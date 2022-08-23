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Конный тур по Алтаю «К Белухе потаённой тропой»

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Для прохождения маршрута не требуется специальная физическая подготовка. Но конные переходы продолжительностью по 7-8 часов в условиях высокогорья, отсутствие быта и не всегда благоприятные погодные условия требуют от участников терпения и выносливости.  На маршрут допускаются дети от 12 лет в сопровождении родителей.

Как добраться:

Поездом или самолетом до Новосибирска/Барнаула/Горно-Алтайская далее на автобусе (Новосибирск/Барнаул/ Горно-Алтайск - Чемал) до населенного пункта Элекмонар (7 км. не доезжая с. Чемал).

ИЛИ заказать трансфер из города прибытия до с. Элекмонар ( обговаривается не ранее, чем за месяц до начала тура с организатором)

Из Новосибирска – 1800 р . с чел в одну сторону

Из Барнаула  - 1200 р с чел. в одну сторону

Из Горно-Алтайска 800р. с чел.

Цены могут быть изменены в зависимости от кол-ва человек на трансфере.

Программа тура

День 1
Чуйский тракт

Авто 9 часов, 300 км.

Встреча происходит в селе Манжерок и так как предстоит долгий путь к месту старта конного тура из села Тюнгур, лучше прибыть на день раньше, чтобы перевести дух от дороги и прийти в себя.

Автомобильная часть маршрута проходит по знаменитому Чуйскому тракту. Красот - великое множество и в знакомстве с ними Вам поможет инструктор, который будет рядом на протяжении всего конного похода по Алтаю.

По прибытии в село Тюнгур - размещение в палаточном лагере, баня, ужин.

День 2
Красавица Белуха

Турбаза «Тюнгур» – Ручей Ороктой - Ручей Тухман.

Конная часть этого дня будет длиться около пяти часов и сразу начнется с достаточно серьезного перевала под названием Кузуяк, высота котрого сотавляет около 1500 метров над уровнем моря. Отсюда село Тюнгур будет видно как на ладони.

Спустившись и пройдя вдоль реки Ак-Кем вновь подъем к кедровому лесу и живописным полям.

Здесь уже можно разглядеть красавицу Белуху и молочное озеро Ак-Кем. Привал сегодня у реки Тухман, берущей свое начало от истока у одноименных скал.

День 3
Водопад Текелю

Ручей Тухман - Озеро Кюльдуайры - Река Текелю.

Весьма ранний подъем, т.к. в этот день предстоит продолжительный переход - около 7 - 8 часов и уже на ощутимой высоте - порядка 2000 метров над у.м.

Красоты ждут ошеломительные, об усталости не может быть и речи!

Альпийские луга, перспектива на Катунский хребет, тропа у озера Кульдуайры вдоль обрыва перевала Скынчак и завершающий сегодняшний день обзор водопада Текелю с высотой падения воды около пятидесяти метров.

Привал организуем на берегу реки Текелю.

День 4
Долина Ярлу

Р. Текелю – Перевал Сарыбель – долина Ярлу.

Сегодня предстоит преодолеть порядка тридцати километров пути.

Сбор, завтрак и выход.

От места ночёвки тропа круто берет вверх к перевалу Сарыбель (высота коло 2300 м над У.м.) Отсюда вид на гору Белуху уникальный - она открывается участникам конного тура как на ладони!

Спустившись с перевала в долину Ярлу - установка лагеря, ужин и крепкий таежный сон.

День 5
Радиальный выход к Ак-Кемскому леднику

День пешей экскурсии.

Оставляем лошадок отдохнуть, а сами пускаемся в путь мимо Ак-кемского озера, пересекая реку Ак-оюк.

Пройдя по левому берегу реки Аккем и минуя ее по мосту, выходим к часовне архангела Михаила. Установлена она была в далеком 2006 году и служит памятным символом о погибших в ту пору альпинистах, покорявших крутые вершины в этих суровых краях. Отсюда уже начинается подъем к самому леднику с дальнейшим возвращением к нашему таежному лагерю.

День 6
В ущелье Ярлу

Радиальный выход в долину эдельвейсов- ущелье Ярлу.

Так называют это место потому что здесь произрастает великое множество этих дивных цветов. Также, это место силы или чудотворной энергетики.

Многие сюда приходят по медитировать, набраться сил и побыть наедине с природой. И Николай Константинович Рерих тоже был здесь, так что можно сказать, мы идем по его следам.

День 7
Перевала Кара-тюрек

Озеро Ак-Кем - Перевал Каратюрек (в переводе с алтайского - «Черное сердце», 3060 м) – Кедровая поляна.

Сегодня нас ждет один из самых сложных переходов, а именно, преодоление перевала Кара-тюрек, высотой порядка 3000 метров над уровнем моря.

Именно отсюда можно в полной мере насытиться красотой пейзажей белоснежной красавицы - горы Белухи.

Далее спуск, не менее крутой, чем подъем и мы будто приземляемся на кедровую поляну Кучерлинского ущелья. Высота в 2200 метров над у. м. покажется совсем незначительной в сравнении с той, на которой мы сегодня находились.

День 8
Конный переход в доль реки Кучерла

Река Каратюрек – Турбаза «Тюнгур».

Конная часть нашего тура подходит к концу.

Спускаясь к долине и следуя за извилистой змейкой реки Кучерла, возвращаемся в начальную точку нашего путешествия в село Тюнгур.

Здесь, конечно, отдых, баня, очлег в традиционных алтайских жилищах - аилах.

День 9
Домой по Чуйскому тракту

Туркомплекс «Тюнгур» - Туркомплекс «Манжерок».

И вот автомобиль мчит по одной из самых красивых дорог мира - Чуйскому тракту.

В рамках данного конного тура по Алтаю, эта дорога символизирует начало и завершение маршрута, но только не сейчас.

Вы здесь не последний раз и мы надеемся увидеть Вас снова!

Стоимость

Включено в стоимость

  • Питание с ужина в день заезда, по обед в день отъезда;
  • Услуги гидов-инструкторов.
  • Групповое снаряжение: палатки, тент, костровое и кухонное снаряжение, аптечка. 
  • Личное снаряжение на конной части: спальник, коврик под спальник (каремат), арчимаки, плащ ОЗК. 
  • Рекреационные сборы;
  • Медицинская страховка.
  • Размещение по программе (палатки)
  • Экскурсии по программе.

Оплачивается отдельно

  • Транспортная доставка от Барнаула/Горно-Алтайска на тур и обратно;
  • ж/д, авиабилеты;
  • Питание в придорожных кафе, во время трансфера.
  • Алкогольные и прохладительные напитки;
  • Спальник (температура комфорт 0 - +5)
  • Дополнительные бани кроме первого и  последнего  дня.
  • Фото и видеосъемка на воде
  • Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы.

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