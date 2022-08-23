Конный тур к Туюкским озерам и горе Сарлык
Для прохождения маршрута не требуется специальная физическая подготовка. Но конные переходы продолжительностью по 7-8 часов в условиях высокогорья, отсутствие быта и не всегда благоприятные погодные условия требуют от участников терпения и выносливости. На маршрут допускаются дети от 12 лет в сопровождении родителей.Как добраться:
Поездом или самолетом до Новосибирска/Барнаула/Горно-Алтайская далее на автобусе (Новосибирск/Барнаул/ Горно-Алтайск - Чемал) до населенного пункта Элекмонар (7 км. не доезжая с. Чемал).
ИЛИ заказать трансфер из города прибытия до с. Элекмонар ( обговаривается не ранее, чем за месяц до начала тура с организатором)
Из Новосибирска – 1800 р . с чел в одну сторону
Из Барнаула - 1200 р с чел. в одну сторону
Из Горно-Алтайска 800р. с чел.
Цены могут быть изменены в зависимости от кол-ва человек на трансфере.
Вас ждет:
Программа тура
Встреча участников в с. Элеекмонар, теоретический инструктаж, небольшой отдых после дороги.
В 15 часов выезд на подготовленном для бездорожья автомобиле до базового лагеря.
После обеда первое знакомство с лошадьми, инструктаж, а вечером Вы отведаете настоящий походный ужин и попаритесь в сибирской баньке.
База «Агария» - урочище Булухта (кони~30 км / 4-5 часов)
Утро конного тура по Алтаю начинается с плотного завтрака и проверки амуниции и снаряжения.
Первый конный переход берет начало по полевой дороге урочища Бельтыр вдоль реки Аюла. К слову, урочищами на Алтае называют долины - бывшие русла древних рек. Реку Аюла сегодня мы пересечем множество раз, уходя вглубь гор к перевалу Кандыб, где будет организован небольшой привал и обед.
После отдыха - снова в путь вниз по узкому ущелью до реки Бертка. Преодолев целых 23 брода выходим к реке Катунь и достигаем устья реки Булухта.
Здесь запланирован ночлег. Вечер можно посвятить рыбалке или просто отдыху на берегу.
Устье реки Булухта – перевал Карасук. (кони~30 км / 4-5 часов)
Попрощавшись с хозяйкой - Катунь - так ее часто называют местные жители, снова уходим в горы через устье реки Тыткискень.
После продолжительного перехода через перевал Карасук встаем на привал.
За этот день Вы сможете впитать ароматы таежных трав и если посчастливится - увидеть копытных диких зверей, таких как кабарга, косуля...
Перевал Карасук - гора Сарлык. (кони ~20 км / 3-4 часа)
В этот день Группа будет уходить все выше и выше в горы и, конечно, каждый из Вас отметит для себя, как с каждым часом меняется растительность и ландшафт.
Высокогорные цветы, кедровый лес и необыкновенно свежий воздух окружают Вас по пути к горе Сарлык, вершина которой находится на высоте 2507 м.
Минуя альпийские луга, спускаемся с перевала и пересекаем реку Курата.
И вот она - конечная точка маршрута стоянка под горой Сарлык!
Радиальный выезд к Туюкским озерам (кони~16 км / 2- 3 часа)
Сегодня запланирован радиальный выезд к Туюкским озерам. Предстоит насыщенный день.
После подъема практически к вершине горы Сарык, Вашему взору будут представлены ледниковые воды Туюкских озер. Это два чудесных озера, расположенных на высоте 2400 метров над уровнем моря и даже в летний период сохраняющих ледяное дно.
Если не боитесь холода - можете окунуться в лазурно-синие воды, ощутить бодрость и с новыми силами и бесконечным желанием продолжить изучение троп и красот Алтая!
Ближе к вечеру группа конного тура возвращается на стоянку.
Г. Сарлык – верх - Булухта (кони ~25 км / 3-4 часа)
Пришло время возвращаться.
Путь назад будет несколько иным - через долину Едер, по которой можно попасть в село Апшуяхта, а затем на вершину горы Булухта.
Проезжая вдоль действующего маральника, можно увидеть вольно пасущихся маралов и возможно диких косуль - оленей.
Г. Булухта – ур. Тялах. (кони ~25 км / 4- 5 часов)
Спуск с горы Булухта к горе Аккем и вдоль нее до урочища Тялах - такой план конной тропы для нас сегодня.
Отдохнув и пообедав, выдвигаемся к Тялахинским пещерам. Те, кого не пугают узкие и темные расщелины в скале, могут по достоинству оценить красоты внутреннего убранства этого памятника природы горного Алтая.
Тялаж – Верх –Аюла (кони ~25 км / 4- 5 часов)
Целью этого дня конного похода по Алтаю является Емурлинский водопад.
Налюбовавшись изумрудными его водами (цвет таков из-за камней, покрытых зеленым мхом, по которому струится серебряными нитями вода) и отдохнув, держим курс к начальной точке нашего конного похода - турбазе «Агария».
Вечером непременно баня, прощальный ужин у костра.
Выезд из лагеря в с. Элекмонар в 7 утра.
В 10.30 для тех, кто спешит - посадка на автобус, а остальные могут продолжить свое путешествие в водном туре или экскурсии по Алтаю.
Стоимость
Включено в стоимость
- Питание с ужина в день заезда, по обед в день отъезда;
- Услуги гидов-инструкторов.
- Групповое снаряжение: палатки, тент, костровое и кухонное снаряжение, аптечка.
- Личное снаряжение на конной части: спальник, коврик под спальник (каремат), арчимаки, плащ ОЗК.
- Рекреационные сборы;
- Медицинская страховка.
- Размещение по программе (палатки)
- Экскурсии по программе.
Оплачивается отдельно
- Транспортная доставка от Барнаула/Горно-Алтайска на тур и обратно;
- ж/д, авиабилеты;
- Питание в придорожных кафе, во время трансфера.
- Алкогольные и прохладительные напитки;
- Спальник (температура комфорт 0 - +5)
- Дополнительные бани кроме первого и последнего дня.
- Фото и видеосъемка на воде
- Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы.
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