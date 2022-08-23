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Конный тур по Алтаю «Емурлинский водопад»

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Для прохождения маршрута не требуется специальная физическая подготовка. Но конные переходы продолжительностью по 7-8 часов в условиях высокогорья, отсутствие быта и не всегда благоприятные погодные условия требуют от участников терпения и выносливости.  На маршрут допускаются дети от 12 лет в сопровождении родителей.

Как добраться:

Поездом или самолетом до Новосибирска/Барнаула/Горно-Алтайская далее на автобусе (Новосибирск/Барнаул/ Горно-Алтайск - Чемал) до населенного пункта Элекмонар (7 км. не доезжая с. Чемал).

ИЛИ заказать трансфер из города прибытия до с. Элекмонар ( обговаривается не ранее, чем за месяц до начала тура с организатором)

Из Новосибирска – 1800 р . с чел в одну сторону

Из Барнаула  - 1200 р с чел. в одну сторону

Из Горно-Алтайска 800р. с чел.

Цены могут быть изменены в зависимости от кол-ва человек на трансфере.

Программа тура

День 1
Заезд

Авто 15 км. (кони ~ 15 км. / 2-3 часа).

В с. Элекмонар начинается наш день — встреча участников конного тура. Затем — автомобильная доставка в урочище Верх Аюла по бездорожью. После распределения снаряжения и установки палаточного лагеря — сытный обед. Уже будет возможность познакомиться с лошадками и даже, если повезет, выбрать себе понравившуюся, а по завершению инструктажа, попробовать себя в роли всадника.

Вечером, после жаркой бани и вкусного походного ужина запланировано скоротать вечер у костра в компании Ваших инструкторов, которые непременно удивят Вас рассказами о своем быте, охоте или же о самом конном походе.

День 2
Медвежий лог

Урочище р. Аюла — урочище Кандыб

Конный переход начинается по лесной дороге до долины реки Бельтир, а затем переходит в конную тропу, идущую вдоль реки Аюла. К слову, Аюла с алтайского языка переводится, как «Медвежий лог», но не беспокойтесь, медведи боятся Вас больше, чем вы их. 

Затем продолжаем путь подъемом выше и выше, удаляясь от говорливых потоков горной реки. Преодолев перевал Кандыб, что в переводе с алтайского языка означает весенняя трава, группа конного тура останавливается на стоянку.

Расположившись с особым таежным комфортом готовим обед после которого непременно совершим конную «вылазку» через «Красные ворота» — к Обзорным скалам. По желанию, для опытных всадников предусмотрена специальная поляна для быстрых аллюров.

День 3
Перевалы и пещеры

Гора Кандыб — урочище Тялах (кони ~ 25 км / 4-5 часов).

В этот день маршрут будет проходить через Верх-Тагашинский перевал к красивейшим скалам, которые местные называют Три Брата - тут и запланирован небольшой привал и, конечно, время на изучение красавцев-великанов. Далее, через «Черный лог» — урочище Кара-кем, минуя старые алтайские скотоводческие стоянки с аилами - национальными жилищами алтайцев, преодолеваем еще три перевала и попадаем в урочище Тялах.

Конный переход на сегодня окончен, а вечер можно посвятить пешим прогулкам на Тялахнские пещеры, которые Вас непременно удивят фигурными сталактитами красного цвета. Считается, что горная порода приобретает красный цвет благодаря повышенному содержанию железа и ртути в составе.

День 4
Емурлинский водопад

Урочище Тялах — Емурлинский водопад — долина Верх-Аюла (~ 25 км / 4-5 часов).

Сегодня полный вперед к цели нашего конного тура — Емурлинскому водопаду. Преодолев три перевала маршрут конного тура выходит к крутому скалистому ущелью, в котором и нашёл свое убежище один из красивейших водопадов Алтая. Он будто протискивается между скалами, раздвигая горную породу своими изумрудными струями воды.

Почему именно такого цвета? — спросите Вы? Из-за того, что камни, по которым струится вода покрыты зеленым мхом — он и создает поистине, изумрудное свечение! Погуляв по окрестностям и впитав энергию целительного водопада выдвигаемся в обратный путь. Ласковая банька и потрескивание жаркого костра порадуют уставших странников этим вечером!

День 5
Киндерлинская пещера

Долина р. Аюла — Киндерлинская пещера. (кони ~10 км / 2- 3 часа).

В Этот день группа конного тура поедет налегке — все веши и снаряжение останутся в лагере, а вы на лошадках отправитесь в радиальную прогулку к перевалу Илбагаш, на верхней точки которого расположена

Киндерлинская пещера. Чудесный вид и живописная панорама Высокогорных хребтов, которая открывается от входа в пещеру, оставит неизгладимое впечатление на путешественников и заставит задуматься о покорении новых вершин Горного Алтая.

Спуск на базу, ужин, прощальные объятия с любимыми лошадками - в завершение нашего конного похода по Алтаю, по его чудесным горам!

День 6
Завершаюший день

В 7 утра выезд в сторону с. Элекмонар.

У кого возникнет желание - могут продолжить свой отдых, отправившись на экскурсию или сплав по Катуни.

Ну а кто торопится - мы бережно проводим к автобусу до Новосибирска или Барнаула.

До новых встреч!

Стоимость

Включено в стоимость

  • Питание с ужина в день заезда, по обед в день отъезда;
  • Услуги гидов-инструкторов.
  • Групповое снаряжение: палатки, тент, костровое и кухонное снаряжение, аптечка. 
  • Личное снаряжение на конной части: спальник, коврик под спальник (каремат), арчимаки, плащ ОЗК. 
  • Рекреационные сборы;
  • Медицинская страховка.
  • Размещение по программе (палатки)
  • Экскурсии по программе.

Оплачивается отдельно

  • Транспортная доставка от Барнаула/Горно-Алтайска на тур и обратно;
  • ж/д, авиабилеты;
  • Питание в придорожных кафе, во время трансфера.
  • Алкогольные и прохладительные напитки;
  • Спальник (температура комфорт 0 - +5)
  • Дополнительные бани кроме  последнего  дня.
  • Фото и видеосъемка на воде
  • Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы.

Отзывы

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Андрей

Тур шикарный, Алтай - это вообще жемчужина, а на конях - это просто погружение в сказку. Помимо природы, нужно отметить грамотную организацию программы. Кухня, палатки, костры - все это прекрасно дополняло интереснейшие экскурсии и прогулки...

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