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Конный тур к Туюкским озерам и горе Сарлык

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Для прохождения маршрута не требуется специальная физическая подготовка. Но конные переходы продолжительностью по 7-8 часов в условиях высокогорья, отсутствие быта и не всегда благоприятные погодные условия требуют от участников терпения и выносливости.  На маршрут допускаются дети от 12 лет в сопровождении родителей.

Как добраться:

Поездом или самолетом до Новосибирска/Барнаула/Горно-Алтайская далее на автобусе (Новосибирск/Барнаул/ Горно-Алтайск - Чемал) до населенного пункта Элекмонар (7 км. не доезжая с. Чемал).

ИЛИ заказать трансфер из города прибытия до с. Элекмонар ( обговаривается не ранее, чем за месяц до начала тура с организатором)

Из Новосибирска – 1800 р . с чел в одну сторону

Из Барнаула  - 1200 р с чел. в одну сторону

Из Горно-Алтайска 800р. с чел.

Цены могут быть изменены в зависимости от кол-ва человек на трансфере.

Программа тура

День 1
Заезд&nbsp;

Встреча участников в с. Элеекмонар, теоретический инструктаж, небольшой отдых после дороги.

В 15 часов выезд на подготовленном для бездорожья автомобиле до базового лагеря.

После обеда первое знакомство с лошадьми, инструктаж, а вечером Вы отведаете настоящий походный ужин и попаритесь в сибирской баньке.

День 2
23 брода по реке&nbsp;&nbsp;

База «Агария» - урочище Булухта (кони~30 км / 4-5 часов)

Утро конного тура по Алтаю начинается с плотного завтрака и проверки амуниции и снаряжения.

Первый конный переход берет начало по полевой дороге урочища Бельтыр вдоль реки Аюла. К слову, урочищами на Алтае называют долины - бывшие русла древних рек. Реку Аюла сегодня мы пересечем множество раз, уходя вглубь гор к перевалу Кандыб, где будет организован небольшой привал и обед.

После отдыха - снова в путь вниз по узкому ущелью до реки Бертка. Преодолев целых 23 брода выходим к реке Катунь и достигаем устья реки Булухта.

Здесь запланирован ночлег. Вечер можно посвятить рыбалке или просто отдыху на берегу.

День 3
Переход по перевалам

Устье реки Булухта – перевал Карасук. (кони~30 км / 4-5 часов)

Попрощавшись с хозяйкой - Катунь - так ее часто называют местные жители, снова уходим в горы через устье реки Тыткискень.

После продолжительного перехода через перевал Карасук встаем на привал.

За этот день Вы сможете впитать ароматы таежных трав и если посчастливится - увидеть копытных диких зверей, таких как кабарга, косуля...

День 4
Гора&nbsp;Сарлык

Перевал Карасук - гора Сарлык. (кони ~20 км / 3-4 часа)

В этот день Группа будет уходить все выше и выше в горы и, конечно, каждый из Вас отметит для себя, как с каждым часом меняется растительность и ландшафт.

Высокогорные цветы, кедровый лес и необыкновенно свежий воздух окружают Вас по пути к горе Сарлык, вершина которой находится на высоте 2507 м.

Минуя альпийские луга, спускаемся с перевала и пересекаем реку Курата.

И вот она - конечная точка маршрута стоянка под горой Сарлык!

День 5
Туюкские&nbsp;озера

Радиальный выезд к Туюкским озерам (кони~16 км / 2- 3 часа)

Сегодня запланирован радиальный выезд к Туюкским озерам. Предстоит насыщенный день.

После подъема практически к вершине горы Сарык, Вашему взору будут представлены ледниковые воды Туюкских озер. Это два чудесных озера, расположенных на высоте 2400 метров над уровнем моря и даже в летний период сохраняющих ледяное дно.

Если не боитесь холода - можете окунуться в лазурно-синие воды, ощутить бодрость и с новыми силами и бесконечным желанием продолжить изучение троп и красот Алтая!

Ближе к вечеру группа конного тура возвращается на стоянку.

День 6
Долина&nbsp;Едер

Г. Сарлык – верх - Булухта (кони ~25 км / 3-4 часа)

Пришло время возвращаться.

Путь назад будет несколько иным - через долину Едер, по которой можно попасть в село Апшуяхта, а затем на вершину горы Булухта.

Проезжая вдоль действующего маральника, можно увидеть вольно пасущихся маралов и возможно диких косуль - оленей.

День 7
Тялахинские&nbsp;пещеры

Г. Булухта – ур. Тялах. (кони ~25 км / 4- 5 часов)

Спуск с горы Булухта к горе Аккем и вдоль нее до урочища Тялах - такой план конной тропы для нас сегодня.

Отдохнув и пообедав, выдвигаемся к Тялахинским пещерам. Те, кого не пугают узкие и темные расщелины в скале, могут по достоинству оценить красоты внутреннего убранства этого памятника природы горного Алтая.

День 8
Емурлинский водопад

Тялаж – Верх –Аюла (кони ~25 км / 4- 5 часов)

Целью этого дня конного похода по Алтаю является Емурлинский водопад.

Налюбовавшись изумрудными его водами (цвет таков из-за камней, покрытых зеленым мхом, по которому струится серебряными нитями вода) и отдохнув, держим курс к начальной точке нашего конного похода - турбазе «Агария».

Вечером непременно баня, прощальный ужин у костра.

День 9
Завершающий день

Выезд из лагеря в с. Элекмонар в 7 утра.

В 10.30 для тех, кто спешит - посадка на автобус, а остальные могут продолжить свое путешествие в водном туре или экскурсии по Алтаю.

Стоимость

Включено в стоимость

  • Питание с ужина в день заезда, по обед в день отъезда;
  • Услуги гидов-инструкторов.
  • Групповое снаряжение: палатки, тент, костровое и кухонное снаряжение, аптечка. 
  • Личное снаряжение на конной части: спальник, коврик под спальник (каремат), арчимаки, плащ ОЗК. 
  • Рекреационные сборы;
  • Медицинская страховка.
  • Размещение по программе (палатки)
  • Экскурсии по программе.

Оплачивается отдельно

  • Транспортная доставка от Барнаула/Горно-Алтайска на тур и обратно;
  • ж/д, авиабилеты;
  • Питание в придорожных кафе, во время трансфера.
  • Алкогольные и прохладительные напитки;
  • Спальник (температура комфорт 0 - +5)
  • Дополнительные бани кроме первого и последнего  дня.
  • Фото и видеосъемка на воде
  • Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы.

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