Конный тур по Алтаю «Емурлинский водопад»
Для прохождения маршрута не требуется специальная физическая подготовка. Но конные переходы продолжительностью по 7-8 часов в условиях высокогорья, отсутствие быта и не всегда благоприятные погодные условия требуют от участников терпения и выносливости. На маршрут допускаются дети от 12 лет в сопровождении родителей.Как добраться:
Поездом или самолетом до Новосибирска/Барнаула/Горно-Алтайская далее на автобусе (Новосибирск/Барнаул/ Горно-Алтайск - Чемал) до населенного пункта Элекмонар (7 км. не доезжая с. Чемал).
ИЛИ заказать трансфер из города прибытия до с. Элекмонар ( обговаривается не ранее, чем за месяц до начала тура с организатором)
Из Новосибирска – 1800 р . с чел в одну сторону
Из Барнаула - 1200 р с чел. в одну сторону
Из Горно-Алтайска 800р. с чел.
Цены могут быть изменены в зависимости от кол-ва человек на трансфере.
Вас ждет:
Программа тура
Авто 15 км. (кони ~ 15 км. / 2-3 часа).
В с. Элекмонар начинается наш день — встреча участников конного тура. Затем — автомобильная доставка в урочище Верх Аюла по бездорожью. После распределения снаряжения и установки палаточного лагеря — сытный обед. Уже будет возможность познакомиться с лошадками и даже, если повезет, выбрать себе понравившуюся, а по завершению инструктажа, попробовать себя в роли всадника.
Вечером, после жаркой бани и вкусного походного ужина запланировано скоротать вечер у костра в компании Ваших инструкторов, которые непременно удивят Вас рассказами о своем быте, охоте или же о самом конном походе.
Урочище р. Аюла — урочище Кандыб
Конный переход начинается по лесной дороге до долины реки Бельтир, а затем переходит в конную тропу, идущую вдоль реки Аюла. К слову, Аюла с алтайского языка переводится, как «Медвежий лог», но не беспокойтесь, медведи боятся Вас больше, чем вы их.
Затем продолжаем путь подъемом выше и выше, удаляясь от говорливых потоков горной реки. Преодолев перевал Кандыб, что в переводе с алтайского языка означает весенняя трава, группа конного тура останавливается на стоянку.
Расположившись с особым таежным комфортом готовим обед после которого непременно совершим конную «вылазку» через «Красные ворота» — к Обзорным скалам. По желанию, для опытных всадников предусмотрена специальная поляна для быстрых аллюров.
Гора Кандыб — урочище Тялах (кони ~ 25 км / 4-5 часов).
В этот день маршрут будет проходить через Верх-Тагашинский перевал к красивейшим скалам, которые местные называют Три Брата - тут и запланирован небольшой привал и, конечно, время на изучение красавцев-великанов. Далее, через «Черный лог» — урочище Кара-кем, минуя старые алтайские скотоводческие стоянки с аилами - национальными жилищами алтайцев, преодолеваем еще три перевала и попадаем в урочище Тялах.
Конный переход на сегодня окончен, а вечер можно посвятить пешим прогулкам на Тялахнские пещеры, которые Вас непременно удивят фигурными сталактитами красного цвета. Считается, что горная порода приобретает красный цвет благодаря повышенному содержанию железа и ртути в составе.
Урочище Тялах — Емурлинский водопад — долина Верх-Аюла (~ 25 км / 4-5 часов).
Сегодня полный вперед к цели нашего конного тура — Емурлинскому водопаду. Преодолев три перевала маршрут конного тура выходит к крутому скалистому ущелью, в котором и нашёл свое убежище один из красивейших водопадов Алтая. Он будто протискивается между скалами, раздвигая горную породу своими изумрудными струями воды.
Почему именно такого цвета? — спросите Вы? Из-за того, что камни, по которым струится вода покрыты зеленым мхом — он и создает поистине, изумрудное свечение! Погуляв по окрестностям и впитав энергию целительного водопада выдвигаемся в обратный путь. Ласковая банька и потрескивание жаркого костра порадуют уставших странников этим вечером!
Долина р. Аюла — Киндерлинская пещера. (кони ~10 км / 2- 3 часа).
В Этот день группа конного тура поедет налегке — все веши и снаряжение останутся в лагере, а вы на лошадках отправитесь в радиальную прогулку к перевалу Илбагаш, на верхней точки которого расположена
Киндерлинская пещера. Чудесный вид и живописная панорама Высокогорных хребтов, которая открывается от входа в пещеру, оставит неизгладимое впечатление на путешественников и заставит задуматься о покорении новых вершин Горного Алтая.
Спуск на базу, ужин, прощальные объятия с любимыми лошадками - в завершение нашего конного похода по Алтаю, по его чудесным горам!
В 7 утра выезд в сторону с. Элекмонар.
У кого возникнет желание - могут продолжить свой отдых, отправившись на экскурсию или сплав по Катуни.
Ну а кто торопится - мы бережно проводим к автобусу до Новосибирска или Барнаула.
До новых встреч!
Стоимость
Включено в стоимость
- Питание с ужина в день заезда, по обед в день отъезда;
- Услуги гидов-инструкторов.
- Групповое снаряжение: палатки, тент, костровое и кухонное снаряжение, аптечка.
- Личное снаряжение на конной части: спальник, коврик под спальник (каремат), арчимаки, плащ ОЗК.
- Рекреационные сборы;
- Медицинская страховка.
- Размещение по программе (палатки)
- Экскурсии по программе.
Оплачивается отдельно
- Транспортная доставка от Барнаула/Горно-Алтайска на тур и обратно;
- ж/д, авиабилеты;
- Питание в придорожных кафе, во время трансфера.
- Алкогольные и прохладительные напитки;
- Спальник (температура комфорт 0 - +5)
- Дополнительные бани кроме последнего дня.
- Фото и видеосъемка на воде
- Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы.
Отзывы
Тур шикарный, Алтай - это вообще жемчужина, а на конях - это просто погружение в сказку. Помимо природы, нужно отметить грамотную организацию программы. Кухня, палатки, костры - все это прекрасно дополняло интереснейшие экскурсии и прогулки...
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