодоление перевала Кара-тюрек, высотой порядка 3000 метров над уровнем моря.
Именно отсюда можно в полной мере насытиться красотой пейзажей белоснежной красавицы - горы Белухи.
Далее спуск, не менее крутой, чем подъем и мы будто приземляемся на кедровую поляну Кучерлинского ущелья. Высота в 2200 метров над у. м. покажется совсем незначительной в сравнении с той, на которой мы сегодня находились.
Река Каратюрек – Турбаза «Тюнгур».
Конная часть нашего тура подходит к концу.
Спускаясь к долине и следуя за извилистой змейкой реки Кучерла, возвращаемся в начальную точку нашего путешествия в село Тюнгур.
Здесь, конечно, отдых, баня, очлег в традиционных алтайских жилищах - аилах.
Туркомплекс «Тюнгур» - Туркомплекс «Манжерок».
И вот автомобиль мчит по одной из самых красивых дорог мира - Чуйскому тракту.
В рамках данного конного тура по Алтаю, эта дорога символизирует начало и завершение маршрута, но только не сейчас.
Вы здесь не последний раз и мы надеемся увидеть Вас снова!
Стоимость
Включено в стоимость
- Питание с ужина в день заезда, по обед в день отъезда;
- Услуги гидов-инструкторов.
- Групповое снаряжение: палатки, тент, костровое и кухонное снаряжение, аптечка.
- Личное снаряжение на конной части: спальник, коврик под спальник (каремат), арчимаки, плащ ОЗК.
- Рекреационные сборы;
- Медицинская страховка.
- Размещение по программе (палатки)
- Экскурсии по программе.
Оплачивается отдельно
- Транспортная доставка от Барнаула/Горно-Алтайска на тур и обратно;
- ж/д, авиабилеты;
- Питание в придорожных кафе, во время трансфера.
- Алкогольные и прохладительные напитки;
- Спальник (температура комфорт 0 - +5)
- Дополнительные бани кроме первого и последнего дня.
- Фото и видеосъемка на воде
- Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы.
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